С 16 лет можно, но только с разрешения суда: в Минюсте рассказали, кому в Украине запрещено заключать брак
В Украине можно жениться с 18 лет или с 16 с разрешения суда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Фейсбуке.
"Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака. По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам", - говорится в сообщении.
В Минюсте отметили, что брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины.
Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.
Не менее важным условием при женитьбе является установление родства.
Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой:
- лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;
- родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородными являются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;
- двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
- усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления)
Также отмечается, что по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным усыновителем и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.
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В европейских государствах существует либо одинаковый для обоих полов брачный возраст, либо брачный возраст для мужчины несколько выше. Например, в Венгрии брачный возраст определен в 18 лет для мужчин и в 16 для женщин, в Польше - в 18 лет для мужчин и в 16 лет для женщин. В Англии могут вступить в брак лица, достигшие 16 лет; во Франции - женщины в 15 лет, а мужчины в 18. В странах Азии, например, в Японии, могут вступить в брак мужчины в 18 лет, женщины - в 16; в Китае - мужчины в 22 года (это самый высокий возраст для вступления в брак среди других стран мира), женщины в - 20 лет; в Индии - мужчины в 21 год, женщины - в 18 лет.
На американском континенте, например, в США минимальный брачный возраст различается по штатам. Для мужчин он определен в 14-18 лет, а для женщин - 13-17 лет; в Канаде (провинция Квебек) минимальный брачный возраст для девушек 12-16 лет, для молодого человека - 14-16; в Аргентине, Колумбии и Перу минимальный возраст для вступления в брак для мужчин определен в 16 лет, для женщин в - 14;в Венесуэле, Парагвае, Чили и Эквадоре минимальный возраст для вступления в брак для мужчин 14 лет, для женщин - 12.
В Африке - в Египте и Алжире минимальный возраст для вступления в брак у мужчин определен в 18 лет, для женщин - в 16; а в Нигерии и Кении минимальный брачный возраст для девушек определен в 9 лет, для юношей - 16-18.
В Австралии минимальный брачный возраст для мужчин - 18 лет, для женщин - 16.
Скоро шлюб можна буде зареєструвати одним кліпом в "ДіЯ" . Аби тільки були бажаючі.
Чтоб потом остаться без образования и работы ?, штамповать нищету и выживать на детские пособия ???😕🤪
Учится надо !
Потом заработать определенный капитал для будущей семьи и уж потом только жениться !!!
У нас же наоборот, женятся - дети, семейные трудности, денег нет, жить негде, скандалы, развод.
Инфантильная молодежь пошла …
Семейных ценностей - ноль.
И если молодые люди буду жениться хотя бы в 20-30 лет - это будет намного лучше.
Потому что они уже созревшие не только физически , но и психологически. Ответственность за свои решения будут более рассудительные и взвешенные.