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Казахстан (778) Крым (26005) ОДКБ (131) россия (93011) Сердюков (19)

Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма в 2014 году

Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма в 2014 году

Руководит миротворцами ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма весной 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен.

Напомним, что Андрей Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года. Ранее он командовал войсками Южного военного округа и руководил операцией по оккупации Крыма весной 2014 года.

Именно Сердюков возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, организованного в течение трех недель.

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Топ комментарии
+66
Медальки за повернення Казахстану уже наштампували, клоуни?
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07.01.2022 10:40
+48
День Піхоти, [06.01.2022 23:56]

Выполняю просьбу своих казахских друзей.

Бойцы Казахского сопротивления передают пламенный привет армянским оккупантам. Они сожалеют, что у армянского правительства короткая память, раз оно так быстро забыло уроки прошлогодней войны в Карабахе.

Воины Казахского сопротивления обещают, что армянских оккупантов не будут брать в плен и домой они из Казахстана никогда не вернуться.
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07.01.2022 10:42
+46
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07.01.2022 10:40
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Родной Сарай, столица Орды.
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07.01.2022 12:28 Ответить
Казахстан возвращается в родную говень
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07.01.2022 11:41 Ответить
********* сообщила, шо на Алма-Аты напали 20 тысяч бандитов, власти города и других регионов "проспали" подготовку нападения. Руководит мятежниками из Киева куратор и помощник Яроша - Сердюков. Потом добавила, шо Эрдоган тоже прислал турецких бандитов.
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07.01.2022 18:25 Ответить
Напомнить мировому сообществу, выступить с заявлением, осудить... Но нит, чувырло устало и отдыхает, блеать
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07.01.2022 11:48 Ответить
А толку с того? Зелёное чмо промямлит что-то, а в его сторону никто и не посмотрит.
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08.01.2022 11:26 Ответить
Рашка кричит о террористах и внешнем влиянии.Внешнее есть,они правы.Только за этим "внешним" очень сильно просматриваются волчьи уши засРашки. Толи случай помог, толи рашка здесь замешана,но появился случай и педирация мгновенно ввела войска. Все,теперь эту рашистскую заразу удалить из Казахстана будет очень тяжело. Можно остановить только силой, иначе будет правление раши, а следовательно такой страны,как Казахстан, не будет.Они давно говорят,что Казахстан-территория россии. Украинцы смогли остановить эту заразу,но смогут ли казахи???Все будет зависеть от народа Казахстана и ее армии.
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07.01.2022 11:58 Ответить
Зараз кацапи засруть Казахстан . Як засрали Крим

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07.01.2022 12:01 Ответить
Дивно , що Генерал Сердюков ще живий 😃
думаю , це його останнє завдання на цьому світі 😠, так як така мразь кацапська повинна гнити в землі !
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07.01.2022 12:06 Ответить
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07.01.2022 12:09 Ответить
На цього "вітязя Валєру", що вбив армянську родину поблизу кацапської бази в Гюмрі, дуже схожий доречи
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07.01.2022 14:26 Ответить
Козломордець і досі живий?
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07.01.2022 12:13 Ответить
...а , заодно, и этого.
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07.01.2022 12:25 Ответить
Смерті вам,москалі!!!!
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07.01.2022 12:45 Ответить
Україні треба озброїти казахське населення, також організувати війну всередині самої рашки, а також замінувати кацапські міста брудними ядерними бомбами.
Пасивна позиція ні до чого не приведе Україну.
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07.01.2022 13:02 Ответить
1. Україна сама потребує озброєння. Якщо почнемо роздавати, то нам союзники можуть повністю перекрити його постачання. Крім того путлер на це точно не закриє очі...
2. Якщо відбудеться парад падінь тоталітарних режимів у країнах, які раніше були у складі "совка", то повстання може розпочатись і у самій паРаші.
3. Де ти зібрався брати брудні ядерні бомби? Як ти зібрався мінувати росіянські міста? І головне - навіщо це робити? На подібні варварські акції здатна тільки країна-агресор на кшталт роїсі. Україна та українці зовсім не такі.
4. З останнім реченням я згоден.
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08.01.2022 11:48 Ответить
Моя въедливая, наглая и надоедливая логика подсказывает моему же сознанию вопрос:
По каким-таким причинам, Генеральная Прокуратура Украина (равно как и Служба Безопасности Украины), до сих не возбудила уголовного дела в отношении почти что главного фигуранта захвата Крыма 2014 г.?
Учитывая то, что офис Прокурора МУС готов к проведению процедур по прямому расследованию преступлений Кремля (геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию), установленных предварительным расследованием, было бы не лишним объединить новые "похождения" бравого генерала в одном производстве МУС "Украина против России"...
Такие "красавцы" обязаны "блистать" на мировом уровне, как и их хозяева...

