ООН выразила обеспокоенность из-за ситуации в Казахстане

Организация объединенных Наций с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявили в офисе генсекретаря Антониу Гутерреша, сейчас важно, чтобы стороны удерживались от насилия.

"Важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия", – сообщили в офисе генсека ООН.

Там отметили, что угрозы безопасности сотрудникам ООН в Казахстане пока нет.