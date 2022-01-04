Массовые задержания, столкновения, отсутствие мобильной связи: в Казахстане третьи сутки продолжаются антивластные протесты. ВИДЕО
Вечером 4 января в Казахстане обострилась ситуация с протестами, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Начались массовые задержания, продолжаются столкновения гражданских с силовиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина и Радио Свобода, во многих городах Казахстана начались столкновения митингующих с силовиками.
В частности, в городе Алматы во время задержания демонстрантов, люди пытались отбить задержанных. К местам скопления людей стягиваются силовики. Также очевидцы сообщают, что столкновения начались в Кызылорде.
Значительные силы полиции стянуты в столицу Казахстана город Нур-Султан (Астана), где также усиливаются массовые антиправительственные протесты.
"Радио свобода" сообщает о задержании двух своих журналистов. Дархан Умирбеков был задержан в столице страны Нур-Султани 4 января полицией на демонстрации. Это произошло через несколько часов после того, как правоохранители без объяснения причин задержали на два часа Касима Аманжола – исполняющего обязанности руководителя службы.
Вечером началась волна задержаний по стране. В частности, задержания демонстрантов начались в Талдыкоргане, Алматы, Кызылорде. Кроме того, местные СМИ сообщают о задержании в центре Астаны.
Как информируют местные СМИ, в Мангистауской области Казахстана протестующие пытались взять штурмом здание администрации. Также там местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну.
Вместе с тем в центре города Актобе протестующие жгут костры перед зданием Акимата (областной администрации) и заявляют, что не будут сворачивать протест на ночь. Большой митинг продолжается и в центре Караганды.
Как заявляют в СМИ, в городе Алматы (крупнейший город Казахстана, бывшая столица) не работает мобильный интернет, также ограничена работа мессенджеров WhatsApp и Telegram.
При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам протестов с просьбой не следовать призывам "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.
"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе во время завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал он.
Напомним, в Казахстане третий день подряд продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.
Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.
Кроме этого, требования расширились - кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.
После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
Впоследствии правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.
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Ополченцы Казахстана требуют отставки правительства и снятия неприкосновенности и ухода из политики Назарбаева.
В стране отключён интернет и заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal.
говорят cамолет Николая Патрушева летит в Нурсултан.
Вот вы ржете, а ведь на полном серьезе завтра в новостях Киселев скажет: "Стоило только нашему Лидеру намекнуть, что в случае втягивания Украины в игры (а игры Владимир Владимирович и сам умеет затевать) как в Казахстане, полыхнул Майдан. Совпадение?"
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вован сто пудов психанет. Прям 1000 процентов, к гадалке не ходи. Прямо сейчас, в 4 часа утра, у него в бункере совещание, как сами знаете у кого, я уверен. он уже обосрался 5 раз, хотя протест еще не победил. Казахов уже расстреливали боевыми, не так давно. Потому они и не церемонятся, знают на что идут, иллюзий нет. Так вот, вован уже все ручку в бункере перешвырял, я уверен. Всех поднял, из куршовелей вернул. Я прям уверен на 100 %. Было время изучить эту падаль за 20 лет, а вы говорите психанет. Если протест победит, у него либо приступ будет, но если нет, сосуды выдержат, то он съедет окончательно с катушек, хотя, казалось бы, куда больше.
Бажаю Казахам перемоги над руцкім міром і над корупцієй у них в країні.