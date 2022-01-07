"Слуга народу" Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем. Скріншот

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко 7 січня, на Різдво, привітав українців із Великоднем.

Помітивши помилку, він видалив допис, а потім написав новий. Про це повідомляє OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

Зранку в п'ятницю на Facebook-сторінці Тищенка з'явився допис, наприкінці якого було написано "Христос Воскрес". Повний текст виглядав так:

"Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!".

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Варто зазначити, що "Христос Воскрес" – це великоднє вітання. Цей звичай найпоширеніший серед православних. Таким чином вони вітають один одного в перший день Великодня і протягом наступних сорока днів. Відповідати на таке вітання слід фразою: "Воістину воскрес!".

Через якийсь час Тищенко помітив свою помилку та видалив допис. А пізніше опублікував новий із таким текстом:

"Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!".



