Російська пропагандистка Симоньян висунула вимоги владі Казахстану: Визнати окупований Крим "російським" та припинити "загравання з нациками"

Кремлівська пропагандистка і редактор Russia Today Маргарита Симоньян висунула шість вимог владі Казахстану в обмін на допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT.

За словами пропагандистки, ситуація, "коли пара тисяч ушліпків, озброєних камінням, проганяють армію, захоплюють аеропорти та арсенали і за добу перетворюють країну на такі бедлам, що країна змушена просити прямого військового втручання у тих самих, від кого вона незалежна, - це дуже смішна незалежність".

Вона також запропонувала в обмін на допомогу Казахстану по лінії ОДКБ вимагати від країни визнання окупованого Криму російською територією, повернення кирилиці, присвоєння російській мові статусу другої державної.

Також Симоньян вважає за необхідне вигнати з Казахстану антиросійські НКО (некомерційні організації) та вимагати припинення загравання "з нациками".

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