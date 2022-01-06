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Міноборони оголосило тендери на організацію харчування у ЗСУ

Міноборони оголосило тендери на організацію харчування у ЗСУ

Міністерство оборони України розпочинає процедуру закупівлі послуг з організації харчування у Збройних силах України згідно з річним планом закупівель на 2022 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну документацію розміщено в системі Prozorro, повідомили у Міністерстві.

Закупівлі проводитимуться за новими процедурами, визначеними законом "Про оборонні закупівлі" і набули чинності з 1 січня 2022 року.

"Річний обсяг послуг з організації харчування розподілений на 12 лотів, очікуваною вартістю від 275,8 млн гривень до 388,4 млн гривень. Процедуру закупівлі розпочато по усім 12 лотам", - повідомили у Міноборони.

""Я неодноразово підкреслював, що вважаю необхідним демонополізувати закупівлі у сфері оборони, зокрема, це стосується харчування. Ситуація, коли постачання залежить від однієї компанії, яка тотально домінує у цьому сегменті, є неприпустимою. Навіть якщо компанія належно виконує свої обов’язки за договорами, така залежність - це великі ризики і вразливість, які треба виключити", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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Заступник міністра В’ячеслав Шаповалов зазначив, що поки невідомо, скільки саме буде постачальників - "їх може бути три, п‘ять або й дванадцять". Але для кожної в/ч передбачено механізм, який дозволить гарантувати безперервність харчування.

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Топ коментарі
+9
я вважаю, що хтось з 95 кварталу виграє тендер... або какламойський.
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06.01.2022 21:45
+9
я думаю що лєнка буде годувати ЗСУ.

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06.01.2022 21:54
+8
Вчора на сайті Bloomberg була опублікована розромна стаття щодо влади торчка Зеленського, яка замість *********** та озброєння витрачає гроші на вафельні рушники… Так і написали МО закупило вафельні рушники замість *********** - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion Bloomberg
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06.01.2022 21:46
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А предыдущих коррупционеров уже убрали из МО? Те себе на виллу в Италии заработали ?
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06.01.2022 21:44 Відповісти
Вы про свинарчуков? как Петя ушел, так и они за ним.
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06.01.2022 22:05 Відповісти
И вместо них пришла русня.
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06.01.2022 22:06 Відповісти
І?
Свинопес свинарчук вже запроторений 300% плокулоами Зебіла за грати?
Ні?
А чому?
Мені якось пох.й на Свинарчука, бо зараз не ця особа очолює Укроборонпром та зриває оснащення армії.
На всіх посадах саме кацапські друзяки Зепідорасика і це є дуже небезпечна історія для України.

Як вважаєш торчок?
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06.01.2022 22:11 Відповісти
Суміш алкоголь і наркота це вбивча сила яка навіть коня із копит звалить а не тільки такого гнойка як ти.
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06.01.2022 22:15 Відповісти
Считаю что опыт петиных свинарчуков прекрасно освоен и расширен зелебобиками.
И конца этому освоению не видно и поэтому такое быдло как ты будет и далее парить всем мозги своими глупыми раскладками
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06.01.2022 22:17 Відповісти
ЗЄпоні, срущєє єдінорогами ти який уже раз за сьогодны нік змінила?
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06.01.2022 22:21 Відповісти
Ты какой то туповатый и вопросы в твоей квадратной голове тоже рождаются туповатые.
С тобой наверное все. Гуддэй.
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06.01.2022 22:24 Відповісти
Я, кстаті, дуже задоволений Подоляком. Чувак вміло добиває Зєторчка. Дякую, Мішаня.
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06.01.2022 22:26 Відповісти
Не надо благодарностей. Просто проваливай с концами и все
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06.01.2022 22:29 Відповісти
Все правельно. русня, kіздуй наkуй
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06.01.2022 22:33 Відповісти
И голову свою лечи, кретин тупоголовый.
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06.01.2022 22:36 Відповісти
руснявий бумеранг із гівна, ти знов повернувся?
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06.01.2022 22:43 Відповісти
Пошел накуй со своим бумерангом.
И чтоб больше не появлялся.
Кретин тупоголовый.
И украинский подучи если пишешь на нем, бестолочь.
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06.01.2022 22:47 Відповісти
Ну шо, свинопсчи жертви телевізора, допоміг вам ваш Говнобородько?
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06.01.2022 23:06 Відповісти
На второй срок пойдет. Чтоб у тебя пердак лопнул
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06.01.2022 23:39 Відповісти
Вы дебил? Зелебобики привезли прицелы для танков? У вас мозгбыл когда-то?
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06.01.2022 23:46 Відповісти
До и после порохоботов прицелов для танков не было?
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06.01.2022 23:58 Відповісти
я вважаю, що хтось з 95 кварталу виграє тендер... або какламойський.
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06.01.2022 21:45 Відповісти
Вчора на сайті Bloomberg була опублікована розромна стаття щодо влади торчка Зеленського, яка замість *********** та озброєння витрачає гроші на вафельні рушники… Так і написали МО закупило вафельні рушники замість *********** - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/ukraine-news-army-underfunded-not-ready-to-stop-a-russia-invasion Bloomberg
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06.01.2022 21:46 Відповісти
Bloomberg это одно из самых авторитетных агенств в мире, новости Bloomberg влияют на многое и они объективны. И да. Думаю это правда. Нелох снимал 3 дня гундосик с новым годом, чем побил рекорд среди мировых лидеров. Потом сделал не менее отвратительный фотосик с собакенами и гантельками и утомивщись уехал в Буковель с сомнительными очень товарищами. Так что благодаря зебилам, нас ждет будущее весьма неопределенное...
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06.01.2022 22:50 Відповісти
Рік вже йде, а вони розпочинають тільки тендер... А закінчать в кінці року?
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06.01.2022 21:46 Відповісти
И кто победитель этого "тендера"?
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06.01.2022 21:47 Відповісти
Какая разница, закончится все как всегда - личинками червей в каше.
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06.01.2022 21:58 Відповісти
Дякуєш Віслюку за те, що виконує свої обіцянки?
Нарешті ера бариг закінчилася?
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06.01.2022 22:04 Відповісти
Так це правда і зелена шобла отримала кучеряві відкати 😠
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06.01.2022 21:48 Відповісти
пускай сначала зеленский выскажется об убийстве казахов пуйлом или опять он хочет разговора с кабаем.
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06.01.2022 21:52 Відповісти
я думаю що лєнка буде годувати ЗСУ.

