УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4680 відвідувачів онлайн
Новини
4 997 56
Казахстан (854) ООН (3272)

ООН висловила занепокоєння через ситуацію в Казахстані

ООН висловила занепокоєння через ситуацію в Казахстані

Організація об'єднаних Націй із занепокоєнням стежить за ситуацією в Казахстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Читайте також: Ринок російських акцій впав після звернення президента Казахстану Токаєва за допомогою до ОДКБ

Як заявили в офісі генсекретаря Антоніу Гутерреша, зараз важливо, щоб сторони утримувалися від насильства.

"Важливо, щоб всі сторони утримувалися від насильства", - повідомили в офісі генсека ООН.

Там зазначили, що загрози безпеці співробітникам ООН в Казахстані поки немає.

Читайте також: Казахські силовики проводять зачистку Алмати із застосуванням зброї на ураження, - Бутусов. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
ООН - Организация обеспокоенных наций.
показати весь коментар
05.01.2022 23:40
+41
Яка корисна організація...
показати весь коментар
05.01.2022 23:40
+18
Украина, Грузия, Молдова, Прибалтика должны выступить с совместным заявлением ПРОТИВ УБИЙСТВ ПРОТЕСТУЮЩИХ в Казахстане .
хватит мириться с кремлевским беспределом .
НАКАНУНЕ встречи НАТО ОБСЕ И **** - это важный козырь для стран .
показати весь коментар
05.01.2022 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка корисна організація...
показати весь коментар
05.01.2022 23:40 Відповісти
оон - цікава іграшка
і вовчик без мозги
над нею насміхається:
ги-ги, ги-ги, ги-ги.
показати весь коментар
06.01.2022 00:29 Відповісти
А эти только и могут самовыражаться.такое неочем!
показати весь коментар
06.01.2022 05:08 Відповісти
еще у них файно получается штаны от дорогих костюмов протирать.
показати весь коментар
06.01.2022 07:55 Відповісти
ООН - Организация обеспокоенных наций.
показати весь коментар
05.01.2022 23:40 Відповісти
Это все, что они могут, с Европой на пару, глубочайшие беспокойства
показати весь коментар
05.01.2022 23:41 Відповісти
Гнида Соловйов заявив тільки шо в Твітері що Россія направить своїх "миротворців" (окупаційні війск) в Казахстан...
показати весь коментар
05.01.2022 23:41 Відповісти
Вони вже там і вбили десятки людей.
показати весь коментар
05.01.2022 23:43 Відповісти
та там эти твари, с бульбочеловечками на пару, уже точно тысячи положили. такая себе "хрустальная ночь" для казахов от ***** и бульбо*****, следующих стопамм адика.
показати весь коментар
05.01.2022 23:48 Відповісти
Це було передбачувано, нічого нового
показати весь коментар
05.01.2022 23:41 Відповісти
Уровень реакции Европы и США и ООН сегодня просто поразительный. Может завтра разродятся какими-то обеспокоениями, посмотрим.
показати весь коментар
05.01.2022 23:41 Відповісти
А что ты хотел?чтобы там умирали америкосы?дураков нет! обеспокоены,и этого хватит.
показати весь коментар
06.01.2022 05:10 Відповісти
Украина, Грузия, Молдова, Прибалтика должны выступить с совместным заявлением ПРОТИВ УБИЙСТВ ПРОТЕСТУЮЩИХ в Казахстане .
хватит мириться с кремлевским беспределом .
НАКАНУНЕ встречи НАТО ОБСЕ И **** - это важный козырь для стран .
показати весь коментар
05.01.2022 23:42 Відповісти
Да никто не реагирует. Позорище. Евросоюз что-то вякнул про мирный протест, когда власть отключила интернет, а теперь ООН.
показати весь коментар
05.01.2022 23:43 Відповісти
А что им объявить войну России, люди сами по умолчанию выбирают ублюдков во власть потом же многие года эта терпят особенно на просторах бывшего СНГ а Европа должна воевать? Вы серьёзно?
Люди выбирают власть себе самих подобную что бы жить на халяву а в конец мы наблюдаем очень печальный ...
Люди завидуют всему и всем если тот имеет чуть больше или больше соседа поэтому эти революции бесконечно, так как ни кто не думает что бы самому развиваться и расти ...
Все хотят отобрать у другого поэтому приходит такая же власть начиная с Ленина и это незаканчиваеться ...
показати весь коментар
06.01.2022 07:03 Відповісти
По-перше , в нас немає кому виступати. Ні фізично, ні морально . Воно втомилося гирі тягать і полетіло на відпочинок.

Коли в нас на кордоні 200 тис.

