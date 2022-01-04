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Силовики применяют газ и шумовые гранаты против митингующих в Казахстане. ВИДЕО

Полиция Алматы начала применение светошумовых гранат и слезоточивого газа, чтобы разогнать митингующих, протестующих уже третьи сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют очевидцы.

Так, на площади Республики слышны громкие взрывы, все в дыму.

Интернет-портал Vласть пишет, что протестующие пытаются штурмовать автомобили, из которых их закидывают светошумовыми гранатами. В машины летят палки и другие предметы.

Вид сверху на столкновения протестующих и силовиков в районе площади Астаны в казахстанском Алматы

Масштаб столкновений, несмотря на попытки силовиков разогнать протестующих, продолжает нарастать. pic.twitter.com/UwCCcxTsnG

— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

По данным очевидцев, газ также начали использовать и в Нур-Султане.

На площади Республики в Алматы, где проводится разгон демонстрантов, загорелись несколько полицейских автомашин, сообщает портал Zakon.kz.

"На площади Республики в Алматы загорелось несколько полицейских автомобилей. Часть митингующих спускается вниз к площади "Астана". В центре города слышны звуки светошумовых гранат", - пишет СМИ в своем телеграмм-канале.

Есть информация, что в Актау часть силовиков перешла на сторону протестующих.

Сообщается, что в Актау некоторые силовики перешли на сторону протестующих людей. pic.twitter.com/B2iK0M7ySR

— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

https://t.co/1LjRBCd6O7 pic.twitter.com/26tzeCyD2F

— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+49
русский,ваше вонючее стадо надо душить вашими собственными кишками. И тогда будет мир и спокойствие.
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04.01.2022 22:40
+35
Пока держимся,сдаваться не собираемся! Слава Украине!
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04.01.2022 23:15
+27
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04.01.2022 22:48
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Правила форума Совет форумчан
Вроде, некоторые кацапские сми уже назвали силовиков карателями
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04.01.2022 22:31 Ответить
Дуже дивно що першими вони розпочали публікувати новини.
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04.01.2022 22:32 Ответить
На параші тудей кажуть що це американці
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04.01.2022 22:43 Ответить
да Абама кажуть, і Ярош, вазглавил пратесты!!!
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04.01.2022 22:50 Ответить
Ось тому і не варто поспішати з висновками. Тут може бути дві версії. Перша - вспюе відбувається так, як видно на перший погляд - протести після підвищення ціни на енергоносії з переростанням у політичний протест проти аж надто довгого правління клану Назарбаєва і консервації політичних процесів. Це був би оптимальний варіант для України, бо кацапія змушена була б зняти частину військ з українського напряму і перекинути на казахський. Друга версія: після розмови з Байденом пуцин зрозумів, що Україну Захід не віддасть, а хч якоїсь перемоги для власного бидлонаселення вкрай потрібно. І тоді задіяли запасний варіант - покарання за дерусифікацію (латинський алфавіт, перехід на казахську у всіх сферах суспільного життя). Це теж непогано, бо відверне пуцина вілюд України на деякий час. Але після поглинання Казахстану кацапія стане сильнішою і здобуде людський ресурс, якому стріляти в українців буде набагато легше, ніж білорусам. Не обов'язково захоплювати Казахстан. Достатньо просто повернути білоруський сценарій, змусивши фактичного правителя Назарбаєва танцювати під кацапську балалайка, або замінити його на якусь кагебістську консерву, чи колаборанта навіть казахської національності. Зараз висновки робити рано. Але дії саме кацапів у наступні два-три дні дадуть відповідь.
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04.01.2022 23:22 Ответить
Казахи это не сябры! У них с 2000го года становление языка и устоев нации идет. Так что будет вариант лугандона с двумя северными областями казахов… защита срусского языка и путинвведивойска
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04.01.2022 23:38 Ответить
Может не хватить добровольцев, на так уже еле-еле, а тут еще один шпагат, а премии гебистам то не урежешь, чревато внезапным сердечным приступом.
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04.01.2022 23:43 Ответить
Беда в том, что там тоже ватников хватает, на них и будут опираться путлеровцы
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04.01.2022 23:44 Ответить
Ну, забегать наперед не нужно, хз что там реально народ думает, нам из Украины точно не видней. Разберутся сами, а если русня проявит к ним агрессию то мы получим еще одного союзника.
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04.01.2022 23:48 Ответить
Если так будет, то казахи этническим кацарылым кишки все повыпускают. Что лично я категорически приветствую и одобряю
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05.01.2022 14:46 Ответить
Ну судя по твоему нику, провокатор ты еще тот...
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04.01.2022 23:59 Ответить
вечный покой, как в московии
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04.01.2022 22:34 Ответить
он на бутылке сидит, ему лаптеногому виднее
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04.01.2022 22:52 Ответить
Не хами гомосек
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04.01.2022 23:02 Ответить
🤣
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04.01.2022 23:15 Ответить
разве ти не стоишь раком перед гебнявим жульем уже 20 лет, кацик?
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04.01.2022 23:06 Ответить
А может нужно просто почаще менять власть , а не выращивать "пожизненных царьков"?
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04.01.2022 22:37 Ответить
Рецепт элементарен: ВЫБОРЫ РАЗ В ГОД.
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04.01.2022 23:58 Ответить
Так и есть.Власть должна быть сменяемая,один срок отработали ,сменили.А если сидеть в кресле 20 лет то чувствуешь себя богом.
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05.01.2022 10:59 Ответить
русский,ваше вонючее стадо надо душить вашими собственными кишками. И тогда будет мир и спокойствие.
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04.01.2022 22:40 Ответить
Стидна бить русскім?
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04.01.2022 22:47 Ответить
русмартышка, твой дом - помойка между Украиной и США.
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04.01.2022 22:48 Ответить
руснявое,я всегда пишу под своим флагом и своим именем. И гражданин США я еще с тех пор, когда Моника Переворотько услаждал русню по саунах за срублишки. И уж точно не тебе, русживотное, мне морали читать.
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04.01.2022 23:05 Ответить
Савєтский виродок что лі ? Тібя надо нємношько павєсіть.
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04.01.2022 22:49 Ответить
Жидівський вовк пожалів кобилу То забири до себе в Хайфу всяких Коломойш і у нас все буде гаразд.
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04.01.2022 22:52 Ответить
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04.01.2022 22:54 Ответить
фи как некрасиво. не гуманно. Есть же более приятное и политически корректное название для этого . русню необходимо денатурализировать.
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04.01.2022 23:13 Ответить
Маю час, маю натхнення. И ржавую пилочку для ногтей...
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04.01.2022 23:16 Ответить
Апасно . Вєдь люді парвут на часті і жон і дєтєй виродков , а діктатору в жопу засунут лопату і чєрєнок . Потом сабаки будут таскать па городу куски от подонков . Лутшє сразу біжать в Ростов
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04.01.2022 22:45 Ответить
В Казахстане протестующие отобрали часть военной техники, но большая колонна проехала в Актау. Собравшиеся на площади продолжают митинг, несмотря на обещание правительства снизить цены на газ, они развернули дополнительные палатки и пригрозили, что «будут стоять до тех пор, пока не приедет президент Токаев». Силовики в городе Актау отказались разгонять митингующих.
В центре Алматы горит полицейская машина, на улицах города продолжаются противостояния.
В Кызылорде - столкновения.
В Мангистауской области митингующие пытаются штурмом взять акимат.
жители Караганды скандируют: «Шал, кет» (дед, уходи). Жители Караганды требуют, чтобы к ним вышел аким области.
В Актобе перед местной администрацией собравшиеся греются у костра и поют гимн.
Отключили интернет, не работают мессенджеры What's App и Telegram. В некоторых городах Казахстана происходят прямые столкновения с силовиками, на площадях сооружаются палатки.

