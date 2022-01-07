РФ продолжает перебрасывать военный контингент в Казахстан, - росСМИ. ВИДЕО

Самолеты военно-транспортной авиации РФ перебрасывают основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

В Минобороны РФ сообщили, что совершившие ранее марши подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ находятся на аэродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".

В настоящее время подразделения ВДВ РФ грузят штатную технику и вооружение.

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