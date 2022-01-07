"Слуга народу" Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем. Скріншот
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко 7 січня, на Різдво, привітав українців із Великоднем.
Помітивши помилку, він видалив допис, а потім написав новий. Про це повідомляє OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.
Зранку в п'ятницю на Facebook-сторінці Тищенка з'явився допис, наприкінці якого було написано "Христос Воскрес". Повний текст виглядав так:
"Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати! Христос Воскресе!".
Варто зазначити, що "Христос Воскрес" – це великоднє вітання. Цей звичай найпоширеніший серед православних. Таким чином вони вітають один одного в перший день Великодня і протягом наступних сорока днів. Відповідати на таке вітання слід фразою: "Воістину воскрес!".
Через якийсь час Тищенко помітив свою помилку та видалив допис. А пізніше опублікував новий із таким текстом:
"Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!".
Будь ласка, зачекайте...
кажуть що Зe його слухає нe мeншe нiж Єрмака
Наконец-то, с забуха вылезли за 2,5 года?
Не отличает вареник от тефтели.
Да и не всё ли равно, чем стругать, да?
Просто не до всех доходит.
https://www.youtube.com/watch?v=lixIYEUJ6Z0
Фу, какая гадость!
Роли в клипе исполнил весь цвет столичного украинского бизнеса - Гарик Корогодский, Михаил Шпильман, Ефим Гологорский, Александр Городецкий, Марк Шапиро, Дмитрий Сандлер, Роман Гологорский, Михаил Голубицкий, Александр Кац, Роман Блиндер, Елена Воровская,
Действие отвязного видео происходит в общественном туалете.
В клипе украинские миллионеры испражняются, нюхают кокаин, поливают кетчупом резиновую куклу из секс-шопа.
Весёлые «еврейцы-эпикурейцы», сняв трусы, показывают голые задницы и вертят на причинном месте *******, напевая «Саша Меламуд, он был очень худ!».
Заканчивается всё это безобразие появлением уборщицы, обкладывающих распоясавшихся богачей матом.
Клип здесь: http://eg.ru/daily/melochi/24056/
http://eg.ru/
http://rama.com.ua/kievskie-millioneryi-pozdravili-bogacha-aleksandra-melamuda-snyavshis-v-pohabnom-klipe/
"вcрэтил тетку Секлэту, так вона просыла пэрэдать вам, Микола Тищенко, шо вы тупий довбень."