На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану
Режим надзвичайного стану впроваджено на два тижні на всій території Казахстану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними державний телеканал "Хабар 24", обмеження діятимуть до 19 січня на території усієї країни.
"Вони впроваджені у зв'язку із загостренням ситуації, для забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку", - повідомив телеканал.
Раніше президент Казахстану впровадив режим НС в Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях.
Топ коментарі
+29 Иван Петров d4225322
показати весь коментар05.01.2022 19:57
+20 Дмитрий Ч
показати весь коментар05.01.2022 20:01
+18 Maksim Perepelitca
показати весь коментар05.01.2022 20:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
казахам легче будет вытолкать руцкий мир из страны
- Изя, а в Москве такое возможно, как в Алма-Ате, как ты думаешь?
- Нет, конечно. С какой стати казахи будут устраивать восстание в Москве?
Я думаю там многим чёт в одном месте подгорело