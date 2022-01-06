Российская пропагандистка Симоньян выдвинула требования властям Казахстана: Признать оккупированный Крым "российским" и прекратить "заигрывание с нациками"
Кремлевская пропагандистка и редактор Russia Today Маргарита Симоньян выдвинула шесть требований властям Казахстана в обмен на помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT.
По словам пропагандистки, ситуация, "когда пара тысяч ушлепков, вооруженных камнями, прогоняют армию, захватывают аэропорты и арсеналы и за сутки превращают страну в такой бедлам, что страна вынуждена просить прямого военного вмешательства у тех самых, от кого она независима, - это очень смешная независимость".
Она также предложила в обмен на помощь Казахстану по линии ОДКБ потребовать от страны признания оккупированного Крыма российской территорией, возвращения кириллицы, присвоения русскому языку статуса второго государственного.
Также Симоньян считает необходимым изгнать из Казахстана антироссийские НКО (некоммерческие организации) и потребовать прекращения заигрывания "с нациками".
Пожалуйста, подождите...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
його вже бог покарав оцим))
Особенно для таких, как эта сволочь кеосаян, которая сидела в жюри и глумилась над украинскими участниками шоу "народный артист" во время оранжевой революции. И по нацистски высмеивала украинский язык - " Што эта вообще за песня?! Што, это вообще за язык?!" И это говорилось с максимально брезгливым выражение на лице.
Песни были "Червона Рута"и " Грай водограй".
"System of a Down спели о геноциде армян под портретом Сталина с подписью "Геноцид работает"."
2015-ый год.
А боброедка - дно без рода и племени.
Специализируетса на варке голов бобров.
Потом их ест сама и семью кормит.
Очень способный человек во всех отношениях, неоценимый в пропаганде.
От крови любовь не возможна, только ненависть. Украина тому пример.
Кто знает?
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
"В ночь на вторник, 28 декабря, сирийские государственные СМИ сообщили об очередном ударе израильских ВВС по целям в районе Латакии на западе Сирии.
Агентство SANA передает, что атака была осуществлена примерно в 03:21 со стороны Средиземного моря. Целью была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. Причинен значительный ущерб.
Армия Сирии задействовала системы ПВО.
Власти Израиля не комментируют эту информацию. Сведений о потерях с израильской стороны нет.
Напомним, что 7 декабря, по сообщениям сирийских СМИ, в порту Латакии в результате удара израильских ВВС были уничтожены контейнеры, в которых находилась партия оружия для иранских ополченцев." https://www.newsru.co.il/mideast/28dec2021/syria_il_101.html
Были контейнеры с оружием - и не стало контейнеров с оружием.
Были контейнеры с герычем - и не стало контейнеров с герычем...