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Білорусь (7840) Казахстан (855) ОДКБ (102)

Білоруські військові "розпочали виконання завдань" у Казахстані

Білоруські військові

Білорусь заявляє про прибуття свого "миротворчого контингенту" до Казахстану.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруський військовий контингент, що входить до складу миротворчих сил ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану та розпочав виконання поставлених завдань", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 6 січня Олександр Лукашенко, яких захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна направить до Казахстану роту своїх "миротворців" в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

Читайте: Блінкен про "миротворців" ОДКБ: Якщо росіяни у вас вдома, дуже важко змусити їх піти

"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Потрібно ж туди техніку перекинути", - сказав тоді Лукашенко.

Автор: 
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Топ коментарі
+48
Никогда в самом диком кошмаре не представлял себе, шо скажу фразу белорусские оккупанты и каратели....Реальность часто оказывается страшнее кошмаров.
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08.01.2022 03:35
+46
Как любят говорить руццкие СМИ, "каратели получили приказ убить мирных граждан"
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08.01.2022 01:52
+32
Не добили вонючий совок в 90-х, теперь пожинаем плоды этой ошибки.
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08.01.2022 04:11
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Как любят говорить руццкие СМИ, "каратели получили приказ убить мирных граждан"
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08.01.2022 01:52 Відповісти
це до попередьої новини додаток...
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08.01.2022 01:53 Відповісти
будуть вбивати і грабувати.
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08.01.2022 01:55 Відповісти
та гвалтувати
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08.01.2022 03:24 Відповісти
і це теж - навіть сумнівів нема.
це частина обовьязків "миротворців" з одекабе...
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08.01.2022 03:29 Відповісти
у білорусів квота 500 карателів, а вони спромоглися тільки одну роту направити - решту заповнили переодітими в білоруську форму псковськими десантниками
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08.01.2022 04:12 Відповісти
не можу нічого відповісти на це бо не знаю напевно чи то так.
як так як ви кажете? - не здивуюся, як не так - не здивуюся також.
факт е факт - кацапи і білоруси в Казахстані,
а хто там вже в кого перевзувся? - навіть знати не хочу...

