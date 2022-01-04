Силовики застосували газ та шумові гранати проти мітингарів у Казахстані. ВIДЕО
Поліція Алмати розпочала застосування світлошумових гранат та сльозогінного газу, щоб розігнати мітингувальників, які протестують вже третю добу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Інтерфакс-Україна, про це свідчать очевидці.
Так, на площі Республіки чутно гучні вибухи, все в диму.
Інтернет-портал Vласть пише, що протестувальники намагаються штурмувати автомобілі, з яких їх закидають світлошумовими гранатами. В машини летять палиці та інші предмети.
Вид сверху на столкновения протестующих и силовиков в районе площади Астаны в казахстанском Алматы— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022
Масштаб столкновений, несмотря на попытки силовиков разогнать протестующих, продолжает нарастать. pic.twitter.com/UwCCcxTsnG
За даними очевидців, газ також почали використовувати і в Нур-Султані.
На площі Республіки в Алмати, де триває розгін демонстрантів, спалахнули кілька поліцейських автомашин, повідомляє портал Zakon.kz.
"На площі Республіки в Алмати спалахнуло кілька поліцейських автомобілів. Частина мітингувальників спускається вниз до площі "Астана". В центрі міста чути звуки світлошумових гранат", - пише ЗМІ у своєму Telegram-каналі.
Є інформація, що в Акту частина силовиків перейшла на бік протестувальників.
Сообщается, что в Актау некоторые силовики перешли на сторону протестующих людей. pic.twitter.com/B2iK0M7ySR— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022
https://t.co/1LjRBCd6O7 pic.twitter.com/26tzeCyD2F— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022
Будь ласка, зачекайте...
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В центре Алматы горит полицейская машина, на улицах города продолжаются противостояния.
В Кызылорде - столкновения.
В Мангистауской области митингующие пытаются штурмом взять акимат.
жители Караганды скандируют: «Шал, кет» (дед, уходи). Жители Караганды требуют, чтобы к ним вышел аким области.
В Актобе перед местной администрацией собравшиеся греются у костра и поют гимн.
Отключили интернет, не работают мессенджеры What's App и Telegram. В некоторых городах Казахстана происходят прямые столкновения с силовиками, на площадях сооружаются палатки.
стежити можна тут - https://t.me/charter97_org/58568
Робіть своє щодня.
Щиро дякуємо наперед!
Чи ти проти Вовіка пішов?
Нічого не розумію.
Там вже стрілянина повним ходом іде.
@midovka
·
https://twitter.com/midovka/status/1478391112624713734 5 ч
Самолет Николая Патрушева летит в Нурсултан. К чему бы это?
@фогот
@stormmans
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https://twitter.com/stormmans/status/1478421240960462851 3 ч
Как только появятся первые жертвы на протесте в Казахстане,процесс будет необратим..
Ну вот, инет отключен и мобильня связь, в Актау для расстрела Майдана заехала русня с калашами. Выходит что сегодня ночью будет сформирована первая Небесная Сотня Казахстана !?
Ставлю на казахов !!!..не помогут куйлу и мусора и отключение инета..
Лезут к соседям, кричат это наше,
Затем утверждают, что "их там нет",
*****....сь от сюда - мой им ответ!
Рабы не понимают что революции без коктелей Молотова,барикад,крови,жертв не бывает.