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Минимальная зарплата и прожиточный минимум выросли в Украине

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Минимальная зарплата и прожиточный минимум выросли в Украине

В Украине с сегодняшнего дня увеличился прожиточный минимум и минимальная заработная плата.

Это предусмотрено Законом "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен.

Для детей до 6 лет с 1 января прожиточный минимум будет составлять 2100 гривен, с 1 июля - 2201 гривна, с 1 декабря - 2272 гривны, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - соответственно 2618 гривен, 2744 гривны, 2833 гривны.

В то же время для трудоспособных лиц с 1 января прожиточный минимум будет составлять 2481 гривну, с 1 июля – 2600 гривен, с 1 декабря – 2684 гривны.

Читайте также: Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 1 января составит 1934 гривны, с 1 июля – 2027 гривен, с 1 декабря – 2093 гривны.

Кроме того, с 1 января 2022 года минимальная заработная плата составит 6500 гривен, а с 1 октября – 6700 гривен.
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Топ комментарии
+27
это к вопросу "заморозить цены на хлеб и курятину"..
ну-ну.. или повышать цены, или закрывать производство.
А всё потому, что вместо того чтобы покупать газ по 150..250 долл весонй 2021 (на счетах нафтогаза было 3 млрд.долл на эти цели) - зеленский уволил Коболева (который отказался отдавать 3 млрд.долл на "велике крадивныцтво") и поставил витренко, который передал 3 млрд.долл "на дороги"..
Итог - газ стали покупать в августе по 1500+ долл.
Вместо того чтобы брать по средней цене по 200 долл (весонй), что позволило бы заполнить хранилища до отказа, а осенью - продать лишний газ по 1500+ и ПОЛНОСТЬЮ компенсировать рост цен на газ в Украине..

Более того, продажа 1 млрд.кубов за 1500 долл - позволила бы установить для 6 млрд.куб цену даже в 1 грн (а то и ниже), а продажа 3 млрд.кубов по 1500 долл. - полностью обеспечить ВСЮ Украину газом по минимальным ценам.
Но Ыканомика (точнее, деребан на "великому крадивныцтве) - важнее для зеленского и Ко.
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01.01.2022 15:04
+25
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01.01.2022 14:43
+23
Да здравствуют новые налоги, новые цены и тарифы в новом 2022 году ! С покращенням вас, зелебобики !

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01.01.2022 14:36
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Правила форума Совет форумчан
Урааа ****, урааа, только я платить буду столько ЕСВ, что до конца января закроюсь нахрен.
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01.01.2022 14:30 Ответить
Перед праздниками заезжал по делам в налоговую и разговаривал с инспекторами. Такого вала закрывающихся ФОПов они не помнят. Сами инспектора в состоянии аута. А люди там работают с 90х годов. Первый квартал 2022 покажет зеленой пошести "веселую" статистику по налогам.
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01.01.2022 14:40 Ответить
більш того, з 1 січня 2022 ПРИПИНИЛИ свою роботу біля 120 молокозаводів в Україні, та десь близько 1000 хлебозаводів або зупиняться, або підвищать ціни на хліб в 3-5 разів..
https://www.youtube.com/watch?v=yjKsWhUT5D4
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01.01.2022 14:51 Ответить
"хуже не будет!"(с)
Из-за подорожания газа известный украинский сырзавод собирается остановить производство
30.12.2021 11:18 | 215 | Дарья Маневич
Одно из предприятий, входящих в «Молочный Альянс», Пирятинский сыроваренный завод из-за высокой цены на газ намерен уже с 1-го января 2022 г. сократить поставки, а потом и остановить производство. Об этом сообщает Днепровская панорама со ссылкой на сайт ПроАгро Групп.