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08.01.2022 04:23 Відповісти
"Правило бумерангу" ще ніхто не скасовував!
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08.01.2022 02:07 Відповісти
Мрія 73%.
Стабільность і скрєпи.
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08.01.2022 02:51 Відповісти
Никогда в самом диком кошмаре не представлял себе, шо скажу фразу белорусские оккупанты и каратели....Реальность часто оказывается страшнее кошмаров.
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08.01.2022 03:35 Відповісти
мій комвзвода, с...лич мабуть палив би з бетера завзято по тих безоружних - ******** це діло....
одне радуе, як він ще живий, то мабуть сусідка для його за ліками бігае - пив як мерін недопоений...
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08.01.2022 04:02 Відповісти
Не добили вонючий совок в 90-х, теперь пожинаем плоды этой ошибки.
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08.01.2022 04:11 Відповісти
на детей все повесили, а може они как то уже разберуться....
ну не твари ли мы?
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08.01.2022 04:28 Відповісти
Просто люди. Люди всегда такими были.Своя сорочка всегда ближе к телу. Таких, которые жизнь посвящают борьбе, а не детям, дому и благополучию своей семьи, всегда были единицы. Как думаешь, Исусу Иосифовичу понравилось бы то, во что превратилось его учение, если б он сейчас воскрес? Да его бы в лучшем случае закрыли бы в психушку в любой христианской стране Мира.
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08.01.2022 04:34 Відповісти
думаю, шо если бы в то время когда зачинали ильича и йосика были презервативы - то их обоих бы не было, а как следствие ***** бы пел в церковном хоре невинные псалмы...
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08.01.2022 04:40 Відповісти
на подпевке 342м голосом, бо с него такой же певец как и хоккеист...
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08.01.2022 04:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fB0_h8yMtD4 шлем не той системи...
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08.01.2022 07:56 Відповісти
7 шайб за матч - це вам не Гретці...
а в мукамудіщего він би забросів 8!
https://tass.ru/sport/13329411 Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче в Стрельне
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08.01.2022 08:03 Відповісти
піду пошукаю собі якусь фантастику - засинаю під неї останім часом,
як під казку сивовусого діда Панаса...
"любі хлопчикі й дівчатка зараз я розповім вам казку...",
 а хлопчики з дівчатками вже соплять носом в дві струї...
9:30 кожного вечора? чи 8:30?
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08.01.2022 05:07 Відповісти
до шановних панянок і панів - дід Панас знав різницю між вишиванкою і кособородькою...
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08.01.2022 07:47 Відповісти
8.45 вечора
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08.01.2022 10:12 Відповісти
дякую, пан Василь!
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08.01.2022 10:20 Відповісти
В 90-х, у только троих постсовковых стран было желание уничтожить совок. Остальных 13 все устраивало. Так что лучше поздно чем никогда
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08.01.2022 07:21 Відповісти
Просто нас "годували" у радянський період лише позитивною інфою про визволителів, яку до речі досі застосовують силовики московщини. Якось мій вчитель ветеран 2 світової сказав нам, що краще нам не знати, що було в Німеччині під час наступу радянської армії і що радянський воїн ніяк не міг захистити маленького хлопчика з тої самої причини, що він маленький німець - пам'ятник воїну з дитиною пам'ятаєте, а нам і пам'ятника зробили і легенду вигадали. Та сама Білорусь, спитайте у Луки, хто квіти роздавав, або хороводи водив на колишніх мітингах у Білорусі і ми почуємо, що військові. Суцільна брехня заради приховування істинного обличчя андрогена
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08.01.2022 08:27 Відповісти
*андрофаги потрібно, замість андрогенів
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08.01.2022 08:30 Відповісти
Страшна сила - пропаганда... "Благородна місія"....
Добре, що слово *миротворець* взяли у лапки!
Как говорится: я тебя не больно зарежу.
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08.01.2022 10:52 Відповісти
про какой вы памятник с рбёнком говорите?
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08.01.2022 12:25 Відповісти
Літера йо "на клаві" ознака московита. Поцікавтеся історією хоча би на меіл.сру
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08.01.2022 23:52 Відповісти
...особливо якщо ті карателі - найближчі родичі
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08.01.2022 13:10 Відповісти
лікується виключно тотальним знищенням найменшого прояву ком. ідеології.
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08.01.2022 05:53 Відповісти
Є надія, що цих покидків поріжуть казахи, як баранів, за себе, та за постраждалих від них білорусів. Хоч і вони провину мають за те, що не коктейлі Молотова кидали, а кульками махали.
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08.01.2022 06:07 Відповісти
Ось так створюється казахське ОРДЛО.
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08.01.2022 06:31 Відповісти
эх, белорусы-белорусы... на поверку оказались таким же гнильем, как и кацапы... хочется пожелать всем до единого "миротворцам" не вернуться обратно... чтобы даже могил не было... только без вести пропавшие...
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08.01.2022 06:31 Відповісти
****, это какой-либо какой-то епаный сюрреализм. Сначала бульбаши дарят цветочки своим карателям, а потом эти каратели едут убивать протестующих в другую страну. Вот к чему приводит не покаранное зло!
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08.01.2022 07:10 Відповісти
Я це пророчив білорусам ще рік тому - - якщо не задавлять Луку то він їх пошле "дірки затикать" за РОсією " Не захотіли проливать кров за свою свободу - будете проливать її за російські інтереси!" Ох і вереск стояв!!! "Кляли на всі заставки"!
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08.01.2022 08:43 Відповісти
