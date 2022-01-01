Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум зросли в Україні

В Україні відсьогодні збільшився прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата.

Це передбачено Законом "Про Державний бюджет України на 2022 рік", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня становитиме 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень.

Для дітей віком до 6 років з 1 січня прожитковий мінімум становитиме 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років - відповідно 2618 гривень, 2744 гривні, 2833 гривні.

Водночас для працездатних осіб з 1 січня прожитковий мінімум становитиме 2481 гривню, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні.

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Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня становитиме 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.

Крім того, з 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата становитиме 6500 гривень, а з 1 жовтня - 6700 гривень.