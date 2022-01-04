Массовые задержания, столкновения, отсутствие мобильной связи: в Казахстане третьи сутки продолжаются антивластные протесты. ВИДЕО

Вечером 4 января в Казахстане обострилась ситуация с протестами, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Начались массовые задержания, продолжаются столкновения гражданских с силовиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина и Радио Свобода, во многих городах Казахстана начались столкновения митингующих с силовиками.

В частности, в городе Алматы во время задержания демонстрантов, люди пытались отбить задержанных. К местам скопления людей стягиваются силовики. Также очевидцы сообщают, что столкновения начались в Кызылорде.

Значительные силы полиции стянуты в столицу Казахстана город Нур-Султан (Астана), где также усиливаются массовые антиправительственные протесты.

"Радио свобода" сообщает о задержании двух своих журналистов. Дархан Умирбеков был задержан в столице страны Нур-Султани 4 января полицией на демонстрации. Это произошло через несколько часов после того, как правоохранители без объяснения причин задержали на два часа Касима Аманжола – исполняющего обязанности руководителя службы.

Вечером началась волна задержаний по стране. В частности, задержания демонстрантов начались в Талдыкоргане, Алматы, Кызылорде. Кроме того, местные СМИ сообщают о задержании в центре Астаны.

Как информируют местные СМИ, в Мангистауской области Казахстана протестующие пытались взять штурмом здание администрации. Также там местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну.

Вместе с тем в центре города Актобе протестующие жгут костры перед зданием Акимата (областной администрации) и заявляют, что не будут сворачивать протест на ночь. Большой митинг продолжается и в центре Караганды.

Как заявляют в СМИ, в городе Алматы (крупнейший город Казахстана, бывшая столица) не работает мобильный интернет, также ограничена работа мессенджеров WhatsApp и Telegram.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам протестов с просьбой не следовать призывам "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе во время завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал он.

Напомним, в Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме этого, требования расширились - кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Впоследствии правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.