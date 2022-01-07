"Омікрон" не можна називати легким, цунамі нових випадків величезне, - ВООЗ
Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" не можна називати легким.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Недавні дослідження показують, що "Омікрон" рідше спричиняє серйозні захворювання людей, ніж попередні штами. Але рекордна кількість людей, які захворіли на нього, поставила системи охорони здоров’я під серйозний тиск.
"Хоча "Омікрон" видається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо для тих, хто вакцинований, це не означає, що його слід віднести до категорії легкого", - сказав Гебреєсус.
"Як і попередні варіанти, Omicron шпиталізує і вбиває людей. Насправді, цунамі таких випадків настільки велике та швидке, що воно переповнює системи охорони здоров’я по всьому світу", - додав голова ВООЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.
Треба, він каже, з розгону об стіну
Шмякнутись точно, пускаючи піну.
Мабуть, що першого разу замало,
Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.
Розум тоді має зразу з'явитись.
Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.
Може разів три чи п'ять допоможуть,
Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.
Шостий - то зовсім залізобетонно,
Мудрість залиє усіх поголовно.
Ну, а якщо це не допомогло
Ти розженись - і об стіну в гімно.
Треба ж робити одне і те саме,
Що результат не давало роками.
Треба побільше на граблях стрибати,
Має воно врешті ж допомагати…
Розум з'явився і мудрість прийшла.
В землю сиру закопали хлоп'я.
Христос Народився!Славімо Його!
Извините, если вы не в курсе происходящего - то не пишите ерунды. Надо не повторять чтью то чушь, а анализировать ФАКТЫ.
Или вы не в состоянии разделить 2 проблемы - реальный вирус и странную вакцинацию?
И потом - вы говорили о Китае, а вы соскоччили с теми.
реально, как вы задалбываете, пустоголовые идиоты, не умеющие анализировать ситуацию. Без обидок, это не персонально о вас.
Но как то поднапрягает количество идиотов.
19 июля 2020 года в Мельбурне был издан указ, согласно которому все население должно носить маски для лица под предлогом «остановить распространение COVID-19». У мандата было три исключения:
- для детей до 12 лет;
- для людей, занимающихся бегом трусцой; а также
- для велосипедистов.
Эти исключения были абсолютно нелепыми с научной точки зрения, особенно с учетом того, что «COVID-19» был объявлен вирусом, передающимся по воздуху и поражающим в первую очередь дыхательные пути.
2. Вирус каким-то образом может выделять людей, выполняющих определенную физическую нагрузку, а именно: бег трусцой, и воздерживаться от нападения на этих людей.
3. Кроме того, вирус может определить, что человек едет на велосипеде, и держаться подальше от этого человека.
Общеизвестно, что вирусные инфекционные заболевания, передающиеся через дыхательные пути, в первую очередь поражают детей. Так было, например, с корью: до того, как была разработана вакцина, эта болезнь была эндемичной, и дети всегда были основными жертвами этой болезни. Поскольку «COVID-19» считается вирусом, поражающим дыхательные пути, но дети, тем не менее, не были обязаны носить маски, очевидно, что большая часть этой возрастной группы неизбежно была бы инфицирована.
- часть населения в возрасте до 12 лет неминуемо заразилась бы этим вирусом и умерла от него;
- другая часть выжила бы, но лишь после серьёзного заболевания;
- а также многие из выживших пострадали бы от долгосрочных негативных последствий для своего здоровья.
На самом деле, таких случаев (включая смерть или госпитализацию) среди детей вообще не было. Все они живы-здоровы. Ни один из них не был атакован «вирусом COVID-19».
---
Ну так где ваш вирус-то ?
Кстати: ваш Президент Макрон в курсе что его действия подпадают под юрисдикцию Нюрнбергского Кодекса и Конвенции о Предотвращении Геноцида и Наказании за Преступления Геноцида ?
Кто же в состоянии весь этот кагал наказать.
Кто-то врет и не краснеет.
https://www.insidethegames.biz/articles/1101694/cyclist-antonelli-dies-from-coronavirus Tributes paid to cyclist Antonelli after death from coronavirus aged 21
Итальянские фантазии меня не интересуют.
Чтобы отказаться от какой-либо гипотезы, необходим единственный факт, противоречащий этой гипотезе.
Две другие категории населения: люди занимающиеся бегом трусцой, а также велосипедисты - еще более уязвимы: их дыхательные пути интенсивно работают, и опасный вирус, предположительно присутствующий в воздухе, заразил бы до 100% из них. На самом деле не было сообщено ни о едином случае. Ни смертей, ни госпитализаций, ни случаев заболевания. Ничего вообще.
Ты претендуешь тут на роль биолога, но делаешь вид что не знаешь что такое "false positive".
Oчень некрасиво, Антип. Прям приёмы дешёвого шулера.
https://www.abc.net.au/news/2020-10-23/michael-matthews-coronavirus-during-giro-ditalia/12804088 Australian cyclist Michael Matthews was halfway through the Giro d'Italia when he tested positive for COVID-19
Две другие категории населения: люди занимающиеся бегом трусцой, а также велосипедисты - еще более уязвимы: их дыхательные пути интенсивно работают, и опасный вирус, предположительно присутствующий в воздухе, заразил бы до 100% из них. На самом деле не было сообщено ни о едином случае. Ни смертей, ни госпитализаций, ни случаев заболевания. Ничего вообще.
Tы вообще в своём уме ? Каждый вирус носит в кармане линейку, и отмеряет полтора метра ?
Иди уже своей дорогой, пока тебя тут не признали официально сумасшедшим.
На все тела, в т.ч. и на каждую каплю жидкости, в т.ч. и на те, в которых находится вирус, действует сила гравитации. И за время, за которое они пролетают 1,5 м по горизонтали, они оппускаются настолько низко, что не попадают в дыхательные пути другого человека.
Недавні дослідження показують, що "Омікрон" рідше спричиняє серйозні захворювання людей, ніж попередні штами. Але рекордна кількість людей, які захворіли на нього, поставила системи охорони здоров'я під серйозний тиск. Джерело: