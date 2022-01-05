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Казахстан (778) ООН (4053)

ООН выразила обеспокоенность из-за ситуации в Казахстане

ООН выразила обеспокоенность из-за ситуации в Казахстане

Организация объединенных Наций с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявили в офисе генсекретаря Антониу Гутерреша, сейчас важно, чтобы стороны удерживались от насилия.

"Важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия", – сообщили в офисе генсека ООН.

Там отметили, что угрозы безопасности сотрудникам ООН в Казахстане пока нет.
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Топ комментарии
+42
ООН - Организация обеспокоенных наций.
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05.01.2022 23:40
+41
Яка корисна організація...
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05.01.2022 23:40
+18
Украина, Грузия, Молдова, Прибалтика должны выступить с совместным заявлением ПРОТИВ УБИЙСТВ ПРОТЕСТУЮЩИХ в Казахстане .
хватит мириться с кремлевским беспределом .
НАКАНУНЕ встречи НАТО ОБСЕ И **** - это важный козырь для стран .
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05.01.2022 23:42
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Яка корисна організація...
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05.01.2022 23:40 Ответить
оон - цікава іграшка
і вовчик без мозги
над нею насміхається:
ги-ги, ги-ги, ги-ги.
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06.01.2022 00:29 Ответить
А эти только и могут самовыражаться.такое неочем!
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06.01.2022 05:08 Ответить
еще у них файно получается штаны от дорогих костюмов протирать.
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06.01.2022 07:55 Ответить
ООН - Организация обеспокоенных наций.
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05.01.2022 23:40 Ответить
Это все, что они могут, с Европой на пару, глубочайшие беспокойства
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05.01.2022 23:41 Ответить
Гнида Соловйов заявив тільки шо в Твітері що Россія направить своїх "миротворців" (окупаційні війск) в Казахстан...
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05.01.2022 23:41 Ответить
Вони вже там і вбили десятки людей.
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05.01.2022 23:43 Ответить
та там эти твари, с бульбочеловечками на пару, уже точно тысячи положили. такая себе "хрустальная ночь" для казахов от ***** и бульбо*****, следующих стопамм адика.
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05.01.2022 23:48 Ответить
Це було передбачувано, нічого нового
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05.01.2022 23:41 Ответить
Уровень реакции Европы и США и ООН сегодня просто поразительный. Может завтра разродятся какими-то обеспокоениями, посмотрим.
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05.01.2022 23:41 Ответить
А что ты хотел?чтобы там умирали америкосы?дураков нет! обеспокоены,и этого хватит.
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06.01.2022 05:10 Ответить
Украина, Грузия, Молдова, Прибалтика должны выступить с совместным заявлением ПРОТИВ УБИЙСТВ ПРОТЕСТУЮЩИХ в Казахстане .
хватит мириться с кремлевским беспределом .
НАКАНУНЕ встречи НАТО ОБСЕ И **** - это важный козырь для стран .
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05.01.2022 23:42 Ответить
Да никто не реагирует. Позорище. Евросоюз что-то вякнул про мирный протест, когда власть отключила интернет, а теперь ООН.
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05.01.2022 23:43 Ответить
А что им объявить войну России, люди сами по умолчанию выбирают ублюдков во власть потом же многие года эта терпят особенно на просторах бывшего СНГ а Европа должна воевать? Вы серьёзно?
Люди выбирают власть себе самих подобную что бы жить на халяву а в конец мы наблюдаем очень печальный ...
Люди завидуют всему и всем если тот имеет чуть больше или больше соседа поэтому эти революции бесконечно, так как ни кто не думает что бы самому развиваться и расти ...
Все хотят отобрать у другого поэтому приходит такая же власть начиная с Ленина и это незаканчиваеться ...
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06.01.2022 07:03 Ответить
По-перше , в нас немає кому виступати. Ні фізично, ні морально . Воно втомилося гирі тягать і полетіло на відпочинок.

Коли в нас на кордоні 200 тис.

А ще ж щоб путіна не злить ." эта линия разграничения у нас в галавах "
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05.01.2022 23:48 Ответить
Сейчас его Санду мордой в Оливье ткнёт - и бегом сделают общую заяву 😀она уже не раз жто делала
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05.01.2022 23:51 Ответить
ООН - може свої занепокоєння собі в очко запхати.
Їх "занепокоєння" нікого не цікавлять крім самого ООН!
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05.01.2022 23:43 Ответить
Да навіть і саме ООН не цікавлять
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06.01.2022 00:01 Ответить
Абсолютно ущербна і непотрібна організація .
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05.01.2022 23:43 Ответить
Ну наконец-то!!
Теперь можно выдохнуть спокойно...
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05.01.2022 23:44 Ответить
********* как обычно опередили спящий "запад" .... и это закончиться большими жертвами мирного населения Казахстана
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05.01.2022 23:44 Ответить
Надеятся в чем либо на оон, это все равно что ждать рождения ребенка у пары гомосексуалистов!
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05.01.2022 23:45 Ответить
Пропишите антидепресанты им.
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05.01.2022 23:47 Ответить
Какие медицинские препараты смогут оживить труп?
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05.01.2022 23:50 Ответить
Ми ще їм гроші відраховуємо за ці недолугі "обєспокоєванія».
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05.01.2022 23:50 Ответить
Знову все повторюється, просто вираження занепокоєння. Це вам не в Африці душменів вгамовувати, тут люди більш цивілізовані. Складається таке враження, що ООН може лише контролювати ситуацію в третій державах, які щойно зіткнулись з цивілізацією і же немає корисних копалин, на яких можна заробити деяким лобістам. Якось так, дуже сумно стосовно цивілізації та прогресу...
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05.01.2022 23:51 Ответить
))))

о! ми це і казали!

що ООН висловить занепокоєння!
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05.01.2022 23:54 Ответить
Є ще велике занепокоєння та дуже велике занепокоєння!
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06.01.2022 09:26 Ответить
Обєспокоєнность оружіє пролєтаріата
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05.01.2022 23:55 Ответить
Плять! Пора реформувати всі ці структури! Вони недієздатні!
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05.01.2022 23:55 Ответить
розігнати на хрін !
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06.01.2022 00:00 Ответить
Хто ж їх реформує, немає зараз не Тетчер, не Рейгена, одне стадо обєспокоєнних.
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06.01.2022 00:02 Ответить
********
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05.01.2022 23:58 Ответить
Была подобная конторка, Лига Наций называлась..сдохла конторка..эту конторку ждет таже участь..да в принципе ей уже и пора мирно погрузиться в вечный сон..и обещаю, тогда лично выскажу обеспокоенность- глубочайшую!!! А может даже, чем черт не шутит, и озабоченность)))
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05.01.2022 23:59 Ответить
Ліга Наций хоч сесер вигнала , ООН повні імпотенти !
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06.01.2022 00:01 Ответить
Боже как хочеца этих грантоедных, прикорытных сытых мразей киздить..шоб срали и ссали кровью. Лицемерные, циничные, бесполезные свиньи выражают свою глубочайшую озабоченность. Какое счастье . Всем радоваца!
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06.01.2022 00:00 Ответить
а они что то другое могут? зачем они вообще нужны? зачем это они делают публично? ну, попейте успокоительное..
столько выражать обеспокоенность..
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06.01.2022 00:00 Ответить
ну тогда нужно выразить этой оон встречную озабоченность.
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06.01.2022 00:02 Ответить
Уже б молчали лучше
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06.01.2022 00:03 Ответить
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06.01.2022 00:04 Ответить
Решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан противоречит Уставу и законам. Это можно делать только при внешней агрессии. Применение войск против народа - военное преступление, карательная операция, иностранная интервенция. Запад не может и не должен молчать и бездействовать!
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06.01.2022 00:08 Ответить
не удивлён
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06.01.2022 00:19 Ответить
ви хоч раду безпеки не збирайте , бо зганьбитесь знов .
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06.01.2022 00:24 Ответить
ЛИБО ООН И НАТО ВМЕШИВАЮТСЯ ВОЙСКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ГРУЗИИ, МОЛДАВИИ "ПРИДНЕСТРОВЬЯ", КАЗАХСТАНА, АФГАНИСТАНА, СИРИИ И Т.Д. ЛИБО ВСЕ ЭТИ СТРАНЫ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ И ПОЙДУТ ВОЙСКАМИ В СТОРОНУ НАТО И ОФИСА ООН !!!
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06.01.2022 00:36 Ответить
ООН выразила обеспокоенность из-за ситуации в Казахстане Источник:

==========
ООН больше чем на обеспокоенность ни на что неспособно
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06.01.2022 00:47 Ответить
оон,бесполезная шарага импотентов. ПНХ со своей озабоченностью
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06.01.2022 00:55 Ответить
самая бесполезная организация в мире . разве что с ВОЗ может конкурировать .
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06.01.2022 01:53 Ответить
ООН це таке! А Я в полном ****!
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06.01.2022 02:14 Ответить
Для мене роботи в ООН випадково не має? Я озабоченості буду складати на полиці.
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06.01.2022 05:40 Ответить
Кого берут работать в ООН ? Там все озабоченные.
Лечиться не пробовали ?
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06.01.2022 06:02 Ответить
Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні.

https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
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06.01.2022 08:08 Ответить
А велике занепокоєння слабо?
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06.01.2022 08:24 Ответить
І знову Росія перемогла всіх занепокоєних, а ООН буде трупи рахувать!
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06.01.2022 10:04 Ответить
 
 