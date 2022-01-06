Міноборони оголосило тендери на організацію харчування у ЗСУ
Міністерство оборони України розпочинає процедуру закупівлі послуг з організації харчування у Збройних силах України згідно з річним планом закупівель на 2022 рік.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну документацію розміщено в системі Prozorro, повідомили у Міністерстві.
Закупівлі проводитимуться за новими процедурами, визначеними законом "Про оборонні закупівлі" і набули чинності з 1 січня 2022 року.
"Річний обсяг послуг з організації харчування розподілений на 12 лотів, очікуваною вартістю від 275,8 млн гривень до 388,4 млн гривень. Процедуру закупівлі розпочато по усім 12 лотам", - повідомили у Міноборони.
""Я неодноразово підкреслював, що вважаю необхідним демонополізувати закупівлі у сфері оборони, зокрема, це стосується харчування. Ситуація, коли постачання залежить від однієї компанії, яка тотально домінує у цьому сегменті, є неприпустимою. Навіть якщо компанія належно виконує свої обов’язки за договорами, така залежність - це великі ризики і вразливість, які треба виключити", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Заступник міністра В’ячеслав Шаповалов зазначив, що поки невідомо, скільки саме буде постачальників - "їх може бути три, п‘ять або й дванадцять". Але для кожної в/ч передбачено механізм, який дозволить гарантувати безперервність харчування.
Будь ласка, зачекайте...
Свинопес свинарчук вже запроторений 300% плокулоами Зебіла за грати?
Ні?
А чому?
Мені якось пох.й на Свинарчука, бо зараз не ця особа очолює Укроборонпром та зриває оснащення армії.
На всіх посадах саме кацапські друзяки Зепідорасика і це є дуже небезпечна історія для України.
Як вважаєш торчок?
И конца этому освоению не видно и поэтому такое быдло как ты будет и далее парить всем мозги своими глупыми раскладками
С тобой наверное все. Гуддэй.
И чтоб больше не появлялся.
Кретин тупоголовый.
И украинский подучи если пишешь на нем, бестолочь.
Нарешті ера бариг закінчилася?
- мама а вы жареной рыбы хотите?
-да сынок, хочу...
-так встаньте и пожарьте.
-но у нас нет рыбы...
-тогда лежите и не п*здите!
В общем, танки наши быстры (если залить соляру).
Зеленские, не жалейте заварки!
И никаких больничных.