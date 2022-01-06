Минобороны объявило тендеры на организацию питания в ВСУ
Министерство обороны Украины начинает процедуру закупки услуг по организации питания в Вооруженных силах Украины согласно годовому плану закупок на 2022 год.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая документация размещена в системе Prozorro, сообщили в Министерстве.
Закупки будут проводиться по новым процедурам, которые определены законом "Об оборонных закупках" и вступили в силу с 1 января 2022 года.
"Годовой объем услуг по организации питания распределен на 12 лотов, ожидаемой стоимостью от 275,8 млн гривен до 388,4 млн гривен. Процедура закупки начата по всем 12 лотам", - сообщили в Минобороны.
"Я неоднократно подчеркивал, что считаю необходимым демонополизировать закупки в сфере обороны, в частности, это касается питания. Ситуация, когда поставка зависит от одной компании, тотально доминирующей в этом сегменте, недопустима. Даже если компания надлежаще выполняет свои обязанности по договорам, такая зависимость – это большие риски и уязвимость, которые нужно исключить", – сказал министр обороны Алексей Резников.
Замминистра Вячеслав Шаповалов отметил, что пока неизвестно, сколько именно будет поставщиков - "их может быть три, пять или двенадцать". Но для каждой в/ч предусмотрен механизм, позволяющий гарантировать непрерывность питания.
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Свинопес свинарчук вже запроторений 300% плокулоами Зебіла за грати?
Ні?
А чому?
Мені якось пох.й на Свинарчука, бо зараз не ця особа очолює Укроборонпром та зриває оснащення армії.
На всіх посадах саме кацапські друзяки Зепідорасика і це є дуже небезпечна історія для України.
Як вважаєш торчок?
И конца этому освоению не видно и поэтому такое быдло как ты будет и далее парить всем мозги своими глупыми раскладками
С тобой наверное все. Гуддэй.
И чтоб больше не появлялся.
Кретин тупоголовый.
И украинский подучи если пишешь на нем, бестолочь.
Нарешті ера бариг закінчилася?
- мама а вы жареной рыбы хотите?
-да сынок, хочу...
-так встаньте и пожарьте.
-но у нас нет рыбы...
-тогда лежите и не п*здите!
В общем, танки наши быстры (если залить соляру).
Зеленские, не жалейте заварки!
И никаких больничных.