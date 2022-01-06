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Казахстан (778) россия (93003) Симоньян Маргарита (33)

Российская пропагандистка Симоньян выдвинула требования властям Казахстана: Признать оккупированный Крым "российским" и прекратить "заигрывание с нациками"

Кремлевская пропагандистка и редактор Russia Today Маргарита Симоньян выдвинула шесть требований властям Казахстана в обмен на помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT.

По словам пропагандистки, ситуация, "когда пара тысяч ушлепков, вооруженных камнями, прогоняют армию, захватывают аэропорты и арсеналы и за сутки превращают страну в такой бедлам, что страна вынуждена просить прямого военного вмешательства у тех самых, от кого она независима, - это очень смешная независимость".

Она также предложила в обмен на помощь Казахстану по линии ОДКБ потребовать от страны признания оккупированного Крыма российской территорией, возвращения кириллицы, присвоения русскому языку статуса второго государственного.

Также Симоньян считает необходимым изгнать из Казахстана антироссийские НКО (некоммерческие организации) и потребовать прекращения заигрывания "с нациками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждем ввод российских сил": экс-"слуга народа" Шевченко прилетел в Казахстан

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Топ комментарии
+43
И сразу появилась ватная затычка ...
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06.01.2022 13:11
+42
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06.01.2022 13:11
+39
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06.01.2022 13:13
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И сразу появилась ватная затычка ...
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06.01.2022 13:11 Ответить
да нет КАРАБАС БАРАБАС ВСЕГО что имеет местов Казахстане гибридная война думаю там полно найманцев было Сирия и Афган..увы увы..
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06.01.2022 13:18 Ответить
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06.01.2022 13:11 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.01.2022 13:12 Ответить
Ждём визг скабеевой...
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06.01.2022 13:12 Ответить
в зобу дыханье сперло ...
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06.01.2022 13:15 Ответить
в бачке
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06.01.2022 13:48 Ответить
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06.01.2022 13:13 Ответить
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06.01.2022 13:15 Ответить
а от її чоловічку Кеосаяну я не хочу покарання
його вже бог покарав оцим))
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06.01.2022 13:27 Ответить
Для промокшан наказаний много не бывает)
Особенно для таких, как эта сволочь кеосаян, которая сидела в жюри и глумилась над украинскими участниками шоу "народный артист" во время оранжевой революции. И по нацистски высмеивала украинский язык - " Што эта вообще за песня?! Што, это вообще за язык?!" И это говорилось с максимально брезгливым выражение на лице.
Песни были "Червона Рута"и " Грай водограй".
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06.01.2022 14:05 Ответить
Блогеры Баку нашли историческую Родину симонян и ее лающего и хохотящего мужа в ящике. Это Индию.Там есть цыгане с их фамилиями.Хотя лучший историк Р.И. автор кн."Кавказ"В.Величко (19в) назвал их как арабские цыгане.В Баку в соц.сетях сильный спор из-за этого и 2-х одинаковых алфавитов созданных англичанами для них и эфиопцев.Область применения же показывают Аравию(проговорились).И еще англичане "зажали" кн.Авесту. А придумали свой перевод ,причем не по словам,а по предложениям(по сл.НЕ ДАЛИ Одэрбэйджану)).И вот одна(или 2) буквы этого выдуманного алфавита тоже оказались в эфипско-арабохайском алфавите.
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06.01.2022 16:22 Ответить
И этот алфавит наз-ся гора родила Мыш(приписывают Мыштоцу)
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06.01.2022 16:27 Ответить
Это точно! просто ужас.Мало того, она же инородка - не русская. Неужели у Пу нет консультантов, которые могли бы найти более достойный образ для этой должности. Повидимому Пу семейству что-то должен...
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09.01.2022 10:37 Ответить
Жирная, задрипаная свиноматка...
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06.01.2022 15:15 Ответить
Симонян, як кровопивця з орбіти #уйла і їй обов'язково треба пов'язати кров'ю наступну країну.
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06.01.2022 13:14 Ответить
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06.01.2022 13:14 Ответить
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06.01.2022 13:14 Ответить
Казахи і їй сікірбашка зроблять
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06.01.2022 13:16 Ответить
Не той смайлик втулив.Такий треба-
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06.01.2022 15:06 Ответить
У кацапов всегда хорошо выбирают или создают ситуацию для шантажа. О помощи кому либо разговора быть не может. Менталитет - ударить вдесятером раненого в спину
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06.01.2022 13:16 Ответить
даже не хочу извиняться , но не довелось мне встречать нормальных армян , эта тварь тому ярчайший пример .
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06.01.2022 13:17 Ответить
Да, даже Пушкин называл армян подлым народцем.
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06.01.2022 13:24 Ответить
Да ладно вам уже преувеличивать, хватает порядочных людей среди армян. Среди белорусов вот процент говна гораздо выше, но украинцы их почему-то считают чуть ли не за родных.
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06.01.2022 15:06 Ответить
Вот нормальные.

"System of a Down спели о геноциде армян под портретом Сталина с подписью "Геноцид работает"."

2015-ый год.

А боброедка - дно без рода и племени.
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06.01.2022 18:49 Ответить
І це все тільки через те, що прапор Казахстану теж синьо-жовтий
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06.01.2022 13:17 Ответить
Все одно що сказати: "КАЗАХИ, СДАВАЙТЕСЬ! ВЫ ОКРУЖЕНЫ!" Де речі, шо це за тюлень шо воно вимоги вусуває?
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06.01.2022 13:17 Ответить
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06.01.2022 13:17 Ответить
Надо было охранять границы от кацапни. А не слушать ее условия . Ничего хорошего для Казахстана там нет. И это только начало.
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06.01.2022 13:18 Ответить
Токаев ставленник РФ-ии. Не зря он к народу обращается на русском языке
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09.01.2022 10:40 Ответить
бобров обожралась
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06.01.2022 13:21 Ответить
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06.01.2022 13:23 Ответить
традиции рашизма..
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06.01.2022 13:30 Ответить
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06.01.2022 13:25 Ответить
вообще правильно всё делает боброедка ...казахский народ от таких требований , вспыхнет ещё большей "любовью" к русским , и будет их "люБить на каждом углу
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06.01.2022 13:28 Ответить
Продажные курвы защищают убийцу

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06.01.2022 13:29 Ответить
Вот же ж *****, с двойными стандартами , там где правильные нацики они свои родные , а те кто против Русни , они фашисты .Коза данная.
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06.01.2022 13:29 Ответить
А що таке Симоньян?...
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06.01.2022 13:29 Ответить
это армянская ********** на зарплате *****.
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06.01.2022 13:48 Ответить
Повариха.
Специализируетса на варке голов бобров.
Потом их ест сама и семью кормит.
Очень способный человек во всех отношениях, неоценимый в пропаганде.
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06.01.2022 14:50 Ответить
Инородка дикая
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09.01.2022 10:41 Ответить
симоньячка снова нажралась бобров..
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06.01.2022 13:31 Ответить
Украина должна требовать санкции против России за вторжение в Казахстан и последующие попытки взять его под свой контроль. Запад должен действовать превентивно - на ходы вперед!
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06.01.2022 13:33 Ответить
Симонян идёт в жопу
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06.01.2022 13:33 Ответить
Она оттуда и кричит.
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06.01.2022 13:36 Ответить
Это шантаж а не помощь. Пропал Казахстан.... Жаль.
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06.01.2022 13:34 Ответить
ещё не время делать выводы, золотая орда хорошо воевала в своё время, там много людей которые умеют пользоваться оружием и отрезанные головы тому подтверждение, вопрос в другом, Ичкерии на карте не видно и как там кацапы повоевали??? а теперь посмотри на карте Казахстан.
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06.01.2022 13:54 Ответить
Толку с того что Чечня воевала? Их просто пришли и купили. А казахам воевать нечем,оружие никто не поставлял.Поэтому пуйло- войска сразу и зашли,чтоб присечь поставки оружия и взять все под свой контроль.
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06.01.2022 14:04 Ответить
они не смогли их завоевать, единственное что у них получилось это разбомбить и платить дань по лярду в сутки, теперь можно прикинуть сколько нужно бомбить Казахстан, я за дань молчу)) они Казахам уже за 500 лет должны ***** полезло в Сирию и обосралось в Казахстане будет конец расее.
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06.01.2022 14:11 Ответить
Ладно,будем посмотреть.
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06.01.2022 14:16 Ответить
РФ начала оккупацию Казахстана и Запад должен поддерживать Казахский народ и Россия должна платить цену за интервенцию в Казахстан.
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06.01.2022 13:35 Ответить
Да сдохни,боброедка.
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06.01.2022 13:36 Ответить
Казахи итак в ООН всегда голосовали против территориальной независимости Украины.Это давние приспешники пуйла.
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06.01.2022 13:38 Ответить
Безродное жирное армянское чмо...Во что превратился древний трудолюбивый народ! Стали большими репоедами, чем сами кацапские уроды -недофашики!
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06.01.2022 13:40 Ответить
Продала с вою личность и свою национальную гордость. это называется - проститутка. Неужели граждане РФ-ии этого не понимают?... Скорее всего - нет.
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09.01.2022 10:44 Ответить
История учит тому, что она ни кого ни чему не учит. Мало было совку ГДР, Чехословакии, Венгрии и Афгана? Теперь навязывают свою "заботу" казахам.
От крови любовь не возможна, только ненависть. Украина тому пример.
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06.01.2022 13:43 Ответить
ЦН , ну е -мое. Как может какая то журналистка выдвигать требования государству?
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06.01.2022 13:43 Ответить
Может, она теперь за президента?
Кто знает?
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06.01.2022 14:52 Ответить
Армянская мафия?
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06.01.2022 16:04 Ответить
А у нас он завхоз за президента и это никого не смущает. Плюс ещё клоун на подтанцовке
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07.01.2022 04:57 Ответить
бреши, шавка, на Гаагу
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06.01.2022 13:47 Ответить
Не успели руцкие дикари убить несколько казахов,как от них уже требуют заплатить за патроны,перелет и питание.
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06.01.2022 13:50 Ответить
И кто будет спорить с тем что в РФ править фашиствующий режим?!
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06.01.2022 13:51 Ответить
армяне усиленно реабилитируются перед кацаней за карабах.от пашиняна до этой заробитчанки
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06.01.2022 14:04 Ответить
Это стыдно и жалко
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09.01.2022 10:45 Ответить
Марґарітє Сіманьян.

Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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06.01.2022 14:05 Ответить
Жалко Гитлер не успел кинуть на москву ядерную бомбу. А тупые амеры до сих пор считают что Китай ето всемирное зло а на Рашка
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06.01.2022 14:06 Ответить
самые яркие борцуны за россию почему то чистые *русские* кургиняны,симоняны,кеосаяны и т.д.У себя в Армении порядок уже навели,теперь в 3.14дорассии наводят.
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06.01.2022 14:08 Ответить
Такую твпрь даже ковид не хочет заражать,брезгует....но саркома пообещала подумать....
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06.01.2022 14:21 Ответить
Хтось очікував іншу реакцію блазнів кремлівської молі?
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06.01.2022 14:22 Ответить
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06.01.2022 14:23 Ответить
Де ти таку класну фоточку симоньянши надибав? 😂🤣
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06.01.2022 15:45 Ответить
млять. шо, опять?! и в Казахстане нацики?! а может в зеркало посмотреть?
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06.01.2022 14:42 Ответить
І ще зробити державну мову Вірменську, тобто рідну мову Симоньян. Яка країна така і пропаганда!
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06.01.2022 14:43 Ответить
Вот-вот! инородка вещает от имени русских. У Пу не нашлось более креативной фигуры?! Даже стыдно за Пу.
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09.01.2022 10:47 Ответить
Не помню, чтобы censor опубликовал эти новости, а они важные:

"В ночь на вторник, 28 декабря, сирийские государственные СМИ сообщили об очередном ударе израильских ВВС по целям в районе Латакии на западе Сирии.
Агентство SANA передает, что атака была осуществлена примерно в 03:21 со стороны Средиземного моря. Целью была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. Причинен значительный ущерб.
Армия Сирии задействовала системы ПВО.
Власти Израиля не комментируют эту информацию. Сведений о потерях с израильской стороны нет.
Напомним, что 7 декабря, по сообщениям сирийских СМИ, в порту Латакии в результате удара израильских ВВС были уничтожены контейнеры, в которых находилась партия оружия для иранских ополченцев." https://www.newsru.co.il/mideast/28dec2021/syria_il_101.html

Были контейнеры с оружием - и не стало контейнеров с оружием.
Были контейнеры с герычем - и не стало контейнеров с герычем...
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06.01.2022 14:55 Ответить
Україні треба захищати своїх громадян в Казахстані. Досить мовчки дивитись на армяно-кацапський бЄзпрЄдЄл. Пашинян сам здобув владу на хвилі бЄзпрЄдЄлу в Єревані. Зараз розраховується своїм заграванням перед ...йлом. Україна повинна вимагати від ООН нових санкцій проти рф та арменії. Киргистан відмежувався від агресії армянсько-кацапського війська.
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06.01.2022 15:09 Ответить
твари
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06.01.2022 15:18 Ответить
Пора эту бл@дь за ноги подвесить как и всех пропаг@ндонов
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06.01.2022 15:48 Ответить
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06.01.2022 16:38 Ответить
Ох и зря бэкнула дура такое! Тут есть мулька. Пашинян подшестёрил пукину, призвав ввести войска. Но пока не известно вот что. А армянские славные бойцы, десантники легендарно горные тоже в составе контингента? Надо бы задать вопрос этой мордухайской морде---где мол твои земляки этнические---в первых рядах идут на казахов?
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06.01.2022 16:42 Ответить
Мені не зрозуміло, чим більше стає життєвого простору тим більше Росія нав'язує свою агресію по відношенню до сусідів, Грузія , Молдова , Україна , Азербайджан. Тепер відчуття що такий дружелюбний народ як лаптєногі боїться лишитися сам на сам з собою. Далекий Схід даже порівняти не можливо з Сахарою така пустиня з китайськими заробітчанами , да і Європейська частина Росії , розруха і біднота. Зато скрепи , а скрепи це головне, народ який несе вже декілька сторіч біди і експансію для тих що знаходяться поруч з її кордонами. І всякі Сімоняни - вірмени, Жириновські - євреї, Козаки- українці, Додони - молдавани, Шойгу - тувинці це і є продукт який вони продукують для свого захисту .
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06.01.2022 17:30 Ответить
Злобная пародия на женщину.
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06.01.2022 18:22 Ответить
"Женщиной", в понимании этого слова она не является.
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09.01.2022 10:49 Ответить
А почему никто не обратил внимание на двойные стандарты? В Казахстане - террористы и боевики, которых нужно уничтожить. А вот в Украине, когда захватывали администрации - это гражданская война и миролюбивые граждане. Их нужно поддерживать и защищать. Нужно было тоже «открывать огонь на поражение без предупреждения». Не было бы сейчас АТО.
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09.01.2022 10:54 Ответить
Идите расскажите это в Армении..
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11.04.2022 22:53 Ответить
 
 