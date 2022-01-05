Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, провів телефонні розмови з главами Росії та Казахстану Володимиром Путіним та Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

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"Президент Білорусі спочатку з російським, а потім із казахстанським колегами провели консультації щодо ситуації в Казахстані", - повідомила прес-служба Лукашенка в середу.

У постійному контакті перебувають лідери всіх країн ОДКБ, йдеться у повідомленні.