Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький
Адаптивний карантин продовжуватимуть і надалі, доки епідеміологічна ситуація не покращиться.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Не буде COVID-19 - будуть послаблення", - сказав парламентар, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати послаблення карантинних обмежень для невакцинованих громадян.
"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Вірогідно він буде продовжений і надалі, доки продовжується епідемія. Під час карантину будуть обмеження, в тому числі й вимога щодо носіння маски у громадських місцях та транспорті", - додав Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Адже будь-якій владі подобається гнобити частину свого населення.
А тут такий випадок -завжди буде якась кількість або взагалі невакцинованих, або не встиг отримати бусткр, або вколовся не тією вакциною тощо
https://www.youtube.com/watch?v=OrjPdajhQRc Валентин КАТАСОНОВ. Апокалипсис. Терпеть придется 3,5 года‼️
Глава ВОЗ,марионетка.Другого,независимого,и не поставят я думаю.
" Правительство выделело деньги на закупку вакцины на 2022-2023г.г."
Маємо надію, що після цього, ні Радуцького, ні Арахамії, Шмигаля, В.Ляшко при владі не буде.
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8
І слава богу!
Одним ідіотом стане менше а повітря чистішим.
у меня есть мозг чтобы понять -что у вас его нет! безотносительно бот вы или простой ковидобес
Он без неё даже в туалет не ходит.
Например, что все Зеленскиеи воняют, мы отчётливо слышим их запах.
Они там протирают себя спиртом, а мы говорим: вы воняете, вон отсюда !
И пусть докажут, что не воняют.
"Вакцинации" - это метод отделения послушных баранов от диссидентов.
Украина находится под оккупацией иностранной агентурой.
Если задуматься, то можно придти к выводу ,что эти со бытия з вакцинацией приобретают насильственный характер в более экономически развитых странах. Думаю следующий шаг будет-оцифровывание.
Цель- подчинить себе экономику.
" З сегоднешнего дня в Германии не будут пускать в рестораны в заведения обслуживаия даже тех , кто имеет "Бустерную дозу". Нужен свежий тест ПЦР."
И еще, если ты контактировал? з невакцинированым-должен пройти какой то карантин(прослушал).
Прогнозы зываются.
Инфа-/новости "Украина-24 (14.00.)
Это ж "новый мировой порядок". Ради которого советская партхозноменклатура уничтожила СССР: чтобы подставить свои задницы сборищу сенильных болванов, известных как "Римский клуб", "Трёхсторонняя комиссия", "Мировой экон. форум" и проч.
Цвелих. Харэ бухать.
И что тут непонятного???
Если канечна понималка не работает. Тогда. Понятно.
Что самое интересное,кабмин не имеет полномочий продлевать карантин,но делает это с молчаливого согласия всех.
Подай в суд.
Не блюзнірствуйте в нас нема ні судів ні суддів
у вакцинированных выше. Вот название видео:
Шок! Прививки истощают иммунитет?
https://brandnewtube.com/watch/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-covid-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-dolores-cahill_YEQpwLxPqk327S1.html Смотреть тут