В Полтаве заново перестроят аэродром, ОГА объявила тендер. ФОТО
Полтавская облгосадминистрация объявила тендер на полное обновление аэродрома в аэропорту "Полтава". Проект предусматривает демонтаж старой взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и строительство на их месте фактически новых объектов из бетона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает avianews.com.
Аэропорт Полтавы ранее вошел в список инфраструктурных объектов, реконструкция которых предусмотрена программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
В требованиях, обнародованных в системе Prozorro, указано, что работы нужно завершить до конца 2022 года при условии полного финансирования. Чтобы простимулировать участников работать быстрее, при выборе победителя заказчик будет учитывать не только предложенную цену, но и срок выполнения работ.
Цена дает 70% баллов, срок выполнения работ — 30% баллов. Если срок строительства составит 7 месяцев, то участник получит все 30% дополнительных баллов, 8 месяцев — 15% дополнительных баллов, свыше 8 месяцев — 0 баллов. Стоимость работ оценивается в 1,54 млрд грн. Заявки на участие принимают до 6 февраля, а ценовой аукцион состоится 14 марта.
Согласно проекту, длина новой полосы в полтавском аэропорту останется прежней — 2550 метров, а ширина увеличится с 42 метров до 45 метров. Перрон сможет размещать одновременно пять среднемагистральных самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320. Поскольку сейчас это невозможно, аэропорт обслуживает в основном небольшие самолеты местной школы авиации.
Напомним, программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусмотрена реконструкция в аэропортах 16 городов Украины. В планах также – построить аэропорт международного значения на Закарпатье (между Ужгородом и Мукачево) и два аэропорта на востоке Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а гражданский аэродром в реконструкции не нуждается разве что косметический а вот взлетка короткая и нуждается еще в ремонте...но Мамаю нужно фасад - и украсть денег побольше... тварь.
С этим аэродромом уже задолбали, его никак не доведут до ума. Дай сейчас все тронется.
в тогм числе и возле полтавы.
Вот уж действительно Большой распил... Нафига демонтировать старые ВПП, РД и перрон, если можно их сверху или залить бетоном, или положить новые бетонные плиты? От этого прочность только усилится. Но бородатая бабушка сказала пилить...
Получается что хата горит со всех сторон, но деньги не на тушение пожара, а на ремонт входных дверей.
Під старим покриттям через нерівномірності ущільнення основи виникають деформації і якщо основу не замінити на однорідну - ці деформації будуть передаватися на нові шари покриття і вони так само будуть деформуватися ( це по-друге )
Якісне і довговічне покриття буде не тоді коли його покладуть на старе із дефектами , а коли роботи будуть проведені із перекладанням підстилаючого шару , розрахованого у відповідності до наявних у вашому регіоні грунтових шарів , що досягається шляхом проведення детального геодезичного дослідження на території будівництва це по-третє .
Таким чином міцнішою і довговічнішою , як не дивно, буде не смуга де 20 см нового покриття покладено на 20 см старого ( під яким добре якщо глина , а не чорнозем , а 20 см нового асфальтобетонного покриття на основі кількох шарів піщано -гравійної суміші десь так у 70-100 см , укладених на ущільнені шари осадових порід , що знаходяться під родючим шаром грунту .
Гарного вам польоту і м"яких посадок ))
Масса: 183 500 кг
Крейсерская скорость: 933 км/ч
Длина: 71 м
Максимальная скорость: 988 км/ч
Размах крыла: 64 м
64 метра это означает что двигатели будут всасывать весь грунт за пределами взлетной полосы шириной в 40 метров, они будут висеть над грунтом.
Это раз.
183 500 кг
Это 200 тонн, на секундочку, а при вертикальной скорости посадки эта масса увеличивается от двух до 5 раз (зависит от пилота и погодных условий).
Что будет при таком ударе с асфальтом, да еще и летом?
Они к нам тоже вынуждены добираться из Киева или Харькова.
Его строили-строили, пилили деньги и раньше, но до ума не довели.
Боюсь, сейчас то же самое будет.
http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_61.html http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_61.html
Фото с Молотовым, Черчиллем и Рузвельтом не из Полтавы, а с аэродрома Саки перед началом Ялтинской конференции.
В Полтаве был сын Рузвельта Эллиот.
для стратегических ТУ-22 и ТУ -160.
Номер
Размеры (м)
Покрытие
17/35
3000х80
армобетон
2500х70
армобетон
Потерянное могущество третьей Ядерной Державы в 1991 году .