УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5088 відвідувачів онлайн
Новини
18 142 92
Казахстан (855) росія (63574) Симоньян Маргарита (34)

Російська пропагандистка Симоньян висунула вимоги владі Казахстану: Визнати окупований Крим "російським" та припинити "загравання з нациками"

Російська пропагандистка Симоньян висунула вимоги владі Казахстану: Визнати окупований Крим

Кремлівська пропагандистка і редактор Russia Today Маргарита Симоньян висунула шість вимог владі Казахстану в обмін на допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT.

За словами пропагандистки, ситуація, "коли пара тисяч ушліпків, озброєних камінням, проганяють армію, захоплюють аеропорти та арсенали і за добу перетворюють країну на такі бедлам, що країна змушена просити прямого військового втручання у тих самих, від кого вона незалежна, - це дуже смішна незалежність".

Вона також запропонувала в обмін на допомогу Казахстану по лінії ОДКБ вимагати від країни визнання окупованого Криму російською територією, повернення кирилиці, присвоєння російській мові статусу другої державної.

Також Симоньян вважає за необхідне вигнати з Казахстану антиросійські НКО (некомерційні організації) та вимагати припинення загравання "з нациками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чекаємо на введення російських сил": екс"слуга народу" Шевченко прилетів у Казахстан

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
И сразу появилась ватная затычка ...
показати весь коментар
06.01.2022 13:11
+42
показати весь коментар
06.01.2022 13:11
+39
показати весь коментар
06.01.2022 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И сразу появилась ватная затычка ...
показати весь коментар
06.01.2022 13:11 Відповісти
да нет КАРАБАС БАРАБАС ВСЕГО что имеет местов Казахстане гибридная война думаю там полно найманцев было Сирия и Афган..увы увы..
показати весь коментар
06.01.2022 13:18 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:11 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
06.01.2022 13:12 Відповісти
Ждём визг скабеевой...
показати весь коментар
06.01.2022 13:12 Відповісти
в зобу дыханье сперло ...
показати весь коментар
06.01.2022 13:15 Відповісти
в бачке
показати весь коментар
06.01.2022 13:48 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:13 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:15 Відповісти
а от її чоловічку Кеосаяну я не хочу покарання
його вже бог покарав оцим))
показати весь коментар
06.01.2022 13:27 Відповісти
Для промокшан наказаний много не бывает)
Особенно для таких, как эта сволочь кеосаян, которая сидела в жюри и глумилась над украинскими участниками шоу "народный артист" во время оранжевой революции. И по нацистски высмеивала украинский язык - " Што эта вообще за песня?! Што, это вообще за язык?!" И это говорилось с максимально брезгливым выражение на лице.
Песни были "Червона Рута"и " Грай водограй".
показати весь коментар
06.01.2022 14:05 Відповісти
Блогеры Баку нашли историческую Родину симонян и ее лающего и хохотящего мужа в ящике. Это Индию.Там есть цыгане с их фамилиями.Хотя лучший историк Р.И. автор кн."Кавказ"В.Величко (19в) назвал их как арабские цыгане.В Баку в соц.сетях сильный спор из-за этого и 2-х одинаковых алфавитов созданных англичанами для них и эфиопцев.Область применения же показывают Аравию(проговорились).И еще англичане "зажали" кн.Авесту. А придумали свой перевод ,причем не по словам,а по предложениям(по сл.НЕ ДАЛИ Одэрбэйджану)).И вот одна(или 2) буквы этого выдуманного алфавита тоже оказались в эфипско-арабохайском алфавите.
показати весь коментар
06.01.2022 16:22 Відповісти
И этот алфавит наз-ся гора родила Мыш(приписывают Мыштоцу)
показати весь коментар
06.01.2022 16:27 Відповісти
Это точно! просто ужас.Мало того, она же инородка - не русская. Неужели у Пу нет консультантов, которые могли бы найти более достойный образ для этой должности. Повидимому Пу семейству что-то должен...
показати весь коментар
09.01.2022 10:37 Відповісти
Жирная, задрипаная свиноматка...
показати весь коментар
06.01.2022 15:15 Відповісти
Симонян, як кровопивця з орбіти #уйла і їй обов'язково треба пов'язати кров'ю наступну країну.
показати весь коментар
06.01.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:14 Відповісти
Казахи і їй сікірбашка зроблять
показати весь коментар
06.01.2022 13:16 Відповісти
Не той смайлик втулив.Такий треба-
показати весь коментар
06.01.2022 15:06 Відповісти
У кацапов всегда хорошо выбирают или создают ситуацию для шантажа. О помощи кому либо разговора быть не может. Менталитет - ударить вдесятером раненого в спину
показати весь коментар
06.01.2022 13:16 Відповісти
даже не хочу извиняться , но не довелось мне встречать нормальных армян , эта тварь тому ярчайший пример .
показати весь коментар
06.01.2022 13:17 Відповісти
Да, даже Пушкин называл армян подлым народцем.
показати весь коментар
06.01.2022 13:24 Відповісти
Да ладно вам уже преувеличивать, хватает порядочных людей среди армян. Среди белорусов вот процент говна гораздо выше, но украинцы их почему-то считают чуть ли не за родных.
показати весь коментар
06.01.2022 15:06 Відповісти
Вот нормальные.

