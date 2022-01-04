РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11647 посетителей онлайн
Новости Янтарная мафия
10 139 72

Тимур Миндич - партнер Зеленского и Коломойского - получил долю в янтарном бизнесе на миллиард, - Наші гроші

Тимур Миндич - партнер Зеленского и Коломойского - получил долю в янтарном бизнесе на миллиард, - Наші гроші

Созданное благодаря Игорю Палице коммунальное предприятие по добыче янтаря на Волыни с оборотом более миллиарда в год готовят под частного инвестора. Свои права заявила фирма Тимура Миндича – бизнес-партнера Игоря Коломойского и близкого друга Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в новом расследовании проекта "Наші гроші".

24 декабря депутаты Волынского облсовета проголосовали о реорганизации коммунального предприятия "Волыньприродресурс" в акционерное общество. Комиссия по реорганизации в ближайшие два месяца оформит претензии кредиторов. После чего в ПАО, у которого  будет добыча янтаря в Украине и самое крупное месторождение меди в Европе – зайдет частный совладелец.

Частный долг со старта

Официально реорганизацию коммунального компании в акционерное общество разъясняют необходимостью привлечения средств возможных инвесторов. При этом упоминают месторождение самородной меди в Жиричах. Оно считается одним из самых перспективных в Европе с прогнозируемыми запасами меди в миллион тонн. Цена тонны меди на Лондонской бирже – около $10 тысяч. Но для старта проекта требуются инвестиции в полмиллиарда долларов. Очевидно, что медный проект быстро (даже через несколько лет) не реализовать.

Более вероятным сейчас является расширение янтарного направления. Перед реорганизацией СМИ сообщили, что столичное ООО "Завод "Изумруд" потребовало от волынских коммунальщиков возвращения долга 62 млн грн. Эти деньги частный завод дал коммунальщикам в 2017 году, чтобы они заплатили Госгеонадрам за спецдолги.

Бенефициаром "Завода "Изумруд" указан Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и бизнес-партнер Игоря Коломойского. В столичной квартире Миндича год назад президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения.

Тимур Миндич - партнер Зеленского и Коломойского - получил долю в янтарном бизнесе на миллиард, - Наші гроші 01

Ранее Миндич был также владельцем ПАО "Центрелеватормлинбуд", владеющего недвижимостью в Киеве. В настоящее время бенефициаром фирмы указана Оксана Палица, с которой Игорь Палица давно разведен. Но поддерживают связи.

В 2017 году на должности председателя Волынского облсовета Игорь Палица утверждал, что "Завод "Изумруд" одолжил без процентов – под будущую продукцию по ценам текущего года. Тогда планировалось запустить добычу с сентября, но, как известно, проект опоздал на три года. За это время цены на янтарь также упали в три раза, но в любом случае долг предъявлен, и кредитор во время реорганизации зафиксирован, так что Миндич будет контролировать дальнейшую жизнь "Волыньпродресурса".

Янтарные спецразрешения без конкурсов и за бесценок

"Волыньприродресурс" создали в 2016 усилиями тогдашнего председателя Волынского облсовета Игоря Палицы - давнего бизнес-партнера Игоря Коломойского. Нынешнюю реорганизацию проводят, когда Игорь Палица стал лидером партии "За майбутнє", которая в Верховной Раде голосует синхронно со "Слугой народа" Владимира Зеленского.

Ценность предприятия – четыре специальных разрешения на добычу янтаря и одно – на добычу медных руд. Все четыре янтарных спецразрешения на 51 тысячу гектаров были получены в Госгеонадрах в один день в феврале 2017 года. В тот же день КП выдали без конкурса четыре спецразрешения на добычу торфа на 9 тысячах гектаров, а через месяц – на добычу самородно-медных руд на месторождении Жиричи.

Во всех случаях "Волыньприродресурс" указывало основанием для выдачи спецразрешения проведение ею на этих месторождениях предварительной георазведки.

Через неделю после получения в пользование 51 тысячи гектаров с залежами янтаря Генеральная прокуратура Юрия Луценко открыла производство №4201700000000354, подозревая наличие сговора должностных лиц Госгеонадра и коммунальщиков Палицы. Кроме того, прокуратуру интересовало происхождение средств, которые за спецразрешения заплатило КП. Были проведены обыски офиса КП в Луцке, правда, бухгалтерии предприятия следователи не нашли.

