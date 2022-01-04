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Новини Бурштинова мафія
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Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав частку в бурштиновому бізнесі на мільярд, - Наші гроші

Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав частку в бурштиновому бізнесі на мільярд, - Наші гроші

Створене завдяки Ігорю Палиці комунальне підприємство по видобутку бурштину на Волині з обігом понад мільярд на рік готують під приватного інвестора. Свої права заявила фірма Тимура Міндіча – бізнес-партнера Ігоря Коломойського та близького друга Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому розслідуванні проекту "Наші гроші".

24 грудня депутати Волинської облради проголосували про реорганізацію комунального підприємства "Волиньприродресурс" в акціонерне товариство. Комісія з реорганізації, протягом найближчих двох місяців оформить претензії кредиторів. Після чого у ПАТ, що матиме найбільший видобуток бурштину в Україні та найбільше родовище міді в Європі – зайде приватний співвласник.

Приватний борг зі старту

Офіційно реорганізацію комунального підприємства в акціонерне товариство пояснюють необхідністю залучення коштів потенційних інвесторів. При цьому згадують родовище самородної міді в Жиричах. Воно вважається одним з найперспективніших в Європі із прогнозованими запасами міді в мільйон тон. Ціна тони міді на Лондонській біржі – майже $10 тисяч. Але для старту проекту потрібно інвестиції в півмільярда доларів. Очевидно, що мідний проект швидко (навіть за декілька років) не реалізувати.

Більш ймовірним зараз є розширення бурштинового напрямку. Перед реорганізацією ЗМІ повідомили, що столичне ТОВ "Завод "Ізумруд" зажадало від волинських комунальників повернення боргу 62 млн грн. Ці гроші приватний завод дав комунальникам у 2017 році, щоб вони заплатили Держгеонадрам за спецдоволи.

Бенефіціаром "Завод "Ізумруд" вказано Тимура Міндіча – співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського. У столичній квартирі Міндіча в рік тому президент Володимир Зеленський святкував свій день народження.

Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав частку в бурштиновому бізнесі на мільярд, - Наші гроші 01

Раніше Міндіч був також власником ПАТ "Центрелеватормлинбуд", що володіє нерухомістю в Києві. Нині бенефіціаром фірми вказана Оксана Палиця, з якою Ігор Палиця давно розлучений. Але підтримують зв’язки.

У 2017 році на посаді голови Волинської облради Ігор Палиця стверджував, що "Завод "Ізумруд" позичив без відсотків – під майбутню продукцію за цінами поточного року. Тоді планувалося запустити видобуток з вересня, але, як відомо, проект запізнився на три роки. За цей час ціни на бурштин також упали втричі. Але у будь-якому разі борг пред’явлено, і кредитора під час реорганізації зафіксовано. Так що Міндіч контролюватиме подальше життя "Волиньпродресурсу".

Бурштинові спецдозволи без конкурсів і за безцінь

"Волиньприродресурс" створили в 2016-ому зусиллями тодішнього голови Волинської облради Ігоря Палиці – давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Нинішню реорганізацію проводять, коли Ігор Палиця став лідером партії "За майбутнє", яка у Верховній Раді голосує синхронно з "Слугою народу" Володимира Зеленського.

Цінність підприємства – чотири спеціальні дозволи на видобуток бурштину та один – на видобуток мідних руд. Всі чотири бурштинові спецдозволи на 51 тисячі гектарів було отримано в Держгеонадрах в один день в лютому 2017 року. У той же день КП видали без конкурсу чотири спецдозволи на видобуток торфу на 9 тисячах гектарів, а через місяць – на видобуток самородно-мідних руд на родовищі Жиричі.

В усіх випадках "Волиньприродресурс" вказувало підставою для видачі спецдозволу проведення нею на цих родовищах попередньої георозвідки.

Через тиждень після отримання в користування 51 тисячі гектарів з покладами бурштину Генеральна прокуратура Юрія Луценка відкрила провадження №42017000000000354, підозрюючи наявність змови посадовців Держгеонадра та комунальників Палиці. Крім того, прокуратуру цікавило походження коштів, які за спецдозволи заплатило КП. Були проведені обшуки офісу КП в Луцьку, щоправда, бухгалтерії підприємства слідчі тоді не знайшли.

