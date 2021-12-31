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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія анонсувала створення нового військового полігону в окупованому Криму

Росія анонсувала створення нового військового полігону в окупованому Криму

Росіяни створюють нові військові полігони. Один із них буде розміщений в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів переозброять сучасною технікою, будуть обладнані нові полігони "Синя Осока" в Івановській області та "Старокримський" у Криму", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО "гарантій безпеки" - зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Автор: 

Крим (14135) росія (65007) полігон (278)


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Топ коментарі
+15
Нормальні країни займаються наукою, технічними розробками, генетикою, космічними подорожами. І тільки дикі кацапи з середньовіччя не планують нічого, окрім війни
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31.12.2021 18:20
+8
Помер давно! "Танцор" зламав ногу і не було грошей на лікування!
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31.12.2021 18:54
+6
Кримчани звичайно будуть в захваті! Родная говень вимагає поділитися землею
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31.12.2021 18:27
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Нормальні країни займаються наукою, технічними розробками, генетикою, космічними подорожами. І тільки дикі кацапи з середньовіччя не планують нічого, окрім війни
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31.12.2021 18:20 Відповісти
темрява повисла над кримом. )
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31.12.2021 18:41 Відповісти
А на самом деле они мирные и дружелюбные, и их общество совсем не милитаризовано, и уж конечно войной они никому не угрожают?
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31.12.2021 18:53 Відповісти
Угу, в совке в 1939 году тоже мирная жизнь присутствовала, ну.
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31.12.2021 19:30 Відповісти
Украина в то время была там же, где сейчас Крым - под московитской оккупацией.
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31.12.2021 19:54 Відповісти
У Старому Криму полігон старий, ще совковий.
Можливо при Україні не використовувався та не модернізувався, бо не було потреби.

А так да - Крим для військових, як база і попу помити, бо в Турцію не пускають
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31.12.2021 19:47 Відповісти
Зачем раше новые расходы, когда страна на грани финансового краха?
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31.12.2021 18:22 Відповісти
Див. - Північна Корея.
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31.12.2021 18:25 Відповісти
Кримчани звичайно будуть в захваті! Родная говень вимагає поділитися землею
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31.12.2021 18:27 Відповісти
они уже уничтожили Алупкинский парк
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31.12.2021 18:28 Відповісти
Ага, радости полные галифе будет. Строит там концлагерь. Кстати хочется высе у журналюг россейских спросить: Там тот морячок , что в 14 году танцевал все танцует? Только наверное теперь возле безкозырки, куда мелочь кидают.
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31.12.2021 18:30 Відповісти
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31.12.2021 18:33 Відповісти
Помер давно! "Танцор" зламав ногу і не було грошей на лікування!
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31.12.2021 18:54 Відповісти
ось вона- карма.
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31.12.2021 19:09 Відповісти
Ну они ж все поголовно мечтали умереть в Мордоре , вот мечта и сбылась. Ну ,а то что раньше , так это уже такое дело , по пути к руцькому жиру , не кто кормить не обещал.
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31.12.2021 19:24 Відповісти
Тільки не кажіть що морачок сконав через гангрену - буду сумувати 😂
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31.12.2021 19:49 Відповісти
"Синяк из Осоки" порадовал. Шлите боярышник бочками. (с Братья Карамазовы)
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31.12.2021 18:31 Відповісти
как всегда в Саках!
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31.12.2021 18:38 Відповісти
Всё равно туристы не хотят ехать. Не пропадать же награбленому. Был курорт, стал экстрим.
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31.12.2021 18:46 Відповісти
конечно это расширение парашки на запад не должно беспокоить нато...
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31.12.2021 18:53 Відповісти
туфта це усе, в павильонах мацквафильма шо угодно снимут, а потом выдадут за реализьм
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31.12.2021 19:01 Відповісти
Ну да ми вже дивилися про міст знятий на мацквафільмі
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01.01.2022 08:32 Відповісти
щоб там далі не трапилось -
але Крим - це смерть кацапїї !
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31.12.2021 19:04 Відповісти
А шо вы хотели, бальный кацапксий .......я не знаю шо придумать.
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31.12.2021 19:15 Відповісти
Засрут наш Крым и превратят в пустыню. Орда *******..
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31.12.2021 19:34 Відповісти
Миролюбие к@сапов зашкаливает!!! пЫня всегда живой!
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31.12.2021 20:35 Відповісти
Где нибудь поближе к населенным пунктам, так веселее, звуки родной гавани слышнее😁
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31.12.2021 21:37 Відповісти
Крымчане те ,которые пришлые,всегда отличались высокомерием. Ждали хйула- теперь терпите, вам привычно.
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01.01.2022 04:07 Відповісти
 
 