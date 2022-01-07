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"Слуга народа" Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой. Скриншот

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко 7 января, на Рождество, поздравил украинцев с Пасхой.

Заметив ошибку, он удалил сообщение, а затем написал новое. Об этом информирует OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.

Утром в пятницу на Facebook-странице Тищенко появилось сообщение, в конце которого было написано "Христос Воскрес". Полный текст выглядел так:

"Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Котлета – это митбол. Мы диктуем новые тренды", – "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Следует отметить, что "Христос Воскрес" – это пасхальное поздравление. Этот обычай наиболее распространен среди православных. Таким образом, они приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение следующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой: "Воистину воскрес!".

Через некоторое время Тищенко заметил свою ошибку и удалил сообщение. А позже опубликовал новое с таким текстом:

"Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!".

Слуга народа Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой 01
Слуга народа Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой 02

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Топ комментарии
+47
Боже дякую що Украаїна ще тримається коли країною кирують ось такі довбойоби
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07.01.2022 12:01
+37
Хорошо хоть не написал в конце: "Христос воскрес, а попа как у Ким"
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07.01.2022 12:02
+32
Гарних "слуг" ви собі обрали...
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07.01.2022 11:59
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Коля-котлета,як завжди,у своєму амплуа-дебіла
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07.01.2022 12:42 Ответить
йому кращe жувати нiж говорити
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07.01.2022 13:45 Ответить
Замість мозку мітболи
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07.01.2022 12:43 Ответить
протухшi
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07.01.2022 13:46 Ответить
Что посеешь - то пожнешь...Про в кошмаре не могло присниться что в государстве набралось аж 73% которые избрали эту зеленую гопоту,теперь всем приходится расплачиваться за такой выбор.Посмешище на всю планету Вы сделали это вместе - ржите!!!
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07.01.2022 12:44 Ответить
Може, хто розповість, що це за істота?
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07.01.2022 12:47 Ответить
Это Коля-котлета, кажется? Пардон - митболл. Хотя я в сортах зелени не разбираюсь, могу ошибаться.
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07.01.2022 13:39 Ответить
Мико́ла Микола́йович Ти́щенко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 17 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 ресторатор , спортсмен.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний депутат України 9-го скликання. Заступник голови фракції «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
кажуть що Зe його слухає нe мeншe нiж Єрмака
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07.01.2022 13:49 Ответить
Якийсь презер.
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07.01.2022 14:17 Ответить
А ещё лучше, не прикидывайтесь дурачком.
Наконец-то, с забуха вылезли за 2,5 года?
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07.01.2022 15:12 Ответить
Людмило, немає ніякого сенсу відслідковувати ворушіння подібної безмозкої істоти, і те, що мені невідоме тупе обличчя цього довбня - це явно мій плюс. У Вас може виникнути питання, а чиї ж дії у такому випадку треба відслідковувати? Скоріш за все, не відкрию Америки: розумних людей, справжніх патріотів своєї країни.
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07.01.2022 16:57 Ответить
И ТАКИЕ ОЛИГОФРЕНЫ СИДЯТ В ВР !!!!!!??
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07.01.2022 12:47 Ответить
Министр церковно-пищевой промышленности.
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07.01.2022 13:17 Ответить
Зебіл пля!
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07.01.2022 12:49 Ответить
Ну, і придурок ЗЕлений!
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07.01.2022 12:52 Ответить
воистину акбар , коля
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07.01.2022 13:01 Ответить
Организм его тоже считает "мощным человеком".Яблоко от яблони.
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07.01.2022 13:09 Ответить
Напевне перебрав коксу.
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07.01.2022 13:12 Ответить
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07.01.2022 13:15 Ответить
Мистер Митбол !
Не отличает вареник от тефтели.
Да и не всё ли равно, чем стругать, да?
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07.01.2022 13:16 Ответить
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07.01.2022 13:33 Ответить
Волынская резня.
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07.01.2022 13:36 Ответить
А это к чему?
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07.01.2022 13:43 Ответить
Як еталон відповіді-пердіння в калюжу.
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07.01.2022 14:18 Ответить
Да, было и такое (Што?)
Просто не до всех доходит.
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07.01.2022 15:33 Ответить
Сила традицій, або чи можна говорити про "Різдвяний час". Записки консерватора.