Пізніше прокуратура почала адміністративну справу про скасування цих дозволів для "Волиньприродресурс". Але спочатку виявилося, що в цій справі прокури прострочили оскарження. А потім із публічного простору зникло кримінальне розслідування ГПУ, відсутня інформація по ньому і в судовому реєстрі.

Після цього СБУ в жовтні 2018 року відкрило провадження № 42018100000000938. Правоохоронці стверджували, що в поданих до Держгеонадр документах для отримання спецдозволів були занижені розвідані обсяги корисних копалин. Внаслідок чого КП вдесятеро менше заплатило до бюджету – 60 млн грн. замість необхідних 600 млн грн. За даними слідчих, розвідані запаси були сфальсифіковані за домовленістю з головою облради, яким тоді був Ігор Палиця. Остання судова ухвала в цій справі датована кінцем березня 2019 року – напередодні президентських виборів, в яких переміг Володимир Зеленський.

Генпідрядники з орбіти директора КП на заводі директора КП

Після залагодження відносин з ГПУ "Волиньприродресурс" почало підготовку до роботи, і на початку вересня 2020 року були видобуті перші кілограми бурштину.

Тоді з виявилося, що "Волиньприродресурс" саме бурштин не видобуває, а наймає підрядника – ТОВ "Надровидобування". За даними волинських ЗМІ, ділять прибуток з проданого видобутку за формулою 50% на 50%.

Перед продажем видобуте каміння відправляють на завод, де відбувається збагачення бурштину, його відбір та очистка. Завод – в користуванні генпідрядника, але йому не належить. Власником заводу і землі під ним у селі Прилісне декларує себе Анатолій Капустюк. Це нинішній директор "Волиньприродресурс".

Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав частку в бурштиновому бізнесі на мільярд, - Наші гроші 02

Він очолив підприємство саме з початком реального видобутку, до того мав посаду заступника. А ще з самого початку виконував роль спікера цього проекту.

В декларації про доходи за 2020 рік він вказав, що "Надровидобування" заплатило йому близько 678 тис грн. Нагадаємо, видобуток бурштину в тому році тривав лише чотири місяці.

Нині власником "Надровидобування" вказаний Віктор Клепка. Але минулого року власником був Ігор Хомин – колишній бізнес-партнер Капустюка по ТОВ "Амбер-інвест". Хомин в серпні 2020 року подарував Капустюку свою частку в статутному капіталі цієї фірми в розмірі 5 млн грн.

Бізнес з доходом в мільярд на рік

Напередодні голосування депутатів за реорганізацію Анатолій Капустюк назвав обсяги видобутого та реалізованого в 2021 році. Майже за сім місяців (п’ять місяців підприємство простоювало) добули майже 6,5 тисяч тон бурштину, продали на 97 млн грн. Розрахунки показують, що середня вартість кілограму бурштину комунальників склала близько 15 тис грн. Це приблизно – $560 – реальна вартість бурштину на ринку в останні пару років.

Бурштин для "Волиньприродресурсу" в 2021 році видобувався на одному кар’єрі. Керівництво говорить, що реально видобуток може відбуватися одночасно на п’яти-десяти кар’єрах. У такому випадку навіть за темпів 2021 року і середніх цін останніх двох років обороти "Волиньприродресурс" разом з підрядником можуть досягати двох мільярдів гривень на рік. За більш реалістичного сценарію – понад мільярд гривень в рік. Про це каже і сам директор "Волиньприродресурс".

"Загалом ми підняли цих 100 мільйонів з… 8-ми гектарів. А у нас 52 тисячі. Чи спроможні ми дати показник 500 мільйонів? Спроможні. Мільярд? Так. Тільки на бурштину? Так. Це напряму залежить від території і співпраці з громадами", – сказав Капустюк.

Є ще розрахунки по іншому бурштиновому проекту, їх провела інвестгрупа "Concorde Capital" для свого ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", що володіє спецдозволом на видобуток цього каменю на площі 90 кв км. Інвестбанкіри порахували, що зможуть тут видобути біля 40 тон бурштину і отримати за років п’ять виручку в $25-30 млн.

Ліцензійні площі "Волиньприродресурсу" більші в 500 разів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Коломойський Ігор (3122) бурштин (509) Палиця Ігор (62) Міндич Тимур (5)


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Топ коментарі
+32
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04.01.2022 14:54
+30
Тепер Ви розумієте чому Зеленський пообіцяв побороти кумовство - вони дітей не хрестять, у них інші обряди.
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04.01.2022 15:01
+25
Это совпадение, вырванное из контекста. Вы просто не побороли олигарха в своей голове
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04.01.2022 14:45
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Это совпадение, вырванное из контекста. Вы просто не побороли олигарха в своей голове
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04.01.2022 14:45 Відповісти
А от в ОПІ сьогодні д'єрмак поборов паяца, завтра може паяц поборе потужного. Це в них постєльні ігри в олігархів.
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04.01.2022 14:49 Відповісти
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04.01.2022 15:23 Відповісти
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04.01.2022 14:48 Відповісти
День рожденья
Грустный праздник...
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04.01.2022 14:51 Відповісти
Читаешь фамилии действующих лиц и сразу вспоминается известная песня - "Евреи, евреи, кругом одни евреи..."
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04.01.2022 14:52 Відповісти
А шо вы хотели от Бениной шоблы?
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04.01.2022 14:55 Відповісти
Тепер Ви розумієте чому Зеленський пообіцяв побороти кумовство - вони дітей не хрестять, у них інші обряди.
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04.01.2022 15:01 Відповісти
Их как бы мало, но крадут много!
По итогам переписи населения Украины 2001 года, национальный состав страны был представлен следующим образом:
77,8 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцев ,
17,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 русских ,
0,6 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B белорусов ,
0,5 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 молдаван ,
0,5 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B крымских татар ,
0,4 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B болгар ,
0,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B венгров ,
0,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B румын ,
0,3 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляков ,
0,2 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреев
и 1,8 % других национальностей.
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04.01.2022 16:24 Відповісти
а там - на "нульовке" - першій лінії , їх , в тих окопах зЄмляних бліндажах теж багато ...
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04.01.2022 18:30 Відповісти
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04.01.2022 14:54 Відповісти
"А что лучше, чтобы это был друган кучерявого Вальцмана?"
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04.01.2022 14:59 Відповісти
Тема "вальцмана" уже 2,5 года не актуальна !
Мамой Римой клянусь......
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04.01.2022 15:04 Відповісти
Ой вей! Таки кто тебя научил клясться мамой такого человека.

И таки как это - тема "а ваш пеця предал идеалы Майдана" актуальна, а тема "Вальцман" неактуальна?
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04.01.2022 15:16 Відповісти
Какого человека? И кто тебя научил называть зебиленыша таким?
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04.01.2022 15:49 Відповісти
В-52


@Walery_Dax

·
https://twitter.com/Walery_Dax/status/1478113431941169152 15 ч



Істина

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Uchoose


@Uchoose_info

· 3 янв.

"Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії". (с) Степан Бандера #критичномислячі #Україна

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04.01.2022 15:00 Відповісти
Красави. Розвели і розводять далі малоросів.
Крадуть мільярдами, згодовуючи малоросам шоу "Посадити Порошенка!".
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04.01.2022 15:00 Відповісти
І що особливо цинічно, це те, що все вкрадено бабло поїде до Ізраїлю на золоті Мінори
- На розвиток України нічого не залишиться

Там їхній будинок там їхнє серце..
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04.01.2022 15:09 Відповісти
А скільки мільярдів, і не гривен, а доларів, нахапали собі у кішені до Клована, поки ціна на бурштин була великою...
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04.01.2022 15:40 Відповісти
Розкажіть. Хто, скільки?

Про дружбанів Зєлі та Бєні ми вже знаємо:

Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав долю у бурштиновому бізнесі на мільярд.


Джерело:
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04.01.2022 15:47 Відповісти
Цей тільки збирається.

По хоч яким даним від журналістів, при Януковиче та Порошенко щорічно в кішенях українських високопосадовців осідало не меньш 2-х мільярдів у доларах. На Житомирщіне шлі плітки, що керував перший заступник прокурора області.

Я вважаю, що цю ціфру можно смиливо множити мінімум на два.

