ООН выразила обеспокоенность из-за ситуации в Казахстане
Организация объединенных Наций с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как заявили в офисе генсекретаря Антониу Гутерреша, сейчас важно, чтобы стороны удерживались от насилия.
"Важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия", – сообщили в офисе генсека ООН.
Там отметили, что угрозы безопасности сотрудникам ООН в Казахстане пока нет.
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+42 Иннокентий beer
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+41 Oleksandr Onys
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Пожалуйста, подождите...
і вовчик без мозги
над нею насміхається:
ги-ги, ги-ги, ги-ги.
хватит мириться с кремлевским беспределом .
НАКАНУНЕ встречи НАТО ОБСЕ И **** - это важный козырь для стран .
Люди выбирают власть себе самих подобную что бы жить на халяву а в конец мы наблюдаем очень печальный ...
Люди завидуют всему и всем если тот имеет чуть больше или больше соседа поэтому эти революции бесконечно, так как ни кто не думает что бы самому развиваться и расти ...
Все хотят отобрать у другого поэтому приходит такая же власть начиная с Ленина и это незаканчиваеться ...
Коли в нас на кордоні 200 тис.
А ще ж щоб путіна не злить ." эта линия разграничения у нас в галавах "
Їх "занепокоєння" нікого не цікавлять крім самого ООН!
Теперь можно выдохнуть спокойно...
о! ми це і казали!
що ООН висловить занепокоєння!
столько выражать обеспокоенность..
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ООН больше чем на обеспокоенность ни на что неспособно
Лечиться не пробовали ?
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17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38