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Новости
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Массовые задержания, столкновения, отсутствие мобильной связи: в Казахстане третьи сутки продолжаются антивластные протесты. ВИДЕО

Вечером 4 января в Казахстане обострилась ситуация с протестами, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Начались массовые задержания, продолжаются столкновения гражданских с силовиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина и Радио Свобода, во многих городах Казахстана начались столкновения митингующих с силовиками.

В частности, в городе Алматы во время задержания демонстрантов, люди пытались отбить задержанных. К местам скопления людей стягиваются силовики. Также очевидцы сообщают, что столкновения начались в Кызылорде.

Значительные силы полиции стянуты в столицу Казахстана город Нур-Султан (Астана), где также усиливаются массовые антиправительственные протесты.

"Радио свобода" сообщает о задержании двух своих журналистов. Дархан Умирбеков был задержан в столице страны Нур-Султани 4 января полицией на демонстрации. Это произошло через несколько часов после того, как правоохранители без объяснения причин задержали на два часа Касима Аманжола – исполняющего обязанности руководителя службы.

Вечером началась волна задержаний по стране. В частности, задержания демонстрантов начались в Талдыкоргане, Алматы, Кызылорде. Кроме того, местные СМИ сообщают о задержании в центре Астаны.

Как информируют местные СМИ, в Мангистауской области Казахстана протестующие пытались взять штурмом здание администрации. Также там местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну.

Вместе с тем в центре города Актобе протестующие жгут костры перед зданием Акимата (областной администрации) и заявляют, что не будут сворачивать протест на ночь. Большой митинг продолжается и в центре Караганды.

Как заявляют в СМИ, в городе Алматы (крупнейший город Казахстана, бывшая столица) не работает мобильный интернет, также ограничена работа мессенджеров WhatsApp и Telegram.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам протестов с просьбой не следовать призывам "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе во время завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал он.

Напомним, в Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме этого, требования расширились - кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Впоследствии правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

Автор: 

Казахстан (781) Назарбаев Нурсултан (173) протест (5857) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+39
пока ничо не понятно. но как то не по белорусски всё это. без цветов, обнимашек со своими убийцами,...
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04.01.2022 21:34
+33
довольно мужественные, но скажу банальщину - Путин может "освобождать" и там.
он же говорил вроде что норд-Казахстан "исконно рссукий".
так что реально возможно шо он хочет рейтинг поднять, ватники в говне сидят, но всегда порадуюстя очередному захвату чьей то территории.
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04.01.2022 21:36
+30
ALGA QAZAQSTAN !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!! СВОБОДУ НЕ СПИНИТИ!!!!
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04.01.2022 21:48
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https://shapito.d3.ru/kazakhstan-maidan-2239904/?sorting=rating МО РФ срочно начала переброску войск с границы Украины в Омскую область на границу с Казахстаном... НАТО обманула Путина и зашла с тыла.

Ополченцы Казахстана требуют отставки правительства и снятия неприкосновенности и ухода из политики Назарбаева.

В стране отключён интернет и заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal.

говорят cамолет Николая Патрушева летит в Нурсултан.
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05.01.2022 10:15 Ответить
⚡️⚡️⚡️Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства - ТАСС
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05.01.2022 10:17 Ответить
НАТО обманула Путина и зашла с тыла

Вот вы ржете, а ведь на полном серьезе завтра в новостях Киселев скажет: "Стоило только нашему Лидеру намекнуть, что в случае втягивания Украины в игры (а игры Владимир Владимирович и сам умеет затевать) как в Казахстане, полыхнул Майдан. Совпадение?"
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05.01.2022 10:18 Ответить
Вы тут шутите про распятых мальчиков, а ведь из-за контроля над Байконуром Вовка может и психануть. Прямо как с Крымом было - под шумок. А то ведь иначе на Байконуре будут стоять ракеты НАТО, сами понимаете.
* * *
вован сто пудов психанет. Прям 1000 процентов, к гадалке не ходи. Прямо сейчас, в 4 часа утра, у него в бункере совещание, как сами знаете у кого, я уверен. он уже обосрался 5 раз, хотя протест еще не победил. Казахов уже расстреливали боевыми, не так давно. Потому они и не церемонятся, знают на что идут, иллюзий нет. Так вот, вован уже все ручку в бункере перешвырял, я уверен. Всех поднял, из куршовелей вернул. Я прям уверен на 100 %. Было время изучить эту падаль за 20 лет, а вы говорите психанет. Если протест победит, у него либо приступ будет, но если нет, сосуды выдержат, то он съедет окончательно с катушек, хотя, казалось бы, куда больше.
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05.01.2022 10:20 Ответить
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05.01.2022 10:19 Ответить
Темп феноменальний але якщо не візьмуть під контроль поребрик то Путін звезе бурятів якутів і скаже що це русскоязичі казахи.Не упустіть шанса як білоруси.
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05.01.2022 18:27 Ответить
Тези про захист руцкоязичних буде 100 % від Кремля, президент Казахстану розуміє до чого йде.
Бажаю Казахам перемоги над руцкім міром і над корупцієй у них в країні.
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05.01.2022 19:12 Ответить
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