https://www.youtube.com/watch?v=lixIYEUJ6Z0
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07.01.2022 13:42 Ответить
Він на перед привітав, це так задумано було.
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07.01.2022 13:45 Ответить
Коля Оболонский показал Украине дупу. А дупа нівроку, за день не объедешь.
Фу, какая гадость!
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07.01.2022 13:45 Ответить
Киевские миллионеры поздравили богача Александра Меламуда, снявшись в похабном клипе

Роли в клипе исполнил весь цвет столичного украинского бизнеса - Гарик Корогодский, Михаил Шпильман, Ефим Гологорский, Александр Городецкий, Марк Шапиро, Дмитрий Сандлер, Роман Гологорский, Михаил Голубицкий, Александр Кац, Роман Блиндер, Елена Воровская,

Действие отвязного видео происходит в общественном туалете.

В клипе украинские миллионеры испражняются, нюхают кокаин, поливают кетчупом резиновую куклу из секс-шопа.

Весёлые «еврейцы-эпикурейцы», сняв трусы, показывают голые задницы и вертят на причинном месте *******, напевая «Саша Меламуд, он был очень худ!».

Заканчивается всё это безобразие появлением уборщицы, обкладывающих распоясавшихся богачей матом.

Клип здесь: http://eg.ru/daily/melochi/24056/

http://eg.ru/

http://rama.com.ua/kievskie-millioneryi-pozdravili-bogacha-aleksandra-melamuda-snyavshis-v-pohabnom-klipe/
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07.01.2022 13:47 Ответить
Яка нахрін різниця,родився чи помер,чи воскрес,для обрізаних головне ,щоб кесарево не пройшло мимо кесаря!
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07.01.2022 13:59 Ответить
"А какая разница?!"
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07.01.2022 14:00 Ответить
И этого урода придется терпеть еще 2 года...
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07.01.2022 14:14 Ответить
коля митбол в своем репертуаре
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07.01.2022 14:17 Ответить
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07.01.2022 14:47 Ответить
А-ХА-ХА ! и ЭТО САМЫЙ УМНЫЙ СРЕДИ ДЕБИЛОВ !!!?!
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07.01.2022 14:53 Ответить
Ну а що з дебіла взяти,окрім аналізів?
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07.01.2022 15:13 Ответить
Та зебіл навіть паркан сечі на аналізи нормально здати не зможе
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07.01.2022 17:43 Ответить
так это он еще мордой в салате с прошлого года ! не судите строго
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07.01.2022 15:35 Ответить
Тупий дебіл!
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07.01.2022 16:06 Ответить
Для зедебілоїдів какая разніца? Чи народився, чи воскрес. А от каклєта і мітбол - так, це велика різниця!
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07.01.2022 17:00 Ответить
одне й те саме як по миколі )))
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08.01.2022 02:35 Ответить
Скільки це буде тривати? Вже , навіть, не смішно.Скільки такі розумово відсталі будуть нас соромити?
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07.01.2022 20:19 Ответить
Коля- ипанько. Кто-то ожидал от него другого?!
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07.01.2022 20:34 Ответить
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08.01.2022 02:28 Ответить
дякую за новину - сміялися всі
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08.01.2022 02:31 Ответить
"Христос воскресе" - не звертайте увагу на слугу - він необразований палікмахтер...
"вcрэтил тетку Секлэту, так вона просыла пэрэдать вам, Микола Тищенко, шо вы тупий довбень."
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08.01.2022 07:15 Ответить
а это не тот депутат который обдолбанный полицейских соблазнял? Типа я не остання людина )))дайте посмоктать )))))
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11.01.2022 20:19 Ответить
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