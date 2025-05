По протестувальниках в Аламати відкрили вогонь, є загиблі, - ЗМІ. ВIДЕО

Військові відкрили в Алмати вогонь по мародерах та мирних протестувальниках.

Про це повідомив у твітері журналіст ВВС News Абдужаліл Абдурасулов.

Також він уточнив, що "на площі триває справжня битва".

"Наскільки я можу судити - звук пострілів, кулеметів на додаток до світлошумових гранатів і чогось, що звучить як феєрверк", - зазначив Абдурасулов.

"Радио Азаттык" повідомляє, що військові застосовують зброю не лише проти мародерів, а й проти мирних протестувальників.

Пізніше російська служба ВВС повідомила, що бій у центрі Алмати "в основному закінчився, протестувальники вбиті або розбіглися".

This is what it is like in #Almaty tonight #Kazakhstan pic.twitter.com/L5KfehIrQf