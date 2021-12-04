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План надходжень до держбюджету перевиконаний у листопаді на 10%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

План надходжень до держбюджету перевиконаний у листопаді на 10%, - Шмигаль

Надходження з податкової та митної служб України забезпечили перевиконання плану поповнення державного бюджету за підсумками січня–листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 4 грудня у соцмережі "Facebook".

"За 11 місяців цього року надходження від податкової та митниці забезпечили перевиконання доходів державного бюджету. Загалом за січень–листопад 2021 року до бюджету надійшло 984,3 млрд грн або 104,4% від розпису звітного періоду", – написав він.

За даними глави уряду, у листопаді план надходжень виконано на 110%, тобто отримано 122 млрд грн, що на 11,3 млрд грн більше за розраховану суму.

"У результаті дефіцит загального фонду держбюджету за 11 місяців склав 57,4 млрд грн, що майже втричі менше запланованого (175,7 млрд грн)", – наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет 2021 перевиконано по прибутках на 41 млрд, - Марченко
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Топ коментарі
+5
Анунах! Серйозно? Цікаво, цікаво... А де ж тоді то бабло?
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04.12.2021 18:33
+5
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! А дірка в бюджеті з року в рік росте !!!)))
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04.12.2021 18:36
+4
"Врежем дуба раньше срока"-гасло лісоводів ,"Наша сила в плавках"-гасло сталеварів !!!)))
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04.12.2021 18:38
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Даьошь п'ятілетку за чотири з половиной роки и шість мєсяців!
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04.12.2021 18:31 Відповісти
"Врежем дуба раньше срока"-гасло лісоводів ,"Наша сила в плавках"-гасло сталеварів !!!)))
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04.12.2021 18:38 Відповісти
В лесу о бабах, с бабами о лесе.
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04.12.2021 18:40 Відповісти
Де він їх узяв ? Виї*ав чи шо ?
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04.12.2021 18:51 Відповісти
Работа у него такая -- радовать население положительными сообщениями о своей работе.
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04.12.2021 18:55 Відповісти
кредит $700лмн зайшов
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04.12.2021 18:58 Відповісти
Вот, дали ему год. А отсидел 12 месяцев и вернулся...
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04.12.2021 19:07 Відповісти
Одні перемоги.
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04.12.2021 18:31 Відповісти
Анунах! Серйозно? Цікаво, цікаво... А де ж тоді то бабло?
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04.12.2021 18:33 Відповісти
На "Великому крадівництві" !!!)))
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04.12.2021 18:37 Відповісти
Если взять за ноги правительство, депутатов, верхушку правосудия и т.д. и хорошенько встряхнуть, то бабла высыаится столько, что хватит всей Украине лет на 50 на все нужды !
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04.12.2021 18:49 Відповісти
Як Буратінок по деревах розвісити ,нехай побовтаються !!!)))
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04.12.2021 18:56 Відповісти
Ну Гугл уже написав, що буде 20% за рекламу знімати.
Зебіли не знають що ще здерти.
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04.12.2021 18:33 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! А дірка в бюджеті з року в рік росте !!!)))
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04.12.2021 18:36 Відповісти
почему все что говорит Шмыгаль у меня вызывает зубную боль?
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04.12.2021 18:41 Відповісти
Ты наверно недолюбливаеш воров у власти ?
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04.12.2021 18:43 Відповісти
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04.12.2021 18:46 Відповісти
Ничего не значащие цыфры ! Значение имеет только жизненный уровень !
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04.12.2021 18:41 Відповісти
Це єдиний реальний критерій оцінювання діяльності державної влади -рівень життя громадян !!!)))
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04.12.2021 18:44 Відповісти
У вас громадяни завжди підтримують рівень життя Влади.
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04.12.2021 18:51 Відповісти
А такі країни в світі є ,де громадяни цілком задоволені діями чинної влади ???))))
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04.12.2021 18:54 Відповісти
