В Полтаве заново перестроят аэродром, ОГА объявила тендер. ФОТО

Полтавская облгосадминистрация объявила тендер на полное обновление аэродрома в аэропорту "Полтава". Проект предусматривает демонтаж старой взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и строительство на их месте фактически новых объектов из бетона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает avianews.com.

Аэропорт Полтавы ранее вошел в список инфраструктурных объектов, реконструкция которых предусмотрена программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В требованиях, обнародованных в системе Prozorro, указано, что работы нужно завершить до конца 2022 года при условии полного финансирования. Чтобы простимулировать участников работать быстрее, при выборе победителя заказчик будет учитывать не только предложенную цену, но и срок выполнения работ.

Цена дает 70% баллов, срок выполнения работ — 30% баллов. Если срок строительства составит 7 месяцев, то участник получит все 30% дополнительных баллов, 8 месяцев — 15% дополнительных баллов, свыше 8 месяцев — 0 баллов. Стоимость работ оценивается в 1,54 млрд грн. Заявки на участие принимают до 6 февраля, а ценовой аукцион состоится 14 марта.

Согласно проекту, длина новой полосы в полтавском аэропорту останется прежней — 2550 метров, а ширина увеличится с 42 метров до 45 метров. Перрон сможет размещать одновременно пять среднемагистральных самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320. Поскольку сейчас это невозможно, аэропорт обслуживает в основном небольшие самолеты местной школы авиации.

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Напомним, программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусмотрена реконструкция в аэропортах 16 городов Украины. В планах также – построить аэропорт международного значения на Закарпатье (между Ужгородом и Мукачево) и два аэропорта на востоке Украины.