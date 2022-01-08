Білоруські військові "розпочали виконання завдань" у Казахстані
Білорусь заявляє про прибуття свого "миротворчого контингенту" до Казахстану.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Білоруський військовий контингент, що входить до складу миротворчих сил ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану та розпочав виконання поставлених завдань", - повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, 6 січня Олександр Лукашенко, яких захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна направить до Казахстану роту своїх "миротворців" в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).
"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Потрібно ж туди техніку перекинути", - сказав тоді Лукашенко.
Топ коментарі
+48 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.01.2022 03:35
+46 Eight Wonder 56eae116
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+32 Maxim Ak-Murza
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Будь ласка, зачекайте...
це частина обовьязків "миротворців" з одекабе...
як так як ви кажете? - не здивуюся, як не так - не здивуюся також.
факт е факт - кацапи і білоруси в Казахстані,
а хто там вже в кого перевзувся? - навіть знати не хочу...
Стабільность і скрєпи.
одне радуе, як він ще живий, то мабуть сусідка для його за ліками бігае - пив як мерін недопоений...
ну не твари ли мы?
а в мукамудіщего він би забросів 8!
https://tass.ru/sport/13329411 Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче в Стрельне
як під казку сивовусого діда Панаса...
"любі хлопчикі й дівчатка зараз я розповім вам казку...",
а хлопчики з дівчатками вже соплять носом в дві струї...
9:30 кожного вечора? чи 8:30?
Добре, що слово *миротворець* взяли у лапки!
Как говорится: я тебя не больно зарежу.
Служил в ФСБ РФ в первую Чеченскую!!! Мечтал черножопым дать пиз....лей!!!
Теперь черножопые мы! - Настала очередь Украинцев!!!
Поэтому я знаю, кто вы, сам таким был!!!! Прийдете - пожарим и сожрем!!! А так хорошего дня Чувак!