Всі області України - у "жовтій" зоні епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Все регіони України наразі знаходяться у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Так, найвищий показник рівня захворюваності зафіксований у Києві - 371 при нормі в 75 на 100 тис. нас., а найнижчий - у Херсонській (69) та Дніпропетровській (66) областях.
Найвищий показник рівня охоплення тестуванням був зафіксований у Києві - 2303 при нормі в 300 на 100 тис. нас., найнижчий - у Дніпропетровській області (403).
Найвищий показник рівня госпіталізацій зафіксований у Чернігівській області, а найнижчий - у Запорізькій.
Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем був зафіксований в Івано-Франківській області - 39,5%, а найнижчий - у Запорізькій області (10,7%).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар07.01.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 0
Підлога Маккартні
показати весь коментар07.01.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 0
Eugen Mk
показати весь коментар07.01.2022 12:40 Відповісти Мені подобається 0
Erlich Bachman
показати весь коментар07.01.2022 14:20 Відповісти Мені подобається 0
Лариса Ленько
показати весь коментар07.01.2022 14:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...