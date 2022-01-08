Серед затриманих у Казахстані є іноземні громадяни, - МВС республіки
У Казахстані до органів поліції доставлено 4 тис. 266 осіб, серед затриманих за заворушення є іноземці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МВС республіки.
"У частині регіонів країни правоохоронними органами проведено оперативні заходи щодо виявлення та затримання злочинців. Загалом до органів поліції доставлено 4 тис. 266 осіб. Серед затриманих є іноземні громадяни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в одному з сіл Алматинської области затримано громадян сусідньої держави.
Поліцейські Алмати в одному із мікрорайонів Калкаман вилучили патрони, боєприпаси, викрадене майно.
Топ коментарі
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раб - это человек, который хочет прислуживать в своему хозяину и считает (признает) это за честь
ПО ОДЕССЕ ЗНАЕТЕ СКОЛЬКО ХОДИТ ИНОСТРАНЦЕВ?!!!!
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