По протестувальниках в Аламати відкрили вогонь, є загиблі, - ЗМІ. ВIДЕО
Військові відкрили в Алмати вогонь по мародерах та мирних протестувальниках.
Про це повідомив у твітері журналіст ВВС News Абдужаліл Абдурасулов, інформує Цензор.НЕТ.
Також він уточнив, що "на площі триває справжня битва".
"Наскільки я можу судити - звук пострілів, кулеметів на додаток до світлошумових гранатів і чогось, що звучить як феєрверк", - зазначив Абдурасулов.
"Радио Азаттык" повідомляє, що військові застосовують зброю не лише проти мародерів, а й проти мирних протестувальників.
Пізніше російська служба ВВС повідомила, що бій у центрі Алмати "в основному закінчився, протестувальники вбиті або розбіглися".
This is what it is like in #Almaty tonight #Kazakhstan pic.twitter.com/L5KfehIrQf— Abdujalil A (@abdujalil) January 6, 2022
Топ коментарі
+52 napalm
показати весь коментар07.01.2022 01:32
+50 Maxim Sobolsky
показати весь коментар07.01.2022 01:52
+40 Evgeny N
показати весь коментар07.01.2022 01:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дичь какая-то....
Після 15-20 років при владі та "обнулениях" віддасть наказ стріляти по українцях.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
Цікаво: а баби цих "аніматорів" ще стільки наплодять? Бо їм же ще УРСР відновлювати, допоки Вава д'Єрмаков при владі... А тут схрони, краївки, добрі партизани...
Доречі! А де наш гідрант? Де заяви, відосики з собачками та скумбрвєю по 8? Втомилося недолуге? Треба ще 100500 відпусток провести? Чи в Буковелі Бєня наказав мовчати?
Що маємо? Річниця Томосу - тиша, Казахстан - тиша, перемовини кремлядів стосовно України без України - тиша... Зате які тренажери та собачки коло хриплосика!
Смєтуни, ви ще жерете, ладно маститься на хліб і піввареника??? Ну приємного вам! Сподіваюсь, що на пляшку ви будете сідати з таким же настроєм, як і йшли голосувати весною 2019-го
-у Казахстані скраплений газ подорожчав у два рази-той люди не задоволені
-в нас "скумбрія" подешевшала у 10!!!!разів та яловичина по-двадьцять!!
І все завдяки Зенелоху!!
"Дєнь пабєди"
мабудь падлюка сидить облизується..
Ви не допускаєте, що це - різні категорії ?
Не смотря на реверансы казахских властей перед хутиным, в Казахстане один гос язык - казахский.
Казахский язык движется в сторону перехода на латиницу, что для них правильно.
На севере, на месте самого большого русскоязычного города Целинограда, построена казахоязычная столица Казахстана.
Казахстан не признал Крым российским.
Развитие прав человека может повредить развитию их государственности на этом этапе. Например, русскоязычные могут потребовать свой язык как второй государственный.
Поэтому я не уверен, что эти события раскрутили не враги Казахстана.
https://t.me/vlastkz Vласть о главном
Уголовные дела были возбуждены по фактам организации и участия в массовых беспорядках. Досудебное расследование начали и по совершению акта терроризма.
Для этого по поручению президента создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора, куда вошли сотрудники МВД, КНБ и других силовых ведомств.
Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.
Также Генпрокуратура ведёт сбор и фиксацию следов преступлений. Ведомство просит граждан сохранить фото- и видеозаписи совершенных правонарушений. При наличии дополнительной информации граждане могут обращаться по телефону 115.
https://t.me/vlastkz/9262 t.me/vlastkz/9262
16.2K viewsedited https://t.me/vlastkz/9262 Jan 6 at 21:16
Згадується Майдан.
Наши политики и "бизнесмены" на базе клана коммуно-комсомольской номенклатуры СССР, созданной для нас москвой из предателей и негодяев, которые ненавидели все украинское. Этот клан разделился на несколько по территориальному и иным признакам. Произошла еще модернизация с подключением криминальщины и по иным признакам.
Також іноземні журналісти перебувають більшість в столиці і диктаторський режим перешкоджає їх діяльності.