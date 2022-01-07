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журналистика (3254) Казахстан (778) стрельба (3213) Алматы (22)

Водитель съемочной группы погиб во время стрельбы в Алматы, - СМИ

Водитель съемочной группы погиб во время стрельбы в Алматы, - СМИ

В районе резиденции президента Казахстана подверглась обстрелу съемочная группа телеканала "Алматы". Водитель погиб.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

В результате стрельбы погиб водитель автомобиля, журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали.

Сотрудники телеканала ехали в городской акимат, куда их пригласили для съемки видеообращения акима города Бакитжана Сагинтаева к местным жителям.

Директор департамента информационных программ телеканала отказалась от комментариев по поводу гибели сотрудника и ранения журналиста.

Также смотрите: По протестующим в Аламаты открыли огонь, есть погибшие, - СМИ. ВИДЕО

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Топ комментарии
+27
руцкий скот любит стрелять по обычным людям, потому что ответка не прилетит в пятак.
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07.01.2022 02:18
+16
https://antikor.com.ua/articles/509429-smi_dlja_pogromov_v_kazahstane_spetsialjno_vypustili_zakljuchennyh Для погромов в Казахстане специально выпустили заключенных

Как только протест в Республике вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства.
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07.01.2022 02:48
+7
ось що означає руське "по-братьцкі"!!!
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07.01.2022 03:17
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руцкий скот любит стрелять по обычным людям, потому что ответка не прилетит в пятак.
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07.01.2022 02:18 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/509429-smi_dlja_pogromov_v_kazahstane_spetsialjno_vypustili_zakljuchennyh Для погромов в Казахстане специально выпустили заключенных

Как только протест в Республике вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства.
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07.01.2022 02:48 Ответить
Сценарий походу не меняли.
"Топаз-ага! Дай команду!"
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07.01.2022 12:00 Ответить
ось що означає руське "по-братьцкі"!!!
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07.01.2022 03:17 Ответить
Колонна военных машин (или Казахская Нацгвардия, или Лукашенковские десантники) была атакована на трассе близ Алматы
https://twitter.com/newkc14/status/1479189025877417984
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07.01.2022 05:08 Ответить
Старый видос, уже до того выкладывали
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07.01.2022 05:49 Ответить
точно. хйло и токаев в первую очередь
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07.01.2022 07:30 Ответить
Поддерживаю. Росийских террористов и наемников в плен не брать. Уничтожать мразей на месте.
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07.01.2022 08:34 Ответить
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07.01.2022 07:29 Ответить
https://twitter.com/avaza1972/status/1479137007922290688 https://twitter.com/avaza1972/status/1479137007922290688

В сети появилось видео сожженной в Алматы колонны грузовиков национальной гвардии Казахстана.
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07.01.2022 08:23 Ответить
Я даже знаю кто любит стрелять по журналистам и врачам. А от Европы и США ни звука. Главное ***** не мешать ато обидется.
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07.01.2022 08:33 Ответить
а шо Европа? Если они с радостью Украину слили, которая совсем рядом, то какой-то Казахстан они и на глобусе не отыщут.
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07.01.2022 12:01 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

Далеко заглядывать пока трудно, но можно практически не сомневаться, что на севере Казахстана появятся свои ДНР и ЛНР. Россия своего шанса не упустит.
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07.01.2022 08:45 Ответить
За такие высказывания сейчас вторая волна начинается
-МВД Казахстана отчиталось, что во время "зачистки" были убиты 26 "вооруженных преступников" и еще 18 человек ранены. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков"
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07.01.2022 09:33 Ответить
Счет жертв мясников ОДКБ идет на тысячи.Кремлевский мясник внедряет чечено-афганско-сирийский метод расправы над собственными гражданами.Устрашение ужасами расправ .
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07.01.2022 09:39 Ответить
Кацапи вбили ?
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07.01.2022 14:26 Ответить
Оон и нато, спокойно на все это смотрит. Лицемеры чертовы
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07.01.2022 15:58 Ответить
 
 