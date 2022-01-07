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По протестувальниках в Аламати відкрили вогонь, є загиблі, - ЗМІ. ВIДЕО

Військові відкрили в Алмати вогонь по мародерах та мирних протестувальниках.

Про це повідомив у твітері журналіст ВВС News Абдужаліл Абдурасулов, інформує Цензор.НЕТ.

Також він уточнив, що "на площі триває справжня битва".

"Наскільки я можу судити - звук пострілів, кулеметів на додаток до світлошумових гранатів і чогось, що звучить як феєрверк", - зазначив Абдурасулов.

"Радио Азаттык" повідомляє, що військові застосовують зброю не лише проти мародерів, а й проти мирних протестувальників.

Пізніше російська служба ВВС повідомила, що бій у центрі Алмати "в основному закінчився, протестувальники вбиті або розбіглися".

This is what it is like in #Almaty tonight #Kazakhstan pic.twitter.com/L5KfehIrQf

— Abdujalil A (@abdujalil) January 6, 2022

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398) стрілянина (1784) Алмати (24)


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Топ коментарі
+52
Казали! "Мочіть" козломордих! В противному випадку вони перестріляють вас!
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07.01.2022 01:32
+50
У тій ситуації що зараз склалась - для казахів є тільки два варіанти: або здатись на милість ***** і приректи свою націю на десятиліття принижень, поневолення, вимушену еміграцію та повну втрату державності, або сціпивши зуби пройти через пекельний вогонь, страждання та муки і остаточно звільнити Казахстан від владоможних прорашистських недоеліт що ладні служити хоч чорту аби залишитись при своєму накраденому баблу.
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07.01.2022 01:52
+40
Яке видовищне Різдво вийшло в Казахстані! Особливо подобаються аніматори з московії та АрРСР і БРСР...

Цікаво: а баби цих "аніматорів" ще стільки наплодять? Бо їм же ще УРСР відновлювати, допоки Вава д'Єрмаков при владі... А тут схрони, краївки, добрі партизани...

Доречі! А де наш гідрант? Де заяви, відосики з собачками та скумбрвєю по 8? Втомилося недолуге? Треба ще 100500 відпусток провести? Чи в Буковелі Бєня наказав мовчати?

Що маємо? Річниця Томосу - тиша, Казахстан - тиша, перемовини кремлядів стосовно України без України - тиша... Зате які тренажери та собачки коло хриплосика!

Смєтуни, ви ще жерете, ладно маститься на хліб і піввареника??? Ну приємного вам! Сподіваюсь, що на пляшку ви будете сідати з таким же настроєм, як і йшли голосувати весною 2019-го
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07.01.2022 01:57
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Казали! "Мочіть" козломордих! В противному випадку вони перестріляють вас!
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07.01.2022 01:32 Відповісти
Для успіху протестів потрібна інформаційна підтримка незалежних ЗМІ. Коли Цензор направить своїх кореспондентів в Казакстан?
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07.01.2022 01:39 Відповісти
Ви в Україні ?
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07.01.2022 06:39 Відповісти
Там свободи ніколи й не було. Там авторитарний режим.
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07.01.2022 01:50 Відповісти
Раша пытается сохранить контроль над казахами . После стрельбы уже не выйдет .
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07.01.2022 01:46 Відповісти
Это временно.
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07.01.2022 04:48 Відповісти
70 лет - это достаточно воеменно?
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07.01.2022 05:17 Відповісти
всё временно☝️
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07.01.2022 11:33 Відповісти
Это спектакль пред переговорами по сев потоку и по Украине. Для п.йла +. Типа могу захватить Казахстан, а могу быть добрым. Если вы (на переговорах) будете сговорчивыми!
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07.01.2022 09:30 Відповісти
это в 21 веке. И это не сев. корея...
Дичь какая-то....
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07.01.2022 01:50 Відповісти
Якщо зеленського не підірвати у його кортежі з лімузинів найближчим часом, теж таке буде.

Після 15-20 років при владі та "обнулениях" віддасть наказ стріляти по українцях.
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07.01.2022 06:23 Відповісти
наказ то може віддати, але поліція і армія гундосе чмо не підтримає
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07.01.2022 09:01 Відповісти
кто платит, того и поддерживают, ты плохо людей знаешь
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07.01.2022 10:14 Відповісти
овоча дуже підтримували? а могла бути не сотня, а тисячі, тому не рівняй по вас кацапах. от на сході, ваша бидлота за гроші і воює.
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07.01.2022 12:17 Відповісти
Проще тєбя набутилку атправіть. Ілі *****!
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07.01.2022 10:24 Відповісти
У тій ситуації що зараз склалась - для казахів є тільки два варіанти: або здатись на милість ***** і приректи свою націю на десятиліття принижень, поневолення, вимушену еміграцію та повну втрату державності, або сціпивши зуби пройти через пекельний вогонь, страждання та муки і остаточно звільнити Казахстан від владоможних прорашистських недоеліт що ладні служити хоч чорту аби залишитись при своєму накраденому баблу.
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07.01.2022 01:52 Відповісти
Свобода народу повинна бути скроплена кров'ю.

