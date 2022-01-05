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Президент Казахстану Токаєв відправив уряд країни у відставку

Президент Казахстану Токаєв відправив уряд країни у відставку

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента Казахстану.

"Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан постановляю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан", - йдеться у документі.

Виконання обов'язків прем'єр-міністра тимчасово покладено на Аліхана Смаїлова, першого заступника глави уряду.

Указ набуває чинності від дня підписання.

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Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються протести. Масові акції невдоволення розпочалися у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

Казахстан (873) відставка (1462) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+20
Замість того, щоб піти самому, він відправив уряд ))) Ай, маладец!
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05.01.2022 08:01
+16
то же самое надо сделать в Украине... плюс разогнать зРаду с запретом баллотироваться депутатам на повторный срок... хватит немытонебритых козолюбов трахамоний и прочая...
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05.01.2022 08:01
+7
испугались народного гнева . хорошо .
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05.01.2022 08:00
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испугались народного гнева . хорошо .
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05.01.2022 08:00 Відповісти
Коли гнів сідлає віськову техніку,можна й лякатися
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05.01.2022 08:17 Відповісти
Замість того, щоб піти самому, він відправив уряд ))) Ай, маладец!
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05.01.2022 08:01 Відповісти
то же самое надо сделать в Украине... плюс разогнать зРаду с запретом баллотироваться депутатам на повторный срок... хватит немытонебритых козолюбов трахамоний и прочая...
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05.01.2022 08:01 Відповісти
Забороною Пожиттєво!
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05.01.2022 08:15 Відповісти
думаєте, що системі буде дуже важко знайти нових рекрутів на депутатські мандати?
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05.01.2022 08:44 Відповісти
ЗНАЙДУТЬ, ЩЕ ДУРНІШИ, ЧИМ У НЕСЛУГ І Т,Д,Х!!
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05.01.2022 10:16 Відповісти
А Зєлєнского залишити? З небритий Єрмаком, Тимошенко і "Кварталом"? 😊
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05.01.2022 08:57 Відповісти
не. Только Петра, апостолов его, и 100 тысяч избранных
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05.01.2022 13:52 Відповісти
Клініка? 😲
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05.01.2022 14:05 Відповісти
Где?
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05.01.2022 14:07 Відповісти
Забудь. Так буде всім спокійніше. 😊
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05.01.2022 14:11 Відповісти
Точно?
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05.01.2022 14:13 Відповісти
У санітара уточни.
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05.01.2022 14:29 Відповісти
Ваш принимает сторонних?
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05.01.2022 14:37 Відповісти
Це себе маєте на увазі, чи ваш вас вже не влаштовує?
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05.01.2022 16:19 Відповісти
я не предлагал вообще никакого. Раз вы предложили - значить это ваш.
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05.01.2022 16:25 Відповісти
ЗЕ и так меняет правительство, как туалетную бумагу - жополизов и дебилов на еще больших жополизов и дебилов.

Он таким образом от ответственности за свои и СН просеры уходит уже третий год.
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05.01.2022 09:05 Відповісти
Это не есть хорошо. Дело в том, что ВР нам нужна для того, чтобы писать хорошие и нужные законы. И там должны работать депутатами не спортсмены и комики, а нормальные юристы, понимающие, что они пишут и как, чтобы потом это самое законодательство не было оружием в руках мошенников и не вертелось, как кому нужно в различных ситуациях. Другое дело, что в ВР сегодня эти самые юристы пишут законодательство, обслуживающее олигархат, а не народ Украины. Так что я за постоянное очищение, пока власть не вернется обратно к народу, а списочный набор депутатов отменят.
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05.01.2022 09:06 Відповісти
Шо, знову хочете побачити "новиє ліца"?
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05.01.2022 09:43 Відповісти
Та ты шо! Там жэ монобильшисть - нови облыччя! Как это их в отставку?
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05.01.2022 11:47 Відповісти
Вы правы... не в отставку, а на кол... можно гуманнее поступить - на верстовой столб и потом год не снимать...
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05.01.2022 16:19 Відповісти
отех всех олимпийских чемпионов и героев АТО?
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05.01.2022 18:49 Відповісти
Назарбаев решил пожертвовать своими ручными собачками, уверен пипл схавает
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05.01.2022 08:02 Відповісти
А там ещё Назарбаев у руля?
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05.01.2022 08:14 Відповісти
Нет...За рулем Токаев, а Назарбаев старший машины...
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05.01.2022 08:44 Відповісти
он "батько" казахов.



Интеллектуальная игра "что ты знаешь о нашнм президенте.

Цель: расширить знания о Лидере нации, первом Президенте РК Н.А.Назарбаеве

Задачи:

- формирование казахстанского патриотизма, миролюбия, национального согласия, активной гражданской позиции.

