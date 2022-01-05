С 16 лет можно, но только с разрешения суда: в Минюсте рассказали, кому в Украине запрещено заключать брак

В Украине можно жениться с 18 лет или с 16 с разрешения суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Фейсбуке.

"Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака. По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины.

Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.

Не менее важным условием при женитьбе является установление родства.

Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой:

- лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;

- родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородными являются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;

- двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

- усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления)

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Также отмечается, что по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным усыновителем и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.