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
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07.01.2022 09:38 Відповісти
Важлива ще спроможність на боротьбу. Бо бунт натовпу це навіть ще не революція, та тим більше не організований збройний супротив інтервентам- агресорам. Мені невідомо навколо кого чи якої політичної сили можуть об'єднатися казахи. Сподіваюсь в них є чи з'явиться такий об'єднуючий центр. Без цього у казахів жодних шансів.
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07.01.2022 10:32 Відповісти
Думай,что говоришь,против них регулярная армия.И это не Украина,где есть линия разграничения,а по всей стране.
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07.01.2022 11:02 Відповісти
Яке видовищне Різдво вийшло в Казахстані! Особливо подобаються аніматори з московії та АрРСР і БРСР...

Цікаво: а баби цих "аніматорів" ще стільки наплодять? Бо їм же ще УРСР відновлювати, допоки Вава д'Єрмаков при владі... А тут схрони, краївки, добрі партизани...

Доречі! А де наш гідрант? Де заяви, відосики з собачками та скумбрвєю по 8? Втомилося недолуге? Треба ще 100500 відпусток провести? Чи в Буковелі Бєня наказав мовчати?

Що маємо? Річниця Томосу - тиша, Казахстан - тиша, перемовини кремлядів стосовно України без України - тиша... Зате які тренажери та собачки коло хриплосика!

Смєтуни, ви ще жерете, ладно маститься на хліб і піввареника??? Ну приємного вам! Сподіваюсь, що на пляшку ви будете сідати з таким же настроєм, як і йшли голосувати весною 2019-го
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07.01.2022 01:57 Відповісти
к нас такого не можливо:
-у Казахстані скраплений газ подорожчав у два рази-той люди не задоволені
-в нас "скумбрія" подешевшала у 10!!!!разів та яловичина по-двадьцять!!
І все завдяки Зенелоху!!
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07.01.2022 02:57 Відповісти
Смєтуни потім будуть казати що вони за нього не голосували. А в підручниках напишуть що прийшов путін і всіх примусив обрати ЗЕ. Так само як зараз пишуть що 100 років тому прийшли росіяни. І ні слова про те як 73% замість обороняти Україну, тікали додому ділити панську землю зі словами " хай діти Петлюри воюють", "єту вайну началі палітікі"
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07.01.2022 11:13 Відповісти
Що ж на Майдан никто не идёт?
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07.01.2022 11:22 Відповісти
https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых.
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07.01.2022 02:39 Відповісти
я думаю, що то брехня, у в'язнів теж є родичі, і коли раптом виявиться, що багато з них раптом померли "від сердечної недостатності", або їх впізнають серед трупів в моргах, то дуже боком вилізе.
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07.01.2022 09:04 Відповісти
Аха, до 2014 тоже все думали что расія єто братья и никада не нападет. А потом резко поумнели и теперь они патриоты. Нет бы им умных людей послушать вовремя, так нет же- им долар па восемь и видимость стабильности от Зека была важней
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07.01.2022 11:18 Відповісти
Доллар по 8 и газ по 3грн и сейчас важней.
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07.01.2022 11:24 Відповісти
офігеть причинний зв'язок, між версією про зеків яких пустили мародерити і потім вбивали і нападом кацапів. якщо хтось і вважав їх братами, то той дурень, як ти бо на козлячом пишеш і розмовляєш.
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07.01.2022 12:15 Відповісти
Шановний! Я ніколи не викладаю інформацію, який немає підтвердження. Вибачте за некропостінг.
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08.01.2022 02:49 Відповісти
в )(уйла на додаток до Сіріі є ще один
"Дєнь пабєди"
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07.01.2022 02:53 Відповісти
ось )(уйло й спробував казахської крові!!
мабудь падлюка сидить облизується..
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07.01.2022 03:08 Відповісти
Да, без оружия на силовиков не попрёшь. Хотя у чеченцев получилось. Но у них был Дудаев
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07.01.2022 04:52 Відповісти
Десяток снайперских винтовок решит проблему. Кацапня разбежится, они же приехали "в тире" пострелять.
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07.01.2022 10:38 Відповісти
Я не до конца понимаю - протестующие там мирные или вооруженные? Я думаю, что этот вопрос у нас не достаточно освещен.
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07.01.2022 05:43 Відповісти
???
Ви не допускаєте, що це - різні категорії ?
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07.01.2022 06:40 Відповісти
Якщо державні чини захоплюють владу та зловживають нею, грабуючи і вбиваючи народ, то вони не кращі мародерів та вбивць.
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07.01.2022 06:40 Відповісти
Не знаю как в Казахстане в области прав человека, но в области развития государственности достаточно неплохо.
Не смотря на реверансы казахских властей перед хутиным, в Казахстане один гос язык - казахский.
Казахский язык движется в сторону перехода на латиницу, что для них правильно.
На севере, на месте самого большого русскоязычного города Целинограда, построена казахоязычная столица Казахстана.
Казахстан не признал Крым российским.