Позже прокуратура возбудила административное дело об отмене этих разрешений для "Волыньприродресурс". Но сначала оказалось, что по этому делу прокуроры просрочили обжалование. А затем из публичного пространства исчезло уголовное расследование ГПУ, отсутствует информация по нему и в судебном реестре.

После этого СБУ в октябре 2018 года открыла производство № 4201810000000938. Правоохранители утверждали, что в поданных в Госгеонадра документах для получения спецразрешений были занижены разведанные объемы полезных ископаемых. В результате чего КП в десять раз меньше заплатило в бюджет – 60 млн грн вместо необходимых 600 млн грн. По данным следователей, разведанные запасы были сфальсифицированы по договоренности с председателем облсовета, которым тогда был Игорь Палица. Последнее судебное постановление по этому делу датировано концом марта 2019 года – накануне президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский.

Генподрядчики по орбите директора КП на заводе директора КП

После улаживания отношений с ГПУ "Волыньприродресурс" приступило к подготовке к работе, и в начале сентября 2020 года были добыты первые килограммы янтаря.

Тогда оказалось, что "Волыньприродресурс" именно янтарь не добывает, а нанимает подрядчика - ООО "Надровидобування". По данным волынских СМИ, делят прибыль по проданной добыче по формуле 50% на 50%.

Перед продажей добытые камни отправляют на завод, где происходит обогащение янтаря, его отбор и очистка. Завод – в использовании генподрядчика, но ему не принадлежит. Владельцем завода и земли под ним в селе Прилесное декларирует себя Анатолий Капустюк. Это нынешний директор "Волыньприродресурс".

Тимур Миндич - партнер Зеленского и Коломойского - получил долю в янтарном бизнесе на миллиард, - Наші гроші 02

Он возглавил предприятие именно с началом реальной добычи, до этого занимал должность заместителя. А еще с самого начала исполнял роль спикера этого проекта.

В декларации о доходах за 2020 год он указал, что "Надровидобування" заплатила ему около 678 тыс. грн. Напомним, добыча янтаря в том году длилась всего четыре месяца.

В настоящее время владельцем "Надровидобування" указан Виктор Клепко. Но в прошлом году владельцем был Игорь Хомин – бывший бизнес-партнер Капустюка по ООО "Амбер-Инвест". Хомин в августе 2020 года подарил Капустюку свою долю в уставном капитале этой фирмы в размере 5 млн грн.

Бизнес с доходом в миллиард в год

В преддверии голосования депутатов за реорганизацию Анатолий Капустюк назвал объемы добытого и реализованного в 2021 году. Почти за семь месяцев (пять месяцев предприятие простаивало) добыли почти 6,5 тысячи тонн янтаря, продали на 97 млн ​​грн. Расчеты показывают, что средняя стоимость килограмма янтаря коммунальщиков составила около 15 тыс. грн. Это примерно – $560 – реальная стоимость янтаря на рынке в последние пару лет.

Янтарь для "Волыньприродресурса" в 2021 году добывался на одном карьере. Руководство говорит, что реальная добыча может происходить одновременно на пяти-десяти карьерах. В таком случае даже при темпах 2021 года и средних цен последних двух лет обороты Волыньприродресурс вместе с подрядчиком могут достигать двух миллиардов гривен в год. При более реалистическом сценарии – более миллиарда гривен в год. Об этом говорит и сам директор "Волыньприродресурс".

"В общей сложности мы подняли этих 100 миллионов с… 8-ми гектаров. А у нас 52 тысячи. Способны ли мы дать показатель 500 миллионов? Способны. Миллиард? Да. Только на янтарь? Да. Это напрямую зависит от территории и сотрудничества с громадами", – сказал Капустюк.

Есть еще расчеты по другому янтарному проекту, их провела инвестгруппа "Concorde Capital" для своего ООО "Центр "Солнечное ремесло", владеющая спецразрешением на добычу этого камня на площади 90 кв км. Инвестбанкиры посчитали, что смогут здесь добыть около 40 тонн янтаря и получить за пять лет выручку в $25-30 млн.

