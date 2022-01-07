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РФ продолжает перебрасывать военный контингент в Казахстан, - росСМИ. ВИДЕО

Самолеты военно-транспортной авиации РФ перебрасывают основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

В Минобороны РФ сообщили, что совершившие ранее марши подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ находятся на аэродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".

В настоящее время подразделения ВДВ РФ грузят штатную технику и вооружение.

Также читайте: В ходе спецопераций в Казахстане задержаны более 3 тыс. человек, 26 - убиты, - МВД республики

Автор: 

армия РФ (19365) Казахстан (781) россия (95671)


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Топ комментарии
+51
Ублюдки .
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07.01.2022 09:18
+47
це вже окупація Казахстану лапатними свинями...
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07.01.2022 09:18
+31
Редакторы копипастеров, вы вообще там уже на всё забили...
"РФ перекидають основні сили російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану"

или потихоньку перекрашиваетесь держа нюх по ветру?
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07.01.2022 09:18
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Страница 2 из 2
руский мир топит в крови очередную страну...
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07.01.2022 10:50 Ответить
Похоже что это клан "януковича" восстал против клана "кучмы"...Походу падишах Назарбаев особо пророссийским и не был...
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07.01.2022 10:51 Ответить
тАК ЕГО ГОВОРЯТ ВТОРОГО И ЗАМОЧИЛИ ЗА ЭТО.
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07.01.2022 11:30 Ответить
Не совсем так! Если брать вашу аналогию с Кучма-Янукович, с переносом на Казахстан, то выглят это так: клан "януковича" используя народное волнение, восстал против клана "кучмы". Проросийскость здась НЕПРИЧЕМ - дело исключительно в бабле космических масшабов! Просто "клан Януковича" как вы изволили выразиться просто вынужне обратиться к Рашке, иначе те, кто размазал "клан Кучмы" размажут и их. Пойти на поклон к Рашке - единственная возможность порулить Казахстаном
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07.01.2022 11:31 Ответить
Брати - казахи відтягують на себе значні сили окупантів - наших спільних ворогів!
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07.01.2022 10:54 Ответить
земля им бетоном!
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07.01.2022 10:59 Ответить
Если Путин введет войска в Казахстан, они могут там и остаться - Швец
https://youtube.com/shorts/xvPH9fon9fU?feature=share&fbclid=IwAR2BvgdWTKZEmUc7FINIfUF6zTOuYm_KCistV2k6jItdalvxttsI6Ze-XTw https://youtube.com/shorts/xvPH9fon9fU?feature=share
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07.01.2022 11:35 Ответить
Сколько мяса! Среди казахских военних есть патриоти?
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07.01.2022 11:38 Ответить
Освоение целины начинается с внесения удобрений.
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07.01.2022 12:35 Ответить
Вот оказывается что имел ввиду токаев когда говорил что они прошли серьёзную подготовку за рубежом ,имел ввиду путинских оккупантов !
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07.01.2022 12:49 Ответить
А не забагато військових для "миротворчої" операції.
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07.01.2022 13:15 Ответить
иваны едут убивать казахов.
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07.01.2022 14:35 Ответить
Цікаво, вони знають що там їх тільки 3000 заявлено?
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07.01.2022 15:06 Ответить
эх, посбивать бы все эти самолетики с руснявой начинкой. Уже всюду свои щупальца запустили.
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07.01.2022 16:00 Ответить
КАК ПРЫЩИ НА ЗЕМЛЕ !!!
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08.01.2022 03:47 Ответить
Чудовий час для узурпаторів-диктаторів, у нас вже й свій підріс, один дзвінок по телефону і країна під окупацією.
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10.01.2022 08:05 Ответить
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