А якщо треба подробіці, то вам до депутата обласної ради від батькивщини Ніколайчука, котрому палили і будинок і машини, і жорстоки били за те, що він НАМАГАВСЯ вскривати ці схеми.
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04.01.2022 16:12 Відповісти
Констатуємо. Працюєте за принципом "собака гавкає, вітер носить.".
Без фактів, доказів.
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04.01.2022 16:15 Відповісти
Та ну, я вам призвіще чоловіка, який має багато фактів дав - зверниться до нього, він розповість і факти і докази.
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04.01.2022 18:43 Відповісти
Чому ви не звернулись?
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04.01.2022 19:00 Відповісти
Так мені було не потрібне, бо він нам сам розповідав.
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04.01.2022 19:15 Відповісти
Кому вам?
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04.01.2022 20:21 Відповісти
Членам партії.
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04.01.2022 20:44 Відповісти
Ви член партії Батьківщина?
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04.01.2022 21:09 Відповісти
Так. І не робив на ЦН з цього таємниці з 2014-го року.
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04.01.2022 21:52 Відповісти
"Всі чотири бурштинові спецдозволи на 51 тисячі гектарів було отримано в Держгеонадрах в один день в лютому 2017 року. У той же день КП видали без конкурсу чотири спецдозволи на видобуток торфу на 9 тисячах гектарів, а через місяць - на видобуток самородно-мідних руд на родовищі Жиричі"

"Красави. Розвели і розводять далі малоросів."
"Крадуть мільярдами, згодовуючи малоросам шоу "Посадити Порошенка!".

- уже в 2017 подставляли Порошенко.
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04.01.2022 16:18 Відповісти
А чому ж таке вибіркове цитування?
Це ж робилось при Бєніному Палиці.

"Волиньприродресурс" створили в 2016-ому зусиллями тодішнього голови Волинської облради Ігоря Палиці - давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського.
Нинішню реорганізацію проводять, коли Ігор Палиця став лідером партії "За майбутнє", яка у Верховній Раді голосує синхронно з "Слугою народу" Володимира Зеленського."

Джерело:
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04.01.2022 16:22 Відповісти
Простите,
- уже в 2016 подставляли Порошенко.

Так правильно?
Или еще с 2014 года - Петины "кадры":

"На парламентских выборах 26 октября 2014 года стал народным депутатом 8-го созыва по списку БПП (шёл под № 34), однако 27 ноября после встречи с президентом Украины Петром Порошенко принял решение продолжить работу в исполнительной власти и отказался от мандата"
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04.01.2022 16:31 Відповісти
Не Пєтіни кадри, а Бєніни хамелеони.
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04.01.2022 16:33 Відповісти
міндич, зеленьский, коломойський - Україно де ти?
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04.01.2022 15:04 Відповісти
В квітні 19-го 73% ідіотів віддали її на поталу синам ізраїлевим. А то поріддя таке, як вхопить, то аж поки останні соки не витисне...
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04.01.2022 15:17 Відповісти
Так. Хватка там така що тільки витискати, щоб аж капало.
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04.01.2022 15:40 Відповісти
А до квітня 19-го був чий син?
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04.01.2022 16:17 Відповісти
Чий?
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04.01.2022 16:27 Відповісти
До того такоє були ці стни. Гройсман, Розенблад і тд.
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04.01.2022 17:12 Відповісти
Раніше- ще в 1991 р. коли обрали "новиє ліца" вчерашніх комуняк Кравчука, замість реформаторів Чорновіла
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04.01.2022 17:56 Відповісти
тю, так свої ж! не барига- знач законно! так что завідуйтє молча
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04.01.2022 15:05 Відповісти
Потерпіть трошки! Наступним президентом буде Вальцман!
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04.01.2022 15:11 Відповісти
Хто це?
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04.01.2022 15:18 Відповісти
Это его родственник, кореш Зельцмана
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04.01.2022 15:38 Відповісти
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04.01.2022 15:17 Відповісти
Мерзотники, які могли, але не захотіли вчити народ, що українці мають обирати тільки з українців.

Время пришло понять, что украинцам следует перестать быть извращенными интернационалистами, а следует выбирать только из украинцев, даже если их рисуют непроходными.
Это сейчас у нас парламент как кнесет, а в верху президентской гонки одни евреи. А в 90-х, в выборах президента, все евреи были очень далеко от проходных. Но все мои знакомые евреи и тогда и позже голосовали только за них - даже непроходных.
У евреев надо научиться принципу голосования. Да и сплоченности. Принцип голосования "абы человек был хороший", в наших условиях, давно доказал свою деструктивность. Избирая надо смотреть намного шире этого принципа.
Тем кто голосовал по приколу лучше уж было бы за Ляшко по приколу проголосовать.
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04.01.2022 15:18 Відповісти
госпідарі й надалі госпідарюють...
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04.01.2022 15:24 Відповісти
Сам в себе взяв в борг,аби привласнити Державне
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04.01.2022 15:24 Відповісти
Палиця підмяв під себе всю Волинь, тепер буде грабити по повній програмі.
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04.01.2022 15:30 Відповісти
Ось не розумію, навіщо в статтю всунали Палицю? При йому зробили це державне підприємство, а ось у інших местах були лише копачи, їх кришувальники з прокуратури, СБУ та МВС і гроши річками текли у кішені найвищих посадових осіб областей та держави.

А те, що розпродають все що можно, так не даремно Клован особисто, у час ночи проталкував закон про розпродаж землі.
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04.01.2022 15:43 Відповісти
Зедебіли, давайте прибиріть в своїй голові уявну лінію розмежування, між Бенею і вами, між Міндічем і вашою жінкою, між Ослом і вашими дітьми.
І зразу всі проблеми пропадуть.
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04.01.2022 15:38 Відповісти
Поліцейські вимагають відставки глави МВС та Нацполіції
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
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04.01.2022 16:03 Відповісти
Майдан треба і гнати синів ізраілєвих...
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04.01.2022 16:09 Відповісти
Это называется отмыванием и легализацией накраденных денеХ бандитами и криминальными структурами!
Бандиты пошли во власть, и «народ» их сам выбрал...!!!
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04.01.2022 16:29 Відповісти
от моя незбувна мрія: посадити зе-більониша, бєню, міндіча й ще пару-троійку таких же до одного газенвагену і так потроху-поволі відкривати крантик... так поволі й потроху... а ще мона всередину покласти тєлік, а в тєліку - квартал, той що 95-й... і хай би їм там веселенько було... а для повноти картини ще було б добре для кожного п'ятого із 73% недоумків придумати щось таке, що не дасть їм жити і розмножуватися...
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04.01.2022 16:34 Відповісти
НЕ голосуйте на выборах за жидов. Только за украинцев. За евреев тоже можно
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04.01.2022 16:46 Відповісти
У нас, среди кандидатов на выборах, евреев никогда не увидеть. Все кто кажутся евреями окажутся жидами. Зельцман многим тоже казался евреем. Так что выбирать надо из украинцев. Но именно ВЫБИРАТЬ, а не по принципу "абы украинец".
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04.01.2022 19:07 Відповісти
Да и что говорить. Несколько выше я привел из своих наблюдений, что евреи всегда голосовали только за евреев, даже за тогда абсолютно непроходных. Почему мы должны быть какими-то другими и выдумывать для себя какие-то иные варианты. Именно эти другие варианты привели к тому, что мы сейчас и имеем кагал при власти. Хватит экспериментов. Президент должен быть украинцем, притом, чтобы не было никаких сомнений в его национальности.
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04.01.2022 19:31 Відповісти
Опять таки ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ !
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04.01.2022 17:28 Відповісти
Станно.

При Порохе с контрабандой янтаря боролись, а при ЗЕ возглавили.
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04.01.2022 20:04 Відповісти
Знову єврей. Міндіч? Хоча Коломойський тільки з євреями і водить дружбу. Вони що, хочуть до кінця розграбувати Україну і все вивезти в Ізраїль та офшори. А випалену землю Зеля з Єрмаком хай віддають Путлеру?
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04.01.2022 20:30 Відповісти
Пока украинцы будут терпеть, зюзик будет их грабить.
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05.01.2022 00:44 Відповісти
30 лет ничего не меняется.
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05.01.2022 07:34 Відповісти
 
 