Лицензионные площади "Волыньприродресурса" больше в 500 раз.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Коломойский Игорь (1791) янтарь (581) Палица Игорь (66) Миндич Тимур (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
04.01.2022 14:54
+30
Тепер Ви розумієте чому Зеленський пообіцяв побороти кумовство - вони дітей не хрестять, у них інші обряди.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:01
+25
Это совпадение, вырванное из контекста. Вы просто не побороли олигарха в своей голове
показать весь комментарий
04.01.2022 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это совпадение, вырванное из контекста. Вы просто не побороли олигарха в своей голове
показать весь комментарий
04.01.2022 14:45 Ответить
А от в ОПІ сьогодні д'єрмак поборов паяца, завтра може паяц поборе потужного. Це в них постєльні ігри в олігархів.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:49 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 15:23 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 14:48 Ответить
День рожденья
Грустный праздник...
показать весь комментарий
04.01.2022 14:51 Ответить
Читаешь фамилии действующих лиц и сразу вспоминается известная песня - "Евреи, евреи, кругом одни евреи..."
показать весь комментарий
04.01.2022 14:52 Ответить
А шо вы хотели от Бениной шоблы?
показать весь комментарий
04.01.2022 14:55 Ответить
Тепер Ви розумієте чому Зеленський пообіцяв побороти кумовство - вони дітей не хрестять, у них інші обряди.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:01 Ответить
Их как бы мало, но крадут много!
По итогам переписи населения Украины 2001 года, национальный состав страны был представлен следующим образом:
77,8 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцев ,
17,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 русских ,
0,6 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B белорусов ,
0,5 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 молдаван ,
0,5 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B крымских татар ,
0,4 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B болгар ,
0,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B венгров ,
0,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B румын ,
0,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляков ,
0,2 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреев
и 1,8 % других национальностей.
показать весь комментарий
04.01.2022 16:24 Ответить
а там - на "нульовке" - першій лінії , їх , в тих окопах зЄмляних бліндажах теж багато ...
показать весь комментарий
04.01.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 14:54 Ответить
"А что лучше, чтобы это был друган кучерявого Вальцмана?"
показать весь комментарий
04.01.2022 14:59 Ответить
Тема "вальцмана" уже 2,5 года не актуальна !
Мамой Римой клянусь......
показать весь комментарий
04.01.2022 15:04 Ответить
Ой вей! Таки кто тебя научил клясться мамой такого человека.

И таки как это - тема "а ваш пеця предал идеалы Майдана" актуальна, а тема "Вальцман" неактуальна?
показать весь комментарий
04.01.2022 15:16 Ответить
Какого человека? И кто тебя научил называть зебиленыша таким?
показать весь комментарий
04.01.2022 15:49 Ответить
В-52


@Walery_Dax

·
https://twitter.com/Walery_Dax/status/1478113431941169152 15 ч



Істина

Цитировать твит

Uchoose


@Uchoose_info

· 3 янв.

"Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії". (с) Степан Бандера #критичномислячі #Україна

показать весь комментарий
04.01.2022 15:00 Ответить
Красави. Розвели і розводять далі малоросів.
Крадуть мільярдами, згодовуючи малоросам шоу "Посадити Порошенка!".
показать весь комментарий
04.01.2022 15:00 Ответить
І що особливо цинічно, це те, що все вкрадено бабло поїде до Ізраїлю на золоті Мінори
- На розвиток України нічого не залишиться

Там їхній будинок там їхнє серце..
показать весь комментарий
04.01.2022 15:09 Ответить
А скільки мільярдів, і не гривен, а доларів, нахапали собі у кішені до Клована, поки ціна на бурштин була великою...
показать весь комментарий
04.01.2022 15:40 Ответить
Розкажіть. Хто, скільки?

Про дружбанів Зєлі та Бєні ми вже знаємо:

Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав долю у бурштиновому бізнесі на мільярд.


Джерело:
показать весь комментарий
04.01.2022 15:47 Ответить
Цей тільки збирається.

По хоч яким даним від журналістів, при Януковиче та Порошенко щорічно в кішенях українських високопосадовців осідало не меньш 2-х мільярдів у доларах. На Житомирщіне шлі плітки, що керував перший заступник прокурора області.

Я вважаю, що цю ціфру можно смиливо множити мінімум на два.

А якщо треба подробіці, то вам до депутата обласної ради від батькивщини Ніколайчука, котрому палили і будинок і машини, і жорстоки били за те, що він НАМАГАВСЯ вскривати ці схеми.
показать весь комментарий
04.01.2022 16:12 Ответить
Констатуємо. Працюєте за принципом "собака гавкає, вітер носить.".
Без фактів, доказів.
показать весь комментарий
04.01.2022 16:15 Ответить
Та ну, я вам призвіще чоловіка, який має багато фактів дав - зверниться до нього, він розповість і факти і докази.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:43 Ответить
Чому ви не звернулись?
показать весь комментарий
04.01.2022 19:00 Ответить
Так мені було не потрібне, бо він нам сам розповідав.
показать весь комментарий
04.01.2022 19:15 Ответить
Кому вам?
показать весь комментарий
04.01.2022 20:21 Ответить
Членам партії.
показать весь комментарий
04.01.2022 20:44 Ответить
Ви член партії Батьківщина?
показать весь комментарий
04.01.2022 21:09 Ответить
Так. І не робив на ЦН з цього таємниці з 2014-го року.
показать весь комментарий
04.01.2022 21:52 Ответить
"Всі чотири бурштинові спецдозволи на 51 тисячі гектарів було отримано в Держгеонадрах в один день в лютому 2017 року. У той же день КП видали без конкурсу чотири спецдозволи на видобуток торфу на 9 тисячах гектарів, а через місяць - на видобуток самородно-мідних руд на родовищі Жиричі"

"Красави. Розвели і розводять далі малоросів."
"Крадуть мільярдами, згодовуючи малоросам шоу "Посадити Порошенка!".

- уже в 2017 подставляли Порошенко.
показать весь комментарий
04.01.2022 16:18 Ответить
А чому ж таке вибіркове цитування?
Це ж робилось при Бєніному Палиці.

"Волиньприродресурс" створили в 2016-ому зусиллями тодішнього голови Волинської облради Ігоря Палиці - давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського.
Нинішню реорганізацію проводять, коли Ігор Палиця став лідером партії "За майбутнє", яка у Верховній Раді голосує синхронно з "Слугою народу" Володимира Зеленського."

Джерело:
показать весь комментарий
04.01.2022 16:22 Ответить
Простите,
- уже в 2016 подставляли Порошенко.

Так правильно?
Или еще с 2014 года - Петины "кадры":

"На парламентских выборах 26 октября 2014 года стал народным депутатом 8-го созыва по списку БПП (шёл под № 34), однако 27 ноября после встречи с президентом Украины Петром Порошенко принял решение продолжить работу в исполнительной власти и отказался от мандата"
показать весь комментарий
04.01.2022 16:31 Ответить
Не Пєтіни кадри, а Бєніни хамелеони.
показать весь комментарий
04.01.2022 16:33 Ответить
міндич, зеленьский, коломойський - Україно де ти?
показать весь комментарий
04.01.2022 15:04 Ответить
В квітні 19-го 73% ідіотів віддали її на поталу синам ізраїлевим. А то поріддя таке, як вхопить, то аж поки останні соки не витисне...
показать весь комментарий
04.01.2022 15:17 Ответить
Так. Хватка там така що тільки витискати, щоб аж капало.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:40 Ответить
А до квітня 19-го був чий син?
показать весь комментарий
04.01.2022 16:17 Ответить
Чий?
показать весь комментарий
04.01.2022 16:27 Ответить
До того такоє були ці стни. Гройсман, Розенблад і тд.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:12 Ответить
Раніше- ще в 1991 р. коли обрали "новиє ліца" вчерашніх комуняк Кравчука, замість реформаторів Чорновіла
показать весь комментарий
04.01.2022 17:56 Ответить
тю, так свої ж! не барига- знач законно! так что завідуйтє молча
показать весь комментарий
04.01.2022 15:05 Ответить
Потерпіть трошки! Наступним президентом буде Вальцман!
показать весь комментарий
04.01.2022 15:11 Ответить
Хто це?
показать весь комментарий
04.01.2022 15:18 Ответить
Это его родственник, кореш Зельцмана
показать весь комментарий
04.01.2022 15:38 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 15:17 Ответить
Мерзотники, які могли, але не захотіли вчити народ, що українці мають обирати тільки з українців.

Время пришло понять, что украинцам следует перестать быть извращенными интернационалистами, а следует выбирать только из украинцев, даже если их рисуют непроходными.
Это сейчас у нас парламент как кнесет, а в верху президентской гонки одни евреи. А в 90-х, в выборах президента, все евреи были очень далеко от проходных. Но все мои знакомые евреи и тогда и позже голосовали только за них - даже непроходных.
У евреев надо научиться принципу голосования. Да и сплоченности. Принцип голосования "абы человек был хороший", в наших условиях, давно доказал свою деструктивность. Избирая надо смотреть намного шире этого принципа.
Тем кто голосовал по приколу лучше уж было бы за Ляшко по приколу проголосовать.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:18 Ответить
госпідарі й надалі госпідарюють...
показать весь комментарий
04.01.2022 15:24 Ответить
Сам в себе взяв в борг,аби привласнити Державне
показать весь комментарий
04.01.2022 15:24 Ответить
Палиця підмяв під себе всю Волинь, тепер буде грабити по повній програмі.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:30 Ответить
Ось не розумію, навіщо в статтю всунали Палицю? При йому зробили це державне підприємство, а ось у інших местах були лише копачи, їх кришувальники з прокуратури, СБУ та МВС і гроши річками текли у кішені найвищих посадових осіб областей та держави.

А те, що розпродають все що можно, так не даремно Клован особисто, у час ночи проталкував закон про розпродаж землі.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:43 Ответить
Зедебіли, давайте прибиріть в своїй голові уявну лінію розмежування, між Бенею і вами, між Міндічем і вашою жінкою, між Ослом і вашими дітьми.
І зразу всі проблеми пропадуть.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:38 Ответить
Поліцейські вимагають відставки глави МВС та Нацполіції
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
показать весь комментарий
04.01.2022 16:03 Ответить
Майдан треба і гнати синів ізраілєвих...
показать весь комментарий
04.01.2022 16:09 Ответить
Это называется отмыванием и легализацией накраденных денеХ бандитами и криминальными структурами!
Бандиты пошли во власть, и «народ» их сам выбрал...!!!
показать весь комментарий
04.01.2022 16:29 Ответить
от моя незбувна мрія: посадити зе-більониша, бєню, міндіча й ще пару-троійку таких же до одного газенвагену і так потроху-поволі відкривати крантик... так поволі й потроху... а ще мона всередину покласти тєлік, а в тєліку - квартал, той що 95-й... і хай би їм там веселенько було... а для повноти картини ще було б добре для кожного п'ятого із 73% недоумків придумати щось таке, що не дасть їм жити і розмножуватися...
показать весь комментарий
04.01.2022 16:34 Ответить
НЕ голосуйте на выборах за жидов. Только за украинцев. За евреев тоже можно
показать весь комментарий
04.01.2022 16:46 Ответить
У нас, среди кандидатов на выборах, евреев никогда не увидеть. Все кто кажутся евреями окажутся жидами. Зельцман многим тоже казался евреем. Так что выбирать надо из украинцев. Но именно ВЫБИРАТЬ, а не по принципу "абы украинец".
показать весь комментарий
04.01.2022 19:07 Ответить
Да и что говорить. Несколько выше я привел из своих наблюдений, что евреи всегда голосовали только за евреев, даже за тогда абсолютно непроходных. Почему мы должны быть какими-то другими и выдумывать для себя какие-то иные варианты. Именно эти другие варианты привели к тому, что мы сейчас и имеем кагал при власти. Хватит экспериментов. Президент должен быть украинцем, притом, чтобы не было никаких сомнений в его национальности.
показать весь комментарий
04.01.2022 19:31 Ответить
Опять таки ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ !
показать весь комментарий
04.01.2022 17:28 Ответить
Станно.

При Порохе с контрабандой янтаря боролись, а при ЗЕ возглавили.
показать весь комментарий
04.01.2022 20:04 Ответить
Знову єврей. Міндіч? Хоча Коломойський тільки з євреями і водить дружбу. Вони що, хочуть до кінця розграбувати Україну і все вивезти в Ізраїль та офшори. А випалену землю Зеля з Єрмаком хай віддають Путлеру?
показать весь комментарий
04.01.2022 20:30 Ответить
Пока украинцы будут терпеть, зюзик будет их грабить.
показать весь комментарий
05.01.2022 00:44 Ответить
30 лет ничего не меняется.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:34 Ответить
 
 