Российская пропагандистка Симоньян выдвинула требования властям Казахстана: Признать оккупированный Крым "российским" и прекратить "заигрывание с нациками"

Кремлевская пропагандистка и редактор Russia Today Маргарита Симоньян выдвинула шесть требований властям Казахстана в обмен на помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT.

По словам пропагандистки, ситуация, "когда пара тысяч ушлепков, вооруженных камнями, прогоняют армию, захватывают аэропорты и арсеналы и за сутки превращают страну в такой бедлам, что страна вынуждена просить прямого военного вмешательства у тех самых, от кого она независима, - это очень смешная независимость".

Она также предложила в обмен на помощь Казахстану по линии ОДКБ потребовать от страны признания оккупированного Крыма российской территорией, возвращения кириллицы, присвоения русскому языку статуса второго государственного.

Также Симоньян считает необходимым изгнать из Казахстана антироссийские НКО (некоммерческие организации) и потребовать прекращения заигрывания "с нациками".

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