"System of a Down спели о геноциде армян под портретом Сталина с подписью "Геноцид работает"."

2015-ый год.

А боброедка - дно без рода и племени.
показати весь коментар
06.01.2022 18:49 Відповісти
І це все тільки через те, що прапор Казахстану теж синьо-жовтий
показати весь коментар
06.01.2022 13:17 Відповісти
Все одно що сказати: "КАЗАХИ, СДАВАЙТЕСЬ! ВЫ ОКРУЖЕНЫ!" Де речі, шо це за тюлень шо воно вимоги вусуває?
показати весь коментар
06.01.2022 13:17 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:17 Відповісти
Надо было охранять границы от кацапни. А не слушать ее условия . Ничего хорошего для Казахстана там нет. И это только начало.
показати весь коментар
06.01.2022 13:18 Відповісти
Токаев ставленник РФ-ии. Не зря он к народу обращается на русском языке
показати весь коментар
09.01.2022 10:40 Відповісти
бобров обожралась
показати весь коментар
06.01.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:23 Відповісти
традиции рашизма..
показати весь коментар
06.01.2022 13:30 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 13:25 Відповісти
вообще правильно всё делает боброедка ...казахский народ от таких требований , вспыхнет ещё большей "любовью" к русским , и будет их "люБить на каждом углу
показати весь коментар
06.01.2022 13:28 Відповісти
Продажные курвы защищают убийцу

