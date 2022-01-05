Президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся по допомогу до держав-членів Організації договору про колективну безпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зважаючи на те, що ці терористичні банди є по суті міжнародними, вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, їхній напад на Казахстан можна розглядати і потрібно розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", - сказав Токаєв.
До складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.
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