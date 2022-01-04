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У Полтаві заново перебудують аеродром, ОДА оголосила тендер. ФОТО

Полтавська облдержадміністрація оголосила тендер на повне оновлення аеродрому в аеропорту "Полтава". Проєкт передбачає демонтаж старої злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та будівництво на їхньому місці фактично нових об'єктів з бетону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє avianews.com.

Аеропорт Полтави раніше увійшов до списку інфраструктурних об'єктів, реконструкція яких передбачена програмою президента "Велике будівництво".

У вимогах, оприлюднених у системі Prozorro, зазначено, що роботи необхідно завершити до кінця 2022 року за умови повного фінансування. Щоб простимулювати учасників працювати швидше, при виборі переможця замовник враховуватиме не лише запропоновану ціну, а й термін виконання робіт.

У Полтаві заново перебудують аеродром, ОДА оголосила тендер 01

Ціна дає 70% балів, термін виконання робіт – 30% балів. Якщо термін будівництва становитиме 7 місяців, то учасник отримає всі 30% додаткових балів, 8 місяців – 15% додаткових балів, понад 8 місяців – 0 балів.

Вартість робіт оцінюється у 1,54 млрд грн. Заявки приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Херсона завершується реконструкція злітно-посадкової смуги, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Згідно із проєктом, довжина нової смуги у полтавському аеропорту залишиться колишньою — 2550 метрів, а ширина збільшиться з 42 до 45 метрів. Перон зможе розміщувати одночасно п'ять середньомагістральних літаків типу Boeing 737 та Airbus A320. Оскільки зараз це неможливо, аеропорт обслуговує переважно невеликі літаки місцевої школи авіації.

Нагадаємо, програмою президента "Велике будівництво" передбачено реконструкцію в аеропортах 16 міст України. У планах також – побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті (між Ужгородом та Мукачево) та два аеропорти на сході України.

аеропорт (1850) Зеленський Володимир (23775) Полтава (555) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+12
Судя по высказываниям мера города то не исключено , что перестроят под прием военной авиации из страны агрессора .
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04.01.2022 15:08
+9
Сладка коррупция, и год только начался.
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04.01.2022 15:03
+8
Вот на кой хрен он нужен в Полтаве??? Кто и куда собирается летать из Полтавы? В Киев? В Харьков? В Одессу? А-А-А!!! Наверное во Львов каждый день по три рейса! Пи*а*асы конченые!
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04.01.2022 15:17
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Сладка коррупция, и год только начался.
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04.01.2022 15:03 Відповісти
Чтоб дербанить бабло начни большую стройку...
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04.01.2022 15:08 Відповісти
Судя по высказываниям мера города то не исключено , что перестроят под прием военной авиации из страны агрессора .
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04.01.2022 15:08 Відповісти
там и так есть аэродром потава-"мачтовый".и его вполне можно использовать под аэропорт,строился под тяжелые бомбардировщики.
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04.01.2022 15:32 Відповісти
в Полтаве есть военный аэродром где стояли стратегические бомбардировщики.. он рабочий..
а гражданский аэродром в реконструкции не нуждается разве что косметический а вот взлетка короткая и нуждается еще в ремонте...но Мамаю нужно фасад - и украсть денег побольше... тварь.
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04.01.2022 16:01 Відповісти
я про него и говорю.
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04.01.2022 16:36 Відповісти
В Полтаве и без этого есть роскошный военный аэродром. Ту-22М2 стояли, целая авиадивизия. Да и в войну еще аэродром использовался как база для операции союзников "Френтик"
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04.01.2022 16:39 Відповісти
Вот на кой хрен он нужен в Полтаве??? Кто и куда собирается летать из Полтавы? В Киев? В Харьков? В Одессу? А-А-А!!! Наверное во Львов каждый день по три рейса! Пи*а*асы конченые!
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04.01.2022 15:17 Відповісти
На юг, в Турцию в Египет. Сейчас я должен в Борисполь из Полтавы добираться- ближний свет.
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04.01.2022 15:32 Відповісти
ти кожного тижня літаєш ?
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04.01.2022 15:35 Відповісти
Я не летаю даже с Киева, но если будут отсюда рейсы а Египет или Турцию обязательно слетаю.
С этим аэродромом уже задолбали, его никак не доведут до ума. Дай сейчас все тронется.
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04.01.2022 15:37 Відповісти
в Україні вже все добре ,тільки аеропортів не вистачає ? може краще збудувати лікарню , житло для воїнів чи переселенців , зробити зброю для захисту країни ? в селах за зиму жодного разу сніг не чистився ! а тобі в Египет ! маєш гроші на таксі до Борисполя доїдеш .
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04.01.2022 16:56 Відповісти
Вот тебе одному аэропорт и построят.😂😂😂
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04.01.2022 20:23 Відповісти
алех, ти поки доїдеш до нього, то літак буде вже напівдорозі до Єгипту. Хіба що живеш в Абазовці
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04.01.2022 23:33 Відповісти
Совершенно солидарен. Зеленый слон постоянно перегружен полтавчанами, которые вынужденно добираются до действующих аэропортов.
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04.01.2022 16:40 Відповісти
очередная пильно-прачечная комбинация
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04.01.2022 15:29 Відповісти
а ******* лікарню збудувати замість не потрібного майже нікому аеропорту , слабо ?
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04.01.2022 15:33 Відповісти
в Украине столько замороженных аэродромов стоят никому не нужные,что даже заикаться о новых не должен язык поворачиваться...
в тогм числе и возле полтавы.
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04.01.2022 15:42 Відповісти
То є повна Зрада , Полтаві ******** аеропорт не потрібен . Нічого ,Петро прийде - порядок наведе.
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04.01.2022 15:45 Відповісти
Проект предусматривает демонтаж старой взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и строительство на их месте фактически новых объектов из бетона.