стежити можна тут - https://t.me/charter97_org/58568
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04.01.2022 22:37 Ответить
Пшонка в Алматы. Наверно уже ломится в аэропорт
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04.01.2022 23:00 Ответить
Зеля, смотри, капитулянт ты херов что будет если попытаешься в сучить нам капитуляцию или как ты называешь, *реинтеграцию* даунбаса
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04.01.2022 22:39 Ответить
А воровать миллиардами каждый день значит можно, главное, чтобы политические заявления хотя бы иногда были правильные (в основном до выборов или после отставки). У нас тоже газ своей добычи, и стоит в разы дороже чем в казахстане, и пдв в 4 раза больше, чем в польше, но митингов что-то не видно
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04.01.2022 22:50 Ответить
Терпить нарід заради світлої ідеї Євроінтеграції в 22 столітті.
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04.01.2022 23:12 Ответить
началось?
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04.01.2022 22:40 Ответить
Походу у Януковоща скоро появится новый сосед
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04.01.2022 22:41 Ответить
Там шин горящих явно не хватает
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04.01.2022 22:47 Ответить
Там уже машины гарят.
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04.01.2022 23:23 Ответить
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04.01.2022 22:47 Ответить
это тут каким боком? и пэтя хде?
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04.01.2022 22:54 Ответить
Я еще понимаю если бы хотя бы сатира смешная была, а так юмор для примитивных разумов.
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04.01.2022 22:58 Ответить
Этот юмор к тому, что Зеленский смотрит на эти беспорядки, и сам себя успокаивает, что в Украине такого не произойдет.
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04.01.2022 23:01 Ответить
Шутки про политиков не смешны, так как их недостатками видны всем, например вынести пресмарафон Злеленского задача нелегкая, чтобы понять что имеет ввиду нужно думать как Зеленский, нужно стать Зеленским, нужно быть крепким как корабельная сосна, и резким как скумбрия. Гораздо веселее смотреть на возгорание "ярих прихальныкив", которые преподносят какую либо сторону до небес а весь остальной мир считают неверным. Сейчас это в основном фанаты одного политика из Одесской области, раньше это были фанаты Зеленского. Люди не хотят думать своей головой, цитируют партийную повестку и выглядят глупо, и горение пердаков таких индивидуумов не может не поднимать настроения.
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04.01.2022 23:20 Ответить
ты прикупил уже кассовый аппарат...?
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04.01.2022 23:20 Ответить
Ви на що звертаєте свою увагу?
Робіть своє щодня.
Щиро дякуємо наперед!
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04.01.2022 23:54 Ответить
То ти сам себе втішаєш, Амєдов-Єлажєв?
Чи ти проти Вовіка пішов?
Нічого не розумію.
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04.01.2022 23:03 Ответить
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04.01.2022 22:48 Ответить
только людей разозлят дебилы! сейчас казахские ребята начнут бошки мусорам откручивать по быстрому!!! это вам не белорусские тюти, эти терпеть не будут!
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04.01.2022 22:49 Ответить
Казахи нарешті зрозуміли, яке лайно ОДКБ, митний союз та ЄвразЄЗ!!! Алга, Казахстан!
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04.01.2022 22:50 Ответить
Никаких переговоров с Правительством мразей! Мочить их всех! При тотальном подрыве мафии Назарбаева менты и армия сразу же начнут переобуваться в воздухе!
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04.01.2022 22:56 Ответить
дежавю
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04.01.2022 22:56 Ответить
Рашисти - фас!
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04.01.2022 22:59 Ответить
https://t.me/a_shtirlitz/14343 Відео.

Там вже стрілянина повним ходом іде.
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04.01.2022 22:59 Ответить
Там вже в Алмати бмп, та стріляють у людей гумовими кулями, а Токаєв вводить надзвичайний стан у Алматинській та Мангістауський області. На 2 тижні. В Актау, поліція перейшла на бік протестувальників.
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04.01.2022 23:04 Ответить
В Казакстане одна столица это Алматы. Что построил назарбабай это дворец для себя на севере. А центром был и остался город Алматы.
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04.01.2022 23:31 Ответить
Типичная Зашкварьева


@midovka

·
https://twitter.com/midovka/status/1478391112624713734 5 ч



Самолет Николая Патрушева летит в Нурсултан. К чему бы это?

