Необходимо укреплять экономический и валютный союз в рамках ЕС, - Мишель

Глава Европейского Совета Шарль Мишель к 20-летнему юбилею единой европейской валюты, евро, призвал к укреплению экономического и валютного союза в рамках ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы хотим продвигать наши европейские ценности, если мы хотим управлять важными проблемами 21-го века, нам нужна глобальная валюта, отвечающая нашим глобальным амбициям", - отметил он в первый день нового года в заявлении, посвященном юбилею евро.

На сегодняшний день на евро перешли, отказавшись от своих национальных валют, 19 из 27 государств-членов ЕС, в которых живут почти 350 миллионов граждан Союза.

Мишель назвал евро частью европейской идентичности, частью европейского мышления, европейского духа.

"Несмотря на кризисы, евро оказался устойчивым - символом европейского единства и стабильности", - подчеркнул глава Евросовета. Евро, по его словам, "стал краеугольным камнем стабильности, стабильным активом Союза".

"Сильный международный евро дает нам больше свободы в принятии геополитических решений, а также обеспечивает больший доступ к международным финансовым рынкам", – добавил он.

Читайте также: Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис

Евро, как отметил Мишель, – это ведущая валюта для инвестиций в экологически безопасные проекты. Сегодня примерно половина глобальных "зеленых" облигаций выпущена в Евро.

"Понятно одно: для успешного перехода к "зеленым" и цифровым технологиям необходимы огромные инвестиции. Вот почему так важно создать (в рамках ЕС. – Ред.) банковский союз и союз рынков капитала", – заявил глава Европейского Совета.