Мочите бульбашей!
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08.01.2022 07:47 Відповісти
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08.01.2022 08:03 Відповісти
Та нормальні вони люди! "Безхребетні" тільки!
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08.01.2022 08:45 Відповісти
Бєлорусскіє карателі…
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08.01.2022 09:01 Відповісти
До дому - у цинках…
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08.01.2022 09:13 Відповісти
Точно військовий? Переодягли своїх омонівців, які своїх братер та сестер МОЧИЛИ кийками та знущались у відділках, і відправили МОЧИТИ чужих. То вони вже після слів "застосувати зброю від Токаєва" нікого не пошкодують. Гадаю, що кількість загиблих вже пішла на тисячі.
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08.01.2022 09:19 Відповісти
Отак військові т.з. "Білорусі" за вказівкою ***** і Україну атакуватимуть.
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08.01.2022 09:25 Відповісти
даже нет сомнений, Лука с пеной у рта подпишет указ отослать карателей, с радостью, чтобы выпендриться своей совковой мощью. А потом напялит маскировочную форму и будет по телеку регулярно помогать советами. Куба навсегда. Фидель такой себе, кастро...
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08.01.2022 12:30 Відповісти
Задач по опустошению ликеро-водочных отделов гастрономов.
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08.01.2022 09:46 Відповісти
Білоруські есесівці додому приїдуть у трунах, а кому пофартить ( для мусоров це не в падлу) з порваним очком.
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08.01.2022 10:07 Відповісти
Демпартия США развязала эту заворушку, но ничего не выйдет у них
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08.01.2022 10:09 Відповісти
Как тебя вообще в очистку приняли?
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08.01.2022 10:16 Відповісти
****** бояри перепив?
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08.01.2022 11:40 Відповісти
Белоруссукие мамки рожали и воспитывали сыновей - а получилось бандитов!!!! Зря не предохранялись!
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08.01.2022 10:27 Відповісти
Украинские мамы рожали и воспитывали сыновей, а получили ********* и упырей нацистских.
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08.01.2022 13:17 Відповісти
Почему???? Разве они на кого то напали?? Мы вроде дома?? Почему Упыри? Может ты перепутал наших парней с кадыровцами??? или вагнеровцами? А может тебя не мамка родила , а отец высрал?
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08.01.2022 13:36 Відповісти
Ваши упыри и в Ираке были и Афганистане. Я был на Украине и знаю какой у вас срач везде грязно. Существуют пацаны как в реальных пацанах. Молодежь или поуезжала или от наркотиков поумирала. А отношение к старшему поколению у вас вообще отсутствует, медецины нет, пенсионеров вообще не лечите, только прикорытников. Заводы уничтожены. Земля Китайская, Американская но не Украинская. АЭС ваши угробленны и разварованы. Нам Украина не безразлична, нам обидно что у вас национолисты управляют страной и если ваши политики воруют то их Россия заставляет и вы верите.
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08.01.2022 14:19 Відповісти
Даже не знаю , что тебе ответить Максимушка!!! Я сам в РФ 40 лет прожил, но война началась пришлось делать выбор!!! Теперь гражданин Украины и живу в Днепре! Папа с Западной Украины , мама с Днепра!!!
Служил в ФСБ РФ в первую Чеченскую!!! Мечтал черножопым дать пиз....лей!!!
Теперь черножопые мы! - Настала очередь Украинцев!!!
Поэтому я знаю, кто вы, сам таким был!!!! Прийдете - пожарим и сожрем!!! А так хорошего дня Чувак!
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08.01.2022 14:28 Відповісти
Т.е. ответить вам Андрюшка нечего по существу на то что у вас условия жизни в стране плохие. И обратно зомбо тв втираете про какуето войну. Ещё до ковида у вас стариков не личили в больницу не забирали, а вы мне про войну. Вы походу контуженый. Меньше телевизор смотрите.
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08.01.2022 14:41 Відповісти
Ти конкретно простудився..., завилинами ,..Білорусії до України далеко , застряла Білорусія в просторі , не може себе найти , хто вони....обглоджен кістки глодае які їм Рашка кидае...
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08.01.2022 21:06 Відповісти
Для чого вам заводи коли на них виробляють речі бронзового віку...?
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08.01.2022 20:59 Відповісти
Це ті хто свій народ дубинками насиловав ...це рівень Нище плінтуса , комуністичний , гірше Гітлера, Гітлер чужих знищував, а ті своїх ..
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08.01.2022 21:10 Відповісти
ЧВК вагнер, под відом беларускіх сіловіков, убівавших і избівавших беларусов, прібил УБІВАТЬ КАЗАХОВ! ВОТ ПОВОД ОТКЛЮЧИТЬ СВІФТ, і внедріть все возможние і не возможние санкциі!!!!! тоже прідумать защіту какіх нібудь інтересов, также нагло і бесцеремонно, как ето делаєт МОСКОВІЯ!!!!!!!!!!!!!!!
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08.01.2022 10:33 Відповісти
Ну що,бульбаші,задоволені своїм бульбофюрерком?
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08.01.2022 11:12 Відповісти
врядли, они этим тараканом просто забиты, изнасилованы и тихо сидят по норкам, т.к. их "лидеры" майданить запрещали в угоду шарикам и цветочкам
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08.01.2022 11:56 Відповісти
Бажаю щоб белоруські карателі там і залишилися навіки, добривом, для казахської землі.
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08.01.2022 11:38 Відповісти
земля им бетоном!
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08.01.2022 12:14 Відповісти
Ну вы хохлы и национолисты. У вас везде жопа но виновата Россия. И вам втирают этот бред ваше гавно тв.
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08.01.2022 12:46 Відповісти
На тренірувалися на своїх які підставляли добровільно свої плечі , тепер попробують як воно коли їх будуть бити по плечам.
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08.01.2022 20:57 Відповісти
 
 