А ще ж щоб путіна не злить ." эта линия разграничения у нас в галавах "
показати весь коментар
05.01.2022 23:48 Відповісти
Сейчас его Санду мордой в Оливье ткнёт - и бегом сделают общую заяву 😀она уже не раз жто делала
показати весь коментар
05.01.2022 23:51 Відповісти
ООН - може свої занепокоєння собі в очко запхати.
Їх "занепокоєння" нікого не цікавлять крім самого ООН!
показати весь коментар
05.01.2022 23:43 Відповісти
Да навіть і саме ООН не цікавлять
показати весь коментар
06.01.2022 00:01 Відповісти
Абсолютно ущербна і непотрібна організація .
показати весь коментар
05.01.2022 23:43 Відповісти
Ну наконец-то!!
Теперь можно выдохнуть спокойно...
показати весь коментар
05.01.2022 23:44 Відповісти
********* как обычно опередили спящий "запад" .... и это закончиться большими жертвами мирного населения Казахстана
показати весь коментар
05.01.2022 23:44 Відповісти
Надеятся в чем либо на оон, это все равно что ждать рождения ребенка у пары гомосексуалистов!
показати весь коментар
05.01.2022 23:45 Відповісти
Пропишите антидепресанты им.
показати весь коментар
05.01.2022 23:47 Відповісти
Какие медицинские препараты смогут оживить труп?
показати весь коментар
05.01.2022 23:50 Відповісти
Ми ще їм гроші відраховуємо за ці недолугі "обєспокоєванія».
показати весь коментар
05.01.2022 23:50 Відповісти
Знову все повторюється, просто вираження занепокоєння. Це вам не в Африці душменів вгамовувати, тут люди більш цивілізовані. Складається таке враження, що ООН може лише контролювати ситуацію в третій державах, які щойно зіткнулись з цивілізацією і же немає корисних копалин, на яких можна заробити деяким лобістам. Якось так, дуже сумно стосовно цивілізації та прогресу...
показати весь коментар
05.01.2022 23:51 Відповісти
))))

о! ми це і казали!

що ООН висловить занепокоєння!
показати весь коментар
05.01.2022 23:54 Відповісти
Є ще велике занепокоєння та дуже велике занепокоєння!
показати весь коментар
06.01.2022 09:26 Відповісти
Обєспокоєнность оружіє пролєтаріата
показати весь коментар
05.01.2022 23:55 Відповісти
Плять! Пора реформувати всі ці структури! Вони недієздатні!
показати весь коментар
05.01.2022 23:55 Відповісти
розігнати на хрін !
показати весь коментар
06.01.2022 00:00 Відповісти
Хто ж їх реформує, немає зараз не Тетчер, не Рейгена, одне стадо обєспокоєнних.
показати весь коментар
06.01.2022 00:02 Відповісти
********
показати весь коментар
05.01.2022 23:58 Відповісти
Была подобная конторка, Лига Наций называлась..сдохла конторка..эту конторку ждет таже участь..да в принципе ей уже и пора мирно погрузиться в вечный сон..и обещаю, тогда лично выскажу обеспокоенность- глубочайшую!!! А может даже, чем черт не шутит, и озабоченность)))
показати весь коментар
05.01.2022 23:59 Відповісти
Ліга Наций хоч сесер вигнала , ООН повні імпотенти !
показати весь коментар
06.01.2022 00:01 Відповісти
Боже как хочеца этих грантоедных, прикорытных сытых мразей киздить..шоб срали и ссали кровью. Лицемерные, циничные, бесполезные свиньи выражают свою глубочайшую озабоченность. Какое счастье . Всем радоваца!
показати весь коментар
06.01.2022 00:00 Відповісти
а они что то другое могут? зачем они вообще нужны? зачем это они делают публично? ну, попейте успокоительное..
столько выражать обеспокоенность..
показати весь коментар
06.01.2022 00:00 Відповісти
ну тогда нужно выразить этой оон встречную озабоченность.
показати весь коментар
06.01.2022 00:02 Відповісти
Уже б молчали лучше
показати весь коментар
06.01.2022 00:03 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 00:04 Відповісти
Решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан противоречит Уставу и законам. Это можно делать только при внешней агрессии. Применение войск против народа - военное преступление, карательная операция, иностранная интервенция. Запад не может и не должен молчать и бездействовать!
показати весь коментар
06.01.2022 00:08 Відповісти
не удивлён
показати весь коментар
06.01.2022 00:19 Відповісти
ви хоч раду безпеки не збирайте , бо зганьбитесь знов .
показати весь коментар
06.01.2022 00:24 Відповісти
ЛИБО ООН И НАТО ВМЕШИВАЮТСЯ ВОЙСКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ГРУЗИИ, МОЛДАВИИ "ПРИДНЕСТРОВЬЯ", КАЗАХСТАНА, АФГАНИСТАНА, СИРИИ И Т.Д. ЛИБО ВСЕ ЭТИ СТРАНЫ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ И ПОЙДУТ ВОЙСКАМИ В СТОРОНУ НАТО И ОФИСА ООН !!!
показати весь коментар
06.01.2022 00:36 Відповісти
ООН выразила обеспокоенность из-за ситуации в Казахстане Источник:

==========
ООН больше чем на обеспокоенность ни на что неспособно
показати весь коментар
06.01.2022 00:47 Відповісти
оон,бесполезная шарага импотентов. ПНХ со своей озабоченностью
показати весь коментар
06.01.2022 00:55 Відповісти
самая бесполезная организация в мире . разве что с ВОЗ может конкурировать .
показати весь коментар
06.01.2022 01:53 Відповісти
ООН це таке! А Я в полном ****!
показати весь коментар
06.01.2022 02:14 Відповісти
Для мене роботи в ООН випадково не має? Я озабоченості буду складати на полиці.
показати весь коментар
06.01.2022 05:40 Відповісти
Кого берут работать в ООН ? Там все озабоченные.
Лечиться не пробовали ?
показати весь коментар
06.01.2022 06:02 Відповісти
Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні.

https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
показати весь коментар
06.01.2022 08:08 Відповісти
А велике занепокоєння слабо?
показати весь коментар
06.01.2022 08:24 Відповісти
І знову Росія перемогла всіх занепокоєних, а ООН буде трупи рахувать!
показати весь коментар
06.01.2022 10:04 Відповісти
 
 