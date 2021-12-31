Небо Украины в новогоднюю ночь будут охранять более тысячи военных

В новогоднюю ночь воздушное пространство над Украиной и за ее пределами будут мониторить десятки радиолокационных станций, будут прикрывать небо зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и очередные звенья Су-27 и МиГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Более тысячи военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины непрерывно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны страны. И праздники - не исключение", - отмечается в публикации.

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