На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения был введен на две недели на всей территории Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Государственного телеканала "Хабар 24", ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.

"Они введены в связи с обострением ситуации для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка", - сообщил телеканал.

Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях.

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