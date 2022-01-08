Ексголову Комітету нацбезпеки Казахстану Масімова затримано за підозрою в державній зраді

Колишнього голову Комітету нацбезпеки, експрем'єра Казахстану Каріма Масімова затримано за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комітету нацбезпеки.

"6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.

"Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затриманий та доставлений в ізолятор тимчасового тримання колишній голова КНБ Масімов К.К. та інші особи", - зазнаичли в КНБ.

Інша інформація на користь слідства розголошенню не підлягає, додали в Комітеті нацбезпеки.

Свого поста Масімов втратив у розпал протестів і масових заворушень в Алмати. У ніч проти 6 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення новим головою КНБ Єрмека Сагімбаєва. До цього 55-річний Сагімбаєв обіймав посаду начальника Служби державної охорони Казахстану.

ЗМІ повідомляли, що на нараді Ради Безпеки під головуванням президента та голови Ради безпеки республіки Касим-Жомарта Токаєва 6 січня Масімов був присутній поряд із рештою учасників наради.

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