"Маленькая пекарня в Пирятине получила платежку в 420 тысяч гривен против 250 тысяч в прошлом месяце (когда стоимость была 39 тысяч гривен за 1000 кубометров). Брендовый Пирятинский сырзавод. Страшно даже назвать эту платежку - 16 миллионов гривен.
В принципе, бизнес в области производства можно закрывать однозначно", - сказал депутат. Многие бизнесмены утверждают, что при таких ценах на газ многие предприятия обанкротятся, либо будут вынуждены увеличить цены на мясомолочные, хлебобулочные изделия.
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01.01.2022 14:54 Ответить
Десятки украинских кондитерских компаний закрывают свои производства из-за слишком высокой цены на газ.
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01.01.2022 14:55 Ответить
И при этом всём ******* называет Порошенко монополистом?
Или другие патоку не могут использовать из-за Порошенко?
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01.01.2022 19:39 Ответить
1 января 2022, 14:06
В Украине могут остановить производство мяса птицы.
Назревающий кризис приведет к массовой гибели птицы и масштабным увольнениям работников.
"Диалог.UA": https://news.dialog.ua/243427_1641038171
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01.01.2022 14:57 Ответить
это к вопросу "заморозить цены на хлеб и курятину"..
ну-ну.. или повышать цены, или закрывать производство.
А всё потому, что вместо того чтобы покупать газ по 150..250 долл весонй 2021 (на счетах нафтогаза было 3 млрд.долл на эти цели) - зеленский уволил Коболева (который отказался отдавать 3 млрд.долл на "велике крадивныцтво") и поставил витренко, который передал 3 млрд.долл "на дороги"..
Итог - газ стали покупать в августе по 1500+ долл.
Вместо того чтобы брать по средней цене по 200 долл (весонй), что позволило бы заполнить хранилища до отказа, а осенью - продать лишний газ по 1500+ и ПОЛНОСТЬЮ компенсировать рост цен на газ в Украине..

Более того, продажа 1 млрд.кубов за 1500 долл - позволила бы установить для 6 млрд.куб цену даже в 1 грн (а то и ниже), а продажа 3 млрд.кубов по 1500 долл. - полностью обеспечить ВСЮ Украину газом по минимальным ценам.
Но Ыканомика (точнее, деребан на "великому крадивныцтве) - важнее для зеленского и Ко.
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01.01.2022 15:04 Ответить
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01.01.2022 14:43 Ответить
цікаво, а що це за "сосна" поряд з блазнем?
Та де "ленка-попердолило".. мабудь за скумбрією стоять, в черзі, за 8 грн?
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01.01.2022 14:46 Ответить
за чей счет гуляют ?

за счет пенсов.....
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01.01.2022 15:57 Ответить
Эти зеленые рогачи от сатаны такое творят, что Украина такого еще не видела. Прожиточный минимум занижают нагло и без зазрения совести, пенсов поделили на белых и черных по возрастам, белым повышают, черным нет или на копейку. Такого беспредела украинцы еще не знали за все 30 лет. Цены растут каждый день, пенсии у большего количества пенсионеров стоят на месте уже 2, 5 года. Зеленые ублюдки рулят.
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01.01.2022 21:45 Ответить
На такі мізерні гроші можна прожити лише купуючи продукти в магазинах де скумбрія по 8 грн. за кілограм.
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01.01.2022 14:32 Ответить
а ви де працюєте , якщо не таємниця ?
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01.01.2022 15:04 Ответить
Тільки не забувай, що при пороха було так само!
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01.01.2022 16:48 Ответить
В смысле? Скумбрия по 8?
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01.01.2022 17:11 Ответить
А ты кроме скумбрии ничего не ешь?
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01.01.2022 17:50 Ответить
Ем. Сыр по 56
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01.01.2022 23:49 Ответить
Ну не так само. І, до того ж , Зе обіцяв кінець епохи бідності і цікавинку, яка дозволить знизити тарифи удвічі. Правда не уточнював для кого. Мабуть для Коломойского, бо йому ж ціни зменшують і штрафи відміняють.
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02.01.2022 01:34 Ответить
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01.01.2022 14:33 Ответить
кушайтє, що наголосували

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01.01.2022 15:16 Ответить
Да здравствуют новые налоги, новые цены и тарифы в новом 2022 году ! С покращенням вас, зелебобики !

