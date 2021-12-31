Росія анонсувала створення нового військового полігону в окупованому Криму
Росіяни створюють нові військові полігони. Один із них буде розміщений в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів переозброять сучасною технікою, будуть обладнані нові полігони "Синя Осока" в Івановській області та "Старокримський" у Криму", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.
Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО "гарантій безпеки" - зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можливо при Україні не використовувався та не модернізувався, бо не було потреби.
А так да - Крим для військових, як база і попу помити, бо в Турцію не пускають
але Крим - це смерть кацапїї !