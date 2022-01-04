Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав частку в бурштиновому бізнесі на мільярд, - Наші гроші

Створене завдяки Ігорю Палиці комунальне підприємство по видобутку бурштину на Волині з обігом понад мільярд на рік готують під приватного інвестора. Свої права заявила фірма Тимура Міндіча – бізнес-партнера Ігоря Коломойського та близького друга Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому розслідуванні проекту "Наші гроші".

24 грудня депутати Волинської облради проголосували про реорганізацію комунального підприємства "Волиньприродресурс" в акціонерне товариство. Комісія з реорганізації, протягом найближчих двох місяців оформить претензії кредиторів. Після чого у ПАТ, що матиме найбільший видобуток бурштину в Україні та найбільше родовище міді в Європі – зайде приватний співвласник.

Приватний борг зі старту

Офіційно реорганізацію комунального підприємства в акціонерне товариство пояснюють необхідністю залучення коштів потенційних інвесторів. При цьому згадують родовище самородної міді в Жиричах. Воно вважається одним з найперспективніших в Європі із прогнозованими запасами міді в мільйон тон. Ціна тони міді на Лондонській біржі – майже $10 тисяч. Але для старту проекту потрібно інвестиції в півмільярда доларів. Очевидно, що мідний проект швидко (навіть за декілька років) не реалізувати.

Більш ймовірним зараз є розширення бурштинового напрямку. Перед реорганізацією ЗМІ повідомили, що столичне ТОВ "Завод "Ізумруд" зажадало від волинських комунальників повернення боргу 62 млн грн. Ці гроші приватний завод дав комунальникам у 2017 році, щоб вони заплатили Держгеонадрам за спецдоволи.

Бенефіціаром "Завод "Ізумруд" вказано Тимура Міндіча – співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського. У столичній квартирі Міндіча в рік тому президент Володимир Зеленський святкував свій день народження.

Раніше Міндіч був також власником ПАТ "Центрелеватормлинбуд", що володіє нерухомістю в Києві. Нині бенефіціаром фірми вказана Оксана Палиця, з якою Ігор Палиця давно розлучений. Але підтримують зв’язки.

У 2017 році на посаді голови Волинської облради Ігор Палиця стверджував, що "Завод "Ізумруд" позичив без відсотків – під майбутню продукцію за цінами поточного року. Тоді планувалося запустити видобуток з вересня, але, як відомо, проект запізнився на три роки. За цей час ціни на бурштин також упали втричі. Але у будь-якому разі борг пред’явлено, і кредитора під час реорганізації зафіксовано. Так що Міндіч контролюватиме подальше життя "Волиньпродресурсу".

Бурштинові спецдозволи без конкурсів і за безцінь

"Волиньприродресурс" створили в 2016-ому зусиллями тодішнього голови Волинської облради Ігоря Палиці – давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Нинішню реорганізацію проводять, коли Ігор Палиця став лідером партії "За майбутнє", яка у Верховній Раді голосує синхронно з "Слугою народу" Володимира Зеленського.

Цінність підприємства – чотири спеціальні дозволи на видобуток бурштину та один – на видобуток мідних руд. Всі чотири бурштинові спецдозволи на 51 тисячі гектарів було отримано в Держгеонадрах в один день в лютому 2017 року. У той же день КП видали без конкурсу чотири спецдозволи на видобуток торфу на 9 тисячах гектарів, а через місяць – на видобуток самородно-мідних руд на родовищі Жиричі.

В усіх випадках "Волиньприродресурс" вказувало підставою для видачі спецдозволу проведення нею на цих родовищах попередньої георозвідки.

Через тиждень після отримання в користування 51 тисячі гектарів з покладами бурштину Генеральна прокуратура Юрія Луценка відкрила провадження №42017000000000354, підозрюючи наявність змови посадовців Держгеонадра та комунальників Палиці. Крім того, прокуратуру цікавило походження коштів, які за спецдозволи заплатило КП. Були проведені обшуки офісу КП в Луцьку, щоправда, бухгалтерії підприємства слідчі тоді не знайшли.