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07.01.2022 13:13 Ответить
Так вони з Порошенко ведуть війну..нема часу на це.
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07.01.2022 13:18 Ответить
А порошенковской прокуратуре и СБУ кто мешал?
Тоже не было времени на эту мразь хотя бы дело завести ?
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07.01.2022 14:19 Ответить
Так вони з Яценюком воювали, а скільки з Петром воювало..один грузин який безлад чинив, а нац гвардія?}}}
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07.01.2022 14:24 Ответить
Да ладно Вам …🤣
Плохому танцору , яйца мешают .
За ВОСЕМЬ лет времени не нашлось , ну да …
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07.01.2022 14:45 Ответить
За 4 роки....Медведчук під домашнім це не посадка...це позор.
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07.01.2022 15:23 Ответить
У Порошенко никогда не было такой полноты власти, как у Зеленского, ему приходилось идти на компромиссы с парламентскими фракциями, чтобы добиться главного - обороны страны от России. А вы хотите всего и сразу. Вот у Зеленского другая история, при нем уже активных боевых действий не было, а власти сколько хочешь, абсолютно все в его руках, и что, где результаты?
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07.01.2022 16:02 Ответить
Україна обрала царем антихриста.

На превеликий жаль, більшість православних виборців, які отримали з Константинополя Томос, обрали Главою держави ************-антихриста. Українському електорату по серцю «духовна їжа» піаніста, який грає на роялі нетрадиційним спосібом. Народу подобається в репертуарі концертів «95 кварталу» пропаганда содомії з «кумом», ліцедій не червоніючи, подає публіці на блюдечку «полуничку» та рекламує вживання алкоголю.

Коли скіпетр і держава, за допомогою новітніх технологій ФСБ і 25 кадру в проросійському серіалі «Слуга народу» дістаються молодій людині, яка чотири рази «відкосила» від служби в армії, то вона зазвичай нехтує порадами старців і на прохання виборців знизити тарифи на комунальні послуги та ціни на «блакитне паливо» відповідає на мові країни-терориста: «Я вам ничего не должен!». Після таких заяв у країні починаються бунти, заколоти та розколи, що переходять у громадянську війну.
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07.01.2022 18:28 Ответить
А тому, що вся ця прокурорська, суддівська гидота має нерухомість на узбережжі моря в Криму, і аккуратно плате за компослуги в бюджет росії.
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07.01.2022 16:47 Ответить
Е надія, що казахи знають яку землю вони захищають і яку країну вони хочуть...бо в Криму конкретно в багатьох завилини були забиті російською ватою.
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07.01.2022 13:16 Ответить
Путин поставил Токаеву условие из четырех пунктов: СМИ узнали подробности

признание оккупации украинского полуострова Крым;

восстановление российского языка в качестве второго официального в стране;

предоставление России военных баз;

