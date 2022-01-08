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затримання (4313) іноземець (381) Казахстан (855) протест (2377)

Серед затриманих у Казахстані є іноземні громадяни, - МВС республіки

Серед затриманих у Казахстані є іноземні громадяни, - МВС республіки

У Казахстані до органів поліції доставлено 4 тис. 266 осіб, серед затриманих за заворушення є іноземці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МВС республіки.

"У частині регіонів країни правоохоронними органами проведено оперативні заходи щодо виявлення та затримання злочинців. Загалом до органів поліції доставлено 4 тис. 266 осіб. Серед затриманих є іноземні громадяни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одному з сіл Алматинської области затримано громадян сусідньої держави.

Поліцейські Алмати в одному із мікрорайонів Калкаман вилучили патрони, боєприпаси, викрадене майно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські військові "розпочали виконання завдань" у Казахстані

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Топ коментарі
+20
Ещё рептилоиды и жидо-масоны и эмисары Била Гейца!
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08.01.2022 08:15
+15
почалося - українці з визитками Яроша, десь все це я вже чув...
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08.01.2022 08:21
+14
С визитками Яроша, Бандеры и Порошенко!
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08.01.2022 08:15
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украiнцi та американцi?
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08.01.2022 08:12 Відповісти
Ещё рептилоиды и жидо-масоны и эмисары Била Гейца!
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08.01.2022 08:15 Відповісти
і мірове банкірство!
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08.01.2022 08:33 Відповісти
Вот здесь вы угадали.
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08.01.2022 09:36 Відповісти
Ну шукайте за дорученням ***** українців, а то ***** не пробачить.
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08.01.2022 08:13 Відповісти
С визитками Яроша, Бандеры и Порошенко!
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08.01.2022 08:15 Відповісти
Жыды?
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08.01.2022 08:17 Відповісти
почалося - українці з визитками Яроша, десь все це я вже чув...
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08.01.2022 08:21 Відповісти
Аман болсын Алматы Халық Республикасы! Украинаға даңқ!
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08.01.2022 08:48 Відповісти
солай болсын!
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08.01.2022 08:53 Відповісти
Это конечно вряд ли, Алматинская не прокатит. Тут же внешняя интервенция. А вот Уральская, Актюбинская, Кустанайская, Петропавловская, это запросто, там точно будет исключительно внутренний конфликт Казахстана и Астане нужно будет напрямую договариваться с матаролерами ...
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08.01.2022 09:39 Відповісти
Лаптєногих затримали, так і кажіть.
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08.01.2022 09:00 Відповісти
sługa to człowiek, który chce posługiwać swojemu panu i uznaje to za zaszczyt
раб - это человек, который хочет прислуживать в своему хозяину и считает (признает) это за честь
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08.01.2022 09:03 Відповісти
Конечно были. Как такое могло произойти без пуйловских прповокаторов и зеков.
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08.01.2022 09:04 Відповісти
В Казахстані проживає багато українців. Щось за 3% від всього населення. Які ідентифікують себе саме українцями. А скільки ще відмовились на користь мордосраку. Ось вам і буде прецедент з втручанням Яроша та бандерівців у казахські справи. Оці невизначені за бабло стануть для сил ОДКБ іноземцями з фашистською зброєю. Ставлю 1000 до 1 - кремль озвучить "мою" версію.
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08.01.2022 09:15 Відповісти
Конечно же есть. И все жители Львова и Ивано-Франковска))
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08.01.2022 09:19 Відповісти
ДА ВЫ ЧТО???????
ПО ОДЕССЕ ЗНАЕТЕ СКОЛЬКО ХОДИТ ИНОСТРАНЦЕВ?!!!!
ЖЕСТЬ, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ.......
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08.01.2022 09:20 Відповісти
Иноверцев?
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08.01.2022 09:38 Відповісти
иноходцев!
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08.01.2022 12:57 Відповісти
та кацапів і піймали. Бо Україна ніяк не "сусідньої держави".
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08.01.2022 09:31 Відповісти
Ну, вообще-то там запросто могут быть кыргызы или даже уйгуры, только бухгалтерия у них не в Бишкеке или Пекине, а где-то северо-западнее, за Уралом
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08.01.2022 09:45 Відповісти
пишут, что возглавлял всё Мухтар ******* (который сейчас в Киеве)...
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08.01.2022 10:08 Відповісти
Бунтует северный Казахстан, а там местами казахов и 20% не наберётся. Так что гости из за поребрика. Недаром говорят о соседнем государстве😁.
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08.01.2022 10:50 Відповісти
Бунтовать начал запад, а бойня основная в Аламаты, это юг.
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08.01.2022 12:41 Відповісти
Задержаны иностранцы!!!А теперь,по указке рашки,будут отобраны иностранцы "нужных стран" и начнется их обработка. Зажмут яйца дверью и заставят говорить о том,что были подготовлены для дистабилизации или переворота в Казахстане.И,о чудо,рашка их спасла,нагнав несметное количество войск и военной техники.Теперь их из Казахстана не выкурят. А далее,по наезженому сценарию Крыма-референдум,120% населения за вхождение в родную говень и рашка,ну если нарид хочет,то ладно уж,так и быть,будете в составе педирации. Может я ошибаюсь,но только на процентов 5%.
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08.01.2022 11:48 Відповісти
нахватали з вулиці всіх підряд... звичайно й іноземці туда могли потрапити... які іноземці? американці, українці, чи може жителі далеких аулів узбекистану з киргистаном?
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08.01.2022 12:20 Відповісти
это сейчас будет многоходовочка что все замутили укробандеровцы. Больше некому
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08.01.2022 16:57 Відповісти
 
 