Развитие прав человека может повредить развитию их государственности на этом этапе. Например, русскоязычные могут потребовать свой язык как второй государственный.

Поэтому я не уверен, что эти события раскрутили не враги Казахстана.
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07.01.2022 06:28 Відповісти






https://t.me/vlastkz Vласть о главном
Уголовные дела были возбуждены по фактам организации и участия в массовых беспорядках. Досудебное расследование начали и по совершению акта терроризма.

Для этого по поручению президента создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора, куда вошли сотрудники МВД, КНБ и других силовых ведомств.

Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

Также Генпрокуратура ведёт сбор и фиксацию следов преступлений. Ведомство просит граждан сохранить фото- и видеозаписи совершенных правонарушений. При наличии дополнительной информации граждане могут обращаться по телефону 115.

https://t.me/vlastkz/9262 t.me/vlastkz/9262
16.2K viewsedited https://t.me/vlastkz/9262 Jan 6 at 21:16
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07.01.2022 06:39 Відповісти
Як страшно.

Згадується Майдан.
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07.01.2022 06:53 Відповісти
Погромы начались после отставки КМ , состоящего из назарбаевцев, и увольнения самого Назарбаева с должности «отца нации», что антиконституционно, согласно новой конституции. Клановость в Казахстане никто не отменил
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07.01.2022 07:51 Відповісти
Надо понимать, что клановость не только в Казахстане. У нас тоже ярко выраженная клановость.
Наши политики и "бизнесмены" на базе клана коммуно-комсомольской номенклатуры СССР, созданной для нас москвой из предателей и негодяев, которые ненавидели все украинское. Этот клан разделился на несколько по территориальному и иным признакам. Произошла еще модернизация с подключением криминальщины и по иным признакам.
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07.01.2022 11:05 Відповісти
Это не кровные кланы, эти персонажи с деревянными щитами на автоматы не пойдут, соберут чемоданы и сдрыснут на виллы в Испанию и дальше..
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07.01.2022 11:23 Відповісти
Справа в тому, що революції робляться в столиці. а провінції бунти.
Також іноземні журналісти перебувають більшість в столиці і диктаторський режим перешкоджає їх діяльності.
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07.01.2022 09:44 Відповісти
Пора перестать хохмить над серьезными делами, а то ведь будете и дальше скалиться, то можете не заметить, как обосрётесь.
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07.01.2022 09:45 Відповісти
Просто всех расстреляли - вот и вся "политика". Для таких мразей все просто, если с ними кто-то не согласен, то ему можно заткнуть рот разными способами, а если это не поможет застрелить , как собаку.
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07.01.2022 10:33 Відповісти
Где русский мир там всегда целая армия полицаев. Можно Афганистан оккупировать если всех их собрать.
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07.01.2022 10:45 Відповісти
Що тут скажеш, все на поверхні. Готуймося боротися за свою країну втричі більше.
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07.01.2022 10:51 Відповісти
https://dilo.net.ua/polityka/u-rf-vysunuly-kazahstanu-vymogu-shhodo-********/
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07.01.2022 10:53 Відповісти
Тепер казахи "*********" русню...
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07.01.2022 10:58 Відповісти
С Украины все началось, значит всему Украина и положит конец. Иначе думаю быть не может.
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07.01.2022 16:03 Відповісти
Людей пытаются в стойле держать .
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07.01.2022 23:14 Відповісти
А В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ РОССИЯ ПРИМЕНИТ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ ОТДАННЫЕ УКРАИНОЙ !!!
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08.01.2022 03:17 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, ЧТО СОБАКИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТОЯТ НА ОДНОМ МЕСТЕ И ИХ МОЖНО ХОТЬ ВЗРЫВАТЬ !!!
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08.01.2022 03:20 Відповісти
 
 