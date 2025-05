По протестующим в Аламаты открыли огонь, есть погибшие, - СМИ. ВИДЕО

Военные открыли в Алматы огонь по мародерам и мирным протестующим.

Об этом сообщил в Твиттере журналист BBC News Абдужалил Абдурасулов, информирует Цензор.НЕТ.

Также он уточнил, что "на площади идет настоящее сражение".

"Насколько я могу судить - звук выстрелов, пулеметов в дополнение к светошумовым гранатам и чего-то, что звучит как фейерверк", - отметил Абдурасулов.

"Радио Азаттык" сообщает, что военные применяют оружие не только против мародеров, но и против мирных протестующих.

Позже русская служба ВВС сообщила, что бой в центре Алматы "в основном закончился, протестующие убиты или разбежались".

