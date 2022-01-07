РФ продолжает перебрасывать военный контингент в Казахстан, - росСМИ. ВИДЕО
Самолеты военно-транспортной авиации РФ перебрасывают основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
В Минобороны РФ сообщили, что совершившие ранее марши подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ находятся на аэродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".
В настоящее время подразделения ВДВ РФ грузят штатную технику и вооружение.
Топ комментарии
+51 чугунный батон
показать весь комментарий07.01.2022 09:18
+47 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.01.2022 09:18
+31 Nik Home #491151
показать весь комментарий07.01.2022 09:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtube.com/shorts/xvPH9fon9fU?feature=share&fbclid=IwAR2BvgdWTKZEmUc7FINIfUF6zTOuYm_KCistV2k6jItdalvxttsI6Ze-XTw https://youtube.com/shorts/xvPH9fon9fU?feature=share