План поступлений в госбюджет перевыполнен в ноябре на 10%, - Шмыгаль

Поступления из налоговой и таможенной служб Украины обеспечили перевыполнение плана пополнения государственного бюджета по итогам января-ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 4 декабря в соцсети Facebook.

"За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. В целом за январь-ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд. грн. или 104,4% от росписи отчетного периода", - написал он.

По данным главы правительства, в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше рассчитанной суммы.

"В результате дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн)", – подчеркнул Шмыгаль.

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