Пізніше прокуратура почала адміністративну справу про скасування цих дозволів для "Волиньприродресурс". Але спочатку виявилося, що в цій справі прокури прострочили оскарження. А потім із публічного простору зникло кримінальне розслідування ГПУ, відсутня інформація по ньому і в судовому реєстрі.

Після цього СБУ в жовтні 2018 року відкрило провадження № 42018100000000938. Правоохоронці стверджували, що в поданих до Держгеонадр документах для отримання спецдозволів були занижені розвідані обсяги корисних копалин. Внаслідок чого КП вдесятеро менше заплатило до бюджету – 60 млн грн. замість необхідних 600 млн грн. За даними слідчих, розвідані запаси були сфальсифіковані за домовленістю з головою облради, яким тоді був Ігор Палиця. Остання судова ухвала в цій справі датована кінцем березня 2019 року – напередодні президентських виборів, в яких переміг Володимир Зеленський.

Генпідрядники з орбіти директора КП на заводі директора КП

Після залагодження відносин з ГПУ "Волиньприродресурс" почало підготовку до роботи, і на початку вересня 2020 року були видобуті перші кілограми бурштину.

Тоді з виявилося, що "Волиньприродресурс" саме бурштин не видобуває, а наймає підрядника – ТОВ "Надровидобування". За даними волинських ЗМІ, ділять прибуток з проданого видобутку за формулою 50% на 50%.

Перед продажем видобуте каміння відправляють на завод, де відбувається збагачення бурштину, його відбір та очистка. Завод – в користуванні генпідрядника, але йому не належить. Власником заводу і землі під ним у селі Прилісне декларує себе Анатолій Капустюк. Це нинішній директор "Волиньприродресурс".

Він очолив підприємство саме з початком реального видобутку, до того мав посаду заступника. А ще з самого початку виконував роль спікера цього проекту.

В декларації про доходи за 2020 рік він вказав, що "Надровидобування" заплатило йому близько 678 тис грн. Нагадаємо, видобуток бурштину в тому році тривав лише чотири місяці.

Нині власником "Надровидобування" вказаний Віктор Клепка. Але минулого року власником був Ігор Хомин – колишній бізнес-партнер Капустюка по ТОВ "Амбер-інвест". Хомин в серпні 2020 року подарував Капустюку свою частку в статутному капіталі цієї фірми в розмірі 5 млн грн.

Бізнес з доходом в мільярд на рік

Напередодні голосування депутатів за реорганізацію Анатолій Капустюк назвав обсяги видобутого та реалізованого в 2021 році. Майже за сім місяців (п’ять місяців підприємство простоювало) добули майже 6,5 тисяч тон бурштину, продали на 97 млн грн. Розрахунки показують, що середня вартість кілограму бурштину комунальників склала близько 15 тис грн. Це приблизно – $560 – реальна вартість бурштину на ринку в останні пару років.

Бурштин для "Волиньприродресурсу" в 2021 році видобувався на одному кар’єрі. Керівництво говорить, що реально видобуток може відбуватися одночасно на п’яти-десяти кар’єрах. У такому випадку навіть за темпів 2021 року і середніх цін останніх двох років обороти "Волиньприродресурс" разом з підрядником можуть досягати двох мільярдів гривень на рік. За більш реалістичного сценарію – понад мільярд гривень в рік. Про це каже і сам директор "Волиньприродресурс".

"Загалом ми підняли цих 100 мільйонів з… 8-ми гектарів. А у нас 52 тисячі. Чи спроможні ми дати показник 500 мільйонів? Спроможні. Мільярд? Так. Тільки на бурштину? Так. Це напряму залежить від території і співпраці з громадами", – сказав Капустюк.

Є ще розрахунки по іншому бурштиновому проекту, їх провела інвестгрупа "Concorde Capital" для свого ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", що володіє спецдозволом на видобуток цього каменю на площі 90 кв км. Інвестбанкіри порахували, що зможуть тут видобути біля 40 тон бурштину і отримати за років п’ять виручку в $25-30 млн.

Ліцензійні площі "Волиньприродресурсу" більші в 500 разів.