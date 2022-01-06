Міноборони оголосило тендери на організацію харчування у ЗСУ

Міністерство оборони України розпочинає процедуру закупівлі послуг з організації харчування у Збройних силах України згідно з річним планом закупівель на 2022 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну документацію розміщено в системі Prozorro, повідомили у Міністерстві.

Закупівлі проводитимуться за новими процедурами, визначеними законом "Про оборонні закупівлі" і набули чинності з 1 січня 2022 року.

"Річний обсяг послуг з організації харчування розподілений на 12 лотів, очікуваною вартістю від 275,8 млн гривень до 388,4 млн гривень. Процедуру закупівлі розпочато по усім 12 лотам", - повідомили у Міноборони.

""Я неодноразово підкреслював, що вважаю необхідним демонополізувати закупівлі у сфері оборони, зокрема, це стосується харчування. Ситуація, коли постачання залежить від однієї компанії, яка тотально домінує у цьому сегменті, є неприпустимою. Навіть якщо компанія належно виконує свої обов’язки за договорами, така залежність - це великі ризики і вразливість, які треба виключити", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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Заступник міністра В’ячеслав Шаповалов зазначив, що поки невідомо, скільки саме буде постачальників - "їх може бути три, п‘ять або й дванадцять". Але для кожної в/ч передбачено механізм, який дозволить гарантувати безперервність харчування.