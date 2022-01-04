Силовики применяют газ и шумовые гранаты против митингующих в Казахстане. ВИДЕО

Полиция Алматы начала применение светошумовых гранат и слезоточивого газа, чтобы разогнать митингующих, протестующих уже третьи сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют очевидцы.

Так, на площади Республики слышны громкие взрывы, все в дыму.

Интернет-портал Vласть пишет, что протестующие пытаются штурмовать автомобили, из которых их закидывают светошумовыми гранатами. В машины летят палки и другие предметы.

Вид сверху на столкновения протестующих и силовиков в районе площади Астаны в казахстанском Алматы



Масштаб столкновений, несмотря на попытки силовиков разогнать протестующих, продолжает нарастать. pic.twitter.com/UwCCcxTsnG — 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

По данным очевидцев, газ также начали использовать и в Нур-Султане.

На площади Республики в Алматы, где проводится разгон демонстрантов, загорелись несколько полицейских автомашин, сообщает портал Zakon.kz.

"На площади Республики в Алматы загорелось несколько полицейских автомобилей. Часть митингующих спускается вниз к площади "Астана". В центре города слышны звуки светошумовых гранат", - пишет СМИ в своем телеграмм-канале.

Есть информация, что в Актау часть силовиков перешла на сторону протестующих.