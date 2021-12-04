План поступлений в госбюджет перевыполнен в ноябре на 10%, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Поступления из налоговой и таможенной служб Украины обеспечили перевыполнение плана пополнения государственного бюджета по итогам января-ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 4 декабря в соцсети Facebook.
"За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. В целом за январь-ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд. грн. или 104,4% от росписи отчетного периода", - написал он.
По данным главы правительства, в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше рассчитанной суммы.
"В результате дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн)", – подчеркнул Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Зебіли не знають що ще здерти.
Могу себе представить тогда РЕАЛЬНУЮ дыру в бюджете!
На будующий год ТРЕТЬ "доходов" бюджета---ЗАИМСТВОВАНИЯ под 10-12% годовых....
Дохазяйнувалысь "какаяразница"
1) Новость хорошая: СП-2 не будет. Не будет его по одной простой причине: СП-2 стал экономически нецелесообразен, потому что локдауны и дурантины убили 80% экономики.
Цифра в 80% не случайна, ибо она следует из публикации в газете The Guardian, которая повествует в статье, что в западных районах Сиднея после локдауна кафе работают на 20% доковидной "мощности" (а комментаторы к статье поправляют, что во всех районах Сиднея ситуация одинаковая); а 20% оставшейця экономики и означают, что убито 80% экономики.
Даже если предположить, что экономика Германии по сравнению с экономикой Австралии - это "ого-го", то все равно больше 50% экономики Германии сохранить не удалось (да и 50% - это уже за гранью фантастики, но пусть будет), и потому СП-2 все равно совершенно не нужен.
Так что СП-2 будут очень долго сертифицировать, потом обнаружат, что он нарушает места обитания каких-нибудь редких земляных червей (к примеру) - тем все и заглохнет.
Это, как я уже сказала, новость хорошая.
2) Новость плохая: локдауны с дурантинами убили 80 % и украинской экономики, так что воевать с РФ придется на 20% оставшихся экономических мощностей.
Почему так случилось?
Спросите об этом Педалика, Ляшко, или, наконец, куртку Степанова.
Есть, правда, предложение просто не допускать дебилов до власти, но мы же с вами понимаем, что для аудитории ГаЛабАродькИ - это дело неподъемное, правда?
P.S. Статья The Guardian о том, как экономика Австралии живет на 20% "мощностей":
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/05/a-city-divided-as-sydney-comes-back-to-life-scars-of-lockdown-linger-in-the-west
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить газету за предоставление точной цифры оставшейся на плаву (хоть временно) экономики Австралии.