Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, провів телефонні розмови з главами Росії та Казахстану Володимиром Путіним та Касим-Жомартом Токаєвим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Інтерфакс-Україна.
"Президент Білорусі спочатку з російським, а потім із казахстанським колегами провели консультації щодо ситуації в Казахстані", - повідомила прес-служба Лукашенка в середу.
У постійному контакті перебувають лідери всіх країн ОДКБ, йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+42 Максім ХОЙ 07fb0949
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*****: - Это писец, у палковников тыл - слабое место. Палковнику Каддафи туда такую палку вставили, что все скрепы через глотку повылетали!
Сейчас наш недобитый, сбежавший на Москву беркут кинут в Астану.
Просьба к братьям казахам, хорошо их там встретьте и окончательно утилизируйте.
Повернення Казахстану до демократичної орбіти означатиме крах експансії РФ і КНР на регіон.
Спочатку буде важко, але ця місія надважлива. Успішна історія цієї країни буде дороговказом для Монголії та центральноазійських народів, поневолених диктаторами.
Особливо важливо створити «острів» свободи у Центральній Азії, де уйгури, південні монголи та інші народи під окупацією зможуть знаходити прихисток.
Китайські та російські «інвестори» мають бути забуті.
У разі перемоги казахського народу Україна має підтримати його шлях.
Не хочет крови? Или деморализована.
Что там с армией, кто знает?
Рашке ни в коем случае нельзя допустить успеха революции в Казахстане (вплоть до военного вторжения). Но войска у рашки не резиновые. Наверняка самые боеспособные части торчат в Крыматории, Дамбасе и на границе с Украиной. Соответственно, если рашка начнёт перебрасывать зелёных человечков к Казахстану, то они будут снимать их с других направлений. А это - возможность отжать обратно как минимум Донбас. Был бы презом Порох - наверняка сейчас были бы активные консультации с президентами Молдовы и Грузии о совместных действиях. Если бы Молдова, Грузия и Украина одновременно объявили бы мобилизацию, то, возможно, в таких условиях ***** бы побоялось открывать ещё один фронт или вынуждено было бы оставлять без военной поддержки какие либо из регионов.
Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
И на Ваче нынче гвалт,
Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет
Усмирять с задачей?
На хурале у бурят
Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат,
От кремлевской клячи. 20.02.2018
МАЯЧНЯ.
Фюрер, у этого бая токаева не фига не получится, знаю я казахов - казахи гордая,смелая, дружная и немного безбашенная нация, будут стоять до последнего, а армия их ещё и поддержит. Так что ты после разговоров с плешивым царьком и картофельным ************* конечно окрылённый и смелый, но это не надолго, всеравно придётся бежать в Ростов!