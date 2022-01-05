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одруження (76) Мін'юст (1542)

Із 16 років можна, але тільки з дозволу суду: у Мін'юсті розповіли, кому в Україні заборонено укладати шлюб

Із 16 років можна, але тільки з дозволу суду: у Мін'юсті розповіли, кому в Україні заборонено укладати шлюб

В Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у фейсбуці.

"Шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам", - йдеться у повідомленні.

У Мінюсті зауважили, що шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення.

Стаття 26 Сімейного кодексу чітко встановлює коло осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою:

- особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;

- двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

- усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення)

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Також зазначається, що за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

Із 16 років можна, але тільки з дозволу суду: у Мінюсті розповіли, кому в Україні заборонено укладати шлюб 01
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Топ коментарі
+4
В 21 столітті ходять в ЗАГС і беруть довідку від держави що вони "сімя" тільки ідіоти.
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05.01.2022 11:41
+3
А почему тогда цензор молчит что ЗЕлупа в Польше?
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05.01.2022 12:02
+2
Расскажете закарпатским цыганям, быстро в рожу получите.
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05.01.2022 11:35
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Расскажете закарпатским цыганям, быстро в рожу получите.
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05.01.2022 11:35 Відповісти
а лучше евреям рассказать,.... у которых между двоеродными нормалек инцест цветет и пахнет
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05.01.2022 11:51 Відповісти
А потом их "почему-то" тянет на парады извращенцев.
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05.01.2022 12:59 Відповісти
Кращеб дозволили літати без супроводу дорослих з 14 як у всьому світі
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05.01.2022 11:36 Відповісти
В 21 столітті ходять в ЗАГС і беруть довідку від держави що вони "сімя" тільки ідіоти.
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05.01.2022 11:41 Відповісти
Та да, все настолько продвинутые и таких невест туда тянут что довольно часто не поднимается рука зарегистрировать брак.... Айкос, по ходу, не выдыхают...
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05.01.2022 11:47 Відповісти
Ну почему. Вот геи хотят что-бы им разрешили вступать в брак. Гея вы сделали преЗЕдентом. Хотя да Вы правы он идиот!
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05.01.2022 11:49 Відповісти
Тому що це питання про права людини. Це не означає що коли їм дозволять одружуватись зразу всі гей-пари побіжать в ЗАГС. На заході серед геїв одружуються одиниці.
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05.01.2022 11:53 Відповісти
А почему тогда цензор молчит что ЗЕлупа в Польше?
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05.01.2022 12:02 Відповісти
Як у Польщі щось навернеться (Боже, бережи Польщу) - і без Цензора дізнаємось, що Бубочка вже там.
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05.01.2022 13:11 Відповісти
Нічого, як дійде до розподілу спадщини чи розподілу майна, така довідочка ой як потрібна стає.
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05.01.2022 13:12 Відповісти
От тому і не треба ходити в ЗАГС, бо жінка може подати на розлучення і ополовинити твоє майно, а так як у нас більше 50% одружень закінчуються розлученнями, 80% заяв на розлучення пишуть жінки, то інвестиція в сімю це дуже невигідна і ризикована інвестиція. Ви ж не вкладете гроші в проект, якщо ймовірність прогоріти буде 40%.
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05.01.2022 14:05 Відповісти
Так они и выходят замуж с целью распилить и поиметь недвижимость, финансовую выгоду с любимого. Рожают она для себя, оформляет алименты = и потом вообще работать ей не прийдется. А что ЗАГС дает мужчине? Только оковы! Нормальный мужик туда не пойдет ...
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05.01.2022 14:41 Відповісти
Ділиться ЛИШЕ те майно, що нажите У ШЛЮБІ, перелік особистої приватної власності подружжя значно довший, ніж список спільної власності, тому зробити бізнес одружившись, а потім розлучившись з багатим Буратіно, у якого віджимається половина ЙОГО МАЙНА, неможливий. Почитайте хоча б підручник з правознавства за 9-й клас (будь який), там є тема, пов'язана з сімейним правом.
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05.01.2022 17:06 Відповісти
Я знаю куча сімей де чоловік заробляє в 20 раз більше за жінку, і все нажите майно у шлюбі: квартира, дім , машини, куплене за його гроші. При розлученні воно буде поділене.
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05.01.2022 17:27 Відповісти
Якщо чоловік, беручи шлюб, думає не про те, як злагоджено з дружиною прожити до кінця життя, а як майно ділити, якщо не складеться, то нащо взагалі одружуватись? Пісюна нема куди прилаштувати?
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05.01.2022 17:35 Відповісти
союз не рушимый республик свободных на веки ...
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05.01.2022 11:59 Відповісти
Нормальні люди одружується один раз на все життя і шлюб беруть у церкві.
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05.01.2022 12:07 Відповісти
може я щось не второпав, але в церкві без довідки про реєстрацію шлюбу ніхто одружувати не стане.
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05.01.2022 12:10 Відповісти
Ви праві, можливо, я вже не пам'ятаю як зіпсував собі неділю
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05.01.2022 12:16 Відповісти
детей нужно больше, нужно увеличивать численность населения. Территории много у Украины, а людей мало для такой территории. в Украине минимум 100 миллионов должно жить!!! Люди, плодитесь и размножайтесь!!! Дети - это продолжение вас! Вы, через детей - продолжаете себя! все так происходит с времен многоклеточных организмов, ДНК, деление клеток, передача генов, эволюция! Дети - это счастье! Больше детей, больше счастья будет окружать! Всем - добра!
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05.01.2022 12:20 Відповісти
Для того, щоб населення перестало вимирати (я не кажу про примноження), потрібно, щоб кожна жінка дітородного віку (а це, на хвилиночку, може бути і у 12 років) мала мінімум 2,5 дитини (така дика цифра пояснюється банальною статистикою, якій все одно які там цифри)
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05.01.2022 13:09 Відповісти
педобиры будут довольны
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05.01.2022 12:21 Відповісти
С 16 лет? Ну я еще понимаю с разрешения родителей, а суд тут каким боком? С какой радости это должно разрешать или запрещать ожиревшее, коррумпированное быдло?
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05.01.2022 12:35 Відповісти
Шлюб - це союз ДВОХ осіб, воля батьків (навіть якщо вони на 100% праві, що "твій, доню, хлопець - йолоп, не виходь за нього") за законом - до одного місця. Щодо суду: шлюб - це не просто можливість офіційно потрахатись, це ще купа юридичних наслідків, тому суд підключається, щоб було все по закону (хоча б для того, щоб того хлопа (чи дівку) не посадили за розбещення малолітніх)
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05.01.2022 13:07 Відповісти
Йой, це ж матеріал правознавства за 9-й клас. Краще почитайте лекції з права "юристу" Зе та його шоблі, бо вони ж не в курсі елементарного
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05.01.2022 13:00 Відповісти
А со скольких лет школьнице можно пить пиво по разрешению суда ?
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05.01.2022 13:00 Відповісти
Знакомство с законодательством некоторых стран, устанавливающим минимальный возраст вступления в брак, позволяет обнаружить довольно «занятную» пестроту в определении его границ. В целом они колеблются от 9 до 18 лет для женщин, и от 14 до 22 лет для мужчин, к тому же закон разрешает некоторые исключения, а местные обычаи делают эти исключения более или менее частыми[55].

В европейских государствах существует либо одинаковый для обоих полов брачный возраст, либо брачный возраст для мужчины несколько выше. Например, в Венгрии брачный возраст определен в 18 лет для мужчин и в 16 для женщин, в Польше - в 18 лет для мужчин и в 16 лет для женщин. В Англии могут вступить в брак лица, достигшие 16 лет; во Франции - женщины в 15 лет, а мужчины в 18. В странах Азии, например, в Японии, могут вступить в брак мужчины в 18 лет, женщины - в 16; в Китае - мужчины в 22 года (это самый высокий возраст для вступления в брак среди других стран мира), женщины в - 20 лет; в Индии - мужчины в 21 год, женщины - в 18 лет.

На американском континенте, например, в США минимальный брачный возраст различается по штатам. Для мужчин он определен в 14-18 лет, а для женщин - 13-17 лет; в Канаде (провинция Квебек) минимальный брачный возраст для девушек 12-16 лет, для молодого человека - 14-16; в Аргентине, Колумбии и Перу минимальный возраст для вступления в брак для мужчин определен в 16 лет, для женщин в - 14Венесуэле, Парагвае, Чили и Эквадоре минимальный возраст для вступления в брак для мужчин 14 лет, для женщин - 12.

В Африке - в Египте и Алжире минимальный возраст для вступления в брак у мужчин определен в 18 лет, для женщин - в 16; а в Нигерии и Кении минимальный брачный возраст для девушек определен в 9 лет, для юношей - 16-18.

В Австралии минимальный брачный возраст для мужчин - 18 лет, для женщин - 16.
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05.01.2022 13:29 Відповісти
Зараз зазвичай живуть разом років 6-8 , дехто й 15 , і аж тоді одружуються . І то не всі .
Скоро шлюб можна буде зареєструвати одним кліпом в "ДіЯ" . Аби тільки були бажаючі.
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05.01.2022 14:01 Відповісти
Зачем так рано выходить замуж или жениться ???
Чтоб потом остаться без образования и работы ?, штамповать нищету и выживать на детские пособия ???😕🤪
Учится надо !
Потом заработать определенный капитал для будущей семьи и уж потом только жениться !!!
У нас же наоборот, женятся - дети, семейные трудности, денег нет, жить негде, скандалы, развод.
Инфантильная молодежь пошла …
Семейных ценностей - ноль.
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05.01.2022 14:39 Відповісти
Зависит от того, из какой семьи, какие доходы, какое воспитание - зато дети будут здоровы, образование никуда не убежит, если есть желание.
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05.01.2022 16:54 Відповісти
Здоровье детей будет зависеть от наследственности родителей их генетики и образа жизни …
И если молодые люди буду жениться хотя бы в 20-30 лет - это будет намного лучше.
Потому что они уже созревшие не только физически , но и психологически. Ответственность за свои решения будут более рассудительные и взвешенные.
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05.01.2022 18:11 Відповісти
 
 