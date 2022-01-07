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Все области Украины - в "желтой" зоне эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Все области Украины - в

Все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, самый высокий показатель уровня заболеваемости зафиксирован в Киеве – 371 при норме в 75 на 100 тыс. населения, а самый низкий – в Херсонской (69) и Днепропетровской (66) областях.

Самый высокий показатель уровня охвата тестированием был зафиксирован в Киеве – 2303 при норме в 300 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Днепропетровской области (403).

Самый высокий показатель уровня госпитализаций зафиксирован в Черниговской области, а самый низкий – в Запорожской.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом был зафиксирован в Ивано-Франковской области – 39,5%, а самый низкий – в Запорожской области (10,7%).

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Все области Украины - в желтой зоне эпидопасности, - Минздрав 01

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Интересно, а в Казахстане сейчас вакцинируют? Как думаете?
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07.01.2022 12:10 Ответить
хиба шо свинцом...
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07.01.2022 12:11 Ответить
У меня вопрос: а что делают Херсонская и Днепропетровская в жёлтой зоне?
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07.01.2022 12:40 Ответить
Чекають на вихід оймякрона з відпустки, шлюшко ж казав, що у другій половини січня нам усім настане оймякрон. Все згідно з розкладом.
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07.01.2022 14:20 Ответить
Живу в Чернігові, з початку листопада, після спаду сезонної захворюваності, ковіду не чутно і не видно... Звідки беруть ту статистику????
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07.01.2022 14:44 Ответить
 
 