показати весь коментар
06.01.2022 13:29 Відповісти
Вот же ж *****, с двойными стандартами , там где правильные нацики они свои родные , а те кто против Русни , они фашисты .Коза данная.
показати весь коментар
06.01.2022 13:29 Відповісти
А що таке Симоньян?...
показати весь коментар
06.01.2022 13:29 Відповісти
это армянская ********** на зарплате *****.
показати весь коментар
06.01.2022 13:48 Відповісти
Повариха.
Специализируетса на варке голов бобров.
Потом их ест сама и семью кормит.
Очень способный человек во всех отношениях, неоценимый в пропаганде.
показати весь коментар
06.01.2022 14:50 Відповісти
Инородка дикая
показати весь коментар
09.01.2022 10:41 Відповісти
симоньячка снова нажралась бобров..
показати весь коментар
06.01.2022 13:31 Відповісти
Украина должна требовать санкции против России за вторжение в Казахстан и последующие попытки взять его под свой контроль. Запад должен действовать превентивно - на ходы вперед!
показати весь коментар
06.01.2022 13:33 Відповісти
Симонян идёт в жопу
показати весь коментар
06.01.2022 13:33 Відповісти
Она оттуда и кричит.
показати весь коментар
06.01.2022 13:36 Відповісти
Это шантаж а не помощь. Пропал Казахстан.... Жаль.
показати весь коментар
06.01.2022 13:34 Відповісти
ещё не время делать выводы, золотая орда хорошо воевала в своё время, там много людей которые умеют пользоваться оружием и отрезанные головы тому подтверждение, вопрос в другом, Ичкерии на карте не видно и как там кацапы повоевали??? а теперь посмотри на карте Казахстан.
показати весь коментар
06.01.2022 13:54 Відповісти
Толку с того что Чечня воевала? Их просто пришли и купили. А казахам воевать нечем,оружие никто не поставлял.Поэтому пуйло- войска сразу и зашли,чтоб присечь поставки оружия и взять все под свой контроль.
показати весь коментар
06.01.2022 14:04 Відповісти
они не смогли их завоевать, единственное что у них получилось это разбомбить и платить дань по лярду в сутки, теперь можно прикинуть сколько нужно бомбить Казахстан, я за дань молчу)) они Казахам уже за 500 лет должны ***** полезло в Сирию и обосралось в Казахстане будет конец расее.
показати весь коментар
06.01.2022 14:11 Відповісти
Ладно,будем посмотреть.
показати весь коментар
06.01.2022 14:16 Відповісти
РФ начала оккупацию Казахстана и Запад должен поддерживать Казахский народ и Россия должна платить цену за интервенцию в Казахстан.
показати весь коментар
06.01.2022 13:35 Відповісти
Да сдохни,боброедка.
показати весь коментар
06.01.2022 13:36 Відповісти
Казахи итак в ООН всегда голосовали против территориальной независимости Украины.Это давние приспешники пуйла.
показати весь коментар
06.01.2022 13:38 Відповісти
Безродное жирное армянское чмо...Во что превратился древний трудолюбивый народ! Стали большими репоедами, чем сами кацапские уроды -недофашики!
показати весь коментар
06.01.2022 13:40 Відповісти
Продала с вою личность и свою национальную гордость. это называется - проститутка. Неужели граждане РФ-ии этого не понимают?... Скорее всего - нет.
показати весь коментар
09.01.2022 10:44 Відповісти
История учит тому, что она ни кого ни чему не учит. Мало было совку ГДР, Чехословакии, Венгрии и Афгана? Теперь навязывают свою "заботу" казахам.
От крови любовь не возможна, только ненависть. Украина тому пример.
показати весь коментар
06.01.2022 13:43 Відповісти
ЦН , ну е -мое. Как может какая то журналистка выдвигать требования государству?
показати весь коментар
06.01.2022 13:43 Відповісти
Может, она теперь за президента?
Кто знает?
показати весь коментар
06.01.2022 14:52 Відповісти
Армянская мафия?
показати весь коментар
06.01.2022 16:04 Відповісти
А у нас он завхоз за президента и это никого не смущает. Плюс ещё клоун на подтанцовке
показати весь коментар
07.01.2022 04:57 Відповісти
бреши, шавка, на Гаагу
показати весь коментар
06.01.2022 13:47 Відповісти
Не успели руцкие дикари убить несколько казахов,как от них уже требуют заплатить за патроны,перелет и питание.
показати весь коментар
06.01.2022 13:50 Відповісти
И кто будет спорить с тем что в РФ править фашиствующий режим?!
показати весь коментар
06.01.2022 13:51 Відповісти
армяне усиленно реабилитируются перед кацаней за карабах.от пашиняна до этой заробитчанки
показати весь коментар
06.01.2022 14:04 Відповісти
Это стыдно и жалко
показати весь коментар
09.01.2022 10:45 Відповісти
Марґарітє Сіманьян.

Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
показати весь коментар
06.01.2022 14:05 Відповісти
Жалко Гитлер не успел кинуть на москву ядерную бомбу. А тупые амеры до сих пор считают что Китай ето всемирное зло а на Рашка
показати весь коментар
06.01.2022 14:06 Відповісти
самые яркие борцуны за россию почему то чистые *русские* кургиняны,симоняны,кеосаяны и т.д.У себя в Армении порядок уже навели,теперь в 3.14дорассии наводят.
показати весь коментар
06.01.2022 14:08 Відповісти
Такую твпрь даже ковид не хочет заражать,брезгует....но саркома пообещала подумать....
показати весь коментар
06.01.2022 14:21 Відповісти
Хтось очікував іншу реакцію блазнів кремлівської молі?
показати весь коментар
06.01.2022 14:22 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 14:23 Відповісти
Де ти таку класну фоточку симоньянши надибав? 😂🤣
показати весь коментар
06.01.2022 15:45 Відповісти
млять. шо, опять?! и в Казахстане нацики?! а может в зеркало посмотреть?
показати весь коментар
06.01.2022 14:42 Відповісти
І ще зробити державну мову Вірменську, тобто рідну мову Симоньян. Яка країна така і пропаганда!
показати весь коментар
06.01.2022 14:43 Відповісти
Вот-вот! инородка вещает от имени русских. У Пу не нашлось более креативной фигуры?! Даже стыдно за Пу.
показати весь коментар
09.01.2022 10:47 Відповісти
Не помню, чтобы censor опубликовал эти новости, а они важные:

"В ночь на вторник, 28 декабря, сирийские государственные СМИ сообщили об очередном ударе израильских ВВС по целям в районе Латакии на западе Сирии.
Агентство SANA передает, что атака была осуществлена примерно в 03:21 со стороны Средиземного моря. Целью была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. Причинен значительный ущерб.
Армия Сирии задействовала системы ПВО.
Власти Израиля не комментируют эту информацию. Сведений о потерях с израильской стороны нет.
Напомним, что 7 декабря, по сообщениям сирийских СМИ, в порту Латакии в результате удара израильских ВВС были уничтожены контейнеры, в которых находилась партия оружия для иранских ополченцев." https://www.newsru.co.il/mideast/28dec2021/syria_il_101.html

Были контейнеры с оружием - и не стало контейнеров с оружием.
Были контейнеры с герычем - и не стало контейнеров с герычем...
показати весь коментар
06.01.2022 14:55 Відповісти
Україні треба захищати своїх громадян в Казахстані. Досить мовчки дивитись на армяно-кацапський бЄзпрЄдЄл. Пашинян сам здобув владу на хвилі бЄзпрЄдЄлу в Єревані. Зараз розраховується своїм заграванням перед ...йлом. Україна повинна вимагати від ООН нових санкцій проти рф та арменії. Киргистан відмежувався від агресії армянсько-кацапського війська.
показати весь коментар
06.01.2022 15:09 Відповісти
твари
показати весь коментар
06.01.2022 15:18 Відповісти
Пора эту бл@дь за ноги подвесить как и всех пропаг@ндонов
показати весь коментар
06.01.2022 15:48 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 16:38 Відповісти
Ох и зря бэкнула дура такое! Тут есть мулька. Пашинян подшестёрил пукину, призвав ввести войска. Но пока не известно вот что. А армянские славные бойцы, десантники легендарно горные тоже в составе контингента? Надо бы задать вопрос этой мордухайской морде---где мол твои земляки этнические---в первых рядах идут на казахов?
показати весь коментар
06.01.2022 16:42 Відповісти
Мені не зрозуміло, чим більше стає життєвого простору тим більше Росія нав'язує свою агресію по відношенню до сусідів, Грузія , Молдова , Україна , Азербайджан. Тепер відчуття що такий дружелюбний народ як лаптєногі боїться лишитися сам на сам з собою. Далекий Схід даже порівняти не можливо з Сахарою така пустиня з китайськими заробітчанами , да і Європейська частина Росії , розруха і біднота. Зато скрепи , а скрепи це головне, народ який несе вже декілька сторіч біди і експансію для тих що знаходяться поруч з її кордонами. І всякі Сімоняни - вірмени, Жириновські - євреї, Козаки- українці, Додони - молдавани, Шойгу - тувинці це і є продукт який вони продукують для свого захисту .
показати весь коментар
06.01.2022 17:30 Відповісти
Злобная пародия на женщину.
показати весь коментар
06.01.2022 18:22 Відповісти
"Женщиной", в понимании этого слова она не является.
показати весь коментар
09.01.2022 10:49 Відповісти
А почему никто не обратил внимание на двойные стандарты? В Казахстане - террористы и боевики, которых нужно уничтожить. А вот в Украине, когда захватывали администрации - это гражданская война и миролюбивые граждане. Их нужно поддерживать и защищать. Нужно было тоже «открывать огонь на поражение без предупреждения». Не было бы сейчас АТО.
показати весь коментар
09.01.2022 10:54 Відповісти
Идите расскажите это в Армении..
показати весь коментар
11.04.2022 22:53 Відповісти
 
 