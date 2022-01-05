ООН висловила занепокоєння через ситуацію в Казахстані

Організація об'єднаних Націй із занепокоєнням стежить за ситуацією в Казахстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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Як заявили в офісі генсекретаря Антоніу Гутерреша, зараз важливо, щоб сторони утримувалися від насильства.

"Важливо, щоб всі сторони утримувалися від насильства", - повідомили в офісі генсека ООН.

Там зазначили, що загрози безпеці співробітникам ООН в Казахстані поки немає.

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