Между довольными и поддерживающими, две большие разницы...
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04.12.2021 18:57 Відповісти
Підтримувати рівень життя влади ,це як ,доплачувати їм з власної кишені ???)))
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04.12.2021 19:04 Відповісти
З онукового гаманця...
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04.12.2021 19:10 Відповісти
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04.12.2021 18:48 Відповісти
Друкарський станок не зламайте, ЗЄбіли блд!
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04.12.2021 18:51 Відповісти
Прямо как при совке, дагоним и перегоним Америку.
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04.12.2021 18:54 Відповісти
...прегоним не догоняя...
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04.12.2021 19:01 Відповісти
А чек в АТБ с начала года вырос вдвое...
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04.12.2021 18:56 Відповісти
Вот поганый атб цены все время подымает .Не пробовали пользоваться другой торговой сетью?Или ,на пример,кушать меньше в два раза!Ведь много есть вредно.
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05.12.2021 00:18 Відповісти
кредит $700лмн зайшов
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04.12.2021 18:58 Відповісти
Дефіцит державного бюджету за результатаи 2021 року за загальним фондом складе близько 170 млрд грн при річному плані 220 млрд грн.
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04.12.2021 19:26 Відповісти
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04.12.2021 19:30 Відповісти
Это они неожиданный подарок от МВФ на 2.7 лярда баксов и дачку в 700 миллионов в героические доходы зачислили????
Могу себе представить тогда РЕАЛЬНУЮ дыру в бюджете!
На будующий год ТРЕТЬ "доходов" бюджета---ЗАИМСТВОВАНИЯ под 10-12% годовых....
Дохазяйнувалысь "какаяразница"
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04.12.2021 20:25 Відповісти
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04.12.2021 20:26 Відповісти
Дурак думкою багатие?
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04.12.2021 21:52 Відповісти
План преступлений,а не поступлений.
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04.12.2021 22:04 Відповісти
Що-ж то за "план", як що дефолтом загрожують?
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04.12.2021 22:51 Відповісти
Гендиректор «Укрхлібпром»: З України вивезли всю продовольчу пшеницю, уряд не реагує... Хлібопекарі вже двічі писали листи прем'єр-міністру про тривожну ситуацію на ринку борошна та хлібобулочних виробів, однак жодної відповіді досі не отримали.
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04.12.2021 23:32 Відповісти
Запретить офшоры и бюджет сразу наполнится на 400 млдров гривен в год!99% всех жителей Украины не пользуются офшорами.Так почему их не запрещают в Украине?
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05.12.2021 00:15 Відповісти
Дорогие украинцу, у меня для вас есть 2 новости: хорошая и плохая.
1) Новость хорошая: СП-2 не будет. Не будет его по одной простой причине: СП-2 стал экономически нецелесообразен, потому что локдауны и дурантины убили 80% экономики.
Цифра в 80% не случайна, ибо она следует из публикации в газете The Guardian, которая повествует в статье, что в западных районах Сиднея после локдауна кафе работают на 20% доковидной "мощности" (а комментаторы к статье поправляют, что во всех районах Сиднея ситуация одинаковая); а 20% оставшейця экономики и означают, что убито 80% экономики.
Даже если предположить, что экономика Германии по сравнению с экономикой Австралии - это "ого-го", то все равно больше 50% экономики Германии сохранить не удалось (да и 50% - это уже за гранью фантастики, но пусть будет), и потому СП-2 все равно совершенно не нужен.
Так что СП-2 будут очень долго сертифицировать, потом обнаружат, что он нарушает места обитания каких-нибудь редких земляных червей (к примеру) - тем все и заглохнет.
Это, как я уже сказала, новость хорошая.

2) Новость плохая: локдауны с дурантинами убили 80 % и украинской экономики, так что воевать с РФ придется на 20% оставшихся экономических мощностей.
Почему так случилось?
Спросите об этом Педалика, Ляшко, или, наконец, куртку Степанова.
Есть, правда, предложение просто не допускать дебилов до власти, но мы же с вами понимаем, что для аудитории ГаЛабАродькИ - это дело неподъемное, правда?

P.S. Статья The Guardian о том, как экономика Австралии живет на 20% "мощностей":
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/05/a-city-divided-as-sydney-comes-back-to-life-scars-of-lockdown-linger-in-the-west

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить газету за предоставление точной цифры оставшейся на плаву (хоть временно) экономики Австралии.
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05.12.2021 04:46 Відповісти
 
 