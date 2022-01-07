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ВООЗ (769) Гебреєсус (166) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

"Омікрон" не можна називати легким, цунамі нових випадків величезне, - ВООЗ

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" не можна називати легким.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Недавні дослідження показують, що "Омікрон" рідше спричиняє серйозні захворювання людей, ніж попередні штами. Але рекордна кількість людей, які захворіли на нього, поставила системи охорони здоров’я під серйозний тиск.

"Хоча "Омікрон" видається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо для тих, хто вакцинований, це не означає, що його слід віднести до категорії легкого", - сказав Гебреєсус.

"Як і попередні варіанти, Omicron шпиталізує і вбиває людей. Насправді, цунамі таких випадків настільки велике та швидке, що воно переповнює системи охорони здоров’я по всьому світу", - додав голова ВООЗ.

Також читайте: Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький

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Топ коментарі
+18
концепція змінилась. відчувається певна криза нових ідей.
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07.01.2022 11:13
+9
Цунами новых уколов бесконечно! Ваксеры должны быть довольны.
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07.01.2022 11:19
+8
Прямое лобирование фарм компаний через государственные институты,только что по тв слушал шляшка бустер будит обьязателен всем совершеннолетним и только файзером или модерной,более безопасные вакцины якобы не действуют,смотрите ситуацию по всему миру несмотря на принудительную вакцинацию хрен знает чем ковид только набирает обороты,будут ставить раком вплоть до того что придется колоться каждый день,мое личное мнение вкалывая всякий шмурдяк который называли вакцинами преднамеренно заражали здоровых людей обеспечивая себе зароботок на будущее ,надо колоть,колоть,и колоть.Форумчане в какой там норе запрятался валерик проплаченный грефф,который тут топил за то что те кто против вакцинации или имеет свое мнение насчет вакцинации надо вешать и убивать на каждом углу,валерик ты где ?
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07.01.2022 12:20
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концепція змінилась. відчувається певна криза нових ідей.
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07.01.2022 11:13 Відповісти
Це нагадує переляканого бійця, що тисне на цингель, поки не спорожнить магазин
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07.01.2022 12:03 Відповісти
Чим більше штамов, тим більше грошей. Ця піраміда дужче за піраміду МММ в 90-х роках.
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07.01.2022 11:17 Відповісти
Прямое лобирование фарм компаний через государственные институты,только что по тв слушал шляшка бустер будит обьязателен всем совершеннолетним и только файзером или модерной,более безопасные вакцины якобы не действуют,смотрите ситуацию по всему миру несмотря на принудительную вакцинацию хрен знает чем ковид только набирает обороты,будут ставить раком вплоть до того что придется колоться каждый день,мое личное мнение вкалывая всякий шмурдяк который называли вакцинами преднамеренно заражали здоровых людей обеспечивая себе зароботок на будущее ,надо колоть,колоть,и колоть.Форумчане в какой там норе запрятался валерик проплаченный грефф,который тут топил за то что те кто против вакцинации или имеет свое мнение насчет вакцинации надо вешать и убивать на каждом углу,валерик ты где ?
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07.01.2022 12:20 Відповісти
Тут їх ціла зграя. Список довгий.
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07.01.2022 14:54 Відповісти
Цунами новых уколов бесконечно! Ваксеры должны быть довольны.
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07.01.2022 11:19 Відповісти
Эх, засушить бы этого гербария, или сдать на опыты в крематорий. Жаль некому.
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07.01.2022 11:23 Відповісти
Жив був хлопчина, що розум шукав
Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.
Треба, він каже, з розгону об стіну
Шмякнутись точно, пускаючи піну.
Мабуть, що першого разу замало,
Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.
Розум тоді має зразу з'явитись.
Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.
Може разів три чи п'ять допоможуть,
Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.
Шостий - то зовсім залізобетонно,
Мудрість залиє усіх поголовно.
Ну, а якщо це не допомогло
Ти розженись - і об стіну в гімно.
Треба ж робити одне і те саме,
Що результат не давало роками.
Треба побільше на граблях стрибати,
Має воно врешті ж допомагати…
Розум з'явився і мудрість прийшла.
В землю сиру закопали хлоп'я.
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07.01.2022 11:24 Відповісти
Тобто, ваші вакцини- це фейк.
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07.01.2022 11:33 Відповісти
Ні в якому разі! Ви що! Просто треба частіше колоти, бажано щотижнево.
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07.01.2022 11:39 Відповісти
Мои знакомые близкие и дальные с игнором вакцинации умничали.А сейчас лежат в земле, и не возникают.Живити своим умом.
Христос Народився!Славімо Його!
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07.01.2022 11:43 Відповісти
Огаога, кто про што, а ковидобес про прививачке
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07.01.2022 12:04 Відповісти
у обычного ОРЗ количество заражений не меньше. И шо теперь делать?) Кричать караул, спасите и покупать ваши вакцины?
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07.01.2022 11:43 Відповісти
Ну вобщем как я понимаю идея именно такая
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07.01.2022 12:05 Відповісти
Ну или воевать. Разве свободу кто-то приносит на блюдечке ? Чтобы избавиться от "ковидной" афёры, нужна поголовная замена нынешних "политиков" на патриотов.
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07.01.2022 12:07 Відповісти
Так почему тогда он досих пор не ОСУДИЛ КИТАЙ, с его лабораториями, за создание и распространение вируса????????? Как и весь мир ничего не сделал против Китая?
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07.01.2022 11:44 Відповісти
То то и оно. Просто Китай віполнил заказ "хозяев мира". Кто же его накажет? Его наградят.
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07.01.2022 11:52 Відповісти
Правда, всё пошло не по плану: хозяева хотели назначить Китай "мировым полицейским", разрушив для этого Америку. В реальности, Китай стал мировым изгоем; сейчас запасается продуктами, и готовится воевать. Его сфера влияния сжимается: в Казахстане, например, назарбаевский клан (китайские шестёрки) потерял власть за какие-то несколько дней.
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07.01.2022 12:15 Відповісти
Та вы шо? таки изгоем? А я вот купила ауто тесты ковидные, так китайскиу. ВСЁ китайскоею
Извините, если вы не в курсе происходящего - то не пишите ерунды. Надо не повторять чтью то чушь, а анализировать ФАКТЫ.
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07.01.2022 12:30 Відповісти
А зачем вам эти тесты ? Вы тоже из секты верующих в "ковид" ?
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07.01.2022 12:35 Відповісти
Можно я не буду отвечать на вопрос , поставленный в такой тональности? Тем более тому, кто слепо не видит, что вирус существует.
Или вы не в состоянии разделить 2 проблемы - реальный вирус и странную вакцинацию?

И потом - вы говорили о Китае, а вы соскоччили с теми.
реально, как вы задалбываете, пустоголовые идиоты, не умеющие анализировать ситуацию. Без обидок, это не персонально о вас.
Но как то поднапрягает количество идиотов.
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07.01.2022 12:40 Відповісти
Чтобы отказаться от какой-либо гипотезы, необходим единственный факт, противоречащий этой гипотезе. Не один, а несколько фактов доказывают ложность гипотезы о существовании «COVID-19».

19 июля 2020 года в Мельбурне был издан указ, согласно которому все население должно носить маски для лица под предлогом «остановить распространение COVID-19». У мандата было три исключения:
- для детей до 12 лет;
- для людей, занимающихся бегом трусцой; а также
- для велосипедистов.

Эти исключения были абсолютно нелепыми с научной точки зрения, особенно с учетом того, что «COVID-19» был объявлен вирусом, передающимся по воздуху и поражающим в первую очередь дыхательные пути.
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07.01.2022 12:44 Відповісти
1. Это первый в истории вирус, который может считать до двенадцати и не атаковать детей до этого возраста.
2. Вирус каким-то образом может выделять людей, выполняющих определенную физическую нагрузку, а именно: бег трусцой, и воздерживаться от нападения на этих людей.
3. Кроме того, вирус может определить, что человек едет на велосипеде, и держаться подальше от этого человека.

Общеизвестно, что вирусные инфекционные заболевания, передающиеся через дыхательные пути, в первую очередь поражают детей. Так было, например, с корью: до того, как была разработана вакцина, эта болезнь была эндемичной, и дети всегда были основными жертвами этой болезни. Поскольку «COVID-19» считается вирусом, поражающим дыхательные пути, но дети, тем не менее, не были обязаны носить маски, очевидно, что большая часть этой возрастной группы неизбежно была бы инфицирована.
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07.01.2022 12:45 Відповісти
Поскольку вирус считается исключительно опасным, уносящим миллионы жизней по всему миру, статистически очевидно:

- часть населения в возрасте до 12 лет неминуемо заразилась бы этим вирусом и умерла от него;
- другая часть выжила бы, но лишь после серьёзного заболевания;
- а также многие из выживших пострадали бы от долгосрочных негативных последствий для своего здоровья.

На самом деле, таких случаев (включая смерть или госпитализацию) среди детей вообще не было. Все они живы-здоровы. Ни один из них не был атакован «вирусом COVID-19».
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07.01.2022 12:45 Відповісти
Две другие категории населения: люди занимающиеся бегом трусцой, а также велосипедисты - еще более уязвимы: их дыхательные пути интенсивно работают, и опасный вирус, предположительно присутствующий в воздухе, заразил бы до 100% из них. На самом деле не было сообщено ни о едином случае. Ни смертей, ни госпитализаций, ни случаев заболевания. Ничего вообще.
---

Ну так где ваш вирус-то ?
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07.01.2022 12:46 Відповісти
Я не буду спорить и терять время. Это ни к чему. Зачем стучаться в закрытую наглухо дверь?
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07.01.2022 13:08 Відповісти
Да, спорить с учебником математики - совершенно бесполезное занятие.
Кстати: ваш Президент Макрон в курсе что его действия подпадают под юрисдикцию Нюрнбергского Кодекса и Конвенции о Предотвращении Геноцида и Наказании за Преступления Геноцида ?
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07.01.2022 13:16 Відповісти
Я не голосовала за макрона. Я не знаю, что ему известно. Не вы ли лично будете его карать?
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07.01.2022 13:19 Відповісти
Нет, ну кто я такой ? Проблемой наказания международных преступников, виновных в "ковидной" афёре, занимаются очень серьёзные люди. Первым делом они грохнут коммунистический Китай. Ну а дальше - как пойдёт. Я не знаю как у них организован список.
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07.01.2022 13:24 Відповісти
Ну а кто их будет наказывать? Они сами себя будут наказывать? Или кто?
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07.01.2022 13:28 Відповісти
Вы, по-видимому, не в курсе что группа сенильных стариков, возомнивших себя "элитой планеты", потеряла возможность неограниченного печатания денег. И сейчас её постепенно нейтрализуют. Уж слишком они опасны. Барановирус вон выдумали какой-то, и всю планету в хаос погрузили.
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07.01.2022 13:31 Відповісти
Преступники, виновные в ковидной афере( и сознательной порче препаратами, ошибочно называемыми "прививками" , иммунитета и здоровья миллиардов людей) - это правительства большинства стран, все СМИ и хозяева интернета.
Кто же в состоянии весь этот кагал наказать.
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08.01.2022 01:14 Відповісти
"Ни смертей, ни госпитализаций, ни случаев заболевания. Ничего вообще."
Кто-то врет и не краснеет.
https://www.insidethegames.biz/articles/1101694/cyclist-antonelli-dies-from-coronavirus Tributes paid to cyclist Antonelli after death from coronavirus aged 21
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07.01.2022 14:06 Відповісти
Правительство Италии виновно в массовом убийстве стариков, в самом начале "ковидной" афёры. Их просто убили методом "подложить под вентилятор". Любая "информация" из Италии является ложью.
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07.01.2022 14:17 Відповісти
Это ты на кофейной гуще нагадал, конспиролог?
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07.01.2022 14:43 Відповісти
Не забывай: ты соучастник. Гитлеровцы тоже отпирались: "я просто выполнял приказ !"
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07.01.2022 14:19 Відповісти
По поводу того, что твою брехню разоблачили ничего написать не можешь? Понятно.
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07.01.2022 14:40 Відповісти
В штате Виктория живут несколько миллионов человек.
Итальянские фантазии меня не интересуют.
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07.01.2022 14:51 Відповісти


Чтобы отказаться от какой-либо гипотезы, необходим единственный факт, противоречащий этой гипотезе.
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07.01.2022 20:25 Відповісти
Совершенно верно. Нужно купить носовой платок тому кто чихнул.
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07.01.2022 21:12 Відповісти
Его случай тоже опроверг гипотезу этого фантазера:


Две другие категории населения: люди занимающиеся бегом трусцой, а также велосипедисты - еще более уязвимы: их дыхательные пути интенсивно работают, и опасный вирус, предположительно присутствующий в воздухе, заразил бы до 100% из них. На самом деле не было сообщено ни о едином случае. Ни смертей, ни госпитализаций, ни случаев заболевания. Ничего вообще.
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07.01.2022 21:29 Відповісти
Совершенно верно: человеку ткнули палкой в нос, и она показала что-то там "положительное". Покойный президент Танзании тоже ткнул палкой - в папайю. И она тоже оказалась положительной.
Ты претендуешь тут на роль биолога, но делаешь вид что не знаешь что такое "false positive".
Oчень некрасиво, Антип. Прям приёмы дешёвого шулера.
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07.01.2022 21:34 Відповісти
Прием шулера - считать все факты, которые не нравятся, ошибочными. Как это делаешь ты.
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07.01.2022 22:55 Відповісти
А теперь о еще немного о "неболеющих" велосипедистах
https://www.abc.net.au/news/2020-10-23/michael-matthews-coronavirus-during-giro-ditalia/12804088 Australian cyclist Michael Matthews was halfway through the Giro d'Italia when he tested positive for COVID-19
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07.01.2022 20:41 Відповісти
И что ? Разве он лежачий, или помер ?
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07.01.2022 21:11 Відповісти
Его случай опроверг гипотезу этого фантазера:


Две другие категории населения: люди занимающиеся бегом трусцой, а также велосипедисты - еще более уязвимы: их дыхательные пути интенсивно работают, и опасный вирус, предположительно присутствующий в воздухе, заразил бы до 100% из них. На самом деле не было сообщено ни о едином случае. Ни смертей, ни госпитализаций, ни случаев заболевания. Ничего вообще.
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07.01.2022 21:28 Відповісти
Повторяешься. Смени пластинку.
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07.01.2022 21:35 Відповісти
Я не виноват, что нашел два разных факта, опровергающих твою гипотезу. Так что менять пластинку придется тебе.
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07.01.2022 22:05 Відповісти
Ты ничего не нашёл. Ни одного заболевшего в Мельбурне ребёнка, велосипедиста или любителя бега трусцой. Две последние категории должны были заболеть в подавляющем большинстве, если бы "вирус" не был выдумкой.
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07.01.2022 22:11 Відповісти
Для заражения человека ковидом кто-то заболевший должен находиться на расстоянии менее 1,5 метра. Для бегунов и велосипедистов во время их занятий это довольно редкая ситуация. У заболевшего падает сатурация и даже когда в обычной жизни такие симптомы не проявляются, но бегать или ездить на велике в таком состоянии очень проблематично.
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07.01.2022 22:53 Відповісти
"Для заражения человека ковидом кто-то заболевший должен находиться на расстоянии менее 1,5 метра. "

Tы вообще в своём уме ? Каждый вирус носит в кармане линейку, и отмеряет полтора метра ?
Иди уже своей дорогой, пока тебя тут не признали официально сумасшедшим.
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07.01.2022 23:05 Відповісти
А ты что, в школе хреново учился и, наверное, ситаешь, что каждая пуля, вылетая из ствола оружия, захватывает линейку, чтобы знать, когда упасть на землю? Это происходит согласно законов физики.
На все тела, в т.ч. и на каждую каплю жидкости, в т.ч. и на те, в которых находится вирус, действует сила гравитации. И за время, за которое они пролетают 1,5 м по горизонтали, они оппускаются настолько низко, что не попадают в дыхательные пути другого человека.
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07.01.2022 23:59 Відповісти
У Вас с головой все нормально? Какя могу что-то знать о местонахождении человека, о котором я знаю только ник на цензоре? Вы знаете о нем столько же, сколько и я.
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08.01.2022 08:26 Відповісти
"Пандемия" закончится с ликвидацией ВОЗ.
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07.01.2022 12:05 Відповісти
А як їм відноситися до деяких екземплярів, які не здатні зрозуміти це:
Недавні дослідження показують, що "Омікрон" рідше спричиняє серйозні захворювання людей, ніж попередні штами. Але рекордна кількість людей, які захворіли на нього, поставила системи охорони здоров'я під серйозний тиск. Джерело:
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08.01.2022 08:29 Відповісти
Шоб вы там провалились со своими омикронами. Я пошёл в спортзал.
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07.01.2022 13:08 Відповісти
Короче, начальник ВОЗ знает, что это конец эпидемии, от омикрона, как я понял, умирают меньше чем от гриппа.
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08.01.2022 05:12 Відповісти
 
 