Тимур Миндич - партнер Зеленского и Коломойского - получил долю в янтарном бизнесе на миллиард, - Наші гроші

Созданное благодаря Игорю Палице коммунальное предприятие по добыче янтаря на Волыни с оборотом более миллиарда в год готовят под частного инвестора. Свои права заявила фирма Тимура Миндича – бизнес-партнера Игоря Коломойского и близкого друга Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в новом расследовании проекта "Наші гроші".

24 декабря депутаты Волынского облсовета проголосовали о реорганизации коммунального предприятия "Волыньприродресурс" в акционерное общество. Комиссия по реорганизации в ближайшие два месяца оформит претензии кредиторов. После чего в ПАО, у которого будет добыча янтаря в Украине и самое крупное месторождение меди в Европе – зайдет частный совладелец.

Частный долг со старта

Официально реорганизацию коммунального компании в акционерное общество разъясняют необходимостью привлечения средств возможных инвесторов. При этом упоминают месторождение самородной меди в Жиричах. Оно считается одним из самых перспективных в Европе с прогнозируемыми запасами меди в миллион тонн. Цена тонны меди на Лондонской бирже – около $10 тысяч. Но для старта проекта требуются инвестиции в полмиллиарда долларов. Очевидно, что медный проект быстро (даже через несколько лет) не реализовать.

Более вероятным сейчас является расширение янтарного направления. Перед реорганизацией СМИ сообщили, что столичное ООО "Завод "Изумруд" потребовало от волынских коммунальщиков возвращения долга 62 млн грн. Эти деньги частный завод дал коммунальщикам в 2017 году, чтобы они заплатили Госгеонадрам за спецдолги.

Бенефициаром "Завода "Изумруд" указан Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и бизнес-партнер Игоря Коломойского. В столичной квартире Миндича год назад президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения.

Ранее Миндич был также владельцем ПАО "Центрелеватормлинбуд", владеющего недвижимостью в Киеве. В настоящее время бенефициаром фирмы указана Оксана Палица, с которой Игорь Палица давно разведен. Но поддерживают связи.

В 2017 году на должности председателя Волынского облсовета Игорь Палица утверждал, что "Завод "Изумруд" одолжил без процентов – под будущую продукцию по ценам текущего года. Тогда планировалось запустить добычу с сентября, но, как известно, проект опоздал на три года. За это время цены на янтарь также упали в три раза, но в любом случае долг предъявлен, и кредитор во время реорганизации зафиксирован, так что Миндич будет контролировать дальнейшую жизнь "Волыньпродресурса".

Янтарные спецразрешения без конкурсов и за бесценок

"Волыньприродресурс" создали в 2016 усилиями тогдашнего председателя Волынского облсовета Игоря Палицы - давнего бизнес-партнера Игоря Коломойского. Нынешнюю реорганизацию проводят, когда Игорь Палица стал лидером партии "За майбутнє", которая в Верховной Раде голосует синхронно со "Слугой народа" Владимира Зеленского.

Ценность предприятия – четыре специальных разрешения на добычу янтаря и одно – на добычу медных руд. Все четыре янтарных спецразрешения на 51 тысячу гектаров были получены в Госгеонадрах в один день в феврале 2017 года. В тот же день КП выдали без конкурса четыре спецразрешения на добычу торфа на 9 тысячах гектаров, а через месяц – на добычу самородно-медных руд на месторождении Жиричи.

Во всех случаях "Волыньприродресурс" указывало основанием для выдачи спецразрешения проведение ею на этих месторождениях предварительной георазведки.

Через неделю после получения в пользование 51 тысячи гектаров с залежами янтаря Генеральная прокуратура Юрия Луценко открыла производство №4201700000000354, подозревая наличие сговора должностных лиц Госгеонадра и коммунальщиков Палицы. Кроме того, прокуратуру интересовало происхождение средств, которые за спецразрешения заплатило КП. Были проведены обыски офиса КП в Луцке, правда, бухгалтерии предприятия следователи не нашли.

Позже прокуратура возбудила административное дело об отмене этих разрешений для "Волыньприродресурс". Но сначала оказалось, что по этому делу прокуроры просрочили обжалование. А затем из публичного пространства исчезло уголовное расследование ГПУ, отсутствует информация по нему и в судебном реестре.

После этого СБУ в октябре 2018 года открыла производство № 4201810000000938. Правоохранители утверждали, что в поданных в Госгеонадра документах для получения спецразрешений были занижены разведанные объемы полезных ископаемых. В результате чего КП в десять раз меньше заплатило в бюджет – 60 млн грн вместо необходимых 600 млн грн. По данным следователей, разведанные запасы были сфальсифицированы по договоренности с председателем облсовета, которым тогда был Игорь Палица. Последнее судебное постановление по этому делу датировано концом марта 2019 года – накануне президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский.

Генподрядчики по орбите директора КП на заводе директора КП

После улаживания отношений с ГПУ "Волыньприродресурс" приступило к подготовке к работе, и в начале сентября 2020 года были добыты первые килограммы янтаря.

Тогда оказалось, что "Волыньприродресурс" именно янтарь не добывает, а нанимает подрядчика - ООО "Надровидобування". По данным волынских СМИ, делят прибыль по проданной добыче по формуле 50% на 50%.

Перед продажей добытые камни отправляют на завод, где происходит обогащение янтаря, его отбор и очистка. Завод – в использовании генподрядчика, но ему не принадлежит. Владельцем завода и земли под ним в селе Прилесное декларирует себя Анатолий Капустюк. Это нынешний директор "Волыньприродресурс".

Он возглавил предприятие именно с началом реальной добычи, до этого занимал должность заместителя. А еще с самого начала исполнял роль спикера этого проекта.

В декларации о доходах за 2020 год он указал, что "Надровидобування" заплатила ему около 678 тыс. грн. Напомним, добыча янтаря в том году длилась всего четыре месяца.

В настоящее время владельцем "Надровидобування" указан Виктор Клепко. Но в прошлом году владельцем был Игорь Хомин – бывший бизнес-партнер Капустюка по ООО "Амбер-Инвест". Хомин в августе 2020 года подарил Капустюку свою долю в уставном капитале этой фирмы в размере 5 млн грн.

Бизнес с доходом в миллиард в год

В преддверии голосования депутатов за реорганизацию Анатолий Капустюк назвал объемы добытого и реализованного в 2021 году. Почти за семь месяцев (пять месяцев предприятие простаивало) добыли почти 6,5 тысячи тонн янтаря, продали на 97 млн ​​грн. Расчеты показывают, что средняя стоимость килограмма янтаря коммунальщиков составила около 15 тыс. грн. Это примерно – $560 – реальная стоимость янтаря на рынке в последние пару лет.

Янтарь для "Волыньприродресурса" в 2021 году добывался на одном карьере. Руководство говорит, что реальная добыча может происходить одновременно на пяти-десяти карьерах. В таком случае даже при темпах 2021 года и средних цен последних двух лет обороты Волыньприродресурс вместе с подрядчиком могут достигать двух миллиардов гривен в год. При более реалистическом сценарии – более миллиарда гривен в год. Об этом говорит и сам директор "Волыньприродресурс".

"В общей сложности мы подняли этих 100 миллионов с… 8-ми гектаров. А у нас 52 тысячи. Способны ли мы дать показатель 500 миллионов? Способны. Миллиард? Да. Только на янтарь? Да. Это напрямую зависит от территории и сотрудничества с громадами", – сказал Капустюк.

Есть еще расчеты по другому янтарному проекту, их провела инвестгруппа "Concorde Capital" для своего ООО "Центр "Солнечное ремесло", владеющая спецразрешением на добычу этого камня на площади 90 кв км. Инвестбанкиры посчитали, что смогут здесь добыть около 40 тонн янтаря и получить за пять лет выручку в $25-30 млн.

Лицензионные площади "Волыньприродресурса" больше в 500 раз.