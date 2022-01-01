Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум зросли в Україні
В Україні відсьогодні збільшився прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата.
Це передбачено Законом "Про Державний бюджет України на 2022 рік", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня становитиме 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень.
Для дітей віком до 6 років з 1 січня прожитковий мінімум становитиме 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років - відповідно 2618 гривень, 2744 гривні, 2833 гривні.
Водночас для працездатних осіб з 1 січня прожитковий мінімум становитиме 2481 гривню, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні.
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня становитиме 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.
Крім того, з 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата становитиме 6500 гривень, а з 1 жовтня - 6700 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
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Из-за подорожания газа известный украинский сырзавод собирается остановить производство
30.12.2021 11:18 | 215 | Дарья Маневич
Одно из предприятий, входящих в «Молочный Альянс», Пирятинский сыроваренный завод из-за высокой цены на газ намерен уже с 1-го января 2022 г. сократить поставки, а потом и остановить производство. Об этом сообщает Днепровская панорама со ссылкой на сайт ПроАгро Групп.
"Маленькая пекарня в Пирятине получила платежку в 420 тысяч гривен против 250 тысяч в прошлом месяце (когда стоимость была 39 тысяч гривен за 1000 кубометров). Брендовый Пирятинский сырзавод. Страшно даже назвать эту платежку - 16 миллионов гривен.
В принципе, бизнес в области производства можно закрывать однозначно", - сказал депутат. Многие бизнесмены утверждают, что при таких ценах на газ многие предприятия обанкротятся, либо будут вынуждены увеличить цены на мясомолочные, хлебобулочные изделия.
Или другие патоку не могут использовать из-за Порошенко?
В Украине могут остановить производство мяса птицы.
Назревающий кризис приведет к массовой гибели птицы и масштабным увольнениям работников.
"Диалог.UA": https://news.dialog.ua/243427_1641038171 https://news.dialog.ua/243427_1641038171
ну-ну.. или повышать цены, или закрывать производство.
А всё потому, что вместо того чтобы покупать газ по 150..250 долл весонй 2021 (на счетах нафтогаза было 3 млрд.долл на эти цели) - зеленский уволил Коболева (который отказался отдавать 3 млрд.долл на "велике крадивныцтво") и поставил витренко, который передал 3 млрд.долл "на дороги"..
Итог - газ стали покупать в августе по 1500+ долл.
Вместо того чтобы брать по средней цене по 200 долл (весонй), что позволило бы заполнить хранилища до отказа, а осенью - продать лишний газ по 1500+ и ПОЛНОСТЬЮ компенсировать рост цен на газ в Украине..
Более того, продажа 1 млрд.кубов за 1500 долл - позволила бы установить для 6 млрд.куб цену даже в 1 грн (а то и ниже), а продажа 3 млрд.кубов по 1500 долл. - полностью обеспечить ВСЮ Украину газом по минимальным ценам.
Но Ыканомика (точнее, деребан на "великому крадивныцтве) - важнее для зеленского и Ко.
Та де "ленка-попердолило".. мабудь за скумбрією стоять, в черзі, за 8 грн?
за счет пенсов.....
тепер я розумію чому дьЕрмак добивався офіційного статусу "першої леді" -
його весь час із рядовою корабельною сосною плутають
вітаю ОПу, студію 95 та весь шифер ЗЄ-льонського !
ви це зробили
Правительство предусмотрело рост окладов для всех категорий работников в органах государственной власти.
самый высокий оклад предусмотрен для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по телевидению и радиовещанию - 41 300 грн.
Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом запланирован рост оклада с 33 600 до 36 700 грн.
Стоит отметить, что указаны только оклады, а возможны еще и надбавки.
Так, правительство запланировано повышение окладов для чиновников всех госструктур. Постановление вступает в силу с момента его публикации и применяется с 1 января 2022 года.
https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/s-1-janvarja-vsem-chinovnikam-v-ukraine-povysjat-zarplaty-komu-platjat-bolshe-vseho-4011020
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.
В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано.У сім»ї була велика бібліотека
Степан добре закінчив гімназію.Володів польскою німецькою та руською мовами
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осуду діяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодилася
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.
Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
У роки Другої світової за виступи проти нацизму Одд Нансен карався у гітлерівських таборах. У концтаборі Заксенхаузен він був у спеціальному бараці Целленбау (Zellenbau)
Степан Бандера провів у "камяному мішку" без права прогулянок три роки - аж до вересня 1944 року.
Вікна камер-одиночок Одда Нансена та Степана Бандери були поряд і в'язні налагодили спілкування. З часом вони потоваришували: невеликий (159 см) 33-річний в'язень, який дуже відповідав своєму псевдо «Сірий», та двометровий красень-велетень Одд Нансен, на вісім років старший за Бандеру.
Одд Нансен опікувався зі Степаном Бандерою - отримував посилки з харчами з дому та через Червоний хрест і ділився продуктами з українцем.
Нансен малював портрети в'язнів Заксенхаузена
У 1947 р. вийшли спогади Одда Нансена про цей концтабір: розповіді про роки ув'язнення, портрети відомих в'язнів.
Одд Нансен вважається одним із засновників ЮНІСЕФ.
Когда цены растут - денежная масса превышает предложение. Вывод- Люди стали богаче!
Минимум растет, значит планируют и дальше поднимать цены.
НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ для жодної категорії !
С 01.01.2022 она выросла до 6500 грн., т.е. на 0%.
на вЯликАй на паРаше у вЯликих азиопских пА беда...бедителей 13.890 рЖублей...
вывод - паРаша боХатая, ********** все завидуютЬ...
Вот данные по средней зарплате https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/russia/ https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/russia/
большинство на паРаше, в сраном Замкадье, не считая масквабада и пары регионов, получает 15-25 тысяч сраных рЖублей.
а твой рашкаСтат по лживости и манипулированию цифрами скоро догонит статистику китаёз и туркмении.
по рашкастату средние зарплаты на маскваде под 100 тысяч, а в реальности на машкве подавляющее большинство получает всего 35-45 тысяч, что для нерезиновой просто нищета, особо если нет своей квартиры.
сейчас им впору только чесать репы и с ностальгией вспоминать времена до наступления прекрасного рюзьгемира...
голобородько слабый, даже кадырке, этой балонке кабаева, не мог достойно ответить.. довел Украину до ручки..
Денег аферистам и мошенникам нео дают по определению.
Тем более, что мошенники для спасения своего имиджа фонтанируют затратными проектами типа ковидной тысячи и эконом паспорта украинца.
А что имеем в реале? Доступ к заёмным средствам резко ухудшится.
У нас многократное повышение стоимости газа, которое ведет к инфляции. Попытки её удержать приведут к закрытию предприятий.
При любом раскладе Украине будет нужна поддержка цивилизованного мира, которому Зе лично только что плюнул в лицо.
С газом вырастут цегы на всё. Сократятся налоговые поступления. Практикуемые в прошлом году искуственные проверки и штрафы уже не спасут бюджет.
Долги за коммунальные услуги уйдут в космос.
Субсидии понадобятся подавляющему большинству украинцев.
Ну конечно всего этого не будет, если газ снова подешевеет.
Вот интересно при таком газе зелёный тариф на электроэнергию это дорого?
Поавда и там зе команда успела отличиться на весь мир
И пусть умрет своей смертью. В тюрьме.
Будет сидеть до конца своих дней, эта падла.
Коли вже ці тварюки зрозуміють, що не може людина, яка втратила працездатність, вижити на ці копійки. ****** красножопі, та іх вилупки! Жріть скумбрію до сдоху!