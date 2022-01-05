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Президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся по допомогу до держав-членів Організації договору про колективну безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Зважаючи на те, що ці терористичні банди є по суті міжнародними, вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, їхній напад на Казахстан можна розглядати і потрібно розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", - сказав Токаєв.

До складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.
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Топ коментарі
+127
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05.01.2022 21:12
+125
_Вчера задавался вопросом: через какое время появится письмо "путлервведивойска". Ответ получен.
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05.01.2022 21:08
+92
У Тадликоргані протестувальники під гімн Казахстану знесли пам'ятник першому президентові країни Нурсултану Назарбаєву.
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05.01.2022 21:08
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Так, цей Токаєв ні перед чим не зупиниться. Ну прям як Бацька.
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06.01.2022 11:59 Відповісти
Вот к чему приводит коррупция и автократия - результат на лицо - к развалу страны. Когда они уже нажрутся.
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06.01.2022 14:02 Відповісти
согласен
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06.01.2022 14:40 Відповісти
Токаєв вже увійшов в історію як зрадник,вбивця і гнобитель свого народу
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06.01.2022 14:48 Відповісти
Як так??? а де ж тоді моє місце в історії?
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06.01.2022 15:49 Відповісти
Отак просто, однією заявою, чинуша вчинив державну зраду і віддав свою країну під окупацію...
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06.01.2022 15:47 Відповісти
Овощ тоже пытался. Сценарий один: кремльблёвский
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07.01.2022 10:55 Відповісти
Вот те раз. Объявить свой народ террористами...
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06.01.2022 16:38 Відповісти
Русня убивает алматинцев
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07.01.2022 05:45 Відповісти
Ну Бацька своих террористов "готовил" в Украине, это понятно. А где прошли заграничную подготовку террористы Токаева?
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07.01.2022 06:54 Відповісти
Только мразь , а не президент, может звать проплаченных выродков убивать свой народ !
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09.01.2022 19:14 Відповісти
Токаев звернувся до кремлівського бузувіра надати головорізів для розстрілу мирних митингарів.
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10.01.2022 13:09 Відповісти
Мне вас очень жаль люди. Я алматинец. И все видел своими глазами. А жаль мне вас за ваш малый ум и узколобость. Вы понятия не имеете что тут творилось. Токаев лучший президент. И дай ему бог здоровья. ОДКБ пришли и прикрыли тылы пока наши силовики добивали бандитов и очищали районы.
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30.01.2022 19:52 Відповісти
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