@фогот


@stormmans

·
https://twitter.com/stormmans/status/1478421240960462851 3 ч



Как только появятся первые жертвы на протесте в Казахстане,процесс будет необратим..
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04.01.2022 23:05 Ответить
А магет и не далитеть, бо самалет тяжелее ваздуха.
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04.01.2022 23:27 Ответить
Вы же знаете гавно не тонет таки как раз и долетают
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05.01.2022 00:08 Ответить
Нуланд с візком печива "Дніпро" бачили в Актау.
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04.01.2022 23:06 Ответить
))) апельсины бочками с наколотым кумысом на подходе.
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04.01.2022 23:10 Ответить
И скумбрией по 8 грн
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05.01.2022 00:44 Ответить
Казахский народ - это власть! Как они решат так и должно быть! Алга Казахстан!
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04.01.2022 23:10 Ответить
Пока держимся,сдаваться не собираемся! Слава Украине!
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04.01.2022 23:15 Ответить
Алга Казахстан! Боритесь если нуждаетесь в этом.
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04.01.2022 23:22 Ответить
Тримайтеся ! Перемоги казахському народу в його боротьбі з тираном !
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04.01.2022 23:28 Ответить
Я думаю многие у вас помнят желтоксан 1986 годя. Я его правда не застал, уехал из Алма Аты тогда ву мае месяце.
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04.01.2022 23:33 Ответить
Уже всех разогнали, их и было то немного, одно хулиганьё. Нормальные люди пошли спать узнав что их требование по цене на газ выполнено.
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04.01.2022 23:15 Ответить
Ти з лахтодесанту?))
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04.01.2022 23:16 Ответить
подняли по тревоге
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04.01.2022 23:25 Ответить
тут водки нет
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04.01.2022 23:22 Ответить
Он со своей пришол!)))
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04.01.2022 23:24 Ответить
мешают гулять беременным с колясками, а там ремонт труб между прочим
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04.01.2022 23:26 Ответить
нормальные люди пошли спать, и только тебя насадили на бутылку
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04.01.2022 23:31 Ответить
Ну тогда порядок, слезай с бутылки, садись на швабру
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05.01.2022 07:00 Ответить
Только елбасы приехал от Луки, где давал советы как уйти не уходя, так начался казахский майдан.Ну , что ты будешь делать...
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04.01.2022 23:47 Ответить
Вышли против олигархов ,коррупции и повышения цен. Вот где смелые люди живут.
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05.01.2022 00:07 Ответить
"Казахи прогнали военных и БТРы! Разгром силовиков ..."
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05.01.2022 00:09 Ответить
Север Казахстана полностью заселен кацапами. Сейчас твари рашкиного TV поднимут визг о бесправии кацапского народа и начнут отнимать ту землю, где есть нефть, газ, медь, уголь. Если сейчас гэбню не задавят, то так и будет !! Вспомните мое слово ..
Ну вот, инет отключен и мобильня связь, в Актау для расстрела Майдана заехала русня с калашами. Выходит что сегодня ночью будет сформирована первая Небесная Сотня Казахстана !?
Ставлю на казахов !!!..не помогут куйлу и мусора и отключение инета..
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05.01.2022 00:19 Ответить
Это может быть неоднозначным. Смотря кто воззвал людей выходить. Может им не нравится, что в Казахстане казахская национальная власть. Может, используя проблемы, до власти хотят дорваться люди какого-то национального меньшинства, считающие себя представителями избранной Богом нации .
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05.01.2022 00:48 Ответить
Токаеву однозначно нужно умиротворить бунтарей и пойти на их требования, ну а потом... NO PASARAN!
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05.01.2022 04:09 Ответить
Там запах Раши как в параше,

Лезут к соседям, кричат это наше,
Затем утверждают, что "их там нет",
*****....сь от сюда - мой им ответ!
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05.01.2022 05:50 Ответить
Надеюсь казахи не повторят ошибок украинцев и перевешают судей и назарбаевских отбросов
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05.01.2022 06:51 Ответить
Коли вже ЗЕ кодло почнемо гасити.
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05.01.2022 10:40 Ответить
Казахо-бендеровцы аааааа,русафобия
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05.01.2022 10:47 Ответить
Казахи оказались майданутые и добиваться того чего хотят и только россияне и белорусы не майданутые и хотят шариками напугать диктатора.
Рабы не понимают что революции без коктелей Молотова,барикад,крови,жертв не бывает.
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05.01.2022 10:53 Ответить
Поки що тільки палиці і каміння. Коктейлів ще нема.
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05.01.2022 11:26 Ответить
Незрозуміло хто-кого ганяє ...
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05.01.2022 11:25 Ответить
 
 