Вот уж действительно Большой распил... Нафига демонтировать старые ВПП, РД и перрон, если можно их сверху или залить бетоном, или положить новые бетонные плиты? От этого прочность только усилится. Но бородатая бабушка сказала пилить...
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04.01.2022 15:45 Відповісти
Не все так просто із міцністю , про це тут у двох словах не розкажеш , проблема у іншому - чи потрібна така злітна смуга Полтаві ?
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04.01.2022 18:16 Відповісти
Полтаве нужен новый аэропорт, но когда он будет рентабельным. А то прямо так и вижу толпы европейцев и американцев, ломанувшихся в пандемию путешествовать в Украину, да и кучу полтавчан и их соседей, ломанувшихся в кризис с поддельными ковид сертификатами за границу.
Получается что хата горит со всех сторон, но деньги не на тушение пожара, а на ремонт входных дверей.
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04.01.2022 18:23 Відповісти
И кстати про міцність. Как Вы думаете что выдержит большую нагрузку: бетонная плита в 20 см толщиной, уложенная на старую плиту в 20 см толщиной и устоявшуюся десятилетиями, или все разрыхлить, насыпать новую щебневую подушку и положить 1 слой плит в те же 20 см?
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04.01.2022 18:28 Відповісти
Самі довговічні дороги у світі -це ті які були побудовані у Римській імперії , вони і досі місцями функціонують . Пов"язано це із тим , що основа таких доріг укладена на глибину майже двох метрів . У самих якісних ******** автобанах цей показник доходить до метра ( це по-перше ) .
Під старим покриттям через нерівномірності ущільнення основи виникають деформації і якщо основу не замінити на однорідну - ці деформації будуть передаватися на нові шари покриття і вони так само будуть деформуватися ( це по-друге )
Якісне і довговічне покриття буде не тоді коли його покладуть на старе із дефектами , а коли роботи будуть проведені із перекладанням підстилаючого шару , розрахованого у відповідності до наявних у вашому регіоні грунтових шарів , що досягається шляхом проведення детального геодезичного дослідження на території будівництва це по-третє .
Таким чином міцнішою і довговічнішою , як не дивно, буде не смуга де 20 см нового покриття покладено на 20 см старого ( під яким добре якщо глина , а не чорнозем , а 20 см нового асфальтобетонного покриття на основі кількох шарів піщано -гравійної суміші десь так у 70-100 см , укладених на ущільнені шари осадових порід , що знаходяться під родючим шаром грунту .
Гарного вам польоту і м"яких посадок ))
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04.01.2022 18:48 Відповісти
Я Вам про ВПП, а Вы мне про дороги... Да поймите что принятие на посаду несколькосоттонных воздушных лайнеров с размахом крыла под сотню метров полоса из мягкого асфальта грозит катастрофой. Посмотрите размах крыла Боингов и Вы поймете, что двигатели на пилнах будут сосать весь мусор за пределами бетонной полосы и выходить из строя при первой же посадке.
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04.01.2022 18:56 Відповісти
Я вам про стрижене , а ви мені про смалене (( запитали про міцність - я відповів від чого вона залежить (( Про смоктання пилу у турбореактивний двигун розкажете не мені , а тим пілотам хто МІГи на трасу під Гребінками на київщині під час навчань саджає - це по-перше . По -друге - уявіть собі що міцність і довговічність будівельної конструкції незалежно від матеріалу самої конструкції перебуває у прямій залежності від основи (фундаменту ) і плювати чи це міст , будинок , дорога , злітна смуга чи задрипана садова доріжка , усим рулить основа ( комуністи для неї ще термін застосовували -"базис" ) Ну і щоб більше по дрібницях не відволікали - ви по новій бетонці на Миколаїв ганяли ? Якщо ні то я так , і не тільки по ній їздив а і поруч полями коли її лили , чим вона від вашої злітної смуги відрізняється? Та хіба що шириною , а основа - дай Боже щоб у вас під злітною смугою таку зробили ((
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04.01.2022 19:09 Відповісти
Boeing 747-400 - одна из модификаций Boeing 747, четырёхдвигательный реактивный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт, производимый компанией «Boeing Commercial Airplanes». Серия −400 стала самой продаваемой модификацией успешного семейства 747. Википедия
Масса: 183 500 кг
Крейсерская скорость: 933 км/ч
Длина: 71 м
Максимальная скорость: 988 км/ч
Размах крыла: 64 м

