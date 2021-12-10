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Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2022 рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2022 рік

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю отримав з Верховної Ради закон про державний бюджет на 2022 рік і того самого дня підписав його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, про  йдеться в інформації на сайті парламенту.

Згідно з ним, доходи держбюджету-2022 затверджено в обсязі 1,324 трлн грн, зокрема загального фонду - 1,183 трлн грн, що, відповідно, на 9,7% і 12,2% більше порівняно з затвердженими доходами держбюджету-2021.

Видатки держбюджету-2022 збільшено на 3,8% - до 1,499 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 5,3%, до 1,346 трлн грн.

Водночас граничний розмір дефіциту в держбюджеті-2022 знижено порівняно з держбюджетом-2021 на 23,5% - до 188,8 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 27,4%, до 160,3 млрд грн.

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Як зазначав Мінфін, щодо ВВП дефіцит держбюджету наступного року буде знижено до 3,5% ВВП.

Закон про держбюджет встановлює у 2022 році прожитковий мінімум з 1 січня - 2393 грн, з 1 липня - 2508 грн, з 1 грудня - 2589 грн, зокрема, для працездатних громадян: з 1 січня - 2481 грн, з 1 липня - 2600 грн, з 1 грудня - 2684 грн.

Водночас документ передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня до 6,7 тис. грн порівняно з нинішніми 6,5 тис. грн.

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Закон про держбюджет також встановлює надання кредитів із держбюджету розміром 23,53 млрд грн, зокрема кредитів із загального фонду в сумі 7,02 млрд грн.

Держбюджет-2022 побудований, як і зазначено в трирічній бюджетній декларації, на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн, зростанні реального ВВП на 3,8%, курсовому коридорі гривні до долара на кінець року - 28,6-28,7 грн/$. При цьому очікується, що інфляція на кінець 2022 року становитиме 6,2%.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
осталось ермаку утвердить...
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10.12.2021 21:00
+2
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10.12.2021 21:08
+2
А он его читал?Или как всегда.
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10.12.2021 21:18
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осталось ермаку утвердить...
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10.12.2021 21:00 Відповісти
Уря! В України є бюджет. Хоч херня, та прийнята вчасно.
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10.12.2021 21:01 Відповісти
А вы читали про доходную часть бюджета?
ВЫ ГОТОВЫ ЧТО ВАШИ ДОХОДЫ НАЛОГОВАЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ С 1995 ГОДА?
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10.12.2021 21:55 Відповісти
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10.12.2021 21:08 Відповісти
А он его читал?Или как всегда.
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10.12.2021 21:18 Відповісти
Неважно читал или нет. Важно чем подписывал.
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10.12.2021 22:08 Відповісти
Фінансуваня ВСУ в реальності ЗМЕНШИЛОСЬ!
Досить порівняти зростаня продовольчіх і ПММ з бюджетом САМЕ НА ВСУ!
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10.12.2021 21:18 Відповісти
А самое главное,что снова ни на копейку не увеличатся зарплаты военнослужащих...
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10.12.2021 22:33 Відповісти
Бюджет, бюджет-лучше про Илона Маска.
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10.12.2021 21:48 Відповісти
Или про полет на Марс.
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10.12.2021 21:50 Відповісти
Торопится,*****,бубенчки у шута позванивают...
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10.12.2021 22:02 Відповісти
Блин,....на автомате прочитал - "Зеленский подписал закон про державний переворот на 2022"....Тьфу, ну померещится же такое.....
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10.12.2021 22:07 Відповісти
Бюджет грабунку українців.
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10.12.2021 22:32 Відповісти
Бюджет Украины 2022 - прожиточный минимум для пенсионеров 2000гр.!Слава зеленскому и его депутатам!Уважаемые пенсы,если доживёте до следующих выборов,вспомните об этой заботе о вас!!!
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10.12.2021 23:06 Відповісти
Закон про держбюджет також встановлює надання кредитів із держбюджету
Лугандону через Ексімбанк за допомогою усяких товарішів поцЗедента
Надходження від фейкого "закону про алігархів" не передбачається
а так...все добре. ...маркіза..
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10.12.2021 23:59 Відповісти
 
 