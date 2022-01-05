Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам Организации договора о коллективной безопасности за помощью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Учитывая, что эти террористические банды являются по сути международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев.
В состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
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