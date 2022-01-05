На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения
Режим чрезвычайного положения был введен на две недели на всей территории Казахстана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Государственного телеканала "Хабар 24", ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.
"Они введены в связи с обострением ситуации для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка", - сообщил телеканал.
Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях.
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казахам легче будет вытолкать руцкий мир из страны
- Изя, а в Москве такое возможно, как в Алма-Ате, как ты думаешь?
- Нет, конечно. С какой стати казахи будут устраивать восстание в Москве?
Я думаю там многим чёт в одном месте подгорело