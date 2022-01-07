Водитель съемочной группы погиб во время стрельбы в Алматы, - СМИ
В районе резиденции президента Казахстана подверглась обстрелу съемочная группа телеканала "Алматы". Водитель погиб.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
В результате стрельбы погиб водитель автомобиля, журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали.
Сотрудники телеканала ехали в городской акимат, куда их пригласили для съемки видеообращения акима города Бакитжана Сагинтаева к местным жителям.
Директор департамента информационных программ телеканала отказалась от комментариев по поводу гибели сотрудника и ранения журналиста.
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Как только протест в Республике вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства.
"Топаз-ага! Дай команду!"
https://twitter.com/newkc14/status/1479189025877417984
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@Anakoyher
Далеко заглядывать пока трудно, но можно практически не сомневаться, что на севере Казахстана появятся свои ДНР и ЛНР. Россия своего шанса не упустит.
-МВД Казахстана отчиталось, что во время "зачистки" были убиты 26 "вооруженных преступников" и еще 18 человек ранены. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков"