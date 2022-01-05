Із 16 років можна, але тільки з дозволу суду: у Мін'юсті розповіли, кому в Україні заборонено укладати шлюб
В Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у фейсбуці.
"Шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам", - йдеться у повідомленні.
У Мінюсті зауважили, що шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.
Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.
Не менш важливою умовою при одруженні є встановлення родинного споріднення.
Стаття 26 Сімейного кодексу чітко встановлює коло осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою:
- особи, які є родичами прямої лінії споріднення;
- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька;
- двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;
- усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення)
Також зазначається, що за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.
Будь ласка, зачекайте...
В европейских государствах существует либо одинаковый для обоих полов брачный возраст, либо брачный возраст для мужчины несколько выше. Например, в Венгрии брачный возраст определен в 18 лет для мужчин и в 16 для женщин, в Польше - в 18 лет для мужчин и в 16 лет для женщин. В Англии могут вступить в брак лица, достигшие 16 лет; во Франции - женщины в 15 лет, а мужчины в 18. В странах Азии, например, в Японии, могут вступить в брак мужчины в 18 лет, женщины - в 16; в Китае - мужчины в 22 года (это самый высокий возраст для вступления в брак среди других стран мира), женщины в - 20 лет; в Индии - мужчины в 21 год, женщины - в 18 лет.
На американском континенте, например, в США минимальный брачный возраст различается по штатам. Для мужчин он определен в 14-18 лет, а для женщин - 13-17 лет; в Канаде (провинция Квебек) минимальный брачный возраст для девушек 12-16 лет, для молодого человека - 14-16; в Аргентине, Колумбии и Перу минимальный возраст для вступления в брак для мужчин определен в 16 лет, для женщин в - 14;в Венесуэле, Парагвае, Чили и Эквадоре минимальный возраст для вступления в брак для мужчин 14 лет, для женщин - 12.
В Африке - в Египте и Алжире минимальный возраст для вступления в брак у мужчин определен в 18 лет, для женщин - в 16; а в Нигерии и Кении минимальный брачный возраст для девушек определен в 9 лет, для юношей - 16-18.
В Австралии минимальный брачный возраст для мужчин - 18 лет, для женщин - 16.
Скоро шлюб можна буде зареєструвати одним кліпом в "ДіЯ" . Аби тільки були бажаючі.
Чтоб потом остаться без образования и работы ?, штамповать нищету и выживать на детские пособия ???😕🤪
Учится надо !
Потом заработать определенный капитал для будущей семьи и уж потом только жениться !!!
У нас же наоборот, женятся - дети, семейные трудности, денег нет, жить негде, скандалы, развод.
Инфантильная молодежь пошла …
Семейных ценностей - ноль.
И если молодые люди буду жениться хотя бы в 20-30 лет - это будет намного лучше.
Потому что они уже созревшие не только физически , но и психологически. Ответственность за свои решения будут более рассудительные и взвешенные.