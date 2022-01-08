РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9096 посетителей онлайн
Новости
11 576 30
задержание (6651) Казахстан (778)

Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова задержали по подозрению в государственной измене

Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова задержали по подозрению в государственной измене

Бывший глава Комитета нацбезопасности, экс-премьер Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

"В этот же день по подозрению в совершении этого преступления задержан и доставлен в изолятор временного содержания бывший глава КНБ Масимов К.К. и другие лица", - отметили в КНБ.

Другая информация в пользу следствия разглашению не подлежит, добавили в Комитете по нацбезопасности.

Свой пост Масимов потерял в разгар протестов и массовых беспорядков в Алматы. В ночь на 6 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым главой КНБ Ермека Сагимбаева. До этого 55-летний Сагимбаев занимал должность начальника Службы госохраны Казахстана.

СМИ сообщали, что на совещании Совета Безопасности под председательством президента и главы Совета безопасности республики Касим-Жомарта Токаева 6 января Масимов присутствовал рядом с остальными участниками совещания.

Читайте также: Среди задержанных в Казахстане есть иностранные граждане, - МВД республики
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Ну у нас Шевченко прямым текстом приглашает иностранные войска и сбу с генпрокуратурой молчат.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:30
+26
Токаев зачищает все под себя, хотя он и есть настоящий предатель своего народа.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:31
+14
Ну щас начнутся террор расстрелы, начнут пропадать активисты, все как на Беларашке. Режим диктатора не простит етого. Поетому если уже 3адумали революцию бейте до конца и бе3жалосно и не оглядывайтесь на во3мущенные крики гейропы. Гейропа же не ничем не помогает протестующим.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну у нас Шевченко прямым текстом приглашает иностранные войска и сбу с генпрокуратурой молчат.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:30 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 09:41 Ответить
Они уже с утра выглядывают из окон кабинетов: нет ли русских танков под окнами, и, встречая друг друга в служебных коридорах, довольно ухмыляются: "наши! скоро наши придут!"
показать весь комментарий
08.01.2022 09:48 Ответить
Так вона і по відношенню до киви мовчить. Хіба це дивно? Одна шайка-лєейка з 95 порталу...
показать весь комментарий
08.01.2022 10:19 Ответить
Эх жаль, в Украине так и не было нормальной хунты, которая б навела порядок, так сказать прорядила ряды всевозможных бондаренок, шевченок, медведчуков. Вот реально, пару предателей расстрелять и все остальные как шелковые были бы
показать весь комментарий
08.01.2022 10:26 Ответить
всех
показать весь комментарий
08.01.2022 10:36 Ответить
Практика нормальных стран показывает, что достаточно нескольких и остальные, кто ну уже совсем негодяи, те сбегают из страны, а остальные начинают жить по закону. Как пример, США, после Бутлегерских войн.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:48 Ответить
Токаев зачищает все под себя, хотя он и есть настоящий предатель своего народа.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:31 Ответить
Это человек Назарбаева?
показать весь комментарий
08.01.2022 09:32 Ответить
Да.
Повідомляється, що арештований і заступник Масімова (до звільнення обох 05.01.22р), племінник Назарбаєва Самат Абіш
показать весь комментарий
08.01.2022 09:42 Ответить
Ну щас начнутся террор расстрелы, начнут пропадать активисты, все как на Беларашке. Режим диктатора не простит етого. Поетому если уже 3адумали революцию бейте до конца и бе3жалосно и не оглядывайтесь на во3мущенные крики гейропы. Гейропа же не ничем не помогает протестующим.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:33 Ответить
После БЛМ, желтых жилетов, антиковидников они уже не хотят играть с огнем.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:37 Ответить
Откуда там революция, народ вышел из за цен на газ. Погромы устроили сами спец службы, сожгл здания и смылись. Токаев сам из клана Назарбаева, черт ногу сломит, что там происходит. Но это не революция, оппозиции там нет.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:58 Ответить
Скорее всего разборки в верхах власти, Назарбаев не улетел, вот будет прикол, если вернётся..
показать весь комментарий
08.01.2022 10:01 Ответить
Так він же ще за Брєжнєвом горшок носив То скільки йому зараз років?
показать весь комментарий
08.01.2022 10:23 Ответить
81.
Це ще нічого, в африканській країні Камерун президенту зараз 88 років!
Керує країною з 1982 року. Кожних 7 років перебирається на новий термін
А в іншій африканській країні, Зімбабве, президент-диктатор Мугабе керував до 93 років. Усунули до речі, в результаті перевороту. А за 2 роки Мугабе помер у віці 95 років. За 40 років керування (1987-2017) Мугабе довів Зімбабве до найлютіших злиднів. А його сини жили в ОАЕ та США в нереальній розкоші, роз'зжаючи на виготовлених на спецзамовлення позолочених автомобілях..
показать весь комментарий
08.01.2022 11:03 Ответить
А й справді. Він з 1940 року народження. Так шо в нього ще всьо впєрєді
показать весь комментарий
08.01.2022 11:07 Ответить
Ходят разговоры, что у него очень плохое состояние здоровья.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:50 Ответить
а теперь колбасы!! у него только этот пункт является слабой точкой.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:35 Ответить
Пуйло своего назначит, всеравно Казахстана уже не существует, как самостоятельного государства.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:39 Ответить
средневековье. надо было просто поморозится, когда пидозру пытались вручить))
показать весь комментарий
08.01.2022 09:43 Ответить
пидозру...
показать весь комментарий
08.01.2022 09:47 Ответить
не свезло мужику, не на того коня поставил...теперь даст признательные показания, а через пару недель внезапно заболеет чем-то не сопоставимым с жизнью...
показать весь комментарий
08.01.2022 09:51 Ответить
Ну тепер все зрозуміло. Заколотники хотіли державний переворот влаштувати.
Бубочка вчасно відреагував.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:54 Ответить
Арест Порошенко до начала волнений в Украине похоже тоже сценарий Путина . Зеленский пытается " соломки подстелить " себе .
показать весь комментарий
08.01.2022 09:57 Ответить
Скорее это условия Путина, чтобы он не напал. Или же страх Зеленского, что он выборы проиграет Порошенко.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:28 Ответить
Скоріше, перше. Пуйло поставило зюзі умови, від яких той не взмозі відмовитись
З інших джерел - саме ув'язнення Порошенка стане сигналом до повномасштабної агресії пуйла на нас...
Хто знає, це правда, що 17.01 крім повернення П.Плрошенка в Україну розпочнеться й офіційний візит Байдена?
показать весь комментарий
08.01.2022 11:07 Ответить
Да. Каждый играет в свою игру. Игра Зеленского зависит от таких вещей, а от чего зависит игра Путина я не знаю.
показать весь комментарий
08.01.2022 11:10 Ответить
Визит Байдена куда?
показать весь комментарий
08.01.2022 12:06 Ответить
Арест Пороха - это то условие, с которым Зе шел на выборы и за это проголосовало 73%. Рейтинг Зе падает в том числе и потому, что уже два года прошло, а Соевый все бегает по Украине.
Процесс над Гетьманом нужен как ему самому - так и Зе. Или Порох отмоется и докажет свою честность и тогда уже Зеленя ответит так же, как ответил Аваков за фальсификат по Шеремету или потужный реформатор сядет и заплатит по счетам. А может продолжать бегать, как Саакашвилли по крышам.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:18 Ответить
 
 