- развивать познавательные способности

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну

Методы и приемы:

словесный, наглядный, практический и проблемный

Форма проведения:

Интеллектуальная игра

Ход мероприятия

Будь славен, президент степной страны,

Отец казахов всех, рассеянных по миру.
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05.01.2022 13:59 Відповісти
ого...
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05.01.2022 18:50 Відповісти
Коротше, він сам не при чому, це все боярє винні. Крім того, він дав наказ арештувати директора заводу, який підняв ціни на газ. Але, все рівно, казахи молодці.
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05.01.2022 08:03 Відповісти
Нам до казахов далеко, у них чуть повышение, сразу протесты. Жаль, что мы украинцы не такие.
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05.01.2022 08:05 Відповісти
завідиваніє бєларуссам закончілась... прішла очєрєдь завідавать казахам...хто слєдующій?... таджикі?русскіє?армянє?кіргізи?... головне - щоб у межах ОДКБ завідавать.
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05.01.2022 09:48 Відповісти
Методичка вже не працює, але не змінюється ніколи)
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05.01.2022 08:07 Відповісти
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05.01.2022 08:14 Відповісти
Пане Зеленський! А Ви готові приймати рішення 25 січня?
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05.01.2022 08:17 Відповісти
Срань,не- пан
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05.01.2022 08:18 Відповісти
Зеленский не принимает решение, он марионетка в руках олигархов, что олигархи скажут, то и будет делать.
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05.01.2022 08:20 Відповісти
А шо будет 25-го? Газ будет дорожать?
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05.01.2022 08:23 Відповісти
Масштабный протест ФОПовцев.
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05.01.2022 08:24 Відповісти
Шо, опять? Ну, тогда конечно...
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05.01.2022 08:25 Відповісти
Если вы не предприниматель, вам этого не понять.
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05.01.2022 08:26 Відповісти
Я у них покупатель. И их не понимаю. Я хочу получать чек за товар, а они хотят скрыть реальные доходы.
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05.01.2022 08:31 Відповісти
Таким как вы в супермаркетах надо скуплятся, там вам и чеки дадут, и все в 2 раза дороже продадут.
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05.01.2022 08:35 Відповісти
Ви вважаєте, що у фопа дешевше за супермаркет?
Озвучте назву б/я такого товару, плз?
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05.01.2022 08:39 Відповісти
хлеб, кондитерка.
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05.01.2022 09:00 Відповісти
Не говори мне, где скупляться и я не скажу, куда тебе идти.
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05.01.2022 09:06 Відповісти
Вы всегда можете попросить у ФОПа товарный чек за буханку хлеба.
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05.01.2022 09:01 Відповісти
Всё упирается в кассовые аппараты и учёт реального дохода.
Не врите сами себе!
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05.01.2022 09:04 Відповісти
Зачем знать реальный доход для упрощенной системы налогообложения ? Или вы правда думаете, что хлебный ларек может приносить 450 000 выручки в месяц ? Реальная цель, убить микробизнес и разделить рынок между 2-3 монополистами.
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05.01.2022 09:48 Відповісти
"Зачем знать реальный доход" Всё, к вам вопросов больше нет.
Идите на ... "масштабный" ... протест.
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05.01.2022 10:04 Відповісти
Вы понимаете значение упрощенной системы налогообложения ?
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05.01.2022 10:09 Відповісти
См. выше.
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05.01.2022 10:10 Відповісти
25 января день наридження зебила. Если б он родился девочкой, то мамма римма назвала бы вову татьяной
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05.01.2022 11:39 Відповісти
Тебя родили в крейде на пидлози.
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05.01.2022 11:40 Відповісти
"Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни. "- дуже рішучий крок перед тим як народ його до шибениці підведе!
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05.01.2022 08:19 Відповісти
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05.01.2022 08:22 Відповісти
Казахи нарисовали красную линию ***** прямо на жопе.
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05.01.2022 09:21 Відповісти
Насправді на пенсіюпотрібно відправити Назарбпжва, відсторонив від реальної влади і його, і його клан. Теперішній президент - то зі-голова, лялька, прокладка між Назарбаєвим і виконавцями середньої руки.
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05.01.2022 08:59 Відповісти
слабенько якось - себе ще нікуди не відправив? ))
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05.01.2022 09:02 Відповісти
Ну у него больше мозгов оказалось, чем у Януковича и Зеленского, но и єто его не спасет.
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05.01.2022 09:03 Відповісти
Та ладно. ЗЕ уже третий год переставляет кровати в своем барделе, а результат тот же - жопа.
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05.01.2022 09:08 Відповісти
У кожного народу є своя межа гідності і межа терпіння.У українців межа гідності найнижча.Тому вони і "вибирають" собі у владу різних покидьків.А межа терпіння-найвища.Тому і дозволяють робити з собою все, що захочуть покидьки у владі. Якби дурнувата "йолка" в свій час не віддала наказ побити студентів,то сиділа б вона мабуть і досі на Банковій.Зато тепер межа терпіння народу владою вже визначена Революцією Гідності (фізичне насилля до студентів).І все.Формула готова.Максимальна свобода слова на олігархічних змі створює ілюзію демократії,свободи і відчуття "гідності".Невдоволені владою мають змогу "випускати пару" де завгодно і скільки завгодно.Головне для влади, при цьому-не бити студентів.І "будувати" і "реформувати" країну можна буде ще безкінечно довго!
