Із 16 років можна, але тільки з дозволу суду: у Мін'юсті розповіли, кому в Україні заборонено укладати шлюб

В Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у фейсбуці.

"Шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам", - йдеться у повідомленні.

У Мінюсті зауважили, що шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення.

Стаття 26 Сімейного кодексу чітко встановлює коло осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою:

- особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;

- двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

- усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення)

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Також зазначається, що за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.