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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Токаевым

Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Токаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, провел телефонные разговоры с главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касим-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", – сообщила пресс-служба Лукашенко в среду.

В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ, говорится в сообщении.

Читайте также: Президент Казахстана Токаев отправил правительство страны в отставку
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Топ комментарии
+42
Диктаторы взбзднули)
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05.01.2022 20:17
+37
Надеюсь рузких казахи начнут резать уже сегодня...
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05.01.2022 20:18
+27
Сцыкотно стало, когда омон на сторону народа переходит...
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05.01.2022 20:22
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Ну а чё? Засрашка быстро "вежливых людей" зашлёт без роду-племени. А потом ...Да здравствует "Байконурская народная республика".
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05.01.2022 21:09 Ответить
Далековато Байконур от границы с засРашкой!!!Замахаються строить!!!
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05.01.2022 21:15 Ответить
Лука: - Полундра! Вейшнорцы с тыла заходят!
*****: - Это писец, у палковников тыл - слабое место. Палковнику Каддафи туда такую палку вставили, что все скрепы через глотку повылетали!
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05.01.2022 21:02 Ответить
*************, они такие беспаливные, шо капец!
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06.01.2022 10:49 Ответить
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05.01.2022 21:03 Ответить
Токаев уже просит у ***** и таракана силовиков для подавления протестов.
Сейчас наш недобитый, сбежавший на Москву беркут кинут в Астану.
Просьба к братьям казахам, хорошо их там встретьте и окончательно утилизируйте.
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05.01.2022 21:03 Ответить
Усатый инвалид агонизирует. С понтом-"я что-то значу".
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05.01.2022 21:05 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA



Повернення Казахстану до демократичної орбіти означатиме крах експансії РФ і КНР на регіон.
Спочатку буде важко, але ця місія надважлива. Успішна історія цієї країни буде дороговказом для Монголії та центральноазійських народів, поневолених диктаторами.
Особливо важливо створити «острів» свободи у Центральній Азії, де уйгури, південні монголи та інші народи під окупацією зможуть знаходити прихисток.
Китайські та російські «інвестори» мають бути забуті.
У разі перемоги казахського народу Україна має підтримати його шлях.
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05.01.2022 21:06 Ответить
Не все так просто. У Киргизстані останніми роками пройшло декілька успішних революцій, а щось острова свободи не видно.
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05.01.2022 21:20 Ответить
а как же "так называемый президент лукашенко, захвативший власть" в Беларусси?
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05.01.2022 21:14 Ответить
До речі, а ви знаєте, що в Україні є памятник Назарбаєву? Він встановлений у Камянському, де Назарбаєв колись навчався
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05.01.2022 21:17 Ответить
А на металлолом нельзя сдать ?
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05.01.2022 21:22 Ответить
Он из гранита
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05.01.2022 21:24 Ответить
Боишься, слон, за свой хобот?А что будет, когда ударит тяжёлая артиллерия?(с)
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05.01.2022 21:18 Ответить
А наш "легитимный" вфя по скайпу не подключился?
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05.01.2022 21:18 Ответить
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05.01.2022 21:19 Ответить
Афган забыли пририсовать , В НАВЕСОК ИЗ СИРИЕЙ.
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05.01.2022 21:41 Ответить
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05.01.2022 21:52 Ответить
З пАртьньорами пообШШався...
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05.01.2022 21:19 Ответить
кроме рашки и лукадрища кто еще в одкб может выставить войска ? Армения ноль . Азиаты против своих воевать не будут за интересы московского сцарька . Так что время пока на стороне казахов . Валите воровскую знать .
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05.01.2022 21:19 Ответить
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05.01.2022 21:22 Ответить
Обеими руками поддерживаю отправку бешеных лукашистских псов в Казахстан!
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05.01.2022 21:26 Ответить
и опять "террористы, подготовленные за границей". На креатив мозгов не хватает
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05.01.2022 21:30 Ответить
Если зовет интервентов, значит армия Казахстана - хотя бы частично - с народом?
Не хочет крови? Или деморализована.
Что там с армией, кто знает?
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05.01.2022 21:30 Ответить
интересная ситуация получается.
Рашке ни в коем случае нельзя допустить успеха революции в Казахстане (вплоть до военного вторжения). Но войска у рашки не резиновые. Наверняка самые боеспособные части торчат в Крыматории, Дамбасе и на границе с Украиной. Соответственно, если рашка начнёт перебрасывать зелёных человечков к Казахстану, то они будут снимать их с других направлений. А это - возможность отжать обратно как минимум Донбас. Был бы презом Порох - наверняка сейчас были бы активные консультации с президентами Молдовы и Грузии о совместных действиях. Если бы Молдова, Грузия и Украина одновременно объявили бы мобилизацию, то, возможно, в таких условиях ***** бы побоялось открывать ещё один фронт или вынуждено было бы оставлять без военной поддержки какие либо из регионов.
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05.01.2022 21:37 Ответить
Не самые подготовленные - в Сирии. На лугандонии и в крысме - тренируются
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05.01.2022 21:40 Ответить
с Сирии их тоже вывезти не так быстро. И без них братушкам из ИГИЛ может сильно поплохеть...
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05.01.2022 21:42 Ответить
по этому случаю вiршик -

Триста лучших «ихтамнет»

Искали удачу.

И поставили на кон

На хромую клячу…

Только с Путина подачи

Гитлер в Аду плачет:

Сирия ведь шлет отряд

Фаршем, не иначе.

И на Ваче нынче гвалт,

Все начальство плачет:

Рудокопов кто придет

Усмирять с задачей?

На хурале у бурят

Лишь никто не плачет:

Для китайцев - там откат,

От кремлевской клячи. 20.02.2018
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05.01.2022 21:49 Ответить
Был бы презом Порох - наверняка сейчас были бы активные консультации с президентами Молдовы и Грузии о совместных действиях

МАЯЧНЯ.
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05.01.2022 22:38 Ответить
.. А ГЛАВНОЕ - АРГУМЕНТИРОВАННО!
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06.01.2022 11:14 Ответить
А наша шмоня в своей норке боязливо все помалкивает.
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05.01.2022 21:43 Ответить
У казахов всё с тарифов началось…
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05.01.2022 21:46 Ответить
Тока на нас тарифы от шмони не действуют... Пока все пробухиваем, по-новогодему.
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05.01.2022 21:53 Ответить
Переговоры ************* с этим токаевым были очень простые - Мамбет я тебе точно говорю - дави своих рабов как можешь всеми силами как я своих змагарей давил, не бойся стрелять и травить газами, у меня получилось и у тебя получится!

Фюрер, у этого бая токаева не фига не получится, знаю я казахов - казахи гордая,смелая, дружная и немного безбашенная нация, будут стоять до последнего, а армия их ещё и поддержит. Так что ты после разговоров с плешивым царьком и картофельным ************* конечно окрылённый и смелый, но это не надолго, всеравно придётся бежать в Ростов!
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05.01.2022 21:45 Ответить
а как связь террориста идет через парашу тоже террориста..почему кабель обрубан..(
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05.01.2022 22:29 Ответить
Пускай расия введёт войска в Казахстан 😂
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05.01.2022 22:29 Ответить
Сборище упырей обсуждало как будут мочить "террористов" в соотире
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05.01.2022 22:32 Ответить
А с похоронным бюро он переговоры не провёл ?
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05.01.2022 23:17 Ответить
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