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Казахстан (778) чрезвычайное положение (204)

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения был введен на две недели на всей территории Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Государственного телеканала "Хабар 24", ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.

"Они введены в связи с обострением ситуации для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка", - сообщил телеканал.

Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях.

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Топ комментарии
+29
Зеленский слишком тупой, чтобы за чем-то следить. Он просто говорящий попугай.
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05.01.2022 19:57
+20
***, а у них столько развлечений было! Шо и Сватов по ящику показывать не будут? Тогда да...
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05.01.2022 20:01
+18
Що , у мене новий сосід ???
.
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05.01.2022 20:15
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Казахам в першу чергу потрібно мочити русню на своїй території, щоб підораші нікого було захищати!
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05.01.2022 20:24 Ответить
Привезут как к нам в Крым и на Донбасс.
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05.01.2022 20:31 Ответить
Хорошо хоть по лицам видно где кацап , и казахский он не понимает
казахам легче будет вытолкать руцкий мир из страны
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05.01.2022 20:34 Ответить
Фишка в том что уголь из Казахстана уже оплаченный не дошел до Украины,крыса кремлевская заблокировала поставки углдя...Вмешался Эрдоган...
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05.01.2022 20:29 Ответить
Советую казахам пока под шумок отстреливать ругских. Лишним не будет…
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05.01.2022 20:32 Ответить
зачем? с русней нужно поступать так как кассабы поступали с митингующими в декабре 86 года. Раздеть и выкинуть в степь или горы на мороз.
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05.01.2022 20:50 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



- Изя, а в Москве такое возможно, как в Алма-Ате, как ты думаешь?
- Нет, конечно. С какой стати казахи будут устраивать восстание в Москве?
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05.01.2022 20:36 Ответить
Еси не успеет смыцца рыжым прадолжицца. Пида рассия уже начала саздавать юнр на севере, так апосраный ссарь мардвы будет у растяжке ганадов, пока их не атрежут.
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05.01.2022 20:46 Ответить
Хабар 24
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05.01.2022 20:51 Ответить
Мир, безусловно, вдохновился нашим Майданом, особенно, постсоветские республики. Силы, выдержки, единения и удачи всем казахам!!!
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05.01.2022 21:01 Ответить
Правда Ваша!
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05.01.2022 21:31 Ответить
Украине проходящее в Казахстане только на руку. Только бы подольше и с положительным результатом.
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05.01.2022 21:01 Ответить
Да ничего там не будет, пуйло введет спецназ и они разбегутся.
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05.01.2022 21:58 Ответить
Думаю там и без него все разбегутся.
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05.01.2022 22:13 Ответить
Силовые структуры в Казахстане оказались очень слабыми. Это революция сельских жителей, а они всегда националисты. Но по этой же причине они малочисленны. Но им хватило прыти сменить правительство. В Украине такое невозможно.
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05.01.2022 21:13 Ответить
силовики видимо решили, что они с народом. и стоять на коленях кому охта. а так придет новые светлый неолигарх и будет новая эра!
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06.01.2022 09:29 Ответить
Ну после того как Токаев по просил прийти русских

Я думаю там многим чёт в одном месте подгорело
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23.02.2022 23:38 Ответить
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