64 метра это означает что двигатели будут всасывать весь грунт за пределами взлетной полосы шириной в 40 метров, они будут висеть над грунтом.

Это раз.
183 500 кг
Это 200 тонн, на секундочку, а при вертикальной скорости посадки эта масса увеличивается от двух до 5 раз (зависит от пилота и погодных условий).
Что будет при таком ударе с асфальтом, да еще и летом?
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04.01.2022 19:18 Відповісти
Ви літак зблизька бачили чи тільки у вікіпедії ? Розмах крил- це відстань від закрайки лівого крила до закрайки правого , в курсі де двигуни на крилах розміщені ? Адже саме того ширина злітної смуги по всіх аеропортах світу для боїнгів обмежена 45 метрами , і нічого не засмоктує (( Але дивлюся ви людина напориста , маєте бажання мені щось довести , при цьому не можете пояснити що саме , адже мені глибоко по барабану якої ширини , довжини і якості буде злітна смуга у аеропорту славної Полтави , бо туди я люблю добиратися автошляхами )) На цьому давайте припиняти , до зустрічі у коментах під іншими новинами ! Гарного вечора !
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04.01.2022 19:29 Відповісти
Не хочу Вас обижать, но Вы должны уметь проигрывать. Я авиационный инженер, подполковник запаса ВСУ. И если Вы считаете что с поверхностными знаниями об авиации и конструировании аэродромов можете оскорблять собеседников, то считаю что и в Вашей основной профессии Вы не очень сильны. До свидания, и Гугл в помощь.
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04.01.2022 19:46 Відповісти
Не хотілося б ображати незнайому людину , але такі от підполковники запасу , правда з личками будівельних військ , на моїх очах будували злітну смугу яка планувалася як резервна для посадки Бурана (( думаю що авіаційному інженерові немає потреби розповідати що це таке і з чим його їли в союзі (( Кількості списаного і викраденого цементу , який мав бути укладений в якості основи під плити злітної смуги , називати не буду - підполковник та іще з інженерною освітою сам зуміє вирахувати (( а поклали , підер@си ці плити навіть не на пісок , а на голу земельку і аеродром здали із злітною смугою мало не 6 км (( потім ті плити на пів- України розвозили кому не ліньки так що як потрібно будувати і як будують , я , пане підполковнику , будучи капітаном запасу теж трішки знаю (( P.S. коли це летовище іще не мало бетонки , то там мало не круглий рік тренувалися на Л-ках курсанти Чугуївського льотного використовуючи , прикинь, грунтову злітну смугу , бо лендлізівська металева при першій посадці як склалася як книжка , то ніхто її більше не використовував , хто вже трішки літати міг краще - МІГ-21 мучили (( Мі-24 при любих навчаннях у нас як дикі гуси , табунами злітали (( і прикиньте шановний - жодної відмови двигуна через засмоктування пилу і сміття (( курсанти на полях по дурі сідали , кабана двигуном спалили коли по п"яні хотіли швиденько обсмалити таке було ..... але щоб двигун вийшов з ладу , без образ підполковнику , вы немножко преувеличили (( или никакой вы не авиаинженер(( так що 1 ; 1 Учите матчасть , в этом гугл не поможет ))
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04.01.2022 20:30 Відповісти
ну куда ты лезешь, умник? Ты ничего не соображаешь, от слова совсем. Где ты служил, воин, где ты вообще видел самолеты? Баек наслушался про жареных гусей под соплом двигателя? Так пожать и поешь потом это говно)))
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04.01.2022 20:40 Відповісти
Не тупи служивый ! Тебе ясно написали - сожгли (( может такие как ты уголь и жрали не спорю , но среди нас таких идиотов не наблюдалось . А вот ты , по видимому , как раз самолеты на своем диване и видел , себе звания в уме присваивая (( короче - вали ты в свой подполок , который за поребриком и больше на цензоре не шурши будешь мне здесь о самолетах ****@ть , я их видел тогда когда тебя твоя мамка пыталась на горшок ходить научить , а ты все равно в колготки обсыр@лся ((
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04.01.2022 21:12 Відповісти
Вот ты идиот нерукотворный. Расскажи-ка как защищены двигатели истребителей Су-27 и МиГ-29 от попадания посторонних предметов с ВПП при взлете и посадке? У тебя 5 минут, эксперд по жаренным гусям. И еще найди что такое жидкость "И", и для чего она добавляется в авиационное топливо. И еще скажи что такое эффект Доплера, и что такое квазинепрерывное излучение бортовой РЛС, и еще скажи что такое метод пропорционального наведения авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" на цель. У тебя, специалист, 15 минут. Время пошло, боец.
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04.01.2022 21:20 Відповісти
посралися? - молодці. Я багато чого взнав про авіацію.
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04.01.2022 23:42 Відповісти
..обычные для Зеля Ностра приоритеты - нацарювати, скільки встигнеш, і втікти
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04.01.2022 16:27 Відповісти
В стране где региональная авиация практически отсутствует и не рентабельная, потому что у людей денег нет, вопрос аэропорта в Полтаве, откуда ехать максимум 3 часа на автобусе до Борисполя, архиважный!
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04.01.2022 17:22 Відповісти
Постоянно слышу от иностранцев, что в Полтаве нужен аэропорт для развития региона.
Они к нам тоже вынуждены добираться из Киева или Харькова.
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04.01.2022 17:44 Відповісти
Так а разве там нет аэропорта???
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04.01.2022 17:48 Відповісти
Есть, но взлетная полоса плохая, в первую очередь.
Его строили-строили, пилили деньги и раньше, но до ума не довели.
Боюсь, сейчас то же самое будет.
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04.01.2022 17:53 Відповісти
Аэродром в Полтаве .

