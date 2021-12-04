План надходжень до держбюджету перевиконаний у листопаді на 10%, - Шмигаль
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Надходження з податкової та митної служб України забезпечили перевиконання плану поповнення державного бюджету за підсумками січня–листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 4 грудня у соцмережі "Facebook".
"За 11 місяців цього року надходження від податкової та митниці забезпечили перевиконання доходів державного бюджету. Загалом за січень–листопад 2021 року до бюджету надійшло 984,3 млрд грн або 104,4% від розпису звітного періоду", – написав він.
За даними глави уряду, у листопаді план надходжень виконано на 110%, тобто отримано 122 млрд грн, що на 11,3 млрд грн більше за розраховану суму.
"У результаті дефіцит загального фонду держбюджету за 11 місяців склав 57,4 млрд грн, що майже втричі менше запланованого (175,7 млрд грн)", – наголосив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Зебіли не знають що ще здерти.
Могу себе представить тогда РЕАЛЬНУЮ дыру в бюджете!
На будующий год ТРЕТЬ "доходов" бюджета---ЗАИМСТВОВАНИЯ под 10-12% годовых....
Дохазяйнувалысь "какаяразница"
1) Новость хорошая: СП-2 не будет. Не будет его по одной простой причине: СП-2 стал экономически нецелесообразен, потому что локдауны и дурантины убили 80% экономики.
Цифра в 80% не случайна, ибо она следует из публикации в газете The Guardian, которая повествует в статье, что в западных районах Сиднея после локдауна кафе работают на 20% доковидной "мощности" (а комментаторы к статье поправляют, что во всех районах Сиднея ситуация одинаковая); а 20% оставшейця экономики и означают, что убито 80% экономики.
Даже если предположить, что экономика Германии по сравнению с экономикой Австралии - это "ого-го", то все равно больше 50% экономики Германии сохранить не удалось (да и 50% - это уже за гранью фантастики, но пусть будет), и потому СП-2 все равно совершенно не нужен.
Так что СП-2 будут очень долго сертифицировать, потом обнаружат, что он нарушает места обитания каких-нибудь редких земляных червей (к примеру) - тем все и заглохнет.
Это, как я уже сказала, новость хорошая.
2) Новость плохая: локдауны с дурантинами убили 80 % и украинской экономики, так что воевать с РФ придется на 20% оставшихся экономических мощностей.
Почему так случилось?
Спросите об этом Педалика, Ляшко, или, наконец, куртку Степанова.
Есть, правда, предложение просто не допускать дебилов до власти, но мы же с вами понимаем, что для аудитории ГаЛабАродькИ - это дело неподъемное, правда?
P.S. Статья The Guardian о том, как экономика Австралии живет на 20% "мощностей":
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/05/a-city-divided-as-sydney-comes-back-to-life-scars-of-lockdown-linger-in-the-west
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить газету за предоставление точной цифры оставшейся на плаву (хоть временно) экономики Австралии.