Силовики застосували газ та шумові гранати проти мітингарів у Казахстані. ВIДЕО

Поліція Алмати розпочала застосування світлошумових гранат та сльозогінного газу, щоб розігнати мітингувальників, які протестують вже третю добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Інтерфакс-Україна, про це свідчать очевидці.

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Так, на площі Республіки чутно гучні вибухи, все в диму.

Інтернет-портал Vласть пише, що протестувальники намагаються штурмувати автомобілі, з яких їх закидають світлошумовими гранатами. В машини летять палиці та інші предмети.

Вид сверху на столкновения протестующих и силовиков в районе площади Астаны в казахстанском Алматы



Масштаб столкновений, несмотря на попытки силовиков разогнать протестующих, продолжает нарастать. pic.twitter.com/UwCCcxTsnG — 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

За даними очевидців, газ також почали використовувати і в Нур-Султані.

На площі Республіки в Алмати, де триває розгін демонстрантів, спалахнули кілька поліцейських автомашин, повідомляє портал Zakon.kz.

"На площі Республіки в Алмати спалахнуло кілька поліцейських автомобілів. Частина мітингувальників спускається вниз до площі "Астана". В центрі міста чути звуки світлошумових гранат", - пише ЗМІ у своєму Telegram-каналі.

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Є інформація, що в Акту частина силовиків перейшла на бік протестувальників.