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Силовики застосували газ та шумові гранати проти мітингарів у Казахстані. ВIДЕО

Поліція Алмати розпочала застосування світлошумових гранат та сльозогінного газу, щоб розігнати мітингувальників, які протестують вже третю добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Інтерфакс-Україна, про це свідчать очевидці.

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Так, на площі Республіки чутно гучні вибухи, все в диму.

Інтернет-портал Vласть пише, що протестувальники намагаються штурмувати автомобілі, з яких їх закидають світлошумовими гранатами. В машини летять палиці та інші предмети.

Вид сверху на столкновения протестующих и силовиков в районе площади Астаны в казахстанском Алматы

Масштаб столкновений, несмотря на попытки силовиков разогнать протестующих, продолжает нарастать. pic.twitter.com/UwCCcxTsnG

— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

За даними очевидців, газ також почали використовувати і в Нур-Султані.

На площі Республіки в Алмати, де триває розгін демонстрантів, спалахнули кілька поліцейських автомашин, повідомляє портал Zakon.kz.

"На площі Республіки в Алмати спалахнуло кілька поліцейських автомобілів. Частина мітингувальників спускається вниз до площі "Астана". В центрі міста чути звуки світлошумових гранат", - пише ЗМІ у своєму Telegram-каналі.

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Є інформація, що в Акту частина силовиків перейшла на бік протестувальників.

Сообщается, что в Актау некоторые силовики перешли на сторону протестующих людей. pic.twitter.com/B2iK0M7ySR

— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

https://t.co/1LjRBCd6O7 pic.twitter.com/26tzeCyD2F

— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+49
русский,ваше вонючее стадо надо душить вашими собственными кишками. И тогда будет мир и спокойствие.
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04.01.2022 22:40
+35
Пока держимся,сдаваться не собираемся! Слава Украине!
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04.01.2022 23:15
+27
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04.01.2022 22:48
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Вроде, некоторые кацапские сми уже назвали силовиков карателями
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04.01.2022 22:31 Відповісти
Дуже дивно що першими вони розпочали публікувати новини.
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04.01.2022 22:32 Відповісти
На параші тудей кажуть що це американці
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04.01.2022 22:43 Відповісти
да Абама кажуть, і Ярош, вазглавил пратесты!!!
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04.01.2022 22:50 Відповісти
Ось тому і не варто поспішати з висновками. Тут може бути дві версії. Перша - вспюе відбувається так, як видно на перший погляд - протести після підвищення ціни на енергоносії з переростанням у політичний протест проти аж надто довгого правління клану Назарбаєва і консервації політичних процесів. Це був би оптимальний варіант для України, бо кацапія змушена була б зняти частину військ з українського напряму і перекинути на казахський. Друга версія: після розмови з Байденом пуцин зрозумів, що Україну Захід не віддасть, а хч якоїсь перемоги для власного бидлонаселення вкрай потрібно. І тоді задіяли запасний варіант - покарання за дерусифікацію (латинський алфавіт, перехід на казахську у всіх сферах суспільного життя). Це теж непогано, бо відверне пуцина вілюд України на деякий час. Але після поглинання Казахстану кацапія стане сильнішою і здобуде людський ресурс, якому стріляти в українців буде набагато легше, ніж білорусам. Не обов'язково захоплювати Казахстан. Достатньо просто повернути білоруський сценарій, змусивши фактичного правителя Назарбаєва танцювати під кацапську балалайка, або замінити його на якусь кагебістську консерву, чи колаборанта навіть казахської національності. Зараз висновки робити рано. Але дії саме кацапів у наступні два-три дні дадуть відповідь.
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04.01.2022 23:22 Відповісти
Казахи это не сябры! У них с 2000го года становление языка и устоев нации идет. Так что будет вариант лугандона с двумя северными областями казахов… защита срусского языка и путинвведивойска
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04.01.2022 23:38 Відповісти
Может не хватить добровольцев, на так уже еле-еле, а тут еще один шпагат, а премии гебистам то не урежешь, чревато внезапным сердечным приступом.
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04.01.2022 23:43 Відповісти
Беда в том, что там тоже ватников хватает, на них и будут опираться путлеровцы
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04.01.2022 23:44 Відповісти
Ну, забегать наперед не нужно, хз что там реально народ думает, нам из Украины точно не видней. Разберутся сами, а если русня проявит к ним агрессию то мы получим еще одного союзника.
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04.01.2022 23:48 Відповісти
Если так будет, то казахи этническим кацарылым кишки все повыпускают. Что лично я категорически приветствую и одобряю
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05.01.2022 14:46 Відповісти
Ну судя по твоему нику, провокатор ты еще тот...
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04.01.2022 23:59 Відповісти
вечный покой, как в московии
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04.01.2022 22:34 Відповісти
он на бутылке сидит, ему лаптеногому виднее
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04.01.2022 22:52 Відповісти
Не хами гомосек
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04.01.2022 23:02 Відповісти
🤣
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04.01.2022 23:15 Відповісти
разве ти не стоишь раком перед гебнявим жульем уже 20 лет, кацик?
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04.01.2022 23:06 Відповісти
А может нужно просто почаще менять власть , а не выращивать "пожизненных царьков"?
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04.01.2022 22:37 Відповісти
Рецепт элементарен: ВЫБОРЫ РАЗ В ГОД.
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04.01.2022 23:58 Відповісти
Так и есть.Власть должна быть сменяемая,один срок отработали ,сменили.А если сидеть в кресле 20 лет то чувствуешь себя богом.
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05.01.2022 10:59 Відповісти
русский,ваше вонючее стадо надо душить вашими собственными кишками. И тогда будет мир и спокойствие.
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04.01.2022 22:40 Відповісти
Стидна бить русскім?
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04.01.2022 22:47 Відповісти
русмартышка, твой дом - помойка между Украиной и США.
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04.01.2022 22:48 Відповісти
руснявое,я всегда пишу под своим флагом и своим именем. И гражданин США я еще с тех пор, когда Моника Переворотько услаждал русню по саунах за срублишки. И уж точно не тебе, русживотное, мне морали читать.
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04.01.2022 23:05 Відповісти
Савєтский виродок что лі ? Тібя надо нємношько павєсіть.
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04.01.2022 22:49 Відповісти
Жидівський вовк пожалів кобилу То забири до себе в Хайфу всяких Коломойш і у нас все буде гаразд.
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04.01.2022 22:52 Відповісти
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04.01.2022 22:54 Відповісти
фи как некрасиво. не гуманно. Есть же более приятное и политически корректное название для этого . русню необходимо денатурализировать.
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04.01.2022 23:13 Відповісти
Маю час, маю натхнення. И ржавую пилочку для ногтей...
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04.01.2022 23:16 Відповісти
Апасно . Вєдь люді парвут на часті і жон і дєтєй виродков , а діктатору в жопу засунут лопату і чєрєнок . Потом сабаки будут таскать па городу куски от подонков . Лутшє сразу біжать в Ростов
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04.01.2022 22:45 Відповісти
В Казахстане протестующие отобрали часть военной техники, но большая колонна проехала в Актау. Собравшиеся на площади продолжают митинг, несмотря на обещание правительства снизить цены на газ, они развернули дополнительные палатки и пригрозили, что «будут стоять до тех пор, пока не приедет президент Токаев». Силовики в городе Актау отказались разгонять митингующих.
В центре Алматы горит полицейская машина, на улицах города продолжаются противостояния.
В Кызылорде - столкновения.
В Мангистауской области митингующие пытаются штурмом взять акимат.
жители Караганды скандируют: «Шал, кет» (дед, уходи). Жители Караганды требуют, чтобы к ним вышел аким области.
В Актобе перед местной администрацией собравшиеся греются у костра и поют гимн.
Отключили интернет, не работают мессенджеры What's App и Telegram. В некоторых городах Казахстана происходят прямые столкновения с силовиками, на площадях сооружаются палатки.

