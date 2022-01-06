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Кучеренко (78) Наливайченко (100) енергетика (2483) Гарантований покупець (182) зарплата (2212) Пилипенко Андрій (4)

Зарплата керівництва "ГарПоку" перед Новим роком зросла у 6 разів

Зарплата керівництва

Зарплата директора держпідприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка та його заступників зросла у 6 разів у грудні 2021 року порівняно з попереднім місяцем після того, як у листопаді на рахунках підприємства було заблоковано 3 млрд грн коштів єврокредитів, призначених для виплати боргів підприємствам "зеленої" енергетики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на документацію держпідприємства, опубліковану на сайті, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно з документами, у грудні 2021 року директору та заступнику "ГарПоку" було нараховано 4,6 млн грн.

При цьому у листопаді зарплата на цей же напрямок склала 0,7 млн грн, а в жовтні - 1,3 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор "ГарПоку" приховав доходи від "зеленої" енергетики фіктивним боргом в декларації, - нардеп

Нагадаємо, Андрій Пилипенко є одним із учасників процесу блокування виплати боргів "зеленим" інвесторам, що стало приводом для розгляду у Великій Британії щодо махінацій із "зеленими" єврооблігаціями, які випускала Україна.

Раніше голова робочої групи ТСК, нардеп, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів та факти можливої ​​корупції у діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем у особистих інтересах керівника державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував сонячні електростанції, що діють, станції, що знаходяться на етапі будівництва станції, а також трейдерів електроенергією.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, НАЗК має терміново перевірити в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка на наявність конфлікту інтересів за приховування доходів від роботи сонячних електростанцій, що належать його сім'ї.

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Топ коментарі
+15
Во всем виноваты "зеленые" тарифы. Так зелебобики? А может воровство приведенных вами в 2019 году настоящих барыг?
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06.01.2022 17:02
+13
Как вообще можно ставить такую зарплату в стране где мин пенсия около 2000 грн... Е*нулись совсем???
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06.01.2022 17:02
+10
Кінець епохи бідності. А, шо не так, зелохи?
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06.01.2022 17:05
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ну їм же треба харчуватись ?
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06.01.2022 17:01 Відповісти
Та й апетит гарний.
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06.01.2022 17:07 Відповісти
Радостно мне! (с)
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06.01.2022 17:02 Відповісти
Зарплата керівництва "ГарПоку" перед Новим роком зросла у 6 разів
========================
За який хер?
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06.01.2022 17:19 Відповісти
За зелений😜
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06.01.2022 17:21 Відповісти
...за твой -- с маслом...*)
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06.01.2022 17:21 Відповісти
Во всем виноваты "зеленые" тарифы. Так зелебобики? А может воровство приведенных вами в 2019 году настоящих барыг?
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06.01.2022 17:02 Відповісти
Зелебобіки не відповідатимуть бо язики в дупи поховали. Тим паче нема що сказати...
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06.01.2022 17:20 Відповісти
як раз сказати є чим , а ось думати з цим біда ...
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06.01.2022 18:21 Відповісти
Та які зелені тарифи, зелені тарифи зараз 3 грн з чимось, а офіціний комерційний тариф 5.3 грн, зараз бізнес в чергу ставав би щоб купляти ее по зеленим тарифам, якби міг, бо ЗЕдержава усіх рачки поставили заради інтересів двох усім відомих олігархів і Арахамії
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07.01.2022 03:03 Відповісти
Как вообще можно ставить такую зарплату в стране где мин пенсия около 2000 грн... Е*нулись совсем???
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06.01.2022 17:02 Відповісти
Это Зеля расплатился за незаконное блокирование кредитов. Плата за риск, как зиц-председателям.
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06.01.2022 17:04 Відповісти
Особливі заслуги
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06.01.2022 17:04 Відповісти
Кінець епохи бідності. А, шо не так, зелохи?
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06.01.2022 17:05 Відповісти
КабМин своим холуям разрешает всё. ГарПоку "повезло" с повышением зарплат, после того как оттуда в конце ноября был уволен директор намеревающися оплатить дивиденты всем зелёным инвесторам.
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06.01.2022 17:06 Відповісти
По сути дела эти ублюдки-- несчастные мрази( людьми их не назовешь) , несмотря на свои миллионы. Они не знают что такое честь, совесть и достоинство, а знают, что будут гореть в аду, как и остальные зелёные гниды..
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06.01.2022 17:08 Відповісти
У меня одного впечатление, что они уху.ели, ели и доели???
Это просто обычный наглый, циничный грабёж денег, собранных со всех украинцев.
На голову не налазит - сколько захотели, столько и отслюнявили...
Чем больше дефицит бюджета, тем больше все твари гребут под себя...
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06.01.2022 17:23 Відповісти
Рабська ідеологія.
Ніде вони не горітимуть. А от поживуть- реально поживуть. Не проіснують.
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06.01.2022 18:43 Відповісти
73% довольны?
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06.01.2022 17:12 Відповісти
У країні неухильно проводиться лінія шмарклі з розвитку енергетичної кризи цієї зими і приводу країни в стайню путлера.
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06.01.2022 17:12 Відповісти
Какие довольные лица. По 100к уе в месяц заработали
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06.01.2022 17:12 Відповісти
то чесно заслужена Зе премія!
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06.01.2022 17:23 Відповісти
новый лозунг ЗЕко манды: "кто не работает - тот жрет в три горла"
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06.01.2022 17:30 Відповісти
без лоха и жизнь плоха))
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06.01.2022 17:31 Відповісти
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06.01.2022 18:06 Відповісти
А для людей підвищення на газ і електроенергію Казахстан не за горами
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06.01.2022 17:37 Відповісти
3 млрд если просто подержать в банке месяц то уже неплохие проценты накапают, только чтоб не палится было записано как зарплата.
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06.01.2022 17:47 Відповісти
Гар поци...
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06.01.2022 18:21 Відповісти
внукам хватит... (с)
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06.01.2022 18:44 Відповісти
остюда и средняя в киеве 21к грн.
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06.01.2022 19:04 Відповісти
ЗеДолбо...бы ну и другие умственно недоразвитые фанаты Зеленского, а кому из вас перед Новым Годом добавили зарплату в 6 раз? Ну хотя бы в 3 раза? Отзовитесь, ауууууууууууу!!!!
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06.01.2022 19:21 Відповісти
У них зара пелька під зав'язку набита скумбрією по 8 гривень за кіло. Їм ніколи.
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07.01.2022 00:44 Відповісти
это общее покращення, ведь в связи с этими повышениями выросла и средняя ЗП по стране ?
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06.01.2022 20:29 Відповісти
зелупята банкуют пока зелохи без соли доедают!
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06.01.2022 21:39 Відповісти
***** колхозников , работники! Нельзя одному за меньшие деньги работать, чем весь колхоз
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06.01.2022 22:42 Відповісти
 
 