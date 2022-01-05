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Казахстан (778) Токаев (62)

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам Организации договора о коллективной безопасности за помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учитывая, что эти террористические банды являются по сути международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев.

В состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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Топ комментарии
+127
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05.01.2022 21:12
+125
_Вчера задавался вопросом: через какое время появится письмо "путлервведивойска". Ответ получен.
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05.01.2022 21:08
+92
У Тадликоргані протестувальники під гімн Казахстану знесли пам'ятник першому президентові країни Нурсултану Назарбаєву.
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05.01.2022 21:08
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Страница 6 из 6
Так, цей Токаєв ні перед чим не зупиниться. Ну прям як Бацька.
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06.01.2022 11:59 Ответить
Вот к чему приводит коррупция и автократия - результат на лицо - к развалу страны. Когда они уже нажрутся.
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06.01.2022 14:02 Ответить
согласен
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06.01.2022 14:40 Ответить
Токаєв вже увійшов в історію як зрадник,вбивця і гнобитель свого народу
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06.01.2022 14:48 Ответить
Як так??? а де ж тоді моє місце в історії?
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06.01.2022 15:49 Ответить
Отак просто, однією заявою, чинуша вчинив державну зраду і віддав свою країну під окупацію...
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06.01.2022 15:47 Ответить
Овощ тоже пытался. Сценарий один: кремльблёвский
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07.01.2022 10:55 Ответить
Вот те раз. Объявить свой народ террористами...
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06.01.2022 16:38 Ответить
Русня убивает алматинцев
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07.01.2022 05:45 Ответить
Ну Бацька своих террористов "готовил" в Украине, это понятно. А где прошли заграничную подготовку террористы Токаева?
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07.01.2022 06:54 Ответить
Только мразь , а не президент, может звать проплаченных выродков убивать свой народ !
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09.01.2022 19:14 Ответить
Токаев звернувся до кремлівського бузувіра надати головорізів для розстрілу мирних митингарів.
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10.01.2022 13:09 Ответить
Мне вас очень жаль люди. Я алматинец. И все видел своими глазами. А жаль мне вас за ваш малый ум и узколобость. Вы понятия не имеете что тут творилось. Токаев лучший президент. И дай ему бог здоровья. ОДКБ пришли и прикрыли тылы пока наши силовики добивали бандитов и очищали районы.
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30.01.2022 19:52 Ответить
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