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06.01.2022 21:54 Відповісти
Снова разгребаем дерьмо которое Хомчак Иловайский со своей Коломойской братией натворил за два года
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06.01.2022 21:56 Відповісти
видимо бубанеску в солдатском меню не надыбал фаршированной рыбы...

- мама а вы жареной рыбы хотите?
-да сынок, хочу...
-так встаньте и пожарьте.
-но у нас нет рыбы...
-тогда лежите и не п*здите!
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06.01.2022 22:02 Відповісти
а почему г-н зеленский не выскажется по событиям в Казахстане или он в курсе агрессии *****.
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06.01.2022 22:05 Відповісти
не мешайте человеку отдыхать
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06.01.2022 22:19 Відповісти
Хрен прищимило крышкой рояля....
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06.01.2022 22:23 Відповісти
Шо там САП?🤣🤣🤣
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06.01.2022 22:23 Відповісти
Шкурку тобі під ніс від *****, а від Олексіїча - Привіт на майбутнє........
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06.01.2022 22:29 Відповісти
хоть само поняло,шо своими растопырками настучало? когда вас уже русскому языку обучат?
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06.01.2022 22:32 Відповісти
а чо ты в спаме?може чота не то своим боталом ляпаешь?
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06.01.2022 22:44 Відповісти
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06.01.2022 22:17 Відповісти
митболл ьолько для слуг, остальным шкурка от сала
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06.01.2022 22:22 Відповісти
вас обманули...то шкурка от моэля...
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06.01.2022 22:29 Відповісти
выиграет поставщик овна, гречи без масла, и кусок сала... бо дешево, а изобилие пороха с бананами, не мачтайте, бо зебики уроды.
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06.01.2022 22:21 Відповісти
выиграет коломойский
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06.01.2022 22:31 Відповісти
В тендерах может участвовать и физические лица. Участвуйте, потом настрочите жалоб в Антимонопольных комитет.
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06.01.2022 22:33 Відповісти
АГА, Хочуть тушонку 0,5 кг за 30 грн., при собівартості мяса 120 за кг.???? Так я сама, якщо куплю МЯСО по 60 грн за кг. продам тушкарь по 30... В іншому випадку їхні тендери можуть тільки отсосать сосну... зелену
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06.01.2022 23:07 Відповісти
Скумбрия по 3 грн., митболы по 5 - кто больше ?
В общем, танки наши быстры (если залить соляру).
Зеленские, не жалейте заварки!
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06.01.2022 23:10 Відповісти
В договор поставок должно входить условие, что раз в неделю весь офис президента при понятых под видеозапись всё это съедает.
И никаких больничных.
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06.01.2022 23:13 Відповісти
При "зраднику" Порошенку вводили власні столові, де за якість відповідали самі військові. При "патріоті" Зеленському можна постачати будь-яке лайно, а тому хто пише акт-прийому передачі дати на лапу 100 $
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07.01.2022 03:11 Відповісти
Ну... Ну..... Посмотрим кто выиграет.
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07.01.2022 15:22 Відповісти
 
 