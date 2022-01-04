У Полтаві заново перебудують аеродром, ОДА оголосила тендер. ФОТО

Полтавська облдержадміністрація оголосила тендер на повне оновлення аеродрому в аеропорту "Полтава". Проєкт передбачає демонтаж старої злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та будівництво на їхньому місці фактично нових об'єктів з бетону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє avianews.com.

Аеропорт Полтави раніше увійшов до списку інфраструктурних об'єктів, реконструкція яких передбачена програмою президента "Велике будівництво".

У вимогах, оприлюднених у системі Prozorro, зазначено, що роботи необхідно завершити до кінця 2022 року за умови повного фінансування. Щоб простимулювати учасників працювати швидше, при виборі переможця замовник враховуватиме не лише запропоновану ціну, а й термін виконання робіт.

Ціна дає 70% балів, термін виконання робіт – 30% балів. Якщо термін будівництва становитиме 7 місяців, то учасник отримає всі 30% додаткових балів, 8 місяців – 15% додаткових балів, понад 8 місяців – 0 балів.

Вартість робіт оцінюється у 1,54 млрд грн. Заявки приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня.

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Згідно із проєктом, довжина нової смуги у полтавському аеропорту залишиться колишньою — 2550 метрів, а ширина збільшиться з 42 до 45 метрів. Перон зможе розміщувати одночасно п'ять середньомагістральних літаків типу Boeing 737 та Airbus A320. Оскільки зараз це неможливо, аеропорт обслуговує переважно невеликі літаки місцевої школи авіації.

Нагадаємо, програмою президента "Велике будівництво" передбачено реконструкцію в аеропортах 16 міст України. У планах також – побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті (між Ужгородом та Мукачево) та два аеропорти на сході України.