автономию для российских меньшинств.
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07.01.2022 13:36 Ответить
Этот генерал , думает , что Казахстан будет такой же прогулкой как и Крым Надеюсь Казахи из русни , дерьмо повыбивают
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07.01.2022 13:37 Ответить
Выводы - где будет русский язык государственным /официальным там со временем будет оккупация.
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07.01.2022 13:38 Ответить
так і не були накладені санкції за окупацію Криму на цього генерала кровожера. . .
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07.01.2022 13:39 Ответить
И ГДР , только Меркель не говорите
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07.01.2022 13:46 Ответить
Ну і пика у цього грьобаного кацапа,хоч цуценян бий. Тьху,гнида...
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07.01.2022 14:42 Ответить
А не время ли нам наступать? Или хотя бы устроить масштабные учения с НАТО у Крыма и Луганды? Чтобы у х-ла очко порвалось.
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07.01.2022 15:19 Ответить
Не понимаю , в чем сенсация ? С точки зрения Пуйла, успешный генерал назначен на руководство новой спецоперацией.....
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07.01.2022 16:21 Ответить
Успешный оккупант, враг Украины

РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ У КАЗАХСТАНІ ОЧОЛЮЄ ГЕНЕРАЛ СЕРДЮКОВ, ЯКИЙ КЕРУВАВ АНЕКСІЄЮ КРИМУ

Андрій Сердюков також командував окупаційними військами на Донбасі

На той момент він був начальником штабу і першим заступником командувача військами Південного військового округу РФ.

Також Сердюков був керівником штабу з формування і застосування угруповання російсько-окупаційних військ на Донбасі (під позивним "Сєдов").
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07.01.2022 17:14 Ответить
Бо весь світ дозволив. ВСІ довбані країни дозволили. Право сильнішого--все діє так само.
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07.01.2022 17:00 Ответить
генерал-полковник Андрій Сердюков - колись Сердюк
Ігор Конашенков - колись Конашенко .
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07.01.2022 17:18 Ответить
Шановне товариство! Дивіться як ось ця ракова пухлина планети Земля - ерефія з її плешивим сцарем, рідкосної душі підерастом, кремлівським педофілом - ****** продовжує розповсюджувати свої метастази по планеті та на свої сусідні суверенні держави. Але ситуація в Казахстані не на користь казахському народу. Там такий же ************ токаєв як був наш зек - януковощ, що запросив іноземні армії для вбивства власного народу. А кремлівський педофіл - ***** тільки цього й чекав, він вже тут як тут. Я щиро бажаю Казахському народу визволення від загарбників, а також щоб вони прокинулись від сну та знищили власних правителів та не тільки армян, а й всіх посланих на вбивство казахів загарбників і впершу чергу козломордих кацапів, бо це саме від них ідуть всі біди та непасть на планеті Земля. Смерть ворогам України та Казахстану!
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07.01.2022 17:44 Ответить
Ах ти п...р!
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07.01.2022 17:54 Ответить
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07.01.2022 19:05 Ответить
Сердюк-ов -- з окацаплених хохлів. Цей ...за шмат гнилої ковбаси... (с) зробить усе з надлишком.
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07.01.2022 19:06 Ответить
Горіти йому в пеклі вічно з вислідками до сьомого коліна.
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07.01.2022 20:03 Ответить
андрюша до Г А А Г И дослужишся... гіркіна попитай
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07.01.2022 20:30 Ответить
Херсонський Морський Possum (вакцинований) @wulfhere2000

https://twitter.com/wulfhere2000/status/1479499624461307910 1 ч



Цей своєю смертю не помре.
Вийде десь у вікно або застрелиться 5 разів у голову

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07.01.2022 20:36 Ответить
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07.01.2022 20:38 Ответить
Не удивлюсь , если его расстреляют сами кацапы , шобмного не болтал про Крым и Казахстан
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07.01.2022 20:40 Ответить
Где-то тихо закопают как и Цемаха.
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08.01.2022 11:53 Ответить
Це бидло там і закопають - ніщо не вічне, особливо лихо.
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07.01.2022 21:31 Ответить
Так той Сердюк є видатним фахівцем із спілкування з брацкімі народамі за допомогою зброї! На луганду його вже не затягнеш, то може хоч казахи нашинкують його на лагман!
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07.01.2022 22:46 Ответить
ЕСЛИ УБИТЬ ВСЕХ ТАКИХ ЧЕРТОВ КАК ОН, ТО ПУТИНА МОЖНО ПРОСТО НОГАМИ ЗАБУЦАТЬ !!!
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08.01.2022 03:14 Ответить
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