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Казахстан (854) надзвичайний стан (181)

На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану

На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану впроваджено на два тижні на всій території Казахстану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними державний телеканал "Хабар 24", обмеження діятимуть до 19 січня на території усієї країни.

"Вони впроваджені у зв'язку із загостренням ситуації, для забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку", - повідомив телеканал.

Раніше президент Казахстану впровадив режим НС в Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях.

Також читайте: Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву про відставку і пішов з політики

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Топ коментарі
+29
Зеленский слишком тупой, чтобы за чем-то следить. Он просто говорящий попугай.
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05.01.2022 19:57
+20
***, а у них столько развлечений было! Шо и Сватов по ящику показывать не будут? Тогда да...
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05.01.2022 20:01
+18
Що , у мене новий сосід ???
.
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05.01.2022 20:15
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Казахам в першу чергу потрібно мочити русню на своїй території, щоб підораші нікого було захищати!
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05.01.2022 20:24 Відповісти
Привезут как к нам в Крым и на Донбасс.
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05.01.2022 20:31 Відповісти
Хорошо хоть по лицам видно где кацап , и казахский он не понимает
казахам легче будет вытолкать руцкий мир из страны
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05.01.2022 20:34 Відповісти
Фишка в том что уголь из Казахстана уже оплаченный не дошел до Украины,крыса кремлевская заблокировала поставки углдя...Вмешался Эрдоган...
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05.01.2022 20:29 Відповісти
Советую казахам пока под шумок отстреливать ругских. Лишним не будет…
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05.01.2022 20:32 Відповісти
зачем? с русней нужно поступать так как кассабы поступали с митингующими в декабре 86 года. Раздеть и выкинуть в степь или горы на мороз.
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05.01.2022 20:50 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА



- Изя, а в Москве такое возможно, как в Алма-Ате, как ты думаешь?
- Нет, конечно. С какой стати казахи будут устраивать восстание в Москве?
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05.01.2022 20:36 Відповісти
Еси не успеет смыцца рыжым прадолжицца. Пида рассия уже начала саздавать юнр на севере, так апосраный ссарь мардвы будет у растяжке ганадов, пока их не атрежут.
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05.01.2022 20:46 Відповісти
Хабар 24
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05.01.2022 20:51 Відповісти
Мир, безусловно, вдохновился нашим Майданом, особенно, постсоветские республики. Силы, выдержки, единения и удачи всем казахам!!!
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05.01.2022 21:01 Відповісти
Правда Ваша!
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05.01.2022 21:31 Відповісти
Украине проходящее в Казахстане только на руку. Только бы подольше и с положительным результатом.
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05.01.2022 21:01 Відповісти
Да ничего там не будет, пуйло введет спецназ и они разбегутся.
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05.01.2022 21:58 Відповісти
Думаю там и без него все разбегутся.
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05.01.2022 22:13 Відповісти
Силовые структуры в Казахстане оказались очень слабыми. Это революция сельских жителей, а они всегда националисты. Но по этой же причине они малочисленны. Но им хватило прыти сменить правительство. В Украине такое невозможно.
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05.01.2022 21:13 Відповісти
силовики видимо решили, что они с народом. и стоять на коленях кому охта. а так придет новые светлый неолигарх и будет новая эра!
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06.01.2022 09:29 Відповісти
Ну после того как Токаев по просил прийти русских

Я думаю там многим чёт в одном месте подгорело
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23.02.2022 23:38 Відповісти
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