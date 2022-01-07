"Омікрон" не можна називати легким, цунамі нових випадків величезне, - ВООЗ

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" не можна називати легким.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Недавні дослідження показують, що "Омікрон" рідше спричиняє серйозні захворювання людей, ніж попередні штами. Але рекордна кількість людей, які захворіли на нього, поставила системи охорони здоров’я під серйозний тиск.

"Хоча "Омікрон" видається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо для тих, хто вакцинований, це не означає, що його слід віднести до категорії легкого", - сказав Гебреєсус.

"Як і попередні варіанти, Omicron шпиталізує і вбиває людей. Насправді, цунамі таких випадків настільки велике та швидке, що воно переповнює системи охорони здоров’я по всьому світу", - додав голова ВООЗ.

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