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05.01.2022 09:13 Відповісти
Можеш назвати мету Майдану 2014?
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05.01.2022 10:35 Відповісти
Можу. Вигнати Якунєвіча і посадити в крісло Порошенка. Мета була досягнута.
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05.01.2022 10:43 Відповісти
Путін тоже тавоже мнєнія.
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05.01.2022 10:48 Відповісти
Татишо? Ну вважай це совпадєнієм. А ну просвіти мене високопарною думкою про гідність,самоповагу,євроінтеграцію і т.д.Каюсь,в той час теж був величезним оптимістом,допоки по моєму оптимізму не потопталась післямайданна влада. Після того став абсолютним, цинічним скептиком.І судячи з того,що навколо мене відбувається,мабуть назавжди.
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05.01.2022 11:08 Відповісти
в Алматы часть ОМОНа перешла на сторону восставших и идёт с ними к центру
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05.01.2022 09:37 Відповісти
Алматы, протестующие на полицейской технике, предназначенной для разгонов, двигаются к центру города.
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05.01.2022 09:39 Відповісти
в Алматы протестующие взяли штурмом акимат (мэрию)
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05.01.2022 09:43 Відповісти
Понимаю что доказательств нет, но стилистика заварухи кацапская, их по стилю всегда можно выкупить. Не хочу никому ничего доказыать, но как только увидел картинку непонятных взрывов с лейбой NEXTA сразу повеяло кацапско фсбешными затеями. Это они! Хтоб шо не казав это они...
Далi буде. ..
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05.01.2022 09:41 Відповісти
Де газ - там російські рога та копита.
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05.01.2022 09:56 Відповісти
"Марионетка Назарбаева-Токаев отправил в отставку правительство". Это прямо как в "Золотой антилопе": "Мальчик, скажи, где антилопа. Я тебя сделаю министром, ты мне будешь сыном, если даже хочешь - отцом!" Помню, Янукович тоже Килю Азирова отправил. Какие же они все жалкие и одинаковые, эти диктаторы.
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05.01.2022 09:52 Відповісти
Всі ці протести ні до чого не призведуть тому що їх мета суто економічна - народ хоче халяви. Казахи державного врегулювання цін на пальне а українські ФОПи працювати без касових апаратів.
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05.01.2022 09:52 Відповісти
султан казнил визиря
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05.01.2022 10:00 Відповісти
Главное теперь отправить в отставку Токаева и
мусорских судей, повыше на фонари, и не забытьпро визовый режим с расеей, безвиз с которой организовали Порошенко с зел%пским
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05.01.2022 10:00 Відповісти
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики нет планов присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом он сообщил в интервью журналистам, отметив, что у Казахстана остается большой интерес к усилению потенциала ЕАЭС как экономического союза." - може причина у цьому?
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05.01.2022 10:05 Відповісти
Назарбаєв, я так бачу, вивчив досвід України і швиденько зробив те, чого не захотів зробити яник... Не думаю, що це йому поможе. Хай тепер ще вивчить досвід України у протистоянні з кацапами після Майдану - бо вони вже готуються...
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05.01.2022 10:03 Відповісти
Де ти там побачив протистояння кацапам?? у Білоруссії теж шукали, шукали те протистояння...
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05.01.2022 10:06 Відповісти
Кацапи хочуть віджати північні області Казахстану, переважно населені кацапами...
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05.01.2022 10:10 Відповісти
Як привід для захисту російськомовного населення, то так, схоже на російську спецоперацію...бо ТАКЕ лише через підняття цін на газ вже надто круто...
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05.01.2022 10:23 Відповісти
Тим більше, якраз у північних регіонах протестів чомусь немає... Хоча з цінами на газ дійсно накрутили. Ну у вас свого газу повно, навіщо його удвічі дорожчим робити? Вони ж не купують газ по 1000 зараз, як наші генії...
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05.01.2022 10:24 Відповісти
Мабуть таким чином намагаються зліпити союзну державу російськомовних. Шляхом дискредитації та зміщення, чи приручення противників цієї держави. Можливо хочуть розколоти Казахстан, бо південні райони наче до Россії не дуже хочуть. А з іншої сторони виходити з ОДКБ казахи не збираються...білоказахи, одним словом...
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05.01.2022 10:47 Відповісти
А нафига это нынешним правителям Казахстана? Так они были самостоятельными хозяевами, а под крылом ***** будут где-то ближе к концу списка.
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05.01.2022 11:50 Відповісти
Все дело в легитимности,у казахов нет выборов,назарбай сидит,как царь,никем не избирается,назначает каких вздумается президентов и премьеров не проводя нормальных выборов,у нас тоже почти так же - у парламента в целом и лягушек в частности рейтинги плинтусные,но эти наглецы считают себя в праве писать какие вздумается законы,даже прямо противоречащие предвыборным обещаниям,народ имеет право делать с ними все что захочет.
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05.01.2022 10:04 Відповісти
А ПРИЧИНА ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ !!!???
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05.01.2022 11:25 Відповісти
Думаю повышение цены на газ - это триггер.
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05.01.2022 11:48 Відповісти
А сам ответственности за происходящее не несет?
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05.01.2022 11:34 Відповісти
 
 