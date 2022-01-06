"Укрзализныця" электрифицировала маршрут с Волыни до границы с Польшей

43 км маршрута Ковель – Изов – Госграница, ведущая к границе с Республикой Польша, электрифицировали, что позволит увеличить экспортные возможности Украины и уменьшить эксплуатационные расходы.

Об этом сообщает Укрзализныця, передает Цензор.НЕТ.

"Реализация проекта электрификации этого направления будет иметь огромный положительный результат для компании и страны: от энергосбережения до уменьшения расходов на закупку горюче-смазочных ресурсов, от повышения пропускной способности участка до упрощения технологии организации движения", - пояснил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Железнодорожный участок к польской границе модернизируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас работы еще продолжаются на участке Ковель — Овадно, где уже установлено 467 опор.

Электрификация участка Ковель — Изов — Госграница, находящегося в Волынской области, важна для украинских предприятий. Как отмечают в Укрзализныце, именно по этому маршруту экспортируется железная руда из Криворожского бассейна к металлургическим заводам Польши. В настоящее время транспортировка руды по железной дороге выполняется на дизельной тяге, что делает ее наиболее затратной частью данного грузопотока.

"Электрификация позволит существенно повысить уровень экспортных грузовых перевозок. В частности, увеличить вес грузовых поездов с 4,6 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн, повысить пропускную способность участка и сократить сроки доставки грузов, а еще — на 136,4 млн грн в год уменьшить эксплуатационные расходы железной дороги и ощутимо (до 12 тыс. тонн/год) уменьшить выбросы продуктов сгорания в атмосферу", - сообщает Укрзализныця.

Напомним, электрификация путей является одной из ключевых задач программы "Большая стройка" на железной дороге. По словам Александра Камышина, в течение 2021 года было электрифицировано 70 км путей, что в 23 раза превышает показатели электрификации за последние 8 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ноябре прошлого года объявил о начале обновления железной дороги по программе "Большая стройка". Помимо электрификации путей запланировано обновление грузового и пассажирского состава, открытие новых маршрутов и запуск City Express.