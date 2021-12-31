Небо України у новорічну ніч охоронятимуть понад тисячу військових

У новорічну ніч повітряний простір над Україною та за її межами моніторитимуть десятки радіолокаційних станцій, прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 та чергові ланки Су-27 і МіГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на Арміяінформ.

"Понад тисяча військовослужбовців Повітряних сил Збройних Сил України безперервно несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни. І свята - не виняток", - зазначається у публікації.

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