http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_61.html http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_61.html



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04.01.2022 21:05 Відповісти
Да, это наш прославленный военный аэродром, а тут речь о гражданском аэропорте.
Фото с Молотовым, Черчиллем и Рузвельтом не из Полтавы, а с аэродрома Саки перед началом Ялтинской конференции.
В Полтаве был сын Рузвельта Эллиот.
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04.01.2022 21:50 Відповісти
Проблема не в полосе а в проклятых авиакомпаниях, которые упорно не хотят летать себе в убыток. В Николаевском аэропорту отремонтировали полосу, после ремонта оказалось что Одесса рядом. А тут под боком Борисполь...
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05.01.2022 10:04 Відповісти
ну так можна ж прилетіти з пересадкою на менш великий літак. Якому полосу можна й не реконструювати. У свій час літав у Полтаву з Кременчука кукурузник. І з Градизька літав. Але білет вдвічі дорожчий за автобусний. А добиратися з аеропорта і в аеропорт (в Кременчуці він так же далеко від міста як і в Полтаві), то виграшу в часі зовсім не виходило.
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04.01.2022 23:47 Відповісти
Я сам полтавчанин. Этот аэродром два года назад уже "перестраивали". Денег было якобы потрачено - немеряно. На самом деле не было сделано почти ничего, но деньги "освоены" в полном объеме. Мамаевское воровство не имеет границ. А знаете кто летает с этого аэропорта? Недоделанная доморощенная местная футбольная команда "Ворскла"! И еще те, кто не хочет "светиться". Ну, в общем понятно кто. Нахрена этот аэропорт нужен? Кто просчитывал его целесообразность? Сколько нужно туда еще бабла ввалить из городского бюджета? Когда уже будет "хватит"? Одни сплошные вопросы. Этот утырок Мамай скоро всю мою. красавицу Полтаву разворует. Меры нет!
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04.01.2022 17:49 Відповісти
Во многом Вы правы, но "Ворсклу", если Вы полтавчанин, - попрошу не обижать!
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04.01.2022 17:59 Відповісти
Да никто ее не обижает. Она с рождения обиженная.
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04.01.2022 18:01 Відповісти
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04.01.2022 23:48 Відповісти
Взлётно-посадочные полосы в Полтаве в/ч 2673 и Прилуках,
для стратегических ТУ-22 и ТУ -160.

Номер
Размеры (м)
Покрытие

17/35
3000х80
армобетон


2500х70
армобетон

Потерянное могущество третьей Ядерной Державы в 1991 году .

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04.01.2022 21:01 Відповісти
 
 