Президент Казахстану Токаєв відправив уряд країни у відставку
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента Казахстану.
"Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан постановляю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан", - йдеться у документі.
Виконання обов'язків прем'єр-міністра тимчасово покладено на Аліхана Смаїлова, першого заступника глави уряду.
Указ набуває чинності від дня підписання.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.
Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються протести. Масові акції невдоволення розпочалися у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он таким образом от ответственности за свои и СН просеры уходит уже третий год.
Интеллектуальная игра "что ты знаешь о нашнм президенте.
Цель: расширить знания о Лидере нации, первом Президенте РК Н.А.Назарбаеве
Задачи:
- формирование казахстанского патриотизма, миролюбия, национального согласия, активной гражданской позиции.
- развивать познавательные способности
- воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну
Методы и приемы:
словесный, наглядный, практический и проблемный
Форма проведения:
Интеллектуальная игра
Ход мероприятия
Будь славен, президент степной страны,
Отец казахов всех, рассеянных по миру.
Озвучте назву б/я такого товару, плз?
Не врите сами себе!
Идите на ... "масштабный" ... протест.
Далi буде. ..
мусорских судей, повыше на фонари, и не забытьпро визовый режим с расеей, безвиз с которой организовали Порошенко с зел%пским