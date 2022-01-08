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затримання (4313) Казахстан (855)

Ексголову Комітету нацбезпеки Казахстану Масімова затримано за підозрою в державній зраді

Ексголову Комітету нацбезпеки Казахстану Масімова затримано за підозрою в державній зраді

Колишнього голову Комітету нацбезпеки, експрем'єра Казахстану Каріма Масімова затримано за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету нацбезпеки.

"6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.

"Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затриманий та доставлений в ізолятор тимчасового тримання колишній голова КНБ Масімов К.К. та інші особи", - зазнаичли в КНБ.

Інша інформація на користь слідства розголошенню не підлягає, додали в Комітеті нацбезпеки.

Свого поста Масімов втратив у розпал протестів і масових заворушень в Алмати. У ніч проти 6 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення новим головою КНБ Єрмека Сагімбаєва. До цього 55-річний Сагімбаєв обіймав посаду начальника Служби державної охорони Казахстану.

ЗМІ повідомляли, що на нараді Ради Безпеки під головуванням президента та голови Ради безпеки республіки Касим-Жомарта Токаєва 6 січня Масімов був присутній поряд із рештою учасників наради.

Читайте: Серед затриманих у Казахстані є іноземні громадяни, - МВС республіки

Автор: 
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Топ коментарі
+33
Ну у нас Шевченко прямым текстом приглашает иностранные войска и сбу с генпрокуратурой молчат.
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08.01.2022 09:30
+26
Токаев зачищает все под себя, хотя он и есть настоящий предатель своего народа.
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08.01.2022 09:31
+14
Ну щас начнутся террор расстрелы, начнут пропадать активисты, все как на Беларашке. Режим диктатора не простит етого. Поетому если уже 3адумали революцию бейте до конца и бе3жалосно и не оглядывайтесь на во3мущенные крики гейропы. Гейропа же не ничем не помогает протестующим.
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08.01.2022 09:33
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Ну у нас Шевченко прямым текстом приглашает иностранные войска и сбу с генпрокуратурой молчат.
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08.01.2022 09:30 Відповісти
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08.01.2022 09:41 Відповісти
Они уже с утра выглядывают из окон кабинетов: нет ли русских танков под окнами, и, встречая друг друга в служебных коридорах, довольно ухмыляются: "наши! скоро наши придут!"
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08.01.2022 09:48 Відповісти
Так вона і по відношенню до киви мовчить. Хіба це дивно? Одна шайка-лєейка з 95 порталу...
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08.01.2022 10:19 Відповісти
Эх жаль, в Украине так и не было нормальной хунты, которая б навела порядок, так сказать прорядила ряды всевозможных бондаренок, шевченок, медведчуков. Вот реально, пару предателей расстрелять и все остальные как шелковые были бы
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08.01.2022 10:26 Відповісти
всех
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08.01.2022 10:36 Відповісти
Практика нормальных стран показывает, что достаточно нескольких и остальные, кто ну уже совсем негодяи, те сбегают из страны, а остальные начинают жить по закону. Как пример, США, после Бутлегерских войн.
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08.01.2022 12:48 Відповісти
Токаев зачищает все под себя, хотя он и есть настоящий предатель своего народа.
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08.01.2022 09:31 Відповісти
Это человек Назарбаева?
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08.01.2022 09:32 Відповісти
Да.
Повідомляється, що арештований і заступник Масімова (до звільнення обох 05.01.22р), племінник Назарбаєва Самат Абіш
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08.01.2022 09:42 Відповісти
Ну щас начнутся террор расстрелы, начнут пропадать активисты, все как на Беларашке. Режим диктатора не простит етого. Поетому если уже 3адумали революцию бейте до конца и бе3жалосно и не оглядывайтесь на во3мущенные крики гейропы. Гейропа же не ничем не помогает протестующим.
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08.01.2022 09:33 Відповісти
После БЛМ, желтых жилетов, антиковидников они уже не хотят играть с огнем.
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08.01.2022 09:37 Відповісти
Откуда там революция, народ вышел из за цен на газ. Погромы устроили сами спец службы, сожгл здания и смылись. Токаев сам из клана Назарбаева, черт ногу сломит, что там происходит. Но это не революция, оппозиции там нет.
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08.01.2022 09:58 Відповісти
Скорее всего разборки в верхах власти, Назарбаев не улетел, вот будет прикол, если вернётся..
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08.01.2022 10:01 Відповісти
Так він же ще за Брєжнєвом горшок носив То скільки йому зараз років?
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08.01.2022 10:23 Відповісти
81.
Це ще нічого, в африканській країні Камерун президенту зараз 88 років!
Керує країною з 1982 року. Кожних 7 років перебирається на новий термін
А в іншій африканській країні, Зімбабве, президент-диктатор Мугабе керував до 93 років. Усунули до речі, в результаті перевороту. А за 2 роки Мугабе помер у віці 95 років. За 40 років керування (1987-2017) Мугабе довів Зімбабве до найлютіших злиднів. А його сини жили в ОАЕ та США в нереальній розкоші, роз'зжаючи на виготовлених на спецзамовлення позолочених автомобілях..
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08.01.2022 11:03 Відповісти
А й справді. Він з 1940 року народження. Так шо в нього ще всьо впєрєді
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08.01.2022 11:07 Відповісти
Ходят разговоры, что у него очень плохое состояние здоровья.
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08.01.2022 12:50 Відповісти
а теперь колбасы!! у него только этот пункт является слабой точкой.
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08.01.2022 09:35 Відповісти
Пуйло своего назначит, всеравно Казахстана уже не существует, как самостоятельного государства.
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08.01.2022 09:39 Відповісти
средневековье. надо было просто поморозится, когда пидозру пытались вручить))
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08.01.2022 09:43 Відповісти
пидозру...
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08.01.2022 09:47 Відповісти
не свезло мужику, не на того коня поставил...теперь даст признательные показания, а через пару недель внезапно заболеет чем-то не сопоставимым с жизнью...
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08.01.2022 09:51 Відповісти
Ну тепер все зрозуміло. Заколотники хотіли державний переворот влаштувати.
Бубочка вчасно відреагував.
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08.01.2022 09:54 Відповісти
Арест Порошенко до начала волнений в Украине похоже тоже сценарий Путина . Зеленский пытается " соломки подстелить " себе .
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08.01.2022 09:57 Відповісти
Скорее это условия Путина, чтобы он не напал. Или же страх Зеленского, что он выборы проиграет Порошенко.
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08.01.2022 10:28 Відповісти
Скоріше, перше. Пуйло поставило зюзі умови, від яких той не взмозі відмовитись
З інших джерел - саме ув'язнення Порошенка стане сигналом до повномасштабної агресії пуйла на нас...
Хто знає, це правда, що 17.01 крім повернення П.Плрошенка в Україну розпочнеться й офіційний візит Байдена?
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08.01.2022 11:07 Відповісти
Да. Каждый играет в свою игру. Игра Зеленского зависит от таких вещей, а от чего зависит игра Путина я не знаю.
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08.01.2022 11:10 Відповісти
Визит Байдена куда?
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08.01.2022 12:06 Відповісти
Арест Пороха - это то условие, с которым Зе шел на выборы и за это проголосовало 73%. Рейтинг Зе падает в том числе и потому, что уже два года прошло, а Соевый все бегает по Украине.
Процесс над Гетьманом нужен как ему самому - так и Зе. Или Порох отмоется и докажет свою честность и тогда уже Зеленя ответит так же, как ответил Аваков за фальсификат по Шеремету или потужный реформатор сядет и заплатит по счетам. А может продолжать бегать, как Саакашвилли по крышам.
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08.01.2022 13:18 Відповісти
 
 