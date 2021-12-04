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План поступлений в госбюджет перевыполнен в ноябре на 10%, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

План поступлений в госбюджет перевыполнен в ноябре на 10%, - Шмыгаль

Поступления из налоговой и таможенной служб Украины обеспечили перевыполнение плана пополнения государственного бюджета по итогам января-ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 4 декабря в соцсети Facebook.

"За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. В целом за январь-ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд. грн. или 104,4% от росписи отчетного периода", - написал он.

По данным главы правительства, в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше рассчитанной суммы.

"В результате дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн)", – подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также: Госбюджет-2021 перевыполнен по доходам на 41 млрд, - Марченко
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Топ комментарии
+5
Анунах! Серйозно? Цікаво, цікаво... А де ж тоді то бабло?
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04.12.2021 18:33
+5
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! А дірка в бюджеті з року в рік росте !!!)))
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04.12.2021 18:36
+4
"Врежем дуба раньше срока"-гасло лісоводів ,"Наша сила в плавках"-гасло сталеварів !!!)))
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04.12.2021 18:38
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Даьошь п'ятілетку за чотири з половиной роки и шість мєсяців!
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04.12.2021 18:31 Ответить
"Врежем дуба раньше срока"-гасло лісоводів ,"Наша сила в плавках"-гасло сталеварів !!!)))
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04.12.2021 18:38 Ответить
В лесу о бабах, с бабами о лесе.
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04.12.2021 18:40 Ответить
Де він їх узяв ? Виї*ав чи шо ?
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04.12.2021 18:51 Ответить
Работа у него такая -- радовать население положительными сообщениями о своей работе.
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04.12.2021 18:55 Ответить
кредит $700лмн зайшов
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04.12.2021 18:58 Ответить
Вот, дали ему год. А отсидел 12 месяцев и вернулся...
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04.12.2021 19:07 Ответить
Одні перемоги.
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04.12.2021 18:31 Ответить
Анунах! Серйозно? Цікаво, цікаво... А де ж тоді то бабло?
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04.12.2021 18:33 Ответить
На "Великому крадівництві" !!!)))
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04.12.2021 18:37 Ответить
Если взять за ноги правительство, депутатов, верхушку правосудия и т.д. и хорошенько встряхнуть, то бабла высыаится столько, что хватит всей Украине лет на 50 на все нужды !
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04.12.2021 18:49 Ответить
Як Буратінок по деревах розвісити ,нехай побовтаються !!!)))
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04.12.2021 18:56 Ответить
Ну Гугл уже написав, що буде 20% за рекламу знімати.
Зебіли не знають що ще здерти.
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04.12.2021 18:33 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! А дірка в бюджеті з року в рік росте !!!)))
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04.12.2021 18:36 Ответить
почему все что говорит Шмыгаль у меня вызывает зубную боль?
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04.12.2021 18:41 Ответить
Ты наверно недолюбливаеш воров у власти ?
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04.12.2021 18:43 Ответить
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04.12.2021 18:46 Ответить
Ничего не значащие цыфры ! Значение имеет только жизненный уровень !
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04.12.2021 18:41 Ответить
Це єдиний реальний критерій оцінювання діяльності державної влади -рівень життя громадян !!!)))
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04.12.2021 18:44 Ответить
У вас громадяни завжди підтримують рівень життя Влади.
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04.12.2021 18:51 Ответить
А такі країни в світі є ,де громадяни цілком задоволені діями чинної влади ???))))
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04.12.2021 18:54 Ответить
Между довольными и поддерживающими, две большие разницы...
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04.12.2021 18:57 Ответить
Підтримувати рівень життя влади ,це як ,доплачувати їм з власної кишені ???)))
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04.12.2021 19:04 Ответить
З онукового гаманця...
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04.12.2021 19:10 Ответить
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04.12.2021 18:48 Ответить
Друкарський станок не зламайте, ЗЄбіли блд!
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04.12.2021 18:51 Ответить
Прямо как при совке, дагоним и перегоним Америку.
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04.12.2021 18:54 Ответить
...прегоним не догоняя...
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04.12.2021 19:01 Ответить
А чек в АТБ с начала года вырос вдвое...
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04.12.2021 18:56 Ответить
Вот поганый атб цены все время подымает .Не пробовали пользоваться другой торговой сетью?Или ,на пример,кушать меньше в два раза!Ведь много есть вредно.
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05.12.2021 00:18 Ответить
кредит $700лмн зайшов
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04.12.2021 18:58 Ответить
Дефіцит державного бюджету за результатаи 2021 року за загальним фондом складе близько 170 млрд грн при річному плані 220 млрд грн.
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04.12.2021 19:26 Ответить
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04.12.2021 19:30 Ответить
Это они неожиданный подарок от МВФ на 2.7 лярда баксов и дачку в 700 миллионов в героические доходы зачислили????
Могу себе представить тогда РЕАЛЬНУЮ дыру в бюджете!
На будующий год ТРЕТЬ "доходов" бюджета---ЗАИМСТВОВАНИЯ под 10-12% годовых....
Дохазяйнувалысь "какаяразница"
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04.12.2021 20:25 Ответить
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04.12.2021 20:26 Ответить
Дурак думкою багатие?
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04.12.2021 21:52 Ответить
План преступлений,а не поступлений.
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04.12.2021 22:04 Ответить
Що-ж то за "план", як що дефолтом загрожують?
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04.12.2021 22:51 Ответить
Гендиректор «Укрхлібпром»: З України вивезли всю продовольчу пшеницю, уряд не реагує... Хлібопекарі вже двічі писали листи прем'єр-міністру про тривожну ситуацію на ринку борошна та хлібобулочних виробів, однак жодної відповіді досі не отримали.
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04.12.2021 23:32 Ответить
Запретить офшоры и бюджет сразу наполнится на 400 млдров гривен в год!99% всех жителей Украины не пользуются офшорами.Так почему их не запрещают в Украине?
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05.12.2021 00:15 Ответить
Дорогие украинцу, у меня для вас есть 2 новости: хорошая и плохая.
1) Новость хорошая: СП-2 не будет. Не будет его по одной простой причине: СП-2 стал экономически нецелесообразен, потому что локдауны и дурантины убили 80% экономики.
Цифра в 80% не случайна, ибо она следует из публикации в газете The Guardian, которая повествует в статье, что в западных районах Сиднея после локдауна кафе работают на 20% доковидной "мощности" (а комментаторы к статье поправляют, что во всех районах Сиднея ситуация одинаковая); а 20% оставшейця экономики и означают, что убито 80% экономики.
Даже если предположить, что экономика Германии по сравнению с экономикой Австралии - это "ого-го", то все равно больше 50% экономики Германии сохранить не удалось (да и 50% - это уже за гранью фантастики, но пусть будет), и потому СП-2 все равно совершенно не нужен.
Так что СП-2 будут очень долго сертифицировать, потом обнаружат, что он нарушает места обитания каких-нибудь редких земляных червей (к примеру) - тем все и заглохнет.
Это, как я уже сказала, новость хорошая.

2) Новость плохая: локдауны с дурантинами убили 80 % и украинской экономики, так что воевать с РФ придется на 20% оставшихся экономических мощностей.
Почему так случилось?
Спросите об этом Педалика, Ляшко, или, наконец, куртку Степанова.
Есть, правда, предложение просто не допускать дебилов до власти, но мы же с вами понимаем, что для аудитории ГаЛабАродькИ - это дело неподъемное, правда?

P.S. Статья The Guardian о том, как экономика Австралии живет на 20% "мощностей":
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/05/a-city-divided-as-sydney-comes-back-to-life-scars-of-lockdown-linger-in-the-west

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить газету за предоставление точной цифры оставшейся на плаву (хоть временно) экономики Австралии.
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05.12.2021 04:46 Ответить
 
 