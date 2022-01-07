Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма в 2014 году
Руководит миротворцами ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма весной 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен.
Напомним, что Андрей Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года. Ранее он командовал войсками Южного военного округа и руководил операцией по оккупации Крыма весной 2014 года.
Именно Сердюков возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, организованного в течение трех недель.
Пожалуйста, подождите...
думаю , це його останнє завдання на цьому світі 😠, так як така мразь кацапська повинна гнити в землі !
Пасивна позиція ні до чого не приведе Україну.
2. Якщо відбудеться парад падінь тоталітарних режимів у країнах, які раніше були у складі "совка", то повстання може розпочатись і у самій паРаші.
3. Де ти зібрався брати брудні ядерні бомби? Як ти зібрався мінувати росіянські міста? І головне - навіщо це робити? На подібні варварські акції здатна тільки країна-агресор на кшталт роїсі. Україна та українці зовсім не такі.
4. З останнім реченням я згоден.
По каким-таким причинам, Генеральная Прокуратура Украина (равно как и Служба Безопасности Украины), до сих не возбудила уголовного дела в отношении почти что главного фигуранта захвата Крыма 2014 г.?
Учитывая то, что офис Прокурора МУС готов к проведению процедур по прямому расследованию преступлений Кремля (геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию), установленных предварительным расследованием, было бы не лишним объединить новые "похождения" бравого генерала в одном производстве МУС "Украина против России"...
Такие "красавцы" обязаны "блистать" на мировом уровне, как и их хозяева...
Тоже не было времени на эту мразь хотя бы дело завести ?
Плохому танцору , яйца мешают .
За ВОСЕМЬ лет времени не нашлось , ну да …
На превеликий жаль, більшість православних виборців, які отримали з Константинополя Томос, обрали Главою держави ************-антихриста. Українському електорату по серцю «духовна їжа» піаніста, який грає на роялі нетрадиційним спосібом. Народу подобається в репертуарі концертів «95 кварталу» пропаганда содомії з «кумом», ліцедій не червоніючи, подає публіці на блюдечку «полуничку» та рекламує вживання алкоголю.
Коли скіпетр і держава, за допомогою новітніх технологій ФСБ і 25 кадру в проросійському серіалі «Слуга народу» дістаються молодій людині, яка чотири рази «відкосила» від служби в армії, то вона зазвичай нехтує порадами старців і на прохання виборців знизити тарифи на комунальні послуги та ціни на «блакитне паливо» відповідає на мові країни-терориста: «Я вам ничего не должен!». Після таких заяв у країні починаються бунти, заколоти та розколи, що переходять у громадянську війну.
признание оккупации украинского полуострова Крым;
восстановление российского языка в качестве второго официального в стране;
предоставление России военных баз;
автономию для российских меньшинств.
РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ У КАЗАХСТАНІ ОЧОЛЮЄ ГЕНЕРАЛ СЕРДЮКОВ, ЯКИЙ КЕРУВАВ АНЕКСІЄЮ КРИМУ
Андрій Сердюков також командував окупаційними військами на Донбасі
На той момент він був начальником штабу і першим заступником командувача військами Південного військового округу РФ.
Також Сердюков був керівником штабу з формування і застосування угруповання російсько-окупаційних військ на Донбасі (під позивним "Сєдов").
Ігор Конашенков - колись Конашенко .
https://twitter.com/wulfhere2000/status/1479499624461307910 1 ч
Цей своєю смертю не помре.
Вийде десь у вікно або застрелиться 5 разів у голову