Зарплата керівництва "ГарПоку" перед Новим роком зросла у 6 разів

Зарплата директора держпідприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка та його заступників зросла у 6 разів у грудні 2021 року порівняно з попереднім місяцем після того, як у листопаді на рахунках підприємства було заблоковано 3 млрд грн коштів єврокредитів, призначених для виплати боргів підприємствам "зеленої" енергетики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на документацію держпідприємства, опубліковану на сайті, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно з документами, у грудні 2021 року директору та заступнику "ГарПоку" було нараховано 4,6 млн грн.

При цьому у листопаді зарплата на цей же напрямок склала 0,7 млн грн, а в жовтні - 1,3 млн грн.

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Нагадаємо, Андрій Пилипенко є одним із учасників процесу блокування виплати боргів "зеленим" інвесторам, що стало приводом для розгляду у Великій Британії щодо махінацій із "зеленими" єврооблігаціями, які випускала Україна.

Раніше голова робочої групи ТСК, нардеп, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів та факти можливої ​​корупції у діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем у особистих інтересах керівника державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував сонячні електростанції, що діють, станції, що знаходяться на етапі будівництва станції, а також трейдерів електроенергією.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, НАЗК має терміново перевірити в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка на наявність конфлікту інтересів за приховування доходів від роботи сонячних електростанцій, що належать його сім'ї.