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01.01.2022 14:36 Ответить
поряд з клованом ермак (? чі хто там) та якась "сосна".. а ленку - не пустили, або ж вона десь на гальорці..
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01.01.2022 14:48 Ответить
схоже на якесь весілля, а замість нареченої - дьЕрмак

тепер я розумію чому дьЕрмак добивався офіційного статусу "першої леді" -

його весь час із рядовою корабельною сосною плутають
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01.01.2022 16:01 Ответить
саме дурне поздоровлення із Новим роком за все моє життя, хоча я надивися всілякого, починаючи ще із "дорогого Леоніда Ільіча"

вітаю ОПу, студію 95 та весь шифер ЗЄ-льонського !
ви це зробили
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01.01.2022 16:05 Ответить
Так оно и напомнило дорогого Ильича

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01.01.2022 16:30 Ответить
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01.01.2022 16:31 Ответить
ой дорого обойдётся Украине эта тамада из криворожской подворотни..(
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01.01.2022 18:28 Ответить
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01.01.2022 14:37 Ответить
Каралєва всєя кривого рогу!
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01.01.2022 15:44 Ответить
С 1 января всем чиновникам в Украине повысят зарплаты: кому будут платить больше всего

Правительство предусмотрело рост окладов для всех категорий работников в органах государственной власти.

самый высокий оклад предусмотрен для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по телевидению и радиовещанию - 41 300 грн.

Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом запланирован рост оклада с 33 600 до 36 700 грн.

Стоит отметить, что указаны только оклады, а возможны еще и надбавки.

Так, правительство запланировано повышение окладов для чиновников всех госструктур. Постановление вступает в силу с момента его публикации и применяется с 1 января 2022 года.

https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/s-1-janvarja-vsem-chinovnikam-v-ukraine-povysjat-zarplaty-komu-platjat-bolshe-vseho-4011020

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01.01.2022 14:40 Ответить
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01.01.2022 14:41 Ответить
Это Зюзя доповідає Єрмаку?
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01.01.2022 14:48 Ответить
Пенсионеры аплодируют стоя...
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01.01.2022 14:41 Ответить
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01.01.2022 14:44 Ответить
Поздоровляю українців з днем народження патріота України Степана Андрійовича Бандери
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.

В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.

Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано.У сім»ї була велика бібліотека
Степан добре закінчив гімназію.Володів польскою німецькою та руською мовами
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01.01.2022 14:50 Ответить
"руська мова" - це яка ?
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01.01.2022 15:39 Ответить
Догадайтесь. Руська і була українською. Як і Київська Русь.
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01.01.2022 15:53 Ответить
Добре , ви все правильно написали ...
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01.01.2022 16:37 Ответить
руська та рассєянська(рассєйская) - це двi великi рiзницi, як Русь та рассєя-паРаша, як русичi та рассєяне(досить подивитись на пуйла та шойгу), як море та морська свинка, як Рим та роми.
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01.01.2022 16:08 Ответить
Деякі на Цензорі пишуть слово "руський" замість "росіянин"... Потрібно робити зауваження на це .
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01.01.2022 16:27 Ответить
все, що стосується Русi, руського, до азiопськоi паРашi вiдношення не має.
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01.01.2022 16:38 Ответить
Уночі з 22на 23травня 1941 НКВД провів обшук у помешканні батька , де проживали сестри Оксана та Володимира, були заарештовані і вислані з України.
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру

Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осуду діяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодилася
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.

Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти

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01.01.2022 14:50 Ответить
Один.з портретів Степана БАНДЕРИ був намальований Оддом Нансеном, сином Фритьофа Нансена

У роки Другої світової за виступи проти нацизму Одд Нансен карався у гітлерівських таборах. У концтаборі Заксенхаузен він був у спеціальному бараці Целленбау (Zellenbau)

Степан Бандера провів у "камяному мішку" без права прогулянок три роки - аж до вересня 1944 року.

Вікна камер-одиночок Одда Нансена та Степана Бандери були поряд і в'язні налагодили спілкування. З часом вони потоваришували: невеликий (159 см) 33-річний в'язень, який дуже відповідав своєму псевдо «Сірий», та двометровий красень-велетень Одд Нансен, на вісім років старший за Бандеру.

Одд Нансен опікувався зі Степаном Бандерою - отримував посилки з харчами з дому та через Червоний хрест і ділився продуктами з українцем.

Нансен малював портрети в'язнів Заксенхаузена

У 1947 р. вийшли спогади Одда Нансена про цей концтабір: розповіді про роки ув'язнення, портрети відомих в'язнів.

Одд Нансен вважається одним із засновників ЮНІСЕФ.
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01.01.2022 14:51 Ответить
Дякую!!!!
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01.01.2022 19:45 Ответить
Так і ціни значно зросли на все.
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01.01.2022 15:11 Ответить
Рынок работает.
Когда цены растут - денежная масса превышает предложение. Вывод- Люди стали богаче!
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01.01.2022 15:24 Ответить
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01.01.2022 15:11 Ответить
🤣 Зачьод!
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01.01.2022 15:19 Ответить
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01.01.2022 15:20 Ответить
Поки є скумбрія по вісім гривень голод нам не загроза.
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01.01.2022 15:23 Ответить
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01.01.2022 15:42 Ответить
Скумбрия - дрянь, сорная рыба, ее есть нельзя, да никто и не ест, кроме украинцев.
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02.01.2022 00:17 Ответить
Что б ВР, КМУ и АП жили на этот минимум!
Минимум растет, значит планируют и дальше поднимать цены.
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01.01.2022 15:40 Ответить
Автори статті не знайомі з цифрами бюджету покращення: з 1-го січня 2022 прожиткові мінімуми
НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ для жодної категорії !
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01.01.2022 15:42 Ответить
Минимальная зарплата с 01.12.2021 составляет - 6500 грн.
С 01.01.2022 она выросла до 6500 грн., т.е. на 0%.
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01.01.2022 16:46 Ответить
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01.01.2022 15:54 Ответить
А какже пирожные?!
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01.01.2022 16:10 Ответить
ось и статус буде ленке = зелена скумбрия=
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01.01.2022 16:17 Ответить
в "бедной" Украине минимальная зарплата 6.500 гривен(18.000 рЖублей),

на вЯликАй на паРаше у вЯликих азиопских пА беда...бедителей 13.890 рЖублей...

вывод - паРаша боХатая, ********** все завидуютЬ...
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01.01.2022 16:00 Ответить
Зато средняя зарплаты у них выше, пенсии выше, коммуналка дешевле.
Вот данные по средней зарплате https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/russia/
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01.01.2022 16:15 Ответить
номерная ********* сирОжа, засунь себе свои средние зарплаты в дупу.
большинство на паРаше, в сраном Замкадье, не считая масквабада и пары регионов, получает 15-25 тысяч сраных рЖублей.

а твой рашкаСтат по лживости и манипулированию цифрами скоро догонит статистику китаёз и туркмении.
по рашкастату средние зарплаты на маскваде под 100 тысяч, а в реальности на машкве подавляющее большинство получает всего 35-45 тысяч, что для нерезиновой просто нищета, особо если нет своей квартиры.
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01.01.2022 16:27 Ответить
Все, кто щитает шо у рашкостана толще, перо в сраку -чимадан, вакзал рассея
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01.01.2022 16:29 Ответить
клоунов тоже касаицца
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01.01.2022 16:30 Ответить
одни уже насчитались... все завидовали зарплатам на машкве, слушая лживые паРаша-ньюз и рассказы идиоток у подъезда. а в реальности...
сейчас им впору только чесать репы и с ностальгией вспоминать времена до наступления прекрасного рюзьгемира...

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01.01.2022 16:34 Ответить
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01.01.2022 16:34 Ответить
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01.01.2022 16:07 Ответить
І податкове навантаження теж зросло.
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01.01.2022 16:12 Ответить
голобородько так и не стал президентом, а остался клоуном.. страна катится в пропасть, экономика валится, народ нищий, а голобородько увеличил зарплаты своему окружающему кодлу..
голобородько слабый, даже кадырке, этой балонке кабаева, не мог достойно ответить.. довел Украину до ручки..
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01.01.2022 16:26 Ответить
После того как Зе не сдержал своё слово данное публично цивилизованному миру в назначении прокурора САП положение украинской экономики резко ухудшилось.
Денег аферистам и мошенникам нео дают по определению.
Тем более, что мошенники для спасения своего имиджа фонтанируют затратными проектами типа ковидной тысячи и эконом паспорта украинца.
А что имеем в реале? Доступ к заёмным средствам резко ухудшится.
У нас многократное повышение стоимости газа, которое ведет к инфляции. Попытки её удержать приведут к закрытию предприятий.
При любом раскладе Украине будет нужна поддержка цивилизованного мира, которому Зе лично только что плюнул в лицо.
С газом вырастут цегы на всё. Сократятся налоговые поступления. Практикуемые в прошлом году искуственные проверки и штрафы уже не спасут бюджет.
Долги за коммунальные услуги уйдут в космос.
Субсидии понадобятся подавляющему большинству украинцев.
Ну конечно всего этого не будет, если газ снова подешевеет.
Вот интересно при таком газе зелёный тариф на электроэнергию это дорого?
Поавда и там зе команда успела отличиться на весь мир
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01.01.2022 16:38 Ответить
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01.01.2022 17:08 Ответить
Со слов Пороха, если не ошибаюсь, в армии зарплата была 160% от средней по промышленности... Сейчас 80%.
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01.01.2022 17:17 Ответить
Хай здохнет всё быдло, что обшивается около этого ублюдка. А оно пусть живет... долго...
И пусть умрет своей смертью. В тюрьме.
Будет сидеть до конца своих дней, эта падла.
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01.01.2022 19:53 Ответить
Пора прекратить государственные манипуляции и перейти на всем понятный эквивалент оценки в долларах США. Кроме того, давно пора перейти на почасовую оплату труда. Так, пенсионер будет получать от 10 грн. с копейками в час или 40 центов или 80 гривен в день. Может в государстве кто-нибудь скажет, как прожить на эти деньги одинокому гражданину? Если считать, что минимальная зарплата в США 12 долларов в час, то получается, что в Украине пенсионеры зарабатывают в 30 раз меньше. Это колоссальная разница. Мы не считаем конечно прокуроров, СБУ-шников, судей и других привиллегированных граждан, которые оказывают государству особые услуги и гораздо более высокооплачиваемые. Не жалко для них денег. Но не должно быть такого большого разрыва. Зачем манипулировать прожиточным минимумом? Он либо 2500, либо 1900! Не может быть одно и другое в одно и то же время! это же "очковтирательство, товарищи!"
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02.01.2022 00:13 Ответить
для порохососов опять "зрада")))))))))))
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02.01.2022 00:58 Ответить
"Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня становитиме 1934 гривн"
Коли вже ці тварюки зрозуміють, що не може людина, яка втратила працездатність, вижити на ці копійки. ****** красножопі, та іх вилупки! Жріть скумбрію до сдоху!
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02.01.2022 01:03 Ответить
всё пропало, всё зрада.
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02.01.2022 05:42 Ответить
 
 