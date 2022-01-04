У Полтаві заново перебудують аеродром, ОДА оголосила тендер. ФОТО
Полтавська облдержадміністрація оголосила тендер на повне оновлення аеродрому в аеропорту "Полтава". Проєкт передбачає демонтаж старої злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та будівництво на їхньому місці фактично нових об'єктів з бетону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє avianews.com.
Аеропорт Полтави раніше увійшов до списку інфраструктурних об'єктів, реконструкція яких передбачена програмою президента "Велике будівництво".
У вимогах, оприлюднених у системі Prozorro, зазначено, що роботи необхідно завершити до кінця 2022 року за умови повного фінансування. Щоб простимулювати учасників працювати швидше, при виборі переможця замовник враховуватиме не лише запропоновану ціну, а й термін виконання робіт.
Ціна дає 70% балів, термін виконання робіт – 30% балів. Якщо термін будівництва становитиме 7 місяців, то учасник отримає всі 30% додаткових балів, 8 місяців – 15% додаткових балів, понад 8 місяців – 0 балів.
Вартість робіт оцінюється у 1,54 млрд грн. Заявки приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня.
Згідно із проєктом, довжина нової смуги у полтавському аеропорту залишиться колишньою — 2550 метрів, а ширина збільшиться з 42 до 45 метрів. Перон зможе розміщувати одночасно п'ять середньомагістральних літаків типу Boeing 737 та Airbus A320. Оскільки зараз це неможливо, аеропорт обслуговує переважно невеликі літаки місцевої школи авіації.
Нагадаємо, програмою президента "Велике будівництво" передбачено реконструкцію в аеропортах 16 міст України. У планах також – побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті (між Ужгородом та Мукачево) та два аеропорти на сході України.
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а гражданский аэродром в реконструкции не нуждается разве что косметический а вот взлетка короткая и нуждается еще в ремонте...но Мамаю нужно фасад - и украсть денег побольше... тварь.
С этим аэродромом уже задолбали, его никак не доведут до ума. Дай сейчас все тронется.
в тогм числе и возле полтавы.
Вот уж действительно Большой распил... Нафига демонтировать старые ВПП, РД и перрон, если можно их сверху или залить бетоном, или положить новые бетонные плиты? От этого прочность только усилится. Но бородатая бабушка сказала пилить...
Получается что хата горит со всех сторон, но деньги не на тушение пожара, а на ремонт входных дверей.
Під старим покриттям через нерівномірності ущільнення основи виникають деформації і якщо основу не замінити на однорідну - ці деформації будуть передаватися на нові шари покриття і вони так само будуть деформуватися ( це по-друге )
Якісне і довговічне покриття буде не тоді коли його покладуть на старе із дефектами , а коли роботи будуть проведені із перекладанням підстилаючого шару , розрахованого у відповідності до наявних у вашому регіоні грунтових шарів , що досягається шляхом проведення детального геодезичного дослідження на території будівництва це по-третє .
Таким чином міцнішою і довговічнішою , як не дивно, буде не смуга де 20 см нового покриття покладено на 20 см старого ( під яким добре якщо глина , а не чорнозем , а 20 см нового асфальтобетонного покриття на основі кількох шарів піщано -гравійної суміші десь так у 70-100 см , укладених на ущільнені шари осадових порід , що знаходяться під родючим шаром грунту .
Гарного вам польоту і м"яких посадок ))
Масса: 183 500 кг
Крейсерская скорость: 933 км/ч
Длина: 71 м
Максимальная скорость: 988 км/ч
Размах крыла: 64 м
64 метра это означает что двигатели будут всасывать весь грунт за пределами взлетной полосы шириной в 40 метров, они будут висеть над грунтом.
Это раз.
183 500 кг
Это 200 тонн, на секундочку, а при вертикальной скорости посадки эта масса увеличивается от двух до 5 раз (зависит от пилота и погодных условий).
Что будет при таком ударе с асфальтом, да еще и летом?
Они к нам тоже вынуждены добираться из Киева или Харькова.
Его строили-строили, пилили деньги и раньше, но до ума не довели.
Боюсь, сейчас то же самое будет.
http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_61.html http://poltavahistory.inf.ua/hisp_r_61.html
Фото с Молотовым, Черчиллем и Рузвельтом не из Полтавы, а с аэродрома Саки перед началом Ялтинской конференции.
В Полтаве был сын Рузвельта Эллиот.
для стратегических ТУ-22 и ТУ -160.
Номер
Размеры (м)
Покрытие
17/35
3000х80
армобетон
2500х70
армобетон
Потерянное могущество третьей Ядерной Державы в 1991 году .