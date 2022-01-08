Белорусские военные "начали выполнение задач" в Казахстане
Беларусь заявляет о прибытии своего "миротворческого контингента" в Казахстан.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Белорусский военный контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач", - сообщили в министерстве.
Напомним, 6 января Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что его страна направит в Казахстан роту своих "миротворцев" в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
"Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику опрокинуть", - сказал тогда Лукашенко.
Топ комментарии
+48 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий08.01.2022 03:35
+46 Eight Wonder 56eae116
показать весь комментарий08.01.2022 01:52
+32 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий08.01.2022 04:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
це частина обовьязків "миротворців" з одекабе...
як так як ви кажете? - не здивуюся, як не так - не здивуюся також.
факт е факт - кацапи і білоруси в Казахстані,
а хто там вже в кого перевзувся? - навіть знати не хочу...
Стабільность і скрєпи.
одне радуе, як він ще живий, то мабуть сусідка для його за ліками бігае - пив як мерін недопоений...
ну не твари ли мы?
а в мукамудіщего він би забросів 8!
https://tass.ru/sport/13329411 Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче в Стрельне
як під казку сивовусого діда Панаса...
"любі хлопчикі й дівчатка зараз я розповім вам казку...",
а хлопчики з дівчатками вже соплять носом в дві струї...
9:30 кожного вечора? чи 8:30?
Добре, що слово *миротворець* взяли у лапки!
Как говорится: я тебя не больно зарежу.
Служил в ФСБ РФ в первую Чеченскую!!! Мечтал черножопым дать пиз....лей!!!
Теперь черножопые мы! - Настала очередь Украинцев!!!
Поэтому я знаю, кто вы, сам таким был!!!! Прийдете - пожарим и сожрем!!! А так хорошего дня Чувак!