стежити можна тут - https://t.me/charter97_org/58568
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04.01.2022 22:37 Відповісти
Пшонка в Алматы. Наверно уже ломится в аэропорт
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04.01.2022 23:00 Відповісти
Зеля, смотри, капитулянт ты херов что будет если попытаешься в сучить нам капитуляцию или как ты называешь, *реинтеграцию* даунбаса
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04.01.2022 22:39 Відповісти
А воровать миллиардами каждый день значит можно, главное, чтобы политические заявления хотя бы иногда были правильные (в основном до выборов или после отставки). У нас тоже газ своей добычи, и стоит в разы дороже чем в казахстане, и пдв в 4 раза больше, чем в польше, но митингов что-то не видно
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04.01.2022 22:50 Відповісти
Терпить нарід заради світлої ідеї Євроінтеграції в 22 столітті.
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04.01.2022 23:12 Відповісти
началось?
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04.01.2022 22:40 Відповісти
Походу у Януковоща скоро появится новый сосед
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04.01.2022 22:41 Відповісти
Там шин горящих явно не хватает
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04.01.2022 22:47 Відповісти
Там уже машины гарят.
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04.01.2022 23:23 Відповісти
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04.01.2022 22:47 Відповісти
это тут каким боком? и пэтя хде?
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04.01.2022 22:54 Відповісти
Я еще понимаю если бы хотя бы сатира смешная была, а так юмор для примитивных разумов.
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04.01.2022 22:58 Відповісти
Этот юмор к тому, что Зеленский смотрит на эти беспорядки, и сам себя успокаивает, что в Украине такого не произойдет.
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04.01.2022 23:01 Відповісти
Шутки про политиков не смешны, так как их недостатками видны всем, например вынести пресмарафон Злеленского задача нелегкая, чтобы понять что имеет ввиду нужно думать как Зеленский, нужно стать Зеленским, нужно быть крепким как корабельная сосна, и резким как скумбрия. Гораздо веселее смотреть на возгорание "ярих прихальныкив", которые преподносят какую либо сторону до небес а весь остальной мир считают неверным. Сейчас это в основном фанаты одного политика из Одесской области, раньше это были фанаты Зеленского. Люди не хотят думать своей головой, цитируют партийную повестку и выглядят глупо, и горение пердаков таких индивидуумов не может не поднимать настроения.
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04.01.2022 23:20 Відповісти
ты прикупил уже кассовый аппарат...?
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04.01.2022 23:20 Відповісти
Ви на що звертаєте свою увагу?
Робіть своє щодня.
Щиро дякуємо наперед!
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04.01.2022 23:54 Відповісти
То ти сам себе втішаєш, Амєдов-Єлажєв?
Чи ти проти Вовіка пішов?
Нічого не розумію.
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04.01.2022 23:03 Відповісти
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04.01.2022 22:48 Відповісти
только людей разозлят дебилы! сейчас казахские ребята начнут бошки мусорам откручивать по быстрому!!! это вам не белорусские тюти, эти терпеть не будут!
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04.01.2022 22:49 Відповісти
Казахи нарешті зрозуміли, яке лайно ОДКБ, митний союз та ЄвразЄЗ!!! Алга, Казахстан!
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04.01.2022 22:50 Відповісти
Никаких переговоров с Правительством мразей! Мочить их всех! При тотальном подрыве мафии Назарбаева менты и армия сразу же начнут переобуваться в воздухе!
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04.01.2022 22:56 Відповісти
дежавю
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04.01.2022 22:56 Відповісти
Рашисти - фас!
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04.01.2022 22:59 Відповісти
https://t.me/a_shtirlitz/14343 Відео.

Там вже стрілянина повним ходом іде.
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04.01.2022 22:59 Відповісти
Там вже в Алмати бмп, та стріляють у людей гумовими кулями, а Токаєв вводить надзвичайний стан у Алматинській та Мангістауський області. На 2 тижні. В Актау, поліція перейшла на бік протестувальників.
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04.01.2022 23:04 Відповісти
В Казакстане одна столица это Алматы. Что построил назарбабай это дворец для себя на севере. А центром был и остался город Алматы.
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04.01.2022 23:31 Відповісти
Типичная Зашкварьева


@midovka

·
https://twitter.com/midovka/status/1478391112624713734 5 ч



Самолет Николая Патрушева летит в Нурсултан. К чему бы это?

@фогот


@stormmans

·
https://twitter.com/stormmans/status/1478421240960462851 3 ч



Как только появятся первые жертвы на протесте в Казахстане,процесс будет необратим..
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04.01.2022 23:05 Відповісти
А магет и не далитеть, бо самалет тяжелее ваздуха.
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04.01.2022 23:27 Відповісти
Вы же знаете гавно не тонет таки как раз и долетают
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05.01.2022 00:08 Відповісти
Нуланд с візком печива "Дніпро" бачили в Актау.
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04.01.2022 23:06 Відповісти
))) апельсины бочками с наколотым кумысом на подходе.
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04.01.2022 23:10 Відповісти
И скумбрией по 8 грн
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05.01.2022 00:44 Відповісти
Казахский народ - это власть! Как они решат так и должно быть! Алга Казахстан!
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04.01.2022 23:10 Відповісти
Пока держимся,сдаваться не собираемся! Слава Украине!
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04.01.2022 23:15 Відповісти
Алга Казахстан! Боритесь если нуждаетесь в этом.
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04.01.2022 23:22 Відповісти
Тримайтеся ! Перемоги казахському народу в його боротьбі з тираном !
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04.01.2022 23:28 Відповісти
Я думаю многие у вас помнят желтоксан 1986 годя. Я его правда не застал, уехал из Алма Аты тогда ву мае месяце.
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04.01.2022 23:33 Відповісти
Уже всех разогнали, их и было то немного, одно хулиганьё. Нормальные люди пошли спать узнав что их требование по цене на газ выполнено.
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04.01.2022 23:15 Відповісти
Ти з лахтодесанту?))
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04.01.2022 23:16 Відповісти
подняли по тревоге
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04.01.2022 23:25 Відповісти
тут водки нет
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04.01.2022 23:22 Відповісти
Он со своей пришол!)))
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04.01.2022 23:24 Відповісти
мешают гулять беременным с колясками, а там ремонт труб между прочим
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04.01.2022 23:26 Відповісти
нормальные люди пошли спать, и только тебя насадили на бутылку
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04.01.2022 23:31 Відповісти
Ну тогда порядок, слезай с бутылки, садись на швабру
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05.01.2022 07:00 Відповісти
Только елбасы приехал от Луки, где давал советы как уйти не уходя, так начался казахский майдан.Ну , что ты будешь делать...
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04.01.2022 23:47 Відповісти
Вышли против олигархов ,коррупции и повышения цен. Вот где смелые люди живут.
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05.01.2022 00:07 Відповісти
"Казахи прогнали военных и БТРы! Разгром силовиков ..."
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05.01.2022 00:09 Відповісти
Север Казахстана полностью заселен кацапами. Сейчас твари рашкиного TV поднимут визг о бесправии кацапского народа и начнут отнимать ту землю, где есть нефть, газ, медь, уголь. Если сейчас гэбню не задавят, то так и будет !! Вспомните мое слово ..
Ну вот, инет отключен и мобильня связь, в Актау для расстрела Майдана заехала русня с калашами. Выходит что сегодня ночью будет сформирована первая Небесная Сотня Казахстана !?
Ставлю на казахов !!!..не помогут куйлу и мусора и отключение инета..
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05.01.2022 00:19 Відповісти
Это может быть неоднозначным. Смотря кто воззвал людей выходить. Может им не нравится, что в Казахстане казахская национальная власть. Может, используя проблемы, до власти хотят дорваться люди какого-то национального меньшинства, считающие себя представителями избранной Богом нации .
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05.01.2022 00:48 Відповісти
Токаеву однозначно нужно умиротворить бунтарей и пойти на их требования, ну а потом... NO PASARAN!
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05.01.2022 04:09 Відповісти
Там запах Раши как в параше,

Лезут к соседям, кричат это наше,
Затем утверждают, что "их там нет",
*****....сь от сюда - мой им ответ!
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05.01.2022 05:50 Відповісти
Надеюсь казахи не повторят ошибок украинцев и перевешают судей и назарбаевских отбросов
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05.01.2022 06:51 Відповісти
Коли вже ЗЕ кодло почнемо гасити.
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05.01.2022 10:40 Відповісти
Казахо-бендеровцы аааааа,русафобия
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05.01.2022 10:47 Відповісти
Казахи оказались майданутые и добиваться того чего хотят и только россияне и белорусы не майданутые и хотят шариками напугать диктатора.
Рабы не понимают что революции без коктелей Молотова,барикад,крови,жертв не бывает.
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05.01.2022 10:53 Відповісти
Поки що тільки палиці і каміння. Коктейлів ще нема.
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05.01.2022 11:26 Відповісти
Незрозуміло хто-кого ганяє ...
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05.01.2022 11:25 Відповісти
 
 