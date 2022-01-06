Зарплата руководства "ГарПока" перед Новым годом выросла в 6 раз

Зарплата директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко и его заместителей выросла в 6 раз в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в ноябре на счетах предприятия было заблокировано 3 млрд грн средств еврокредитов, предназначенных для выплаты долгов предприятиям "зеленой" энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документацию госпредприятия, опубликованную на сайте, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно документам, в декабре 2021 года директору и заместителю "Гарпока" было начислено 4,6 млн грн.

При этом в ноябре зарплата на это же направление составила 0,7 млн грн, а в октябре - 1,3 млн грн.

Напомним, Андрей Пилипенко является одним из участников процесса блокирования выплаты долгов "зеленым" инвесторам, что стало поводом для разбирательства в Великобритании относительно махинаций с "зелеными" еврооблигациями, которые выпускала Украина.

Ранее глава рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, НАПК должно срочно проверить и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы принадлежащих его семье солнечных электростанций.