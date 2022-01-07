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Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький

Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, -

Адаптивний карантин продовжуватимуть і надалі, доки епідеміологічна ситуація не покращиться.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Не буде COVID-19 - будуть послаблення", - сказав парламентар, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати послаблення карантинних обмежень для невакцинованих громадян.

"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Вірогідно він буде продовжений і надалі, доки продовжується епідемія. Під час карантину будуть обмеження, в тому числі й вимога щодо носіння маски у громадських місцях та транспорті", - додав Радуцький.

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Топ коментарі
+13
Тобто, зі слів Радуцького випливає, що пандемія триватиме вічно?!
Адже будь-якій владі подобається гнобити частину свого населення.
А тут такий випадок -завжди буде якась кількість або взагалі невакцинованих, або не встиг отримати бусткр, або вколовся не тією вакциною тощо
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07.01.2022 09:36
+12
Ковід у Радуцького в голові. Зараз ще кілька штамів намалюють і так до незкінченості поки у людей терпець не урвецья. Дуже комусь сподобалося.
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07.01.2022 09:40
+12
Ковидобесие в Украине будет до следующего Майдана. Когда Порошенко вернется в Украину, если, и зелупа кинет его вСИЗО по беспределу без права заставы, то у насбудет как в Казахстане и всем уже будет похер тот каранавирис от слова совсем
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07.01.2022 09:49
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Тобто, зі слів Радуцького випливає, що пандемія триватиме вічно?!
Адже будь-якій владі подобається гнобити частину свого населення.
А тут такий випадок -завжди буде якась кількість або взагалі невакцинованих, або не встиг отримати бусткр, або вколовся не тією вакциною тощо
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07.01.2022 09:36 Відповісти
Ковидобесие в Украине будет до следующего Майдана. Когда Порошенко вернется в Украину, если, и зелупа кинет его вСИЗО по беспределу без права заставы, то у насбудет как в Казахстане и всем уже будет похер тот каранавирис от слова совсем
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07.01.2022 09:49 Відповісти
Тобто, зі слів Радуцького випливає, що пандемія триватиме вічно?!

https://www.youtube.com/watch?v=OrjPdajhQRc Валентин КАТАСОНОВ. Апокалипсис. Терпеть придется 3,5 года‼️
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07.01.2022 09:58 Відповісти
Єдина надія - на 2024 рік, коли відбудуться перевибори голови ВООЗ. Але якщо новий продовжить цю справу і далі - то пандемія триватиме вічно. Точніше до Третьої світової війни
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07.01.2022 11:17 Відповісти
Єдина надія - на 2024 рік, коли відбудуться перевибори голови ВООЗ. Але якщо новий продовжить цю справу і далі - то пандемія триватиме вічно.
Глава ВОЗ,марионетка.Другого,независимого,и не поставят я думаю.
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07.01.2022 11:45 Відповісти
По ходу надолго.-
" Правительство выделело деньги на закупку вакцины на 2022-2023г.г."
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07.01.2022 11:24 Відповісти
Ні, до листопада 2023-го, так як у останній тиждень п'ятого року повноважень ВР, а це кінець жовтня 2023-го року, згідно Конституції України чергові вибори до ВР.
Маємо надію, що після цього, ні Радуцького, ні Арахамії, Шмигаля, В.Ляшко при владі не буде.
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07.01.2022 13:25 Відповісти
Якось пох. У нас в Україні більшість невакцинованих дибілів, це любителі ***** и рускаго мира, а також свингери та мракобіси УПЦ МП-РПЦ. То нехай вже здохнуть як пси не миті, тоді і повітря стане чистіше
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07.01.2022 10:13 Відповісти
спеціально для жертви попаганди
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8
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07.01.2022 11:03 Відповісти
К сожалению, ковидолюбы не слушают, а обходятся лживыми заявлениями властей
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07.01.2022 11:10 Відповісти
Є надія що ти таки здохнеш раніше
І слава богу!
Одним ідіотом стане менше а повітря чистішим.
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07.01.2022 14:59 Відповісти
Радуцкий себе уже лет на десять наговорил.
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07.01.2022 12:00 Відповісти
Ковід у Радуцького в голові. Зараз ще кілька штамів намалюють і так до незкінченості поки у людей терпець не урвецья. Дуже комусь сподобалося.
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07.01.2022 09:40 Відповісти
Ну, наверное, в Израиле резко подскочила смертность от причин, от которых умирают футболисты?
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07.01.2022 11:04 Відповісти
Зато в Казахстане сейчас всех пофиг на каранавирис. Революция лучше любых лекарств!!!
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07.01.2022 09:42 Відповісти
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07.01.2022 09:45 Відповісти
интересно сколько еще люди будут терпеть эту глобалисткую свору маньяков?
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07.01.2022 09:46 Відповісти
Але ж тупій масі цього не доведеш... Мізки їм в пологовому будинку забули вкласти... Ну що ж - природний відбір діє... Полювання на олухів небесних продовжується... Добий свій імунітет бустером і отримай 1000... Для чого наступна 1000 - самі здогадайтеся...
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07.01.2022 10:02 Відповісти
На труну з веселеньким розфарбуванням.
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07.01.2022 10:34 Відповісти
По логике придурка, сделавшего вывод, написанный на картинке, люди, получившие одну дозу вакцины, заражаются штаммом омикрон в 4 раза реже, чем невакцинированные. Вы можете объяснить, почему он не агитирует за однодозовую вакцинацию?
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07.01.2022 11:44 Відповісти
если бы у вас был мозг то вы бы поняли что между первой и второй перерывчик небольшой и тут имеет место не успевшего просесть иммунитета и выработаных антител
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07.01.2022 13:55 Відповісти
А у Вас есть мозг, чтобы понять, что в Дании бустерную дозу получило 50% населения, а невакцинированных в Дании 16%. При этом омикрон заразил 384 из получивших бустер и 408 невакцинированных. И надо отметить, чт невакцинированные там либо очень больные люди, либо маленькие дети, которые не обязаны ездить на работу и ходить по магазинам.
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07.01.2022 14:27 Відповісти
Б.Джонсон призывая получить бустер, сообщил, что 90% пациентов интенсив.терапии дважды проколоты!
у меня есть мозг чтобы понять -что у вас его нет! безотносительно бот вы или простой ковидобес
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07.01.2022 15:05 Відповісти
И что, Ваш рассказ о Джонсоне изменил соотношение невакцинированных и получивших бустерную дозу в Дании?
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07.01.2022 21:08 Відповісти
Радавуцкий, а ты сам то вакцинированый или нет, чем покажешь?
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07.01.2022 09:46 Відповісти
чем покажешь? -обрезанием, ну не зря же он такую должность ответственную занимает
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07.01.2022 09:48 Відповісти
Он одевает на эту штукумаску.
Он без неё даже в туалет не ходит.
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07.01.2022 10:32 Відповісти
Чертило бы сначала маски вернул наши бесплатные а потом говорил
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07.01.2022 09:54 Відповісти
Слуга уродов Радуцкий, благодаря которому в Украине была создана законодательная база для проведения преступных медицинских экспериментов на людях, заслуживает на должную оценку своих действий от благодарных украинцев. У вакцинированных ещё есть немного времени для того, чтобы поблагодарить этого доктора-зло персонально...
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07.01.2022 10:30 Відповісти
А давайте мы придумаем что-нибудь ?
Например, что все Зеленскиеи воняют, мы отчётливо слышим их запах.
Они там протирают себя спиртом, а мы говорим: вы воняете, вон отсюда !
И пусть докажут, что не воняют.
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07.01.2022 10:30 Відповісти
Тупой пень
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07.01.2022 10:32 Відповісти
Одні антиваксери вакцинуються , інші вмирають . Так чи інакше , але на щастя , кількість невакцинованих щодня зменшується. А отже не важливо , що вони там очікують і на що сподіваються . Це вимираючий вид , тупікова гілка розвитку.
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07.01.2022 11:01 Відповісти
Таке враження, що питання з простором намагаються вирішити шляхом вакцинації... Успіхів панове... Нажаль масам мізків не додається...
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07.01.2022 12:06 Відповісти
У всех этих говорящих голов - один сценарий от Хозяев.
"Вакцинации" - это метод отделения послушных баранов от диссидентов.
Украина находится под оккупацией иностранной агентурой.
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07.01.2022 11:04 Відповісти
Усли ты о мацкальских попах-оккупантах, то я согласен. Там у них только один хозяин. Пуйло. А вся их паства. Бараны. И почти все. Антиваксеры. Точнее. Все. И ты в их числе.
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07.01.2022 11:34 Відповісти
Ну не токо Украина. И ЕС ,США,Росия.
Если задуматься, то можно придти к выводу ,что эти со бытия з вакцинацией приобретают насильственный характер в более экономически развитых странах. Думаю следующий шаг будет-оцифровывание.
Цель- подчинить себе экономику.
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07.01.2022 12:08 Відповісти
Цель - создание мирового "цифрового" концлагеря. К сожалению, большинство "элит" куплены с потрохами авторами этого проекта.
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07.01.2022 12:16 Відповісти
Только шо новость по "украiна24":
" З сегоднешнего дня в Германии не будут пускать в рестораны в заведения обслуживаия даже тех , кто имеет "Бустерную дозу". Нужен свежий тест ПЦР."
И еще, если ты контактировал? з невакцинированым-должен пройти какой то карантин(прослушал).
Прогнозы зываются.
Инфа-/новости "Украина-24 (14.00.)
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07.01.2022 14:19 Відповісти
Их недолечили от фашизма в 1945-м.
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07.01.2022 14:23 Відповісти
А тебя. Перелечили. Окончательно. И безповоротно.
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07.01.2022 14:42 Відповісти
Эх Цвелих, Цвелих. А дела твои , еще хуже, чем я мог предположить. Ну. В медицинском понимании. Разумеется.
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07.01.2022 14:40 Відповісти
Щось не зрозумів, тобто навіть повне зникнення ковіду не означає повну відміну всіх цих обмежень та курячих кодів ?
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07.01.2022 11:21 Відповісти
Нет, конечно.
Это ж "новый мировой порядок". Ради которого советская партхозноменклатура уничтожила СССР: чтобы подставить свои задницы сборищу сенильных болванов, известных как "Римский клуб", "Трёхсторонняя комиссия", "Мировой экон. форум" и проч.
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07.01.2022 11:31 Відповісти
Если савецкая партноменклатура уничтожила СС ЭР. То кто тогда этот СС создал?
Цвелих. Харэ бухать.
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07.01.2022 14:45 Відповісти
"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Вірогідно він буде продовжений і надалі, доки продовжується епідемія. Під час карантину будуть обмеження, в тому числі й вимога щодо носіння маски у громадських місцях та транспорті"

И что тут непонятного???
Если канечна понималка не работает. Тогда. Понятно.
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07.01.2022 11:38 Відповісти
"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.
Что самое интересное,кабмин не имеет полномочий продлевать карантин,но делает это с молчаливого согласия всех.
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07.01.2022 11:51 Відповісти
Весь этот режим незаконен изначально, так как Зеленский не знает украинского языка (статья 9 закона "О выборах Президента Украины").
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07.01.2022 11:53 Відповісти
Режим у тебя. Там. В мацковии. Там же, где и твои любимые попы. А у нас. Тут. Демократия. Свободные выборы. И все такое.
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07.01.2022 12:03 Відповісти
Ах вот ты о чем. Не законен.
Подай в суд.
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07.01.2022 12:00 Відповісти
Ты чо ржёшь,болезный.Своим комментом ты поддерживаешь беспредел???
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07.01.2022 14:59 Відповісти
Беспредел. Это у тебя на Колыме. Чурка.
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07.01.2022 17:49 Відповісти
А шо у нас є суди?
Не блюзнірствуйте в нас нема ні судів ні суддів
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07.01.2022 15:09 Відповісти
А вот уже появилась информация, что через 6 месяцев риск заболеть
у вакцинированных выше. Вот название видео:
Шок! Прививки истощают иммунитет?
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07.01.2022 13:23 Відповісти
Так то шутка. Для тех, кто перепел. Праздники. Народ веселится.Шутит. А лохи. Ведуться.
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07.01.2022 14:49 Відповісти
У меня есть ссылка на ролик с более жёсткой инфой:

https://brandnewtube.com/watch/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-covid-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-dolores-cahill_YEQpwLxPqk327S1.html Смотреть тут
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07.01.2022 15:14 Відповісти
Б.Джонсон призывая получить бустер, сообщил, что 90% пациентов интенсив.терапии дважды проколоты! Джонсон пытался использовать эту статистику как публич.призыв к тем, кто еще не получил Re, но все, чего он добился, - это еще больше продемон-вал неэффективность fakцины"

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07.01.2022 15:14 Відповісти
 
 