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Кучеренко (111) Наливайченко (872) энергетика (2468) Гарантированный покупатель (38) заработная плата (2355) Пилипенко Андрей (3)

Зарплата руководства "ГарПока" перед Новым годом выросла в 6 раз

Зарплата руководства

Зарплата директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко и его заместителей выросла в 6 раз в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в ноябре на счетах предприятия было заблокировано 3 млрд грн средств еврокредитов, предназначенных для выплаты долгов предприятиям "зеленой" энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документацию госпредприятия, опубликованную на сайте, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно документам, в декабре 2021 года директору и заместителю "Гарпока" было начислено 4,6 млн грн.

При этом в ноябре зарплата на это же направление составила 0,7 млн грн, а в октябре - 1,3 млн грн.

Напомним, Андрей Пилипенко является одним из участников процесса блокирования выплаты долгов "зеленым" инвесторам, что стало поводом для разбирательства в Великобритании относительно махинаций с "зелеными" еврооблигациями, которые выпускала Украина.

Ранее глава рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, НАПК должно срочно проверить и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы принадлежащих его семье солнечных электростанций.

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Топ комментарии
+15
Во всем виноваты "зеленые" тарифы. Так зелебобики? А может воровство приведенных вами в 2019 году настоящих барыг?
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06.01.2022 17:02
+13
Как вообще можно ставить такую зарплату в стране где мин пенсия около 2000 грн... Е*нулись совсем???
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06.01.2022 17:02
+10
Кінець епохи бідності. А, шо не так, зелохи?
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06.01.2022 17:05
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Правила форума Совет форумчан
ну їм же треба харчуватись ?
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06.01.2022 17:01 Ответить
Та й апетит гарний.
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06.01.2022 17:07 Ответить
Радостно мне! (с)
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06.01.2022 17:02 Ответить
Зарплата керівництва "ГарПоку" перед Новим роком зросла у 6 разів
========================
За який хер?
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06.01.2022 17:19 Ответить
За зелений😜
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06.01.2022 17:21 Ответить
...за твой -- с маслом...*)
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06.01.2022 17:21 Ответить
Во всем виноваты "зеленые" тарифы. Так зелебобики? А может воровство приведенных вами в 2019 году настоящих барыг?
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06.01.2022 17:02 Ответить
Зелебобіки не відповідатимуть бо язики в дупи поховали. Тим паче нема що сказати...
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06.01.2022 17:20 Ответить
як раз сказати є чим , а ось думати з цим біда ...
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06.01.2022 18:21 Ответить
Та які зелені тарифи, зелені тарифи зараз 3 грн з чимось, а офіціний комерційний тариф 5.3 грн, зараз бізнес в чергу ставав би щоб купляти ее по зеленим тарифам, якби міг, бо ЗЕдержава усіх рачки поставили заради інтересів двох усім відомих олігархів і Арахамії
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07.01.2022 03:03 Ответить
Как вообще можно ставить такую зарплату в стране где мин пенсия около 2000 грн... Е*нулись совсем???
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06.01.2022 17:02 Ответить
Это Зеля расплатился за незаконное блокирование кредитов. Плата за риск, как зиц-председателям.
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06.01.2022 17:04 Ответить
Особливі заслуги
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06.01.2022 17:04 Ответить
Кінець епохи бідності. А, шо не так, зелохи?
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06.01.2022 17:05 Ответить
КабМин своим холуям разрешает всё. ГарПоку "повезло" с повышением зарплат, после того как оттуда в конце ноября был уволен директор намеревающися оплатить дивиденты всем зелёным инвесторам.
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06.01.2022 17:06 Ответить
По сути дела эти ублюдки-- несчастные мрази( людьми их не назовешь) , несмотря на свои миллионы. Они не знают что такое честь, совесть и достоинство, а знают, что будут гореть в аду, как и остальные зелёные гниды..
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06.01.2022 17:08 Ответить
У меня одного впечатление, что они уху.ели, ели и доели???
Это просто обычный наглый, циничный грабёж денег, собранных со всех украинцев.
На голову не налазит - сколько захотели, столько и отслюнявили...
Чем больше дефицит бюджета, тем больше все твари гребут под себя...
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06.01.2022 17:23 Ответить
Рабська ідеологія.
Ніде вони не горітимуть. А от поживуть- реально поживуть. Не проіснують.
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06.01.2022 18:43 Ответить
73% довольны?
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06.01.2022 17:12 Ответить
У країні неухильно проводиться лінія шмарклі з розвитку енергетичної кризи цієї зими і приводу країни в стайню путлера.
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06.01.2022 17:12 Ответить
Какие довольные лица. По 100к уе в месяц заработали
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06.01.2022 17:12 Ответить
то чесно заслужена Зе премія!
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06.01.2022 17:23 Ответить
новый лозунг ЗЕко манды: "кто не работает - тот жрет в три горла"
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06.01.2022 17:30 Ответить
без лоха и жизнь плоха))
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06.01.2022 17:31 Ответить
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06.01.2022 18:06 Ответить
А для людей підвищення на газ і електроенергію Казахстан не за горами
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06.01.2022 17:37 Ответить
3 млрд если просто подержать в банке месяц то уже неплохие проценты накапают, только чтоб не палится было записано как зарплата.
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06.01.2022 17:47 Ответить
Гар поци...
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06.01.2022 18:21 Ответить
внукам хватит... (с)
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06.01.2022 18:44 Ответить
остюда и средняя в киеве 21к грн.
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06.01.2022 19:04 Ответить
ЗеДолбо...бы ну и другие умственно недоразвитые фанаты Зеленского, а кому из вас перед Новым Годом добавили зарплату в 6 раз? Ну хотя бы в 3 раза? Отзовитесь, ауууууууууууу!!!!
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06.01.2022 19:21 Ответить
У них зара пелька під зав'язку набита скумбрією по 8 гривень за кіло. Їм ніколи.
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07.01.2022 00:44 Ответить
это общее покращення, ведь в связи с этими повышениями выросла и средняя ЗП по стране ?
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06.01.2022 20:29 Ответить
зелупята банкуют пока зелохи без соли доедают!
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06.01.2022 21:39 Ответить
***** колхозников , работники! Нельзя одному за меньшие деньги работать, чем весь колхоз
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06.01.2022 22:42 Ответить
 
 