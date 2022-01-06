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Минобороны объявило тендеры на организацию питания в ВСУ

Минобороны объявило тендеры на организацию питания в ВСУ

Министерство обороны Украины начинает процедуру закупки услуг по организации питания в Вооруженных силах Украины согласно годовому плану закупок на 2022 год.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая документация размещена в системе Prozorro, сообщили в Министерстве.

Закупки будут проводиться по новым процедурам, которые определены законом "Об оборонных закупках" и вступили в силу с 1 января 2022 года.

"Годовой объем услуг по организации питания распределен на 12 лотов, ожидаемой стоимостью от 275,8 млн гривен до 388,4 млн гривен. Процедура закупки начата по всем 12 лотам", - сообщили в Минобороны.

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"Я неоднократно подчеркивал, что считаю необходимым демонополизировать закупки в сфере обороны, в частности, это касается питания. Ситуация, когда поставка зависит от одной компании, тотально доминирующей в этом сегменте, недопустима. Даже если компания надлежаще выполняет свои обязанности по договорам, такая зависимость – это большие риски и уязвимость, которые нужно исключить", – сказал министр обороны Алексей Резников.

Замминистра Вячеслав Шаповалов отметил, что пока неизвестно, сколько именно будет поставщиков - "их может быть три, пять или двенадцать". Но для каждой в/ч предусмотрен механизм, позволяющий гарантировать непрерывность питания.

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Топ комментарии
+9
я вважаю, що хтось з 95 кварталу виграє тендер... або какламойський.
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06.01.2022 21:45
+9
я думаю що лєнка буде годувати ЗСУ.

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06.01.2022 21:54
+8
Вчора на сайті Bloomberg була опублікована розромна стаття щодо влади торчка Зеленського, яка замість *********** та озброєння витрачає гроші на вафельні рушники… Так і написали МО закупило вафельні рушники замість *********** - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion Bloomberg
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06.01.2022 21:46
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Правила форума Совет форумчан
А предыдущих коррупционеров уже убрали из МО? Те себе на виллу в Италии заработали ?
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06.01.2022 21:44 Ответить
Вы про свинарчуков? как Петя ушел, так и они за ним.
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06.01.2022 22:05 Ответить
И вместо них пришла русня.
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06.01.2022 22:06 Ответить
І?
Свинопес свинарчук вже запроторений 300% плокулоами Зебіла за грати?
Ні?
А чому?
Мені якось пох.й на Свинарчука, бо зараз не ця особа очолює Укроборонпром та зриває оснащення армії.
На всіх посадах саме кацапські друзяки Зепідорасика і це є дуже небезпечна історія для України.

Як вважаєш торчок?
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06.01.2022 22:11 Ответить
Суміш алкоголь і наркота це вбивча сила яка навіть коня із копит звалить а не тільки такого гнойка як ти.
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06.01.2022 22:15 Ответить
Считаю что опыт петиных свинарчуков прекрасно освоен и расширен зелебобиками.
И конца этому освоению не видно и поэтому такое быдло как ты будет и далее парить всем мозги своими глупыми раскладками
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06.01.2022 22:17 Ответить
ЗЄпоні, срущєє єдінорогами ти який уже раз за сьогодны нік змінила?
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06.01.2022 22:21 Ответить
Ты какой то туповатый и вопросы в твоей квадратной голове тоже рождаются туповатые.
С тобой наверное все. Гуддэй.
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06.01.2022 22:24 Ответить
Я, кстаті, дуже задоволений Подоляком. Чувак вміло добиває Зєторчка. Дякую, Мішаня.
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06.01.2022 22:26 Ответить
Не надо благодарностей. Просто проваливай с концами и все
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06.01.2022 22:29 Ответить
Все правельно. русня, kіздуй наkуй
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06.01.2022 22:33 Ответить
И голову свою лечи, кретин тупоголовый.
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06.01.2022 22:36 Ответить
руснявий бумеранг із гівна, ти знов повернувся?
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06.01.2022 22:43 Ответить
Пошел накуй со своим бумерангом.
И чтоб больше не появлялся.
Кретин тупоголовый.
И украинский подучи если пишешь на нем, бестолочь.
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06.01.2022 22:47 Ответить
Ну шо, свинопсчи жертви телевізора, допоміг вам ваш Говнобородько?
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06.01.2022 23:06 Ответить
На второй срок пойдет. Чтоб у тебя пердак лопнул
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06.01.2022 23:39 Ответить
Вы дебил? Зелебобики привезли прицелы для танков? У вас мозгбыл когда-то?
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06.01.2022 23:46 Ответить
До и после порохоботов прицелов для танков не было?
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06.01.2022 23:58 Ответить
я вважаю, що хтось з 95 кварталу виграє тендер... або какламойський.
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06.01.2022 21:45 Ответить
Вчора на сайті Bloomberg була опублікована розромна стаття щодо влади торчка Зеленського, яка замість *********** та озброєння витрачає гроші на вафельні рушники… Так і написали МО закупило вафельні рушники замість *********** - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion Bloomberg
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06.01.2022 21:46 Ответить
Bloomberg это одно из самых авторитетных агенств в мире, новости Bloomberg влияют на многое и они объективны. И да. Думаю это правда. Нелох снимал 3 дня гундосик с новым годом, чем побил рекорд среди мировых лидеров. Потом сделал не менее отвратительный фотосик с собакенами и гантельками и утомивщись уехал в Буковель с сомнительными очень товарищами. Так что благодаря зебилам, нас ждет будущее весьма неопределенное...
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06.01.2022 22:50 Ответить
Рік вже йде, а вони розпочинають тільки тендер... А закінчать в кінці року?
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06.01.2022 21:46 Ответить
И кто победитель этого "тендера"?
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06.01.2022 21:47 Ответить
Какая разница, закончится все как всегда - личинками червей в каше.
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06.01.2022 21:58 Ответить
Дякуєш Віслюку за те, що виконує свої обіцянки?
Нарешті ера бариг закінчилася?
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06.01.2022 22:04 Ответить
Так це правда і зелена шобла отримала кучеряві відкати 😠
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06.01.2022 21:48 Ответить
пускай сначала зеленский выскажется об убийстве казахов пуйлом или опять он хочет разговора с кабаем.
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06.01.2022 21:52 Ответить
я думаю що лєнка буде годувати ЗСУ.

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06.01.2022 21:54 Ответить
Снова разгребаем дерьмо которое Хомчак Иловайский со своей Коломойской братией натворил за два года
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06.01.2022 21:56 Ответить
видимо бубанеску в солдатском меню не надыбал фаршированной рыбы...

- мама а вы жареной рыбы хотите?
-да сынок, хочу...
-так встаньте и пожарьте.
-но у нас нет рыбы...
-тогда лежите и не п*здите!
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06.01.2022 22:02 Ответить
а почему г-н зеленский не выскажется по событиям в Казахстане или он в курсе агрессии *****.
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06.01.2022 22:05 Ответить
не мешайте человеку отдыхать
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06.01.2022 22:19 Ответить
Хрен прищимило крышкой рояля....
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06.01.2022 22:23 Ответить
Шо там САП?🤣🤣🤣
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06.01.2022 22:23 Ответить
Шкурку тобі під ніс від *****, а від Олексіїча - Привіт на майбутнє........
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06.01.2022 22:29 Ответить
хоть само поняло,шо своими растопырками настучало? когда вас уже русскому языку обучат?
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06.01.2022 22:32 Ответить
а чо ты в спаме?може чота не то своим боталом ляпаешь?
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06.01.2022 22:44 Ответить
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06.01.2022 22:17 Ответить
митболл ьолько для слуг, остальным шкурка от сала
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06.01.2022 22:22 Ответить
вас обманули...то шкурка от моэля...
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06.01.2022 22:29 Ответить
выиграет поставщик овна, гречи без масла, и кусок сала... бо дешево, а изобилие пороха с бананами, не мачтайте, бо зебики уроды.
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06.01.2022 22:21 Ответить
выиграет коломойский
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06.01.2022 22:31 Ответить
В тендерах может участвовать и физические лица. Участвуйте, потом настрочите жалоб в Антимонопольных комитет.
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06.01.2022 22:33 Ответить
АГА, Хочуть тушонку 0,5 кг за 30 грн., при собівартості мяса 120 за кг.???? Так я сама, якщо куплю МЯСО по 60 грн за кг. продам тушкарь по 30... В іншому випадку їхні тендери можуть тільки отсосать сосну... зелену
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06.01.2022 23:07 Ответить
Скумбрия по 3 грн., митболы по 5 - кто больше ?
В общем, танки наши быстры (если залить соляру).
Зеленские, не жалейте заварки!
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06.01.2022 23:10 Ответить
В договор поставок должно входить условие, что раз в неделю весь офис президента при понятых под видеозапись всё это съедает.
И никаких больничных.
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06.01.2022 23:13 Ответить
При "зраднику" Порошенку вводили власні столові, де за якість відповідали самі військові. При "патріоті" Зеленському можна постачати будь-яке лайно, а тому хто пише акт-прийому передачі дати на лапу 100 $
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07.01.2022 03:11 Ответить
Ну... Ну..... Посмотрим кто выиграет